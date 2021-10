Les meilleurs Chromebooks que vous pouvez acheter en 2021

Si vous avez utilisé un Chromebook pour une raison ou une autre, vous aurez remarqué qu’à l’extérieur, ils sont identiques, mais qu’à l’intérieur, ils sont très différents. Il ne s’agit pas seulement du prix et de l’absence de Windows : ils sont effectivement moins chers, mais ils s’adressent principalement aux utilisateurs axés sur l’environnement Google. Si vous souhaitez en savoir plus, voici ce que nous vous apportons les meilleurs Chromebooks que vous pouvez acheter aujourd’hui.

De tous les appareils de cette liste, le Pixelbook Go se démarque, car il affiche des performances fantastiques, même par rapport aux autres Chromebooks, et bien qu’il soit un peu cher, il rivalise frontalement avec plusieurs alternatives Windows et même macOS.

Les meilleurs Chromebooks

Google Pixelbook Go

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? C’est le meilleur Chromebook que vous pouvez acheter.

À qui s’adresse-t-il ? Les étudiants, les personnes qui doivent travailler en déplacement ou qui doivent voyager avec un ordinateur portable.

Les Chromebooks sont connus pour être des alternatives très bon marché aux ordinateurs portables Windows et Mac. Mais le Pixelbook Go ne ressemble pas à une imitation bon marché.

Un ordinateur portable Windows qui coûte à peu près le même prix n’aura pas la qualité de construction, la portabilité et les performances que le Pixelbook Go peut offrir.

L’efficacité de Chrome OS y est pour beaucoup, mais c’est aussi le mérite de l’équipe chargée du matériel chez Google. Le Pixelbook Go est le paquet complet, élevant les forces de sa plateforme.

Avec une autonomie inégalée, un magnifique écran de 13 pouces et une autonomie fantastique, le Pixelbook Go est le choix idéal pour les étudiants de l’université, ainsi que le meilleur compagnon de voyage pour ceux qui ont besoin de travailler en déplacement.

Lenovo Chromebook Flex 5

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Il s’agit d’un Chromebook abordable dans un châssis élégant et léger.

À qui s’adresse-t-il ? Étudiants, familles.

Il s’agit d’un Chromebook assez rigide et bien construit, contrairement à de nombreuses options en plastique.

Les ordinateurs portables à moins de 500 dollars sont plutôt rares, mais ce n’est heureusement pas le cas des Chromebooks, dont vous pouvez trouver une grande variété.

Cependant, aucun ne tient aussi bien la route que le Lenovo Chromebook Flex 5, un ordinateur portable de 13 pouces très facile à transporter et qui pèse un peu moins de trois livres.

Cependant, sa meilleure caractéristique est la performance. De nombreux Chromebooks sont équipés de processeurs peu puissants qui souffrent de charges plus lourdes, comme la vidéoconférence ou l’ouverture d’un grand nombre d’onglets.

Ce n’est pas le cas du Lenovo Chromebook Flex 5. Il est proposé en option avec un processeur Intel Core i3 de 10e génération, le même que l’on retrouve dans de nombreux ordinateurs portables sous Windows 10.

En raison de la légèreté de Chrome OS, le Lenovo Chromebook Flex 5 offre une sensation de vivacité et de rapidité, quel que soit le nombre d’onglets ouverts.

Bien entendu, le Lenovo Chromebook Flex 5 est également doté d’une charnière à 360 degrés et d’un écran tactile, ce qui en fait un outil tout aussi efficace pour regarder Netflix et utiliser les applications Android que pour travailler.

Samsung Chromebook 4+

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? C’est un Chromebook bon marché avec un design semblable à celui d’un MacBook.

À qui s’adresse-t-il ? Les acheteurs de Chromebook disposant d’un budget limité.

Vous pouvez acheter un Chromebook pour moins de 200 dollars, mais vous risquez d’être déçu par ce que vous obtiendrez.

Les écrans seront faibles et de basse résolution, le châssis sera laid et les performances en pâtiront. Le Samsung Chromebook 4+, qui ne coûte que 299 dollars, reste un ordinateur portable très abordable.

Avec des bords fins autour de l’écran et une esthétique argentée semblable à celle d’un MacBook, vous aurez du mal à trouver un ordinateur portable aussi attrayant à ce prix. Il est même assez léger pour un ordinateur portable de 15 pouces, avec seulement 3,75 livres.

Bien sûr, il y a des compromis. L’écran du Samsung Chromebook 4+ est de 1080p, mais il n’est pas lumineux et les couleurs sont saturées. Le processeur MediaTek n’a pas non plus de quoi se vanter. Mais, si vous êtes intéressé par un prix bas, vous ne trouverez pas de meilleur choix.

Lenovo IdeaPad Duet

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Il s’agit d’un Chromebook hautement portable qui se transforme en tablette.

À qui s’adresse-t-il ? Étudiants, professionnels et autres.

Google a travaillé dur pour que Chrome OS fonctionne aussi bien comme tablette que comme ordinateur portable.

Tous les appareils Chrome OS sont déjà livrés avec des applications Android, mais Google a continué à améliorer l’expérience des tablettes tactiles.

Il ne peut toujours pas rivaliser avec l’iPad en termes de logiciels, et nous pensons vraiment qu’il ne le fera jamais, mais il s’est considérablement amélioré.

Cependant, en termes de matériel, aucun appareil au monde n’a pu rivaliser avec la Surface et l’iPad comme le Lenovo IdeaPad Duet. Le prix est l’attrait évident, à partir de 279 dollars seulement.

C’est moins cher que l’iPad et le Surface Go 2, d’autant que la housse à béquille et le clavier sont inclus. La prolifération des tablettes Android bon marché s’étant ralentie, l’IdeaPad Duet est l’une des rares options de tablettes solides dans cette gamme de prix.

Acer Chromebook Spin 713

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Il s’agit d’une alternative 2-en-1 plus grande que le Chromebook Duet.

À qui s’adresse-t-il ? Pour les utilisateurs de Chromebook à la recherche d’un 2-en-1 haut de gamme avec un écran et des performances exceptionnels.

Le Chromebook Spin 713 d’Acer est une alternative plus grande et considérablement plus chère au Chromebook Duet, plus petit.

Mais ce n’est pas grave, car il offre un magnifique écran de 13,5 pouces avec un rapport 3:2 et une résolution élevée de 2 256 x 1 504 pixels, ainsi qu’un châssis solide et un facteur de forme convertible à 360 degrés.

Il s’agit également d’un Chromebook très rapide, doté d’un processeur Intel Core i5-10210U de 10e génération ; une vitesse suffisante pour le système d’exploitation Chrome OS, léger et efficace. L’ordinateur portable a accompli toutes les tâches que nous lui avons confiées sans le moindre problème.

Ce n’est pas le Chromebook le moins cher que vous trouverez, mais ce n’est pas non plus le plus cher. Le Chromebook Spin 713 est un excellent choix pour tous ceux qui recherchent un Chromebook 2-en-1 à haute productivité.

Asus Chromebook Flip C436

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Vous voulez un matériel comparable aux ordinateurs portables Windows.

À qui s’adresse-t-il ? Professionnels, ceux qui veulent de la puissance dans leur Chromebook.

Les Chromebooks haut de gamme ont fait leur réapparition et offrent une qualité de fabrication haut de gamme, des performances plus rapides et même des écrans haute résolution.

L’Asus Chromebook Flip C436 est le meilleur exemple de cette nouvelle génération, avec une portabilité exceptionnelle et une finition haut de gamme.

Du châssis entièrement en aluminium au poids de 2,5 livres, vous pourriez facilement confondre le Flip C436 avec un ordinateur portable Windows de 1 000 $. C’est tout un exploit pour un Chromebook.

À l’intérieur, le Chromebook Flip C436 d’Asus est équipé d’un processeur Core i3 de 10e génération, qui est suffisamment puissant pour Chrome OS. Le seul concurrent de l’Asus est le Samsung Galaxy Chromebook.

Il est encore plus élégant que le Flip C436, mais vous pouvez faire évoluer l’écran jusqu’à 4K. Il est beaucoup plus cher, le prix monte jusqu’à 1 000 $, mais il est actuellement en vente pour seulement 549 $.

HP Elite C1030 Chromebook Enterprise

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? C’est le meilleur Chromebook pour les entreprises.

À qui s’adresse-t-il ? Les organisations qui ont besoin d’une sécurité et d’une fonctionnalité maximales.

Les organisations ont des besoins différents de ceux du consommateur normal, principalement dans les domaines de la sécurité et de la fonctionnalité.

Lorsque vous avez des centaines ou des milliers d’ordinateurs portables, vous avez besoin qu’ils soient sécurisés et sous votre contrôle.

C’est là qu’intervient Chrome OS Enterprise, qui offre une gamme d’outils permettant de gérer le contrôle des ordinateurs portables.

Le HP Elite C1030 Chromebook Enterprise est un ordinateur portable conçu pour prendre en charge la version Entreprise. Le modèle que nous avons examiné comprend une licence perpétuelle pour les mises à niveau Enterprise, qui coûte normalement 50 dollars par an et par machine.

L’ordinateur portable est attrayant, incroyablement bien fabriqué et équipé des processeurs Tiger Lake de 11e génération d’Intel et d’un magnifique écran IPS 3:2 de 13,5 pouces avec une résolution de 1 920 x 1 280 pixels.

C’est rapide, sûr et pratique, mais ce n’est pas bon marché. Aucun consommateur ne paierait une telle somme pour un Chromebook, mais pour une organisation qui en a besoin, le Elite C1030 Chromebook Enterprise vaut l’investissement.

Comment nous effectuons nos tests

Lorsque les ordinateurs portables arrivent dans nos bureaux, nous les soumettons à une série de tests tortueux destinés à nous donner une idée des performances de chacun d’eux dans diverses situations. Nous voulons définir leurs limites, découvrir ce qu’ils peuvent faire dans le cadre d’une utilisation quotidienne et comment ils se comportent lorsqu’ils sont poussés.

Nous testons les composants individuels comme l’écran, le processeur, le GPU et le disque dur, en utilisant des benchmarks spécifiques pour voir comment ils se comparent à la concurrence. Nous testons la vitesse, la fiabilité et, surtout, nous passons beaucoup de temps avec chaque ordinateur portable.

Vous pouvez découvrir les performances de chaque composant en consultant les spécifications du fabricant, mais nous testons également les ordinateurs portables dans leur ensemble. Nous ne voulons pas seulement connaître la vitesse de chaque composant, nous voulons voir comment ils se complètent, comment ils fonctionnent ensemble. De cette façon, nous pouvons vous donner une recommandation complète.

Avant d’acheter un Chromebook, pensez aux applications Android.

Chrome OS n’est pas le système d’exploitation le plus robuste qui soit, mais il fait le travail pour les Chromebooks en fournissant les éléments essentiels, tels que la navigation Web, le traitement de texte et la gestion de base des types de fichiers. Mais parfois, vous avez besoin de plus que ce qu’offre un Chromebook. Cela signifie-t-il que vous devez sauter le pas ou renoncer complètement aux Chromebooks ? Plus maintenant.

Depuis 2017, chaque nouveau modèle de Chromebook prend en charge la boutique Google Play et vous pouvez exécuter des applications Android. Vous n’êtes plus limité à l’écosystème Chrome et pouvez obtenir autant de fonctionnalités de votre Chromebook que d’un téléphone ou d’une tablette Android. Certains modèles plus anciens disposent également d’une intégration Android.

Un Chromebook est-il fait pour vous ?

Bien qu’ils présentent de nombreuses qualités admirables, les Chromebooks ne conviennent pas à tout le monde. Certains utilisateurs seront frustrés par leur manque de fonctionnalité, notamment lors de la transition depuis Windows 10 ou MacOS.

D’autres ne se rendent peut-être même pas compte que Chrome OS est un peu plus limité que les systèmes d’exploitation traditionnels. Si votre vitesse d’accès à Internet n’est pas très élevée, vous risquez également de rencontrer des frustrations avec un Chromebook.

La façon dont vous percevez les performances d’un Chromebook dépend essentiellement de la façon dont vous utilisez votre ordinateur portable ou de bureau actuel. Si vous avez besoin d’exécuter des applications spécialisées comme Photoshop ou Illustrator, par exemple, Chrome OS risque de ne pas être à la hauteur.

De même, si vous avez besoin de la suite Microsoft Office et que vous ne pouvez pas vous contenter de Google Docs, un Chromebook n’est probablement pas fait pour vous. D’autre part, il pourrait être la solution parfaite pour les personnes qui naviguent principalement sur le web ou s’adonnent à d’autres tâches en ligne. Le fait de savoir comment vous utilisez votre ordinateur portable actuel peut vous aider à décider si Chrome OS peut prendre en charge vos activités habituelles.

Les contenus en streaming, tels que Netflix, présentent également des inconvénients qu’il convient de prendre en compte. Toutefois, la possibilité de télécharger les épisodes de votre émission préférée pourrait être un facteur décisif.

Dans l’ensemble, les Chromebooks sont des appareils qui excellent dans une utilisation générale. Considérez-le comme une tablette un peu plus robuste ou un grand téléphone mobile avec un clavier. Si vous ne pouvez pas exécuter une fonction dans un navigateur Web ou une application Android, un Chromebook ne peut probablement pas la gérer non plus. Cela dit, si vous avez besoin d’un appareil mobile abordable pour combler le fossé entre un ordinateur de bureau et votre téléphone portable, le Chromebook est peut-être fait pour vous.

