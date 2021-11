Les meilleurs accessoires Animal Crossing pour la Switch

Les fans d’Animal Crossing : New Horizons ont de nombreuses façons de montrer leur amour pour la série, en plus de payer leur prêt hypothécaire à temps, puisque Nintendo a créé divers moyens de communication. Accessoires Animal Crossing pour Switch, basé sur le titre à succès.

Après seulement quelques mois sur le marché, Animal Crossing : New Horizons est devenu le titre le plus vendu de l’histoire de la franchise. Son gameplay relaxant, ses personnages charmants et ses graphismes adorables attirent une grande variété de joueurs, transformant instantanément en fans tous ceux qui se jettent dans ses eaux.

Que vous soyez à la recherche d’une console sur le thème de Nook, d’une nouvelle housse de transport ou d’un curseur avec K.K., il existe plusieurs accessoires Animal Crossing sympas disponibles pour la Nintendo Switch.

Mieux encore, dans l’année qui a suivi son lancement, Nintendo a collaboré avec diverses entreprises populaires, et vous pouvez désormais trouver une gamme impressionnante d’objets de collection, de cadeaux et de produits dérivés aux côtés des accessoires standard de la Switch.

Animal Crossing : New Horizons version Switch

Quelle meilleure façon de montrer votre amour pour Animal Crossing qu’avec une console Switch sur le thème de New Horizons ? Il s’agit d’une station d’accueil blanche avec Timmy, Tommy et Tom Nook sur la face avant, ainsi que des Joy-Cons bleus et verts pastel, de sorte que tout vrai fan est probablement en train d’économiser pour en acheter un.

Il convient de noter que cette console Switch est le modèle le plus récent, ce qui signifie que vous verrez des améliorations de l’autonomie de la batterie et une petite augmentation des performances par rapport à la version originale.

Contrôleurs améliorés de la puissance A

Ce ne sont pas des manettes Nintendo Pro officielles, mais elles sont sous licence officielle, ce qui signifie qu’elles sont soutenues par Nintendo et entièrement fonctionnelles avec la Switch. En ce qui concerne les manettes tierces, la Power A Enhanced est l’une des meilleures, avec une garantie de deux ans, un design ergonomique et une connectivité sans fil via Bluetooth. Tout cela est rendu encore meilleur par la présence de K.K. Slider ou de Tommy et Timmy Nook.

Guide officiel du compagnon d’Animal Crossing

Vous vous sentez dépassé par tout le contenu d’Animal Crossing : New Horizons ? Si c’est le cas, nous vous recommandons de consulter le Guide officiel du compagnon. Il compte 432 pages et couvre tous les sujets, des insectes aux poissons, en passant par les visiteurs des îles et l’utilisation de la compagnie aérienne Dodo.

Tout est présenté d’une manière facile à comprendre, de sorte que même les personnes qui découvrent le monde d’Animal Crossing se sentiront comme des citoyens à part entière après avoir parcouru ses pages. Que vous essayiez de comprendre les bases ou que vous soyez à la recherche de votre prochain grand projet, le Guide officiel du compagnon a tout ce qu’il faut.

Mallettes de transport Animal Crossing

La moitié du plaisir de posséder une Switch est de l’emmener avec soi dans le train, le bus, l’avion ou partout où la vie vous mène. Gardez-le en sécurité avec ces adorables étuis de transport Animal Crossing.

Le premier est un étui de transport de luxe qui vous permettra de garder votre console en sécurité. Le second présente un design différent et n’est pas aussi encombrant que l’étui Deluxe mentionné ci-dessus. Cela signifie que vous échangez un peu de protection contre quelque chose qui est plus facile à transporter dans votre sac à dos ou votre sac.

Animal Crossing Amiibo

Bien que ces personnages ne soient pas spécifiques à la Switch, ni même à New Horizons, les amiibo sont incroyablement utiles dans le dernier titre Animal Crossing. Des dizaines d’amiibo sont disponibles, et même si vous ne les utilisez pas, ils auront fière allure à côté de votre console Switch Nouveaux Horizons.

Les villageois peuvent être rapidement amenés sur votre île si vous scannez leur amiibo, sans passer par le jeu d’attendre que votre villageois préféré reste au camp local pour que vous puissiez l’inviter à vivre sur votre île.

Masques pour la console Nintendo Switch

Si vous ne voulez pas débourser 300 dollars pour une autre console Switch, vous pouvez opter pour l’une de ces housses. Beaucoup d’entre eux enveloppent la console entière dans de nouveaux graphismes, lui donnant un air de Nouvel Horizon magnifiquement décoré.

Faites attention lorsque vous appliquez ces autocollants, sinon vous vous retrouverez avec un autocollant inesthétique qui dépasse et fait des bulles. Le premier est spécialement conçu pour la Switch Lite et se décline en plusieurs styles.

Le modèle ci-dessous est conçu pour la Switch normale, avec des couvertures pour l’avant et l’arrière de la base, les deux Joy-Con et l’adaptateur Joy-Con. Il est également livré avec une protection d’écran, au cas où vous n’en auriez pas déjà acheté une.

Ce produit se décline en six styles différents, allant de Timmy et Tommy à un design pastel en mosaïque représentant les personnages emblématiques de la franchise.

Décalcomanies techniques de première qualité

Ces autocollants de qualité supérieure constituent un moyen simple et abordable de personnaliser votre Switch. Ils peuvent être appliqués et enlevés plusieurs fois avant d’être jetés et constituent un moyen simple d’habiller votre Switch, votre manette ou même votre téléphone avec les graphismes d’Animal Crossing. De plus, ils ne laissent aucun résidu, ce qui permet de les échanger facilement entre vos différents appareils électroniques.

Autres objets de collection d’Animal Crossing

Si les accessoires pour votre Switch Animal Crossing ne manquent pas, vous trouverez une sélection encore plus abondante de cadeaux, de produits dérivés et d’objets de collection sous licence officielle. Des chaussures aux shorts en passant par les calendriers et les peluches, voici une liste des meilleurs produits Animal Crossing : New Horizon sur le marché.

Vêtements et chaussures Animal Crossing X Puma.

Si vous cherchez à améliorer votre garde-robe dans la vie réelle avec un équipement Animal Crossing élégant, Puma vous couvre. Dans le cadre d’une collaboration officielle avec Nintendo, la célèbre société de vêtements de sport a constitué un portefeuille de nouveaux produits sur le thème d’Animal Crossing.

Que vous ayez besoin d’une nouvelle paire de baskets ou d’un pantalon confortable pour les mois d’hiver à venir, la collection entière est remplie de modèles étonnants.

Explorez la collection Animal Crossing X Puma

Calendrier Animal Crossing : New Horizons

Cet adorable calendrier ne vous aidera pas seulement à garder une trace des vacances, des rendez-vous chez le médecin et de la date à laquelle vous devez payer votre loyer, mais il vous tiendra également informé de l’anniversaire de votre villageois préféré.

Chaque page est remplie d’illustrations originales d’Animal Crossing, et c’est le moyen idéal de garder une trace de vos responsabilités réelles et virtuelles.

Peluche Tom Nook Build-A-Bear

L’amateur de tanooki Bells (monnaie du jeu) préféré de tous est désormais disponible chez Build-A-Bear. Vous pouvez acheter l’adorable personnage « empaillé et prêt à jouer », ou vous pouvez choisir de le construire dans la boutique et ajouter votre propre style personnel à l’emblématique capitaliste.

De nombreux accessoires supplémentaires sont également disponibles, notamment un module sonore 5-en-1, un sac à bracelet avec clochettes et même une dormeuse sur le thème de New Horizons.

Pas un fan de Tom Nook ? Isabelle est également disponible dans le cadre de la promotion Nintendo et Build-A-Bear.