Les meilleures séries sur Star Plus que vous pouvez apprécier

Des expériences bizarres, des animations pour adultes et un large éventail de spectacles d’horreur sont quelques-unes des options que vous pouvez trouver dans Star Plus, la plateforme complémentaire de Disney Plus en Amérique latine, en termes de programmes. Mais voulez-vous savoir quels sont les spectacles à voir absolument ? Nous examinons le meilleure série sur Star Plus dont vous pouvez profiter dès aujourd’hui.

Star Plus est un service de The Walt Disney Company qui opère uniquement en Amérique latine et qui, parce qu’il est destiné à un public adulte, offre un contenu qui n’est pas disponible sur Disney Plus. Aux États-Unis, ce « rôle » est rempli par Hulu, tandis qu’en Europe, cette plateforme a été intégrée dans le cadre de Disney Plus.

M.O.D.O.K.

Avec un casting vocal exceptionnel, de nombreux éclats de rire et des effets visuels en stop-motion époustouflants, ce projet Marvel est un succès. Qualifié par la critique de « distraction chaotique et divertissante », Patton Oswalt incarne le dernier super-méchant de Marvel : une tête flottante conçue par un robot, convaincue d’être bien supérieure aux autres méchants et méprisant tout ce qui a trait aux super-héros. Cependant, après avoir perdu son entreprise et sa famille, il traverse une crise de la quarantaine. M.O.D.O.K. est classé pour les adultes, il n’est donc pas recommandé pour les enfants. Mais les fans de Marvel apprécieront quelques rires.

Créé par : Jordan Blum et Patton Oswalt

Cast (voix) : Patton Oswalt, Aimee Garcia, Ben Schwartz, Melissa Fumero.

Nombre de saisons : 1

Star Plus

Chucky

Chucky, la poupée maléfique la plus célèbre du cinéma, a décidé de revenir à l’action avec sa première série officielle. L’intrigue de Chucky se déroule après les événements du film Cult of Chucky de 2017, et montre la poupée rejoignant une nouvelle famille qui n’a aucune idée de ce qui l’attend. Alors que des événements étranges, des décès et des disparitions commencent à se produire, certains des personnages principaux deviennent suspects du jouet possédé par le tueur en série Charles Lee Ray.

Créé par : Don Mancini

Cast (voix) : Zackary Arthur, Björgvin Arnarson, Alyvia Alyn Lind, Teo Briones, Brad Dourif

Nombre de saisons : 1

Star Plus

Les Américains

Nous sommes en 1981, Ronald Reagan est président et, comme beaucoup d’autres Américains, Elizabeth (Keri Russell) et Philip Jennings (Matthew Rhys) profitent de la prospérité du pays alors que la guerre froide commence à s’intensifier. Mais contrairement aux autres Américains, les Jennings sont des espions du KGB. C’est le principe de cette série, qui est l’une des plus passionnantes du moment. L’intrigue politique est passionnante et ce qui la distingue, c’est l’accent mis sur le mariage des Jennings. L’émission prouve que les problèmes personnels comme les conflits de couple peuvent être tout aussi passionnants que les manœuvres politiques.

Créé par : Joseph Weisberg

Cast : Keri Russell, Matthew Rhys, Holly Taylor

Nombre de saisons : 6

Star Plus

Dopesick

Avec un casting de stars et un sujet d’actualité et controversé, il n’est pas surprenant que cette mini-série attire l’attention. Basé sur le livre de Beth Macy Dopesick, Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America, ce drame braque les projecteurs sur les grandes entreprises pharmaceutiques, explorant la crise des opioïdes aux États-Unis sous différents angles et plongeant dans les effets dévastateurs de la toxicomanie dans ce pays.

Créé par : Danny Strong

Cast : Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg, Will Poulter

Nombre de saisons : 1

Star Plus

Amour, Victor

Love, Victor est un drame classique pour adolescents, mais avec une touche de modernité. La série met en scène Victor, un jeune homme qui doit relever les défis de sa nouvelle école et découvrir sa propre sexualité. L’histoire se déroule dans le même univers que le film Love, Simon de 2018, avec Nick Robinson. Robinson est le producteur et le narrateur, il accompagne et guide Victor. C’est une série facile à regarder et divertissante.

Créé par : Isaac Aptaker, Elizabeth Berger

Cast : Michael Cimino, Ana Ortiz, James Martinez, Isabella Ferreira, Mateo Fernandez

Nombre de saisons : 2

Star Plus

Seulement des meurtres dans le bâtiment

Les icônes de la comédie Steve Martin et Martin Short jouent dans cette série aux côtés de Selena Gomez. Qu’ont-ils en commun ? Tous les trois sont obsédés par les vrais crimes. Soudain, leur fascination devient trop réelle lorsqu’ils sont pris dans une enquête sur un meurtre. Créée par Martin et John Hoffman, elle est composée d’une liste de stars récurrentes et invitées, dont Nathan Lane, Tina Fey et Sting.

Créé par : Steve Martin, John Hoffman

Cast : Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez

Nombre de saisons : 1

Star Plus

This Is Us

Ce drame suit l’histoire de la famille Pearson : les frères et sœurs Kevin, Kate et Randall et leurs parents, Jack et Rebecca. Cependant, au cours de l’histoire, des révélations sur le passé de la famille apparaissent alors que les frères et sœurs tentent de trouver un sens à leur vie. Depuis sa première, la série a reçu des critiques positives, avec des nominations pour la meilleure série dramatique aux Golden Globes et aux Critics’ Choice Awards.

Créé par : Dan Fogelman

Cast : Milo Ventimiglia , Mandy Moore , Sterling K. Brown , Chrissy Metz , Justin Hartley

Nombre de saisons : 5

Star Plus

Y : The Last Man

Basé sur la série DC Comics du même nom de Brian K. Vaughan et Pia Guerra, Y : The Last Man se déroule dans un monde post-apocalyptique où un événement fait perdre à tous les mammifères leur chromosome Y, à l’exception d’un homme et de son singe de compagnie. L’histoire montre comment les survivants tentent de s’adapter à cette nouvelle réalité.

Créé par: Michael Green, Aïda Mashaka Croal

Coulée: Diane Lane, Juliana Canfield, Marin Ireland, Amber Tamblyn, Ashley Roma

Nombre de saisons : 1

Star Plus

Un professeur

A Teacher est une série américaine qui dépeint avec réalisme et délicatesse une relation abusive entre une enseignante et son élève. L’histoire suit la relation entre Claire Wilson (Kate Mara), professeur d’anglais trentenaire qui s’ennuie, et son élève Eric Walker (Nick Robinson), âgé de 17 ans, dont la liaison illicite aura des répercussions à vie sur les deux parties concernées. La série a reçu des éloges pour avoir dépeint un sujet inconfortable, notamment du point de vue des victimes masculines.

Créé par : Hannah Fidell

Cast : Kate Mara, Nick Robinson

Nombre de saisons : 1

Star Plus

Saint Evita

Basé sur le roman du même nom de Tomás Eloy Martínez, le récit suit l’histoire de la première dame d’Argentine Eva Perón, après sa mort à l’âge de 33 ans d’un cancer du col de l’utérus, et le sort de son cadavre embaumé enlevé par la dictature militaire. L’une des grandes nouveautés est que l’actrice mexicaine Salma Hayek fait office de productrice exécutive.

Créé par : Tomás Eloy Martínez

Cast : Natalia Oreiro, Ernesto Alterio, Darío Grandinetti, Diego Velázquez, Francesc Orella

Nombre de saisons : 1

Star Plus

Les opposés du soleil

Si vous aimez Rick & ; Morty alors Solar Opposites est probablement pour vous. Par les mêmes créateurs du scientifique voyageur dans le temps, la série animée raconte l’histoire de quatre extraterrestres qui échouent aux États-Unis et attendent le bon moment pour s’emparer de la planète. Entre-temps, ils essaient d’apprendre les coutumes des humains et de vivre parmi eux.

Créé par : Justin Roiland, Mike McMahan

Cast (voix) : Justin Roiland, Thomas Middleditch, Sean Giambrone, Mary Mack, Sagan McMahan

Nombre de saisons : 1

Star Plus

Les Simpsons

Toutes les saisons des Simpsons en un seul endroit. Si vous êtes un fan de Bart, Homer, Marge, Lisa et Maggie, et que vous voulez revivre chacun de leurs 700+ épisodes, Star Plus est la solution. Malgré ses hauts et ses bas, la série de Matt Groening est devenue une véritable icône culturelle et reste l’une des meilleures satires de la société américaine.

Créé par : Matt Groening

Cast (voix) : Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy Cartwright, Yeardley Smith

Nombre de saisons : 32

Star Plus

American Horror Story

American Horror Story est une série d’anthologie où chaque saison a sa propre histoire, avec un casting central dont le rôle tourne entre chaque saison. Tous offrent des histoires terrifiantes, que ce soit au sein d’une famille, au milieu d’un coven ou dans un hôtel de monstres de cirque. La dixième saison, qui sera diffusée en avant-première sur Star Plus, s’intitule Double Feature et proposera pour la première fois deux histoires, selon le créateur Ryan Murphy.

Créé par : Ryan Murphy

Cast : Sarah Paulson, Kathy Bates, Evan Peters, Lily Rabe

Nombre de saisons : 10

Star Plus

Les protecteurs

Capture / Star Plus

Los Protectores est l’une des séries latino-américaines disponibles sur Star Plus. Créé par Adrián Suar – qui est également l’un des personnages principaux – il raconte l’histoire de trois agents de football qui sont au bord de la faillite, mais qui décident de faire équipe lorsqu’une star du football apparaît.

Créé par : Adrián Suar

Cast : Adrián Suar, Gustavo Bermúdez, Andrés Parra, Laurita Fernández

Nombre de saisons : 1

Star Plus

Impureté

La troisième saison d’Impuros, l’une des séries les plus populaires d’origine brésilienne, sera disponible en exclusivité sur Star Plus. Basé sur des faits réels et se déroulant au Brésil dans les années 1990, Impuros raconte l’histoire d’un jeune militaire brésilien qui cherche à venger la mort de son frère aux mains de trafiquants de drogue. Avec un esprit froid et stratégique, il s’attaque à l’une des plus grandes organisations criminelles du monde.

Créé par : Alexander Fraga

Cast : Raphael Logam, Rui Ricardo, Cyria Coentro, André Gonçalves

Nombre de saisons : 3

Star Plus

Thérapie alternative

Capture / Star Plus

Alternative Therapy, l’une des séries exclusives de Star Plus, est une comédie romantique qui se concentre sur l’histoire d’un couple d’amoureux qui demande l’aide d’un thérapeute excentrique pour mettre fin à leur relation et aller de l’avant avec leurs mariages respectifs.

Créé par : Ana Katz

Cast : Carla Peterson, Benjamín Vicuña, María Eugenia Suárez

Nombre de saisons : 1

Star Plus

The Walking Dead

Tous les épisodes de The Walking Dead sont disponibles sur Star Plus, y compris la onzième et dernière saison. Le drame suit un groupe de survivants d’une apocalypse zombie qui découvrent lentement que les vivants sont peut-être plus dangereux que les marcheurs. Le dernier volet comptera 24 épisodes, du jamais vu.



Créé par : Robert Kirkman, Tony Moore, Charlie Adlard

Cast : Norman Reedus, Lauren Cohan, Melissa McBride, Jeffrey Dean Morgan, Sonequa Martin-Green

Nombre de saisons : 11