Les meilleurs contrôles parentaux gratuits pour Windows, Mac, iOS et Android

Si la sécurité en ligne des informations de votre entreprise semble être quelque chose qui vaut l’investissement d’un logiciel qui vous coûte des centaines de dollars par an, quel est le prix du bien-être de vos enfants lorsqu’ils surfent sur Internet pour une corvée ou un simple amusement ? Nous savons qu’il est impossible de les surveiller toute la journée, c’est pourquoi nous vous présentons le meilleur logiciel de contrôle parental disponible sur le marché.

C’est là que la technologie, par le biais des logiciels, nous vient en aide. Le contrôle parental permet de protéger vos enfants contre le dark web, et des versions entièrement gratuites sont disponibles pour tous les systèmes d’exploitation. Lisez la suite pour en savoir plus.

Caractéristiques du système d’exploitation intégré

Fournir à vos enfants une technologie adaptée à leur âge est une première étape importante pour assurer leur sécurité en ligne. Lorsqu’ils ont accès à des appareils informatiques plus généraux, vous pouvez tirer parti des fonctions de contrôle parental intégrées au système d’exploitation.

Les contrôles parentaux disponibles dans Windows et MacOS constituent un moyen pratique et acceptable de restreindre l’accès au Web et les fonctionnalités de chat, ainsi que de visualiser des journaux détaillés et de suivre les échanges de courrier électronique.

Sécurité de la famille Microsoft

Pour Windows 10, vous devez vous inscrire pour obtenir un compte Family Safety. Vous pouvez ensuite ajouter à votre compte familial un compte enfant spécifique (ou plusieurs, selon vos besoins) que vos enfants pourront utiliser.

Cette approche peut être un peu compliquée, mais elle présente de nombreux avantages. Vous obtenez des rapports sur toutes les activités en ligne des comptes secondaires et vous pouvez bloquer les applications, jeux et sites de votre choix.

Vous pouvez également limiter le temps qu’ils passent en ligne et contrôler strictement leurs achats. Il présente des caractéristiques de sécurité réelles, notamment la possibilité de suivre la localisation de vos enfants.

Leur localisation peut être connue grâce à l’application Microsoft Family Safety (sur les téléphones iPhone et Android) ou grâce au site Web Microsoft Family Safety s’ils utilisent un téléphone Windows 10 ou disposent de Microsoft Launcher sur leur appareil Android.

Contrôle parental intégré sur macOS

Riley Young/Digital Trends

MacOS propose plusieurs options en matière de contrôle parental, chacune d’entre elles étant accessible par l’intermédiaire de l’interface utilisateur. Contrôle parentalsitué dans le panneau principal de Préférences du système.

Le logiciel comprend des options permettant de bloquer des applications, des sites web spécifiques et des messages avec des personnes particulières que vous jugez inappropriées. Les contrôles parentaux doivent être définis individuellement pour chaque personne, mais une fois qu’ils sont définis, les utilisateurs peuvent également fixer des limites de temps.

Il existe d’autres options, comme la possibilité de masquer le langage grossier dans la plupart des contenus sources, et les utilisateurs peuvent en outre interdire l’appareil photo intégré de l’ordinateur et les utilitaires de gravure de disques.

S’il y a plus d’un Mac sur un même réseau, les utilisateurs peuvent même gérer à distance ces contrôles parentaux à partir d’un ordinateur complètement différent. C’est une solution assez complète, si vous n’avez pas peur de passer un peu de temps sur la configuration du Mac pour vous assurer que tout est correct.

Le problème est que vous ne pouvez gérer le contrôle parental que par utilisateur. Vous devrez donc créer des comptes distincts pour chaque enfant.

Applications et extensions

Windows et MacOS offrent une sélection décente de contrôles parentaux, mais ils ne peuvent pas tout faire par défaut. Dans le même ordre d’idées, le contrôle parental peut être difficile à mettre en place sur les appareils mobiles destinés aux enfants.

Voici des programmes téléchargeables qui pourraient mieux convenir à vos objectifs particuliers.

Qustodio

Windows, MacOS, iOS et Android

Qustodio dispose d’une interface très intuitive et facile à utiliser qui vous permet de vous abonner à la version gratuite de votre logiciel en quelques instants. Vous gérez tout depuis le tableau de bord, qui comprend la surveillance des réseaux sociaux, des limites de temps individuelles pour l’utilisation d’Internet, des jeux ou des applications, et la possibilité de suivre les messages texte et les appels sur les appareils autorisés.

Le filtrage Internet en temps réel peut détecter la pornographie et garantit que tout est bloqué, même en mode de navigation privée.

Les options de compatibilité sont impressionnantes puisque le logiciel est compatible avec Kindle, Nook, Windows, MacOS, iOS et Android. Cependant, Qustodio essaie de gagner le plus d’argent possible avec ce programme, c’est pourquoi de nombreuses fonctionnalités (telles que le blocage des jeux, la localisation, etc.) se trouvent derrière des murs payants.

Vous pouvez également utiliser la version gratuite sur un seul appareil, ce qui limite son applicabilité. Qustodio dispose d’un grand nombre de fonctionnalités ; nous aurions simplement souhaité qu’il en ait davantage de disponibles gratuitement.

Kidlogger

Windows, MacOS, Android, iOS et BlackBerry

Kidlogger est un excellent choix si vous préférez être discret plutôt que proactif. Au lieu de bloquer des sites, Kidlogger suit automatiquement les frappes au clavier et l’historique du Web, ainsi que l’utilisation des programmes (et enregistre les captures d’écran réalisées sur l’ordinateur).

Lorsqu’elle est installée sur un smartphone, l’application enregistre aussi automatiquement tous les appels téléphoniques passés, par numéro et par nom de contact. Il est compatible avec des applications populaires telles qu’Instagram et Discord, auxquelles les parents peuvent prêter une attention particulière, et les mises à jour continuent d’ajouter davantage de support pour le service.

La version gratuite de Kidlogger est très bien, mais les versions premium ajoutent un peu de dynamisme, même si certaines de ses fonctionnalités sont franchement envahissantes. Si vous souhaitez surveiller les conversations téléphoniques de votre enfant et enregistrer ses messages WhatsApp, Kidlogger peut le faire.

Malheureusement, l’application ne dispose pas d’une protection native par mot de passe. Si votre enfant est intelligent, vous risquez de vous faire prendre. Il est disponible pour Windows, macOS, Android, iOS et BlackBerry.

Comme Qustodio, un compte gratuit vous limite à un seul appareil, tandis que les versions payantes offrent plus de protection.

FoxFilter

Module complémentaire pour Google Chrome et Firefox

FoxFilter est excellent pour fournir aux utilisateurs un score de filtres de blocage basés uniquement sur des mots-clés et des pages Web individuelles (par exemple Playboy, lingerie, nudité), tout en offrant des solutions pour ajouter des sites de confiance à une liste présélectionnée sans contenu interdit.

En outre, les paramètres de sensibilité du module complémentaire peuvent être ajustés pour analyser le contenu principal de la page Web, ainsi que le titre et l’URL, et les utilisateurs peuvent configurer des préférences de notification et d’alerte qui détaillent le type de message sous-jacent à chaque site bloqué.

Cette gestion des préférences est excellente pour bloquer une variété de sites Web et constitue l’une des options les plus rapides pour démarrer, mais les utilisateurs inexpérimentés peuvent s’en tenir à la liste de mots d’avertissement fournie par défaut.

Attention, si vous ajoutez trop de mots-clés ou des mots-clés incorrects, vous risquez de voir presque tous les sites web bloqués. FoxFilter offre une assistance gratuite par courrier électronique, donc si vous avez des problèmes, n’hésitez pas à les contacter.

Quelle est la prochaine étape ?

Si vous voulez une protection totale pour vos jeunes enfants, vous devez vous préoccuper de l’utilisation du téléphone portable. Consultez notre liste des meilleures applications de contrôle pour le téléphone portable de votre enfant. Nous sommes certains que certains d’entre vous souhaitent également en savoir plus sur la sécurité des consoles de jeux.

Par ailleurs, puisque vous avez fait ce qu’il fallait pour assurer la sécurité de vos enfants en ligne, qu’en est-il de la protection de vos activités sur le web ? Vérifiez que vous utilisez une solution antivirus fiable et protégez vos mots de passe à l’aide de nos gestionnaires de mots de passe préférés.