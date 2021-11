Les meilleurs films de Star Plus disponibles dès maintenant

Une solide bibliothèque de classiques et de titres présentés pour la première fois en Amérique latine. C’est ainsi que Star Plus, la plateforme de Disney destinée à un public « mature », cherche à défier les services de streaming tels que Netflix, Amazon Prime ou HBO Max. Si vous voulez savoir ce que vous pouvez trouver dans son catalogue, nous vous disons quelles sont les les meilleurs films sur Star Plus disponible aujourd’hui.

Star Plus est un service destiné aux adultes qui opère exclusivement en Amérique latine avec du contenu des studios Disney qui n’est pas disponible sur Disney Plus. Aux États-Unis, ce « rôle » est rempli par Hulu, tandis qu’en Espagne et dans d’autres pays européens, Star a été intégré à l’offre Disney Plus.

Free Guy / Taking Control (2021)

Dans cette comédie d’aventure, Ryan Reynolds joue le rôle d’un caissier de banque qui découvre qu’il est en fait un joueur secondaire dans Free City, un jeu vidéo à monde ouvert. Cependant, il décide de devenir le héros de sa propre histoire pour sauver ses amis de l’élimination par le créateur du jeu.

Rotten Tomatoes : 80%

Genre: comédie, science-fiction

Cast : Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar, Joe Keery, Taika Waititi.

Directeur : Shawn Levy

Classification : PG-13

Durée : 115 minutes

Star Plus

Amis de vacances (2021)

Marcus (Lil Rel Howery) et Emily (Yvonne Orji) se lient d’amitié avec Ron (John Cena) et Kyla (Meredith Hagner), deux fêtards, pendant leurs vacances au Mexique. Marcus et Emily sont un couple raisonnable sur le point de se marier, mais avec leurs nouveaux amis, ils profitent d’une semaine de débauche. Des mois plus tard, Ron et Kyla se présentent au mariage sans y être invités, créant ainsi le chaos.

Rotten Tomatoes : 62%

Genre: comédie, aventure

Cast : Lynn Whitfield, King Bach, Robert Wisdom, John Cena, Meredith Hagner

Directeur : Clay Tarver

Classification : R

Durée : 103 minutes

Star Plus

Le Diable s’habille en Prada (2006)

Andrea Sachs (Anne Hathaway) est une journaliste en herbe qui décroche un emploi d’assistante personnelle junior auprès de Miranda Priestly (Meryl Streep), la froide et presque impitoyable rédactrice en chef du prestigieux magazine de mode Runway. Tout en gagnant la confiance et le respect de Miranda, Andy est déchiré entre rester dans un environnement marqué par la trahison ou réaliser son rêve de journaliste.

Rotten Tomatoes : 62%

Genre: comédie, aventure

Cast : Meryl Streep, Anne Hathaway, Adrian Grenier, Stanley Tucci, Emily Blunt

Directeur : David Frankel

Classification : PG-13

Durée : 109 minutes

Star Plus

Nomadland (2021)



Gagnant de l’Oscar du meilleur film en 2021, Nomdland raconte l’histoire de Fern (Frances McDormand), une femme qui vend tous ses biens pour se lancer dans un voyage à travers l’Ouest américain après la fermeture de l’usine où elle travaillait en raison de la récession. Après avoir acheté un van qui lui sert de maison, elle rejoint un groupe de nomades qui lui apprend à survivre dans l’adversité avec des ressources minimales.

Rotten Tomatoes : 94%

Sexe : drame

Cast : Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Linda, Bob Wells

Directeur : Chloé Zhao

Qualification : R

Durée : 108 minutes

Star Plus

L’homme vide (2020)

L’ex-flic James Lasombra (James Badge Dale), ébranlé par la mort violente de sa femme et de son fils, commence à enquêter sur l’étrange disparition de la fille de son amie Nora (Marin Ireland). Après quelques événements, Lasombra commence à soupçonner que l’incident pourrait être lié à une entité surnaturelle.

Rotten Tomatoes : 73%

Sexe : horreur, thriller, mystère.

Cast : James Badge Dale, Owen Teague, Marin Ireland, Stephen Root, Joel Courtney

Directeur : David Prior

Qualification : R

Durée : 137 minutes

Star Plus

Deadpool 2 (2018)

Deadpool 2, le deuxième film de Wade Wilson, se distingue par son mélange unique de carnage, d’humour implacable et de résonance émotionnelle surprenante. Tout ce qui était bon dans le premier film est poussé à l’extrême, avec Deadpool (Ryan Reinolds) qui découpe des yakuzas pendant que Dolly Parton chante, une multitude de super-héros éphémères et des scènes d’après-coup qui bouleversent l’histoire des films de super-héros.

Rotten Tomatoes : 84%

Sexe : comédie, aventure, fantaisie, action

Cast : Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin, Zazie Beetz

Directeur : Wade Wilson

Évaluation : R

Durée : 120 minutes

Star Plus

Bohemian Rhapsody (2018)



Bohemian Rhapsody est un biopic sur le légendaire groupe de rock britannique Queen et son charismatique frontman Freddie Mercury (Rami Malek). Avec le guitariste Brian May (Gwilym Lee), le batteur Roger Taylor (Ben Hardy) et le bassiste John Deacon (Joseph Mazzello), le groupe a bouleversé le monde dans les années 1970. Le film se penche sur le style de vie débridé de Mercury, la reconnaissance de sa bisexualité et sa mort.

Rotten Tomatoes : 60%

Genre : biographie, théâtre, musique

Cast : Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello

Directeur : Bryan Singer

Évaluation : PG-13

Durée : 135 minutes

Star Plus

Die Hard / Die Hard (1988)

Die Hard (Duro de matar en Amérique latine) est le film qui a fait de Bruce Willis le personnage de John McClane, un policier new-yorkais qui se rend à Los Angeles pour reconquérir son ex-femme Holly Gennaro-McClane (Bonnie Bedelia), au moment où des terroristes attaquent et prennent le contrôle de l’immeuble de bureaux où elle travaille. John est le seul homme qui peut se mettre sur son chemin. Souvent imitée, elle n’a pas été dépassée.

Rotten Tomatoes : 94%

Genre: action

Cast : Bruce Willis, Alan Rickman, Alexander Godunov, Bonnie Bedelia

Directeur : John McTiernan

Classification : R

Durée : 132 minutes

Star Plus

Judy (2019)

Judy est un film biographique sur la vie de Judy Garland (Renée Zellweger), l’actrice hollywoodienne emblématique connue pour son rôle de Dorothée dans Le Magicien d’Oz (1939). Le film passe en revue sa carrière depuis son adolescence jusqu’aux excès et aux émotions de sa vie d’adulte.

Rotten Tomatoes : 82%

Sexe : drame, historique, biographie, musique

Cast : Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock

Directeur : Rupert Goold

Évaluation : PG-13

Durée : 118 minutes

Star Plus

Jojo Rabbit (2019)

Jojo Rabbit raconte l’histoire de Johannes « Jojo » Betzler (Roman Griffin Davis), un enfant allemand solitaire membre des Jeunesses hitlériennes, qui se trouve pris dans une contradiction lorsqu’il découvre que sa mère (Scarlett Johansson) cache une jeune fille juive à la maison. C’est alors que son ami imaginaire (Taika Waititi), une version particulière d’Adolf Hitler, intervient.

Rotten Tomatoes : 80%

Genre : comédie, drame

Cast : Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson, Taika Waititi, Sam Rockwell

Directeur : Taika Waititi

Évaluation : PG-13

Durée : 108 minutes

Star Plus

Pris / Poursuite sans relâche (2008)

IMDB

Bryan Mills (Liam Neeson) est un ancien membre des bérets verts qui fait appel à toutes ses compétences pour sauver sa fille adolescente (Maggie Grace), enlevée à Paris avec une amie par une organisation de trafic de femmes. Bien que Taken ne soit pas une intrigue originale, la performance magistrale de Neeson rend le film intéressant.

Rotten Tomatoes : 59%

Sexe : action, mystère et thriller

Cast : Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen

Directeur : Pierre Morel

Évaluation : PG-13

Durée : 91 minutes