Les meilleurs films en réalité virtuelle qui vont vous époustoufler

Partager des relations, jouer et travailler dans un univers où le virtuel se confond avec la réalité. C’est le métavers dont rêvent les géants de la technologie comme Facebook (ou Meta). Un scénario que le cinéma a déjà anticipé dans les les meilleurs films sur la réalité virtuelle dont vous pouvez profiter dès maintenant.

Strange Days (1995)

Strange Days est un film qui se déroule dans les derniers jours de 1999 et reflète certaines des craintes suscitées par la technologie au tournant du millénaire. Le titre traite des implications d’une technologie illégale qui permet d’enregistrer des expériences sensorielles afin que d’autres personnes puissent les revivre, un peu comme le concept de braindancing de Cyberpunk 2077.

Rotten Tomatoes : 65%

Genre : science-fiction, drame.

Cast : Ralph Fiennes, Angela Bassett, Juliette Lewis

Directeur : Kathryn Bigelow.

Évaluation : R

Durée : 145 minutes

Amazon Prime

Matrix (1999)

Considéré comme le film inaugural de ce sous-genre, Matrix postule qu’à l’avenir, les machines et les intelligences artificielles asserviront les humains, qui seront utilisés comme source d’énergie. Le seul moyen de maintenir leur corps en vie est de simuler la vie dans une réalité virtuelle appelée la Matrice. Un groupe d’humains dirigé par Morpheus (Laurence Fishburne) sauve Neo (Keanu Reeves), considéré comme l’élu pour libérer l’humanité.

Le film original a été suivi par les films des sœurs Lana et Lilly Wachowski, The Matrix Reloaded (2003) et The Matrix Revolutions (2003). La sortie du quatrième volet, The Matrix 4, est prévue pour la fin de l’année 2021.

Rotten Tomatoes : 88%

Sexe : Science-fiction, action.

Cast : Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving

Directeur : Lana Wachowski.

Évaluation : R

Durée : 138 minutes

HBO Max

Ready Player One (2018)

En 2045, la Terre est un monde sombre, au bord de l’effondrement, et la plupart des gens trouvent refuge dans l’OASIS, un vaste univers de réalité virtuelle. Lorsque le créateur de l’OASIS, James Halliday, meurt, il promet une fortune à quiconque trouvera un œuf de Pâques caché quelque part dans le monde virtuel. Wade Owen Watts (Tye Sheridan) est un joueur de jeux vidéo avide de cet espace. Il décide donc de participer à la compétition, sans jamais prévoir qu’il deviendra un héros inattendu.

Rotten Tomatoes : 72%

Sexe : Aventure, action, science-fiction.

Cast : Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Lena Waithe, T.J. Miller, Simon Pegg

Directeur : Steven Spielberg.

Évaluation : PG-13

Durée : 155 minutes

Netflix

Inception

Dans Inception, Dom Cobb (Leonardo Di Caprio) est un « infiltrateur de rêves » hautement qualifié. Dom et son équipe sont engagés pour voler des informations à travers un espace subconscient partagé. Lorsque Dom est approché par Saito (Ken Watanabe), celui-ci lui propose le travail de sa vie : implanter une idée dans l’esprit de quelqu’un. Dom accepte l’offre en échange de l’effacement de son casier judiciaire, mais alors qu’il commence à rassembler son équipe, un dangereux ennemi s’approche. Inception est une aventure palpitante du début à la fin.

Rotten Tomatoes : 87%

Sexe : Science-fiction, Mystère, Thriller, Action

Cast : Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy

Directeur : Christopher Nolan

Évaluation : PG-13

Durée : 148 minutes

Netflix

The Thirteenth Floor (1999)

Inspiré du roman Simulacron-3 de 1964, The Thirteenth Floor explore des univers simulés par ordinateur, où le virtuel franchit les frontières pour se fondre dans la réalité. Le film raconte l’histoire d’une machine de réalité virtuelle qui vous permet de visiter la ville de Los Angeles en 1934. Lorsque Hannon Fuller (Armin Mueller-Stahl), le créateur du projet, meurt mystérieusement, tous les soupçons se portent sur son bras droit, Douglas Hall (Craig Bierko).

Rotten Tomatoes : 64%

Sexe : Drame, mystère, science-fiction.

Cast : Craig Bierko, Armin Mueller-Stahl, Gretchen Mol, Vincent D’Onofrio,

Directeur : Josef Rusnak

Évaluation : R

Durée : 100 minutes

iTunes

Tron (1982)

Kevin Flynn (Jeff Bridges) est un programmeur informatique et développeur de jeux vidéo qui découvre qu’Ed Dillinger (David Warner), un cadre de son entreprise, lui vole son travail. Lorsqu’il tente de pirater le système, il est téléporté dans le monde virtuel d’un logiciel d’ordinateur central où il interagit avec des programmes tout en essayant de s’échapper. Avec l’aide de Tron (Bruce Boxleitner) et de Yori (Cindy Morgan), Flynn devient un combattant de la liberté pour les programmes opprimés du réseau. Un film familial qui montre comment le cinéma imaginait le monde virtuel il y a 40 ans.

Rotten Tomatoes : 72%

Sexe : Action, science-fiction, famille

Cast : Jeff Bridges, Bruce Boxleitner, David Warner, Cindy Morgan

Directeur : Steve Lisberg

Évaluation : PG

Durée : 96 minutes

Disney Plus

Ex Machina (2015)

Caleb Smith (Domhnall Gleeson) est programmeur chez Bluebook, l’une des plus importantes entreprises de l’internet. Smith est invité par Nathan Bateman (Oscar Isaac), le président de l’entreprise, à effectuer le test de Turing afin de déterminer les capacités et la conscience d’Ava (Alicia Vikander), un androïde doté d’une intelligence artificielle.

Rotten Tomatoes : 87%

Sexe : Drame, mystère, science-fiction

Cast : Domhnall Gleeson, Oscar Isaac, Alicia Vikander, Sonoya Mizuno

Directeur : Alex Garland

Évaluation : R

Durée : 107 minutes

Netflix