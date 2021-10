Les meilleurs enregistreurs d’écran gratuits que vous pouvez obtenir

Une capture d’écran n’est pas suffisante ? Enregistrez l’écran de votre ordinateur et créez une vidéo que vous pouvez conserver et visionner quand vous le souhaitez. Avec l’un des enregistreurs d’écran gratuits de notre liste d’enregistreurs d’écran gratuits vous facilitera la tâche.

Les meilleurs enregistreurs d’écran gratuits

OBS Studio (Windows, Mac, Linux)

En tant que bon projet open source ayant fait l’objet d’un travail considérable, OBS Studio regorge de fonctionnalités : vous pouvez personnaliser l’enregistrement audio et vidéo en temps réel avec des options détaillées pour l’édition et le mixage, ce qui rend le logiciel idéal pour créer des productions hautement professionnelles. L’interface utilisateur modulaire vous permet de vous concentrer sur les outils que vous utilisez le plus tout en incorporant des vidéos ou de l’audio provenant de plusieurs sources pour travailler, et le mode studio vous permet de tout voir avant de publier des vidéos.

C’est une excellente option pour les projets plus exigeants, mais si vous n’avez pas beaucoup travaillé avec un logiciel de montage vidéo dans le passé, OBS peut être un peu difficile à apprendre et peut prendre un certain temps à maîtriser. Vous devrez peut-être aussi faire des recherches pour trouver les plug-ins adaptés à vos besoins spécifiques, ce qui prendra encore plus de temps. Pour les projets simples, un outil plus simple peut être une meilleure option.

Bandicam Free (Windows)

L’application élégante de Bandicam permet un enregistrement rapide de l’écran avec des fonctions professionnelles faciles à utiliser. Cela comprend la sélection de l’écran à enregistrer, le dessin pendant l’enregistrement, l’utilisation du microphone en temps réel pour enregistrer et les superpositions de webcam. Vous pouvez même ajouter votre propre logo à la vidéo et, si vous le souhaitez, ajouter une série de sons avec la souris. Il existe également de nombreuses options de configuration pour l’enregistrement à partir de plusieurs appareils, de certains modes ou pour certains types de jeux.

Bien que très polyvalente, il est important de noter que la version gratuite de Bandicam ajoute un filigrane à tous vos enregistrements. Pour s’en débarrasser, il faut payer 40 $ pour acheter l’application.

Apowersoft Enregistreur d’écran en ligne gratuit (web)

La solution gratuite d’Apowersoft pour l’enregistrement d’écran est unique : une application Web qui vous permet de commencer à enregistrer ce que vous voulez instantanément. Vous pouvez également télécharger l’application, mais la version web est particulièrement utile pour ceux qui ont besoin de résultats rapides pour un projet particulier et ne veulent pas installer une autre application sur leur ordinateur.

Ce logiciel semble donc simple, et dans un sens il l’est : vous choisissez le type de vidéo que vous voulez enregistrer, la zone de l’écran et c’est tout. Mais il offre également des options d’exportation dans divers formats, dont le GIF, et la fonction de capture est suffisamment polyvalente pour ajouter votre webcam, capturer la source audio de votre choix et éditer le screencast en temps réel. Vous serez peut-être tellement impressionné par les performances que vous n’aurez plus jamais besoin d’une autre application de capture.

ScreenRec (Windows, Mac, Linux)

Vous avez besoin de faire des enregistrements d’écran mais au travail ? ScreenRec est une application conçue spécifiquement pour les entreprises ayant des besoins étendus en matière d’enregistrement d’écran. Il enregistre et sauvegarde rapidement les vidéos sur un compte désigné dans le nuage, protégé par un cryptage. L’interface utilisateur est simple, mais bien conçue pour les présentations et les didacticiels. La gestion des fichiers se concentre sur l’organisation et le partage de grandes quantités de vidéos à la fois.

Il dispose également d’un excellent tableau de bord permettant de voir qui a visionné les vidéos, entre clients et collègues. Le seul inconvénient pour les entreprises est que vous devrez probablement mettre à niveau votre abonnement pour payer plus que les 2 Go de stockage en nuage gratuit dont elles bénéficient avec le système Screenrec.

FlashBack Express (Windows)

FlashBack Express est une application simple et gratuite qui vous permet d’enregistrer des vidéos et des sons, de capturer des images à partir de webcams et d’ajouter des commentaires en utilisant du texte, des images ou des effets. De plus, il est très apprécié pour son absence de limite de temps d’enregistrement et de filigrane. Le téléchargement vers YouTube est facile, mais les options d’exportation sont limitées à MP4, AVI et WMV avec la version gratuite.