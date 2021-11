Les meilleurs cadeaux pour tous ceux qui se lancent dans la maison intelligente

Une maison intelligente est en constante expansion – parfois de façon vertigineuse – et couvre un large éventail de choses. Si vous cherchez à offrir un appareil pour les fêtes de fin d’année, il peut être difficile de savoir exactement quoi acheter, surtout si c’est pour quelqu’un qui débute. commence sa maison intelligente.

Ne vous inquiétez pas. Nous sommes là pour vous dire exactement quels sont les domaines essentiels sur lesquels vous devez vous concentrer. Mieux encore, nous ne mentionnerons pas seulement une ou deux solutions pour chaque domaine essentiel, mais trois, pour couvrir tous les budgets.

Qu’il s’agisse d’un cadeau pour la personne que vous aimez vraiment ou pour un ami du travail, vous trouverez ici de quoi satisfaire tous les membres de votre liste.

Haut-parleurs intelligents

Nous commencerons par le composant le plus critique de la maison intelligente : les haut-parleurs. Ils sont la passerelle non seulement vers votre assistant virtuel préféré, mais aussi vers les nombreux autres appareils qui composent votre maison. Oui, ils sont parfaits pour mettre de l’ambiance en jouant vos morceaux préférés.

Les haut-parleurs intelligents sont pratiques dans le sens où ils nous permettent d’accomplir tellement plus de choses, comme allumer/éteindre les lumières, lancer l’aspirateur robot pour nettoyer un désordre, et même chercher des réservations pour certains de vos restaurants préférés. Tout est fait avec rien d’autre que votre voix.

Google Nest Mini

Il n’est pas nécessaire de dépenser une fortune pour acheter une enceinte intelligente : il suffit de regarder le très abordable Nest Mini de Google pour s’en convaincre. Cette enceinte en forme de disque est disponible en plusieurs couleurs et peut également être fixée au mur si vous le souhaitez.

Il n’est pas vraiment conçu pour remplir de musique de grands espaces ; c’est plutôt le genre d’appareil que vous pouvez placer n’importe où dans la maison pour accéder à l’Assistant Google, et en plus d’être discret, il est beau.

Apple HomePod Mini

Apple a rendu encore plus facile pour les consommateurs de ramener Siri à la maison avec le lancement du HomePod Mini. Ne laissez pas sa petite taille vous tromper, car il est incroyablement puissant et plus que capable de faire plaisir aux oreilles en ajustant automatiquement ses performances en fonction de votre environnement. Vous recherchez un peu plus de puissance ? Essayez ensuite l’expérience audio stéréo que deux HomePods peuvent offrir.

Amazon Echo Studio

Faites une impression durable auprès de quelqu’un sur votre liste de cadeaux avec Amazon Echo Studio. Cette enceinte intelligente est une véritable bête dans le domaine de l’audio, avec un son qui remplit la pièce, des basses qui font battre le cœur et la technologie Dolby Atmos.

Un tel objet ne demande qu’à devenir la pièce maîtresse d’une maison. Il est donc préférable de le placer dans un endroit où il pourra être exposé. Amazon Alexa est également de la partie pour vous aider à accéder à tous vos équipements de maison intelligente.

Écrans intelligents

Si ces types d’enceintes sont largement considérés comme la porte d’entrée de la maison intelligente, les nouveaux écrans intelligents seraient les prochaines mises à niveau logiques.

En plus de bénéficier du même ensemble d’interactions vocales, les avantages de l’écran intelligent ajoutent un autre niveau d’interaction avec la maison du futur en vous permettant de visualiser à la fois vos commandes et leurs réponses.

Qu’il s’agisse d’appels vidéo avec les membres de votre famille, de vérifier si le bébé dort dans son berceau ou même de consulter votre emploi du temps de la journée sur votre bureau, il vous aidera à rester connecté, le tout grâce à la puissance de votre voix.

Lenovo Smart Display 7

Bien sûr, il a presque deux ans, mais vous ne trouverez pas plus de valeur dans un écran intelligent qu’avec le Smart Display 7 de Lenovo. Il est parfait en tant que compagnon de bureau avec sa taille relativement compacte, et il dispose d’une caméra pour vous permettre de chatter par vidéo avec un ami. Heureusement, cela ne coûte pas une fortune.

Google Nest Hub (2ème génération)

Les chambres à coucher sont souvent des zones interdites aux écrans intelligents, car beaucoup d’entre eux sont équipés de caméras frontales. L’idée d’une caméra dans la chambre à coucher est un obstacle pour certaines personnes, mais le Google Nest Hub 2e génération est un écran intelligent adapté à la chambre à coucher car il n’a pas de caméra. Il est remarquable pour sa technologie Soli qui lui permet de fonctionner comme un moniteur de sommeil.

Amazon Echo Show (3ème génération)

Peu d’écrans intelligents sont aussi riches en fonctionnalités que l’Amazon Echo Show 3. Non seulement c’est une enceinte incroyablement puissante et parfaite pour les audiophiles, mais son écran rotatif présente des caractéristiques intéressantes.

Par exemple, il pivote pour être toujours en face de vous lors d’un appel vidéo. Il peut également faire office de caméra de sécurité car il peut surveiller les mouvements lorsque vous n’êtes pas chez vous.

Lumières intelligentes

L’éclairage est un autre élément central de la maison intelligente. Les ampoules intelligentes existent depuis un certain temps, et non seulement le choix est vaste, mais les prix ont considérablement baissé. Il y a quelque chose de spécial à demander à votre assistant vocal d’allumer les lumières lorsque vous êtes à moitié endormi et que vous n’arrivez pas à trouver l’interrupteur tout seul.

Lampes intelligentes Govee RGBWW

Il fut un temps où une seule ampoule intelligente à changement de couleur coûtait 50 dollars. Les ampoules RGBWW de Govee sont vendues par pack de quatre, peuvent être réglées sur presque toutes les couleurs de l’arc-en-ciel et, mieux encore, se connectent directement à votre réseau wifi domestique.

Ils sont peu coûteux et peuvent rapidement ajouter une ambiance intéressante lorsque les bonnes combinaisons de couleurs sont mises en place. Si vous avez besoin de plus, ils sont vendus par 4 !

Lumières GE Sync

Le choix d’une marque inconnue peut mettre certaines personnes mal à l’aise, alors si vous préférez une marque un peu plus reconnue, mais pas trop hors de votre portée, pensez aux ampoules intelligentes GE Sync.

Vous obtenez les mêmes options de changement de couleur, les commandes de scènes prédéfinies, la connectivité wifi directe et la prise en charge de Google Assistant et Amazon Alexa pour un peu plus d’argent.

Philips Hue

Dans le monde de l’éclairage intelligent, Philips Hue reste le roi pour sa gamme diversifiée, son excellente température de couleur et son ensemble impressionnant de modes de scène. Si la définition d’un calendrier n’est pas nouvelle, les lampes Philips Hue peuvent fonctionner en dehors de l’emplacement de votre géofence, de sorte qu’elles peuvent s’allumer et s’éteindre automatiquement. Oui, il y a un appareil qui doit être connecté à votre routeur, mais cela permet de réduire la congestion du réseau.

Caméras de sécurité intérieures

Quand les lumières s’éteignent, on ne sait jamais ce qui se cache dans le noir. Les caméras de sécurité vous permettent de garder l’œil ouvert et vous donnent la certitude que votre maison est en sécurité. C’est un autre outil essentiel pour mettre en place une maison intelligente pour la première fois.

Ring Indoor Cam

Ring est un acteur de premier plan dans le domaine de la sécurité domestique, non seulement en raison de ses applications complètes, mais aussi de la large gamme de caméras qu’il propose. Vous pouvez surveiller ce qui se passe à l’intérieur avec la Ring Indoor Cam, une caméra relativement simple et abordable qui couvre l’essentiel : détection de mouvement, communication bidirectionnelle et vision nocturne pour voir dans l’obscurité.

Google Nest Cam (filaire)

La plupart des caméras de sécurité exigent généralement des utilisateurs qu’ils souscrivent un abonnement quelconque afin d’enregistrer et de sauvegarder les vidéos sur le cloud pour les visionner ultérieurement.

Toutefois, le Nest Cam de Google (filaire) offre un historique vidéo prêt à l’emploi sans nécessiter d’abonnement. Bien qu’elle soit limitée à trois heures d’historique des événements, c’est une fonction merveilleuse pour tous ceux qui ne veulent pas être obligés de payer un service mensuel.

Arlo Pro 4

En tête de liste des caméras de sécurité se trouve l’Arlo Pro 4, que vous pouvez placer à l’intérieur comme à l’extérieur. En matière de performances, de fonctionnalités et de qualité, il est vraiment difficile de battre un appareil photo qui n’a plus besoin d’un hub pour fonctionner correctement. Vous paierez un peu plus que les autres options, mais peu de caméras de sécurité offrent un enregistrement vidéo 2K, une vision nocturne en couleur et une détection avancée.

Sonnettes vidéo

Toujours considérées comme essentielles pour la mise en place d’une maison intelligente pour la première fois, les sonnettes vidéo sont probablement les dernières sur la liste car la plupart des appareils sont utilisés à l’intérieur.

Cependant, une sonnette vidéo est utile car elle vous permet de savoir qui est à la porte d’entrée sans que vous soyez là et vous pouvez surveiller ce qui se passe à l’extérieur. Les amis des voleurs ont moins de chances de s’emparer des colis laissés devant la porte si vous disposez d’une sonnette vidéo.

Sonnette vidéo Wyze

Wyze est connu pour sa gamme abordable de dispositifs de maison intelligente, vous ne dépenserez donc pas une fortune pour l’un d’entre eux. La sonnette vidéo Wyze est une sonnette vidéo simple, de taille plutôt modeste, mais qui s’accompagne d’éléments de base comme la détection de mouvement, la vision nocturne et l’audio bidirectionnel. Mieux encore, il est livré avec une sonnette intérieure.

Sonnette Google Nest

La sonnette Nest de Google se distingue par le fait que, contrairement à d’autres sonnettes vidéo qui obligent les utilisateurs à souscrire un abonnement payant pour le stockage des vidéos dans le nuage, elle est livrée avec trois heures d’historique vidéo gratuit. En outre, il s’agit d’une sonnette magnifiquement conçue qui s’intègre parfaitement à n’importe quelle porte d’entrée, et elle est encore meilleure lorsqu’elle offre aux utilisateurs la possibilité de l’utiliser avec ou sans fil.

Ring Video Doorbell Pro 2

Garder un œil sur les parcelles, c’est bien, mais il serait également agréable de savoir si quelqu’un est passé devant chez vous et où exactement. La sonnette vidéo Ring Pro est dotée d’une technologie radar qui peut indiquer si un étranger est entré dans votre jardin sans votre permission. Ce n’est que l’une des nombreuses caractéristiques étonnantes qui font de la sonnette vidéo Pro 2 de Ring l’une des meilleures de la catégorie.