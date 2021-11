C’est le moment de l’année où nous devons commencer à chercher des cadeaux pour les personnes importantes de notre vie. Si l’un de vos proches est obsédé par les Macs, ou si vous souhaitez simplement vous procurer un accessoire de choix, notre liste de les meilleurs cadeaux pour les utilisateurs de Mac remédiera à cette situation pendant les fêtes de fin d’année.

Nous avons rassemblé une variété d’articles qui conviendront même aux utilisateurs de Mac les plus exigeants. Des souris et claviers aux stations d’accueil Thunderbolt, en passant par les microphones et les webcams, il y en a pour tous les goûts.

Vous serez intéressé par :

Logitech MX Master 3 pour Mac

La souris Magic Mouse d’Apple est idéale pour les gestes, mais sa silhouette basse peut devenir gênante après un certain temps. La bonne nouvelle est qu’il existe une bien meilleure alternative, conçue spécifiquement pour les utilisateurs de Mac : le Logitech MX Master 3 pour Mac.

Cette étonnante souris sans fil est confortable et dispose d’une molette de défilement intelligente qui passe automatiquement d’un mouvement précis à un mouvement fluide, en fonction de l’intensité de votre rotation. De plus, il y a une molette sur un côté qui permet de déplacer votre curseur horizontalement.

Mieux encore, la souris est préchargée avec des raccourcis macOS intégrés. Dans Photoshop, par exemple, la molette permet de régler la taille de votre pinceau, tandis que les boutons du pouce permettent d’annuler et de rétablir des actions. En maintenant enfoncé le bouton situé en bas du repose-pouce, vous pouvez même effectuer des gestes natifs de macOS (il suffit de faire glisser la souris comme vous le feriez sur un trackpad Apple tout en appuyant sur le bouton). Lorsqu’il s’agit d’une souris Mac, il n’y a tout simplement rien de mieux.

Clavier Logitech MX

Une souris de qualité se marie parfaitement avec un clavier de qualité, et c’est exactement ce que fait le MX Keys de Logitech. C’est le cadeau idéal pour tout utilisateur de Mac qui utilise encore l’ancien clavier papillon du Macbook, ou pour toute personne qui n’est pas satisfaite du Magic Keyboard d’Apple.

Chaque touche est légèrement incurvée pour s’adapter confortablement à vos doigts chaque fois que vous appuyez dessus. Il est doté d’un rétroéclairage intégré et d’un clavier numérique complet, ainsi que d’une rangée de touches de fonction. Vous pouvez basculer entre trois dispositifs différents – il n’est pas nécessaire d’utiliser plusieurs claviers pour plusieurs Mac – et si vous installez l’application Logitech Flow, vous pouvez copier et coller des fichiers directement d’un Mac à l’autre. Il existe même un MX Keys Mini si vous voulez vous passer du clavier numérique.

Si vous recherchez un pavé numérique adapté à votre Mac, essayez le Keychron K8. Il est incroyablement confortable et fiable et peut basculer entre plusieurs appareils en un instant. Une excellente option pour ceux qui passent leur journée à taper sur leur Mac.

Support pour ordinateur portable en aluminium Satechi

Si vous connaissez quelqu’un qui passe beaucoup de temps penché sur son MacBook, rendez-lui service en lui offrant un support pour MacBook qui élève l’appareil à une hauteur plus confortable. C’est exactement ce que fait le support pour ordinateur portable en aluminium de Satechi.

Ce qu’il fait bien, c’est combiner style et substance. Son cadre en aluminium est disponible en argent ou en gris pour s’harmoniser avec vos appareils Apple existants, et sa charnière simple est discrète et peu encombrante. Il est superbe et trouvera parfaitement sa place sur votre bureau.

Il est solide et sa conception est intelligente. Comme il fonctionne sur une seule charnière, il se plie à plat et se glisse parfaitement dans votre sac à dos. Il est doté de bandes de caoutchouc en haut et en bas, ce qui permet de maintenir le support en place et d’empêcher votre MacBook de glisser. Son prix est correct, vous n’aurez donc pas à vous ruiner.

Anker PowerExpand+ 7-in-1 USB-C Hub Adaptateur

Les derniers MacBooks d’Apple ont finalement récupéré une partie de la variété de ports qui manquait aux ordinateurs portables de la société depuis des années. Bien qu’ils aient ajouté le HDMI et un emplacement pour carte SD, ils ne disposent toujours pas de ports USB-A. Et si vous avez un ancien MacBook, vous n’avez que des ports USB-C.

Une unité multiport USB-C peut aider à résoudre ce problème, et le PowerExpand+ d’Anker est une excellente option. Il ajoute sept nouveaux ports, notamment HDMI, carte SD, microSD, deux emplacements USB-A et deux ports USB-C. L’un de ces ports USB-C délivre jusqu’à 100W de puissance, ce qui vous permet de donner vie à votre MacBook via le PowerExpand+ si tous vos autres ports USB-C sont utilisés.

Vous obtenez tout cela pour 35 dollars, ce qui est un excellent prix pour la frustration qu’il évite et les options d’extension qu’il offre.

CalDigit TS3 Plus

Si vous recherchez un port d’extension plus sérieux, un dock Thunderbolt est idéal. Notre préféré, et de loin, est le CalDigit TS3 Plus.

Pourquoi l’aimons-nous tant ? Cela peut paraître étrange, mais l’un de ses principaux attraits est tout simplement sa fiabilité. Lorsque vous branchez un certain nombre de périphériques différents sur une station d’accueil Thunderbolt, vous voulez qu’ils fonctionnent correctement 100 % du temps. C’est très inhabituel dans le monde des stations d’accueil Thunderbolt, mais celle de CalDigit est une exception.

Celui-ci offre de nombreux ports (15 au total), dont cinq USB-A, trois Thunderbolt 3 (dont un qui offre une puissance de 87 W), une entrée et une sortie audio, un emplacement pour carte SD, DisplayPort 1.2, Gigabit Ethernet, etc. Si vous avez besoin de connecter quelque chose à un Mac, il y a de fortes chances que le CalDigit TS3 Plus puisse le faire facilement.

Elgato Wave:3

De nos jours, nous sommes nombreux à travailler à domicile, de façon permanente ou temporaire. Il est donc essentiel que vos appels soient agréables. Les micros intégrés aux MacBooks sont bons, mais si vous voulez passer au niveau supérieur, le Wave:3 d’Elgato est un excellent cadeau.

Son attrait réside en partie dans sa facilité d’installation et d’utilisation. Par exemple, au lieu de devoir surveiller et régler les niveaux, le Wave:3 dispose d’une fonction intégrée appelée Clipguard, qui permet de lutter contre les pics de volume soudains susceptibles de produire des sons stridents ou désagréables. Vous pouvez manipuler les niveaux si nécessaire, mais il est bon de savoir que le microphone Elgato vous protège dès le départ.

Mis à part les appels vidéo, c’est notre micro de streaming préféré, grâce à son application compagnon pour Mac qui vous permet de mélanger les entrées audio lorsque votre émission est en direct. Cela en fait un appareil polyvalent qui excelle dans de nombreux domaines différents.

Logitech Brio Ultra HD Pro

Apple a été un peu lent ces dernières années en ce qui concerne les webcams, et nous avons dû attendre le MacBook Pro 2021 avant de voir la première webcam 1080p arriver sur les Mac portables de la société. Si vous avez mis la main sur un Mac 720p (ou si vous connaissez quelqu’un dans cette situation), vous cherchez peut-être une meilleure webcam pour avoir une bonne image lors des appels vidéo.

Si vous recherchez la qualité, la Logitech Brio Ultra HD Pro est l’une des meilleures webcams 4K que vous pouvez acheter. Il vous offre une résolution 4K ultra nette à 30 images par seconde, ou si vous avez besoin de séquences plus fluides, il fonctionne également à 1080p 60 images par seconde et 720p 90 images par seconde. D’autres personnalisations sont possibles pour le champ de vision, allant de 65 à 90 degrés, en fonction de ce que vous voulez capturer.

Il y a bien plus, notamment la technologie RightLight 3 qui corrige votre éclairage, la capture d’images HDR et les microphones antibruit omnidirectionnels. C’est un cadeau idéal pour quelqu’un qui a besoin d’une webcam capable de tout faire.

Boîte à outils électronique essentielle iFixit

Malgré toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire avec un MacBook, vous aurez probablement du mal à le réparer si jamais il tombe en panne. Apple a tellement de choses dans ses ordinateurs portables que se frayer un chemin parmi les composants, les câbles, les vis et la colle peut devenir un véritable cauchemar. Si vous êtes quelqu’un qui répare ses appareils, il existe une arme secrète qui peut vous faciliter la tâche : la boîte à outils électronique essentielle d’iFixit.

Cette boîte à outils contient tout ce dont vous avez besoin pour ouvrir un MacBook et fouiller dans ses composants high-tech. Le kit comprend 16 têtes de tournevis de différentes formes et tailles, une pince à épiler, une poignée d’aspiration, une spudger et plus encore.

L’ensemble de ces outils devrait vous permettre de contourner facilement les pièges que vous trouvez souvent dans les appareils Apple. Si vous avez l’intention de réparer votre Mac, ou si vous connaissez quelqu’un qui en a l’intention, ce kit est un excellent cadeau de Noël.