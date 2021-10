Avec des budgets plus importants, des stars de renom et des critiques plus élogieuses, les films de science-fiction sont à leur meilleur. La technologie disponible permet d’obtenir des effets spéciaux étonnants et tout à fait crédibles, et des réalisateurs qui, auparavant, n’auraient pas réfléchi à ce genre, sont désormais plus ouverts à l’expérimentation en raison du potentiel qu’il représente. Et bien sûr, Netflix a amassé une sacrée collection de titres, allant des dystopies à gros budget aux cinéastes indépendants qui voyagent dans le temps. Il s’agit de les meilleurs films de science-fiction sur Netflix.

Waterworld (1995)

Bien que son échec ait été extrêmement médiatisé, Waterworld est assez divertissant à regarder deux décennies et demie plus tard, ayant vieilli avec grâce en territoire de film de série B avec des thèmes étonnamment prophétiques. La plupart du monde est sous l’eau après que les calottes polaires aient fondu, tuant presque toute l’humanité. Mais quelques-uns se sont adaptés à ce nouveau monde en développant des branchies, dont Mariner (Kevin Costner). Mais il ne veut rien avoir à faire avec les humains sur terre, alors quand Helen (Jeanne Tripplehorn) et sa compagne Enola (Tina Majorino) demandent l’aide de Mariner pour s’échapper d’une île artificielle hostile, Mariner devient un héros… à son grand désarroi.

Rotten Tomatoes : 48%

Cast : Kevin Costner, Jeanne Tripplehorn, Dennis Hopper

Directeur : Kevin Reynolds

Évaluation : PG-13

Durée : 136 minutes

The Mitchells vs. The Machines (2021)

Phil Lord et Christopher Miller – le duo qui nous a donné The Lego Movie et Spider-Man : Into the Spider-Verse – reviennent dans ce film d’animation sur une famille dysfonctionnelle qui finit par devenir le dernier espoir de l’humanité contre un soulèvement de robots. Mike Rianda (Gravity Falls) fait ici ses débuts de réalisateur et peut s’enorgueillir d’un casting vocal impressionnant comprenant Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph, Eric Andre, Olivia Colman, Fred Armisen, John Legend, Chrissy Teigen, Blake Griffin et Conan O’Brien, entre autres noms (et voix) familiers. L’un des favoris pour le meilleur film d’animation de l’année, Les Mitchells contre les Machines est rapidement devenu un succès surprise pour Netflix.

Rotten Tomatoes : 98%

Cast : Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph

Directeur : Michael Rianda

Évaluation : PG

Durée : 87 minutes

Blood Red Sky (2021)

La terreur abonde dans ce thriller tout droit sorti du four. Une femme atteinte d’une étrange maladie se trouve sur un vol transatlantique avec son fils lorsque des terroristes détournent soudainement l’avion. Pour protéger son fils, elle-même et tous les passagers du vol, elle doit révéler un secret terrifiant. Une horreur sanglante s’ensuit lorsque les terroristes croient l’avoir tuée, mais en réalité, ils ont réussi à libérer la pire bête de ses cauchemars.

Rotten Tomatoes : 82%

Cast : Peri Baumeister, Alexander Scheer, Kais Setti

Directeur : Peter Thorwarth

Évaluation : TV-MA

Durée : 121 minutes

Inception (2010)

Dans le film Inception de Christopher Nolan, Leonardo DiCaprio joue le rôle de Dom Cobb, un « infiltrateur de rêves » hautement qualifié, connu sous le nom d' »extracteur ». Dom et son équipe d’experts en extraction sont engagés par des clients pour voler des informations à travers un espace subconscient partagé qu’ils pré-conçoivent. Lorsque Saito (Ken Watanabe) approche Dom, il lui propose le travail de sa vie : implanter une idée dans l’esprit de quelqu’un. Dom accepte l’offre en échange de l’effacement de son casier judiciaire, mais alors que le tisseur de rêves commence à rassembler son équipe pour entamer le processus d' »inception », un dangereux ennemi s’approche. Un film d’action épique de science-fiction réalisé par l’un des cinéastes les plus accomplis du XXIe siècle. Inception est une aventure palpitante du début à la fin.

Rotten Tomatoes : 87%

Cast : Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Cillian Murphy

Directeur : Christopher Nolan

Évaluation : PG-13

Durée : 148 minutes

L’essaim (2020)

Insectes. Ils sont plus petits que nous, mais peu de choses nous effraient autant. Le réalisateur Just Philippot exploite notre peur innée des choses rampantes et sautillantes dans son film d’horreur The Swarm, sorti en 2020. Suliane Brahim incarne la veuve Virginie, qui tente de maintenir sa famille à flot en élevant des criquets. Lorsqu’elle apprend que les insectes ont développé un goût pour le sang humain, elle y voit une opportunité de gagner de l’argent grâce à eux, bien que cela rende évidemment les choses plus dangereuses. Quand l’inévitable se produit… Ça vous rappellera Les oiseaux d’Hitchcock.

Rotten Tomatoes : 82%

Cast : Suliane Brahim, Sofian Khammesas, Marie Narbonne

Directeur : Just Philippot

Évaluation : TV-14

Durée : 101 minutes

Underworld (2003)

Vous avez envie d’une guerre entre vampires et loups-garous ? Eh bien, vous avez de la chance : toute la franchise Underworld est sur Netflix en ce moment. Les vampires et les lycanthropes – un clan de loups-garous violents qui peuvent se transformer en humains ou en bêtes à volonté – sont en guerre depuis des siècles. Au centre de cette guerre se trouve Selene (Kate Beckinsale), une vampire assassin d’élite qui apprend qu’un complot lycan vise à capturer le médecin humain Michael Corvin (Scott Speedman). Selene parvient à secourir Corvin, le sauvant de la sauvagerie de Lucian (Michael Sheen), un leader des loups-garous qui croit que les recherches de Corvin sont la clé de l’éradication définitive des vampires.

Rotten Tomatoes : 31%

Cast : Kate Beckinsale, Scott Speedman, Michael Sheen

Directeur : Len Wiseman

Évaluation : R

Durée : 121 minutes

Armée des morts (2021)

Que faites-vous quand il y a une épidémie de zombies à Las Vegas ? Évidemment, vous profitez de la situation pour dévaliser l’un des casinos les plus riches de Sin City. C’est en tout cas ce que font Dave Bautista et son équipe de mercenaires dans le film de casse – zombies compris – Army of the Dead. À en juger par les bandes-annonces du film, Ward et son équipe de mercenaires auront besoin de toute la puissance de feu qu’ils peuvent obtenir… et plus encore. Contrairement aux horreurs qui peuplent la plupart des histoires de zombies, ces morts de Las Vegas ne comptent pas seulement des imitateurs d’Elvis Presley, des showgirls et des tigres du Bengale dans leurs rangs, mais ils sont aussi rapides, intelligents et bien mieux organisés. Ce film palpitant et sanglant du réalisateur Zack Snyder sort sur Netflix le vendredi 21 mai.

Rotten Tomatoes : N/A

Cast : Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick

Directeur : Zack Snyder

Évaluation : R

Durée : 148 minutes

Oxygène (2021)

Alexandre Aja (Crawl) revient à la science-fiction d’horreur dans ce film glaçant sur une jeune femme (Mélanie Laurent) qui se réveille dans une capsule cryogénique après un temps incalculable et dans un lieu inconnu. En réalité, elle n’a aucune idée de qui elle est ni de comment elle s’est retrouvée là : tout ce qu’elle sait, c’est qu’elle est à court d’oxygène et qu’elle doit reconstituer sa mémoire si elle veut survivre.

Rotten Tomatoes : 100%

Cast : Mélanie Laurent, Mathieu Amalric, Malik Zidi

Directeur : Alexandre Aja

Évaluation : TV-MA

Durée : 100 minutes

Stargate (1994)

Kurt Russell et James Spader sont les vedettes de cette aventure de science-fiction intelligente et divertissante. Ils incarnent deux explorateurs qui s’aventurent à travers un mystérieux portail découvert dans des ruines égyptiennes. Russell joue le rôle du colonel Jack O’Neil, tandis que James Spader est un scientifique dont les théories sur l’intervention d’extraterrestres dans l’Égypte ancienne pourraient s’avérer vraies après tout. Si le film n’a pas convaincu la critique, il a conquis des hordes de fans qui ont soutenu non pas une, mais plusieurs séries dérivées qui se sont étendues sur plusieurs saisons et ont développé l’univers de Stargate de manière exponentielle.

Rotten Tomatoes : 53%

Cast : Kurt Russell, James Spader, Jaye Davidson

Directeur : Roland Emmerich

Évaluation : PG-13

Durée : 116 minutes

Spectral (2016)

Si vous êtes d’humeur à vous lancer dans une bonne vieille guerre extraterrestre, vous allez adorer Spectral. Ce premier film original Netflix montre à quel point le studio peut être créatif avec un budget restreint, malgré des exigences importantes en matière d’action. Et que se passe-t-il ici ? Une force extraterrestre commence à faire des ravages dans une ville européenne déchirée par la guerre, obligeant les ingénieurs locaux à faire équipe avec les forces spéciales américaines pour arrêter l’invasion.

Rotten Tomatoes : 75%

Cast : James Badge Dale, Emily Mortimer, Max Martini

Directeur : Nic Mathieu,

Évaluation : PG-13

Durée : 107 minutes

Stardust (2007)

Oui : c’est plus de la fantaisie que de la science-fiction, si l’on veut être pointilleux. Pourtant, Stardust devrait se trouver dans les coulisses de la plupart des fans de science-fiction. Basée sur l’histoire de Neil Gaiman, cette épopée mêlant les genres met en scène Charlie Cox dans le rôle d’un jeune homme nommé Tristan, obligé de s’aventurer dans le royaume des fées pour récupérer une étoile tombée et gagner le cœur de Victoria (Sienna Miller). En chemin, Tristan rencontre Yvaine (Claire Danes), une femme de grand pouvoir qui est poursuivie à la fois par les enfants du roi et une sorcière maléfique.

Rotten Tomatoes : 87%

Cast : Charlie Cox, Sienna Miller, Claire Danes

Directeur : Matthew Vaughn

Évaluation : PG-13

Durée : 128 minutes

The Midnight Sky (2020)

George Clooney réalise et joue dans Le ciel de minuit. Alors que l’humanité est au bord de l’extinction, le scientifique Augustine Lofthouse (George Clooney) refuse de quitter son laboratoire arctique lorsque les niveaux de radiation sur Terre atteignent des niveaux dangereux. Au lieu de cela, il choisit d’utiliser le système informatique de son laboratoire pour rechercher des vaisseaux spatiaux en orbite déployés en mission. Dans l’intention d’avertir l’équipage lointain du destin imminent de notre planète, Lofthouse découvre une jeune femme dans le laboratoire. Ils font équipe pour braver les éléments de l’Arctique et se rendent jusqu’à une tour radio, qui serait assez puissante pour envoyer un signal d’avertissement au navire en approche. Un thriller de science-fiction avec de bons effets, The Midnight Sky ressemble à des films similaires d’apocalypse imminente, mais avec un poids supplémentaire sur les performances, en particulier celles de Clooney. Ce n’est pas un film parfait, mais il divertit, et beaucoup.

Rotten Tomatoes : 51%

Cast : George Clooney, Felicity Jones, David Oyelowo

Directeur : George Clooney

Évaluation : PG-13

Durée : 118 minutes

Outside the Wire (2021)

En 2036, une guerre civile russe incite les États-Unis à fournir un soutien à la nation en temps de guerre. Les militaires combattent désormais aux côtés des « Gumps », des robots soldats qui occupent toutes les branches de la défense. En guise de punition pour avoir désobéi aux ordres de l’escadron, Harp (Anthony Mackie), un pilote de drone, est envoyé en Ukraine pour combattre aux côtés de Leo (Damson Idris), un super-soldat androïde. Ensemble, ils sont contraints d’affronter Victor Koval, un terroriste déterminé à utiliser les missiles de la guerre froide pour combattre. Porté par deux grandes performances et un mélange d’action de science-fiction qui vous gardera collé à votre siège, Outside the Wire vous donnera des frissons du début à la fin.

Rotten Tomatoes : 37%

Cast : Anthony Mackie, Damson Idris, Michael Kelly

Directeur : Mikael Håfström

Évaluation : R

Durée : 115 minutes

La découverte (2017)

Dans une époque moderne réinventée, la preuve de la vie après la mort est parmi nous, grâce aux recherches du scientifique Thomas Harbour (Robert Redford). Avec les nouvelles peu optimistes qui frappent le monde, le taux de suicide augmente de façon exponentielle, car les gens choisissent de commencer une nouvelle vie plutôt que de rester dans des situations troublantes. Le fils de Harbour, Will (Jason Segel), remet en question les études de son père. Rencontrant Isla (Rooney Mara) sur un ferry, ils discutent de la signification de la mortalité et finissent par entamer une relation. Lorsque Will emmène Isla dans la propriété cachée de son père, la nature du travail de ce dernier apparaît au grand jour d’une manière à laquelle ni le père, ni le fils, ni Isla ne pouvaient s’attendre. Film philosophique plein d’émerveillement, La Découverte présente une histoire intrigante et des performances exceptionnelles, notamment de Segel et Redford.

Rotten Tomatoes : 45%

Cast : Jason Segel, Rooney Mara, Robert Redford

Directeur : Charlie McDowell

Évaluation : R

Durée : 102 minutes

Zathura (2005)

Zathura est en gros comme Jumanji, mais avec un jeu basé sur l’espace au lieu d’une aventure dans la jungle. Le réalisateur Jon Favreau a trouvé ici le ton précis de nombre de ses futurs films et séries dans cette histoire de deux frères, Walter (Josh Hutcherson) et Danny (Jonah Bobo) dont le jeu affecte d’une manière ou d’une autre la réalité non seulement des deux, mais aussi de leur sœur aînée, Lisa (Kristen Stewart). Dax Shepard joue le rôle de l’astronaute, l’un des personnages créés par le jeu. Avec son aide, les frères et leur sœur doivent aller jusqu’au bout du jeu.

Rotten Tomatoes : 76%

Cast : Josh Hutcherson, Jonah Bobo, Dax Shepard, Kristen Stewart

Directeur : Jon Favreau

Évaluation : PG

Durée : 101 minutes

La Terre vagabonde (2019)

The Wandering Earth est peut-être le plus grand film dont vous n’avez jamais entendu parler, mais croyez-nous, il a connu un énorme succès au box-office chinois. Il se déroule dans le futur, lorsqu’un soleil en expansion oblige l’humanité à déplacer – littéralement – la Terre vers un autre système solaire. Pour cela, le capitaine Wang Lei (Li Guangjie) doit laisser derrière lui son fils, Liu Qi (Qu Chuxiao), car sa mission dans l’espace le tient éloigné pendant plusieurs années. Cependant, le père et le fils auront tous deux un rôle important à jouer pour que la Terre survive à leur périlleux voyage.

Rotten Tomatoes : 69%

Cast : Qu Chuxiao, Li Guangjie, Ng Man-tat, Zhao Jinmai

Directeur : Frant Gwo

Évaluation : TV-MA

Durée : 125 minutes

Prospect (2018)

Il n’est pas nécessaire de regarder Disney+ pour voir Pedro Pascal dans une histoire de science-fiction. Prospect met en scène Pascal dans le rôle principal d’Ezra, un explorateur sur une lune extraterrestre. Sophie Thatcher et Jay Duplass jouent les rôles de Cee et de son père, Damon. Ce film appartient vraiment à Cee, qui lutte contre la cupidité de son père et se demande si elle peut faire confiance à Ezra. La trahison abonde dans ce paysage inconnu et Cee est entourée de dangers de tous côtés. Ce qui est impressionnant, c’est que Cee est prête à relever le défi, même lorsque sa vie est en jeu.

Rotten Tomatoes : 88%

Cast : Sophie Thatcher, Pedro Pascal, Jay Duplass

Directeur : Zeek Earl, Chris Caldwell

Évaluation : R

Durée : 97 minutes

Pendant la tempête (2018)

Ce film de science-fiction espagnol nous raconte une histoire assez universelle, quelle que soit la langue utilisée. Adriana Ugarte joue le rôle de Vera Roy, une femme qui, presque sans s’en rendre compte, découvre un moyen de communiquer avec un adolescent nommé Nico Lasarte (Joel Illescas) qui a vécu 25 ans auparavant. Après avoir aidé Nico à empêcher sa propre mort accidentelle, Vera découvre que son propre monde et sa propre chronologie ont changé. La fille de Vera n’existe plus et son mari, David (Álvaro Morte, le professeur de La Casa de Papel), est marié à quelqu’un d’autre. Désormais, Vera va chercher désespérément un moyen de récupérer tout ce qu’elle a perdu.

Rotten Tomatoes : 75%

Cast : Adriana Ugarte, Chino Darín, Javier Gutiérrez Álvarez

Directeur : Oriol Paulo

Évaluation : TV-MA

Durée : 128 minutes

Black Mirror : Bandersnatch (2018)

Il n’y a rien d’autre sur Netflix comme Black Mirror : Bandersnatch. Ce « spin-off » de la série d’anthologie britannique de science-fiction est un film interactif qui permet aux joueurs/spectateurs de contrôler le destin de Stefan Butler (Fionn Whitehead). En 1984, Stefan est un jeune programmeur qui se voit offrir l’opportunité d’adapter un livre « choisissez votre propre aventure » en jeu vidéo. Cependant, l’art imite la vie et Stefan est bientôt confronté à des questions sur son propre libre arbitre. Il n’est pas possible de voir toutes les images de Bandersnatch en une seule vue continue. C’est pourquoi il invite à le regarder plusieurs fois en permettant des choix alternatifs qui ouvrent de nouvelles voies pour l’histoire. L’avenir du cinéma est peut-être ailleurs, mais c’est un sous-genre qui mérite d’être exploré.

Rotten Tomatoes : 72%

Cast : Fionn Whitehead, Will Poulter, Craig Parkinson, Alice Lowe

Directeur : David Slade

Évaluation : TV-MA

Durée : 90 minutes

Avantageux (2015)

Advantageous n’est pas un film de science-fiction tape-à-l’œil, mais il donne à réfléchir. Dans un futur proche, une mère célibataire nommée Gwen Koh (Jacqueline Kim) perd son emploi et sa sécurité financière. Désespérée de pouvoir subvenir aux besoins de sa fille Jules (Samantha Kim), Gwen se porte volontaire pour une expérience radicale visant à transférer son esprit dans un corps plus jeune. Cependant, la Gwen 2.0 (Freya Adams) est une femme très différente du « modèle original », au grand dam de Jules et de Gwen elle-même.

Rotten Tomatoes : 80%

Cast : Jacqueline Kim, James Urbaniak, Freya Adams

Directeur : Jennifer Phang

Évaluation : TV-MA

Durée : 91 minutes

Puissance du projet (2020)

Netflix poursuit son incursion dans le genre super-héros avec Project Power. Avec Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt et Dominique Fishback dans un trio plutôt improbable, Project Power est centré sur une guerre à la Nouvelle-Orléans qui éclate après l’apparition d’une nouvelle pilule dangereuse dans la ville. La pilule donne à son utilisateur des superpouvoirs temporaires, mais le problème est que l’on ne sait jamais quel genre de pouvoirs elle va donner. Peut-être qu’il vous donnera une peau impénétrable, peut-être qu’il vous rendra invisible, ou peut-être – pourquoi pas – que vous exhalerez du feu de votre bouche ; vous ne le savez pas avant de l’avoir pris, ce qui en fait un pouvoir destructeur. Un ex-soldat animé d’une vendetta, un flic et un adolescent unissent leurs forces pour trouver les personnes puissantes qui se cachent derrière la pilule. Mais attention, pour réussir, ils devront peut-être prendre la pilule eux-mêmes.

Rotten Tomatoes : 60%

Cast : Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt, Dominique Fishback

Directeur : Henry Joost, Ariel Schulman

Évaluation : R

Durée : 114 minutes

Bird Box (2018)

Il est compréhensible que vous vous souveniez de certaines choses de The Quiet Place en regardant Bird Box. Tous deux sont des films d’horreur de science-fiction mettant en scène des monstres qui se connectent directement aux sens humains. Dans ce film, les créatures peuvent rendre fou quiconque les voit, avec des désirs suicidaires. D’où les bandeaux pour empêcher ces entités bestiales d’entrer. Sandra Bullock joue le rôle de Malorie Hayes, une femme qui lutte pour survivre dans ce nouveau monde effrayant, tandis que divers flashbacks nous racontent comment elle a affronté la fin de la vie telle qu’elle la connaissait. Toutes les histoires ne sont pas convaincantes, mais Bird Box comporte quelques bons moments.

Rotten Tomatoes : 63%

Cast : Sandra Bullock, Trevante Rhodes, John Malkovich

Directeur : Susanne Bier

Évaluation : R

Durée : 124 minutes

See You Yesterday (2019)

En parlant de films de science-fiction qui ont quelque chose à dire sur le présent, See You Yesterday a une prémisse qui semble très actuelle. L’intrigue suit C.J. Walker (Eden Duncan-Smith), un jeune adolescent révolutionnaire de génie. C.J. a travaillé avec des machines à remonter le temps et a une raison très personnelle de les utiliser. Son frère, Calvin Walker (Brian « Stro » Bradley), a perdu la vie lors d’une confrontation avec la police. Pour sauver Calvin, C.J. et son ami Sebastian (Danté Crichlow) tentent de changer le passé. Inutile de dire que cela a des conséquences.

Rotten Tomatoes : 95%

Cast : Eden Duncan-Smith, Danté Crichlow, Marsha Stephanie Blake

Directeur : Stefon Bristol

Évaluation : TV-MA

Durée : 87 minutes

Real Steel (2011)

L’histoire originale de Real Steel, écrite par Richard Matheson, sommité de la science-fiction, a été adaptée dans un épisode de La Quatrième Dimension avant d’être portée au grand écran des décennies plus tard. Et le film fonctionne encore mieux que la version télévisée en créant une grande dynamique père-fils entre Charlie (Hugh Jackman) et Max Kenton (Dakota Goyo). Ensemble, ils sauvent un robot qu’ils appellent Atom et en font un concurrent dans les rangs des robots boxeurs. Evangeline Lilly offre également une performance très divertissante dans le rôle de Bailey Tallet, une propriétaire de salle de sport qui se lie avec les Kenton. Mais c’est l’histoire palpitante du garçon et du robot sans défense qui fait que Real Steel fonctionne.

Rotten Tomatoes : 60%

Cast : Hugh Jackman, Dakota Goyo, Evangeline Lilly

Directeur : Shawn Levy

Évaluation : PG-13

Durée : 127 minutes

Total Recall (1990)

Basé sur une nouvelle de Philip K. Dick, Total Recall suit Arnold Schwarzenegger dans le rôle d’un ouvrier du bâtiment du 21e siècle nommé Quaid qui découvre que tous ses souvenirs du passé sont basés sur une puce mémoire implantée dans son cerveau. La puce a réprimé les souvenirs de Quaid de sa vie d’agent secret. Il s’avère qu’il est devenu une menace pour le gouvernement. On lui a donc implanté une puce et on l’a poussé à adopter un mode de vie docile et domestique. Cependant, une fois qu’il a découvert son identité, Quaid se rend sur Mars pour déchiffrer le reste de son identité et se venger de l’homme qui lui a ôté la vie.

Rotten Tomatoes : 81%

Cast : Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone

Directeur : Paul Verhoeven

Évaluation : R

Durée : 113 minutes

Beyond Skyline (2017)

La suite tant attendue du film Skyline de 2010 est l’un des rares exemples où la suite est largement supérieure à l’original. Ce film extraterrestre à petit budget montre ce qui se passe lorsque des civils se débrouillent seuls face à des espèces supérieures d’extraterrestres. Frank Grillo incarne un policier en désaccord avec son fils lorsque les extraterrestres attaquent. Le père et le fils se déplacent à toute vitesse, à travers des tunnels souterrains, vers le désert nucléaire de Los Angeles, vers un vaisseau extraterrestre, vers une base d’humains rebelles au Laos pour monter une ultime défense. Beyond Skyline est absolument dingue, mais si vous aimez l’action, les thèmes de science-fiction absurdes et la violence démodée des humains contre les extraterrestres, ce film est fait pour vous.

Rotten Tomatoes : 65%

Cast : Frank Grillo, Bojana Novakovic

Directeur : Liam O’Donnell

Évaluation : R

Durée : 106 minutes

Okja (2017)

Bong Joon-ho a remporté l’Oscar du meilleur réalisateur et du meilleur film pour Parasite, mais il réalisait déjà des titres remarquables bien avant cela. Okja est l’un de ses films les plus controversés, abordant l’industrie de la viande et le capitalisme en général dans ce drame de science-fiction pour Netflix. Mija, une jeune fille qui a grandi dans les montagnes de la Corée du Sud avec sa meilleure amie, un cochon nommé Okja. Lorsque le conglomérat multinational Mirando Corporation kidnappe Okja et la transporte à New York pour lancer une toute nouvelle industrie de la viande, Mija doit sauver sa meilleure amie. Satire caustique de l’industrie agroalimentaire américaine, Okja se moque de tout le monde, des PDG obsédés aux militants naïfs et maladroits.

Rotten Tomatoes : 86%

Cast : Seo-hyeon Ahn, Tilda Swinton, Paul Dano

Directeur : Bong Joon-ho

Évaluation : TV-MA

Durée : 118 minutes

Freaks (2018)

Freaks, l’un des films de science-fiction les plus appréciés de ces dernières années, suit une petite fille de 7 ans, Chloe, qui a passé toute sa vie isolée du monde à l’intérieur de sa maison avec son père, Henry (Emile Hirsch). Henry a dit à Chloé que le monde extérieur est un endroit effrayant et dangereux, mais en grandissant, Chloé devient trop curieuse pour ne pas s’aventurer dans le monde extérieur. Ce film regorge de tension et de suspense, qui se révèle lentement à mesure que Chloé découvre le monde dans lequel elle vit. Le film est un cours magistral sur la manière de réaliser une science-fiction de qualité avec un budget limité.

Rotten Tomatoes : 87%

Cast : Emile Hirsch, Bruce Dern, Lexy Kolker

Directeur : Zach Lipovsky

Évaluation : R

Durée : 104 minutes

I Am Mother (2019)

Le réalisateur Grant Sputore en a surpris plus d’un avec I Am Mother, un thriller de science-fiction superbement réalisé et sensationnellement interprété. Dans un futur lointain, l’humanité est apparemment éteinte. Un androïde nommé Mother (interprété par Rose Byrne) remplit sa fonction première en tentant de faire revivre l’humanité. Mais d’abord, la mère éduque sa fille (Clara Rugaard) en guise de pratique et lui apprend à survivre dans ce monde inhospitalier. Cependant, la réalité de Fille s’effondre lorsqu’elle rencontre une femme (Hilary Swank) de l’extérieur, qui s’avère être le premier être humain que Fille ait jamais rencontré. Et une fois que le nouveau venu est à l’intérieur du bunker, I Am Mother prend une tournure résolument sinistre. La vérité sera révélée, mais quelqu’un survivra-t-il pour la connaître ?

Rotten Tomatoes : 90%

Cast : Clara Rugaard, Rose Byrne, Hilary Swank

Directeur : Grant Sputore

Évaluation : TV-PG

Durée : 113 minutes

