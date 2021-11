Les meilleurs cadeaux pour les joueurs à la mode

Nous avons dépassé l’époque des joueurs peu élégants. Aujourd’hui, les gens paient pour toutes sortes de vêtements et d’accessoires de jeu, comme les claviers arc-en-ciel. En fait, certains d’entre nous pourraient vouloir améliorer leur style au lieu de chercher la meilleure mise à niveau matérielle pour les fêtes de fin d’année. Voici un aperçu de la meilleurs cadeaux pour les joueurs.

Ces cadeaux ont la qualité, le prix et l’apparence. Les produits doivent être d’une qualité au moins acceptable, à un prix raisonnable ; il n’est pas nécessaire de se ruiner pour être à la mode. L’esthétique est très subjective, mais bon nombre de ces éléments seront familiers à ceux qui recherchent des configurations de joueurs « kawaii » sur YouTube et Tiktok.

Vous serez intéressé par :

Clés Charan Sakura : 29 dollars

La plupart des joueurs ont probablement un ordinateur, même s’ils ne disposent pas d’un PC ou d’un ordinateur portable dédié aux jeux. Alors pourquoi ne pas chercher des clés qui peuvent ajouter un peu de design à votre machine ?

Amazon est l’un des endroits les plus courants pour trouver des clés avec des designs intéressants. Les clés à motifs de fleurs de cerisier, comme les porte-clés Charan Sakura Themed, sont particulièrement appréciées pour leurs références à la culture japonaise et leur esthétique unique et délicate. Charan, en particulier, propose également d’autres alternatives non roses attrayantes ; si les couleurs pastel ne vous plaisent pas, vous pouvez opter pour les ensembles Starry Sky ou Knight. Parmi les autres mentions honorables figurent les porte-clés Sunset Backlit Gradient Rainbow de Gliging et les porte-clés Pink Pokemon Themed d’IJKT.

Pour ceux qui veulent des porte-clés plus personnalisés ou uniques, vous pouvez aussi regarder sur Etsy. Cependant, ces ensembles ont tendance à être plus chers car beaucoup d’entre eux sont des articles artisanaux. Cependant, cela ne vous empêchera peut-être pas d’acheter ce joli set de porte-clés Strawberry Daifuku.

StickyBunny Cute Lunar Sky Nintendo Switch Skin : 40 dollars

Les skins, les habillages ou les autocollants sont quelques-uns des principaux moyens de décorer votre console. Il peut être difficile de chercher parmi tous les modèles OLED de base de la Nintendo Switch, voici donc quelques recommandations.

StickyBunny couvre la plupart des consoles comme PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch avec leurs skins. Elle fabrique même des habillages pour la Nintendo Switch OLED. Cependant, il n’existe pas encore de skins pour la PlayStation 5 ou la Xbox X/S Series. Nous vous recommandons Lunar Sky, un motif rêveur d’étoiles et de ciel qui se décline dans une gamme de couleurs pastel.

Labotech vend également de jolis skins pour consoles sur le thème de l’anime, afin de satisfaire les membres de tous les fandoms. Le skin PlayStation 5 de Naruto Akatsuki pourrait tenter ceux qui aiment les looks de rue. En revanche, la peau Sailor Moon pour Nintendo Switch devrait plaire à ceux qui sont enclins à des styles plus câlins. Si vous n’êtes pas un fan d’anime, Labotech propose également des skins de franchises telles que Spider-Man et Halo.

GeekShare Capuchons de poignée de pouce sur le thème de Sweet Sakura : 10 dollars

Les poignées de pouce ajoutent forme et fonction au Joy-Con ou à la manette ordinaire. Heureusement, ils existent dans des tailles adaptées à différentes consoles, notamment la Nintendo Switch, la PlayStation 4 et la Xbox One. Considérez-les comme des ornements de stylet : ils sont peut-être mignons, mais leur fonctionnalité peut être discutable.

GeekShare vend des badges amovibles et des peaux en silicone pour toutes sortes de consoles. Principalement, l’entreprise indépendante vend de nombreux skins à la mode pour Nintendo Switch et Switch Lite. Cependant, puisque nous avons couvert les peaux de console, nous allons nous concentrer sur les poignées de pouce. Nos préférés sont les protège-poignets GeekShare Sweet Sakura Theme Thumb Grip Caps, un pack de quatre protège-poignets rose pâle avec des fleurs de cerisier imprimées sur le silicone.

GeekShare propose également de nombreuses options dans son catalogue. Par exemple, elle propose de nombreuses poignées avec des imprimés liés aux animaux et aux fruits aux couleurs pastel. La plupart des autres options sont proposées en packs de deux modèles différents avec deux poignées chacun, ou en packs de quatre modèles différents avec une poignée chacun. Vous pouvez choisir parmi les nombreux autres modèles du catalogue GeekShare sur Amazon.

Casque Razer Kraken Kitty : $150

Les écouteurs en forme d’oreille de chat sont l’un des accessoires les plus en vogue pour les joueurs ayant des besoins esthétiques. Cependant, la qualité a un coût. On peut supposer que la plupart des personnes qui veulent un casque à oreilles en forme de chat veulent aussi qu’il ait un bon son.

Le casque de jeu Razer Kraken Kitty est l’une des options les plus populaires et les plus facilement disponibles. Ces accessoires parfaits pour PC existent en noir ou en rose avec des oreilles lumineuses qui peuvent changer de couleur. Ils sont un élément de base pour la « e-girl » avec d’autres produits Quartz Pink dans le catalogue Razer. Cependant, le casque Kraken Kitty est un bon investissement de 150 $. En cette période de soldes, vous pourrez peut-être obtenir une petite réduction, mais ce n’est généralement pas grand-chose. Cependant, vous pouvez simplement vous procurer une paire d’écouteurs si vous n’aimez pas le prix ou les spécifications. Les Razer Kitty Ears peuvent être fixées à n’importe quel casque et coûtent 20 dollars.

Il existe également des écouteurs à oreilles de chat de marques moins connues, telles que YOWU Cat Ear Headphones, qui ont eu suffisamment de succès pour obtenir des collaborations avec Hatsune Miku et Cardcaptor Sakura.

Lampe Smoko Rilakkuma : 24 dollars

Les écrans offrent suffisamment de lumière pour jouer aux jeux vidéo, mais certains d’entre nous ont besoin de plus de lumière dans leur vie, quelle qu’en soit la raison. Alors, au lieu d’une simple lampe, pourquoi ne pas en avoir une inspirée par Rilakkuma ?

Le luminaire Smoko Rilakkuma ajoute une ambiance chaleureuse à presque tous les espaces. Il mesure environ 8 pouces de haut, ce qui est à peine plus grand qu’une main et ne prendrait pas beaucoup de place sur un bureau. De plus, elle offre une ambiance chaleureuse plutôt qu’une lumière plus vive destinée à éclairer une pièce entière.

Dans l’ensemble, nous recommandons Smoko, car ils ont une grande gamme de lampes sur le thème des animaux. Si vous n’êtes pas un fan de Rilakkuma, vous pouvez acheter un copain boba, une grenouille ou même une pomme de terre. Vous pouvez même acheter une pomme de terre extra large. Les guirlandes lumineuses sont une autre solution si vous pensez à la sécurité incendie. Cet éclairage peut ajouter un peu de gaieté à une bibliothèque, un bureau ou un mur.

Pull Gengar : 48 dollars

Ce pull Gengar a fait le tour d’internet, et c’est mignon. Vous pouvez l’obtenir sur Amazon, Etsy, ou Wish. Si vous vous sentez économe, vous pouvez probablement en trouver un auprès d’un vendeur d’occasion sur eBay ou Dpop.

Quel que soit le type de joueur que vous êtes, il est difficile de nier que Gengar est l’un des meilleurs Pokémon. Ce pull a une esthétique innovante qui peut s’accorder avec de nombreux styles différents. Certains sites indiquent qu’il s’agit d’un pull pour homme, mais soyons honnêtes : il est unisexe. Gengar ne discrimine pas les hommes, les femmes ou les personnes non-binaires.

En outre (fait amusant), Valkyrae l’a porté (ou du moins un qui lui ressemblait beaucoup) sur les médias sociaux. En fait, c’est déjà un objet de célébrité.