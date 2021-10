Les meilleurs films fantastiques sur Netflix

Le site genre fantastique a toujours été riche en imagination, et n’a fait que devenir plus « folle » et inventive à l’époque moderne. Les histoires peuvent se dérouler à des époques et dans des contextes différents, mais elles explorent toutes des éléments fantastiques que nous ne verrons probablement jamais dans le monde réel. Le meilleur de tous ? Netflix est en train de produire et d’ajouter ce type de contenu à toute vapeur.

Contes à la tombée de la nuit (2021)

Vous n’avez pas envie de raconter des histoires ? Comme le dit le proverbe, la nécessité peut être la mère de l’invention, comme l’apprend le jeune Alex (Winslow Fegley) dans le nouveau film fantastique sombre de Netflix. Basé sur le roman de 2018 de J.A. White, Nightbooks (Contes à la tombée de la nuit) met en vedette Krysten Ritter dans le rôle d’une sorcière terrifiante qui emprisonne Alex. Pour échapper à une mort certaine, Alex doit lui raconter chaque soir une histoire effrayante pour la distraire. Sachant que s’il ne le fait pas, sa mort est inévitable, Alex se lie d’amitié avec la servante de la sorcière, Yazmin (Lidya Jewett), et ensemble ils tentent de déjouer la sorcière maléfique pour s’échapper de sa prison mystique. Le film promet d’être effrayant et familier, tout en donnant à Ritter une merveilleuse occasion (une de plus) de briller en tant qu’actrice.

Rotten Tomatoes : 85%

Cast : Krysten Ritter, Winslow Fegley, Lidya Jewett

Directeur : David Yarovesky

Évaluation : TV-PG

Durée : 100 minutes

Labyrinthe (1986)

S’il est surtout connu pour avoir créé les emblématiques Muppets, le regretté Jim Henson a également réalisé quelques films fantastiques classiques, dont l’emblématique Labyrinthe de 1986. Frustrée de devoir s’occuper de son demi-frère Toby, l’adolescente Sarah (Jennifer Connelly) souhaite que les gobelins viennent l’emmener. Malheureusement, les gobelins écoutent, y compris Jareth, le roi des gobelins (David Bowie). Pour sauver Toby du méchant mais beau Roi des Gobelins, Sarah doit affronter les dangers des labyrinthes du Roi des Gobelins et rencontrer des créatures inoubliables en chemin.

Rotten Tomatoes : 73%

Cast : David Bowie, Jennifer Connelly, Toby Froud

Directeur : Jim Henson

Évaluation : PG

Durée : 101 minutes

What Dreams May Come (1998)

Dans l’adaptation de What Dreams May Come de Richard Matheson, le Dr Christopher James « Chris » Nielsen (Robin Williams) découvre que la vie après la mort est réelle… mais seulement après être mort dans un tragique accident de voiture. Avec son vieil ami Albert Lewis (Cuba Gooding Jr.) comme guide, Chris découvre que son paradis idéal est inspiré d’une peinture réalisée par sa femme, Annie Collins-Nielsen (Annabella Sciorra). Malheureusement, les tentatives de Chris de tendre la main à sa femme ne font qu’alimenter la dépression de cette dernière, qui s’enlève la vie. Lorsque Chris apprend que le suicide d’Annie l’a condamnée à un enfer qu’elle a elle-même créé, il se jure de descendre aux enfers pour la sauver.

Rotten Tomatoes : 53%

Cast : Robin Williams, Cuba Gooding Jr., Annabella Sciorra, Max von Sydow

Directeur : Vincent Ward

Évaluation : PG-13

Durée : 113 minutes

Beowulf (2007)

L’adaptation animée de l’épopée du vieil anglais Beowulf donne un nouveau souffle au récit classique en réunissant les deux parties de l’histoire d’une manière très intelligente. Le guerrier connu sous le nom de Beowulf (Ray Winstone) arrive au Danemark et propose de tuer la créature appelée Grendel (Crispin Glover) pour le roi Hrothgar (Anthony Hopkins). Beowulf est également attiré par la femme du roi, la reine Wealtheow (Robin Wright). Alors que Beowulf s’avère être l’égal de Grendel au combat, il ne réalise pas la véritable menace que représente la mère de Grendel (Angelina Jolie). La rencontre de Beowulf avec elle va changer sa vie et le hanter pour le reste de ses jours.

Rotten Tomatoes : 71%

Cast : Ray Winstone, Anthony Hopkins, John Malkovich, Robin Wright, Angelina Jolie, Brendan Gleeson.

Directeur : Robert Zemeckis

Évaluation : PG-13

Durée : 114 minutes

Zapped (2014)

Un film original de Disney Channel sur Netflix ? Ne vous y habituez pas trop. Zapped a été l’un des premiers films de Zendaya. Elle y incarne Zoey Stevens, une lycéenne qui a du mal à s’adapter à la vie avec son nouveau beau-père, Ted Thompson (Aleks Paunovic), ainsi qu’avec ses trois demi-frères. Cependant, la chance de Zoey à la maison et à l’école s’améliore lorsqu’elle découvre que sa nouvelle application de dressage de chiens peut contrôler tous les hommes et les garçons. Malheureusement pour Zoey, ce contrôle a un coût. Zoey se rend vite compte de son erreur, mais pas avant que sa rivale, Taylor (Emilia McCarthy), ne prenne elle-même le contrôle de l’application.

Rotten Tomatoes : N/A

Cast : Zendaya, Chanelle Peloso, Spencer Boldman, Emilia McCarthy, Adam DiMarco

Directeur : Peter DeLuise

Évaluation : TV-Y

Durée : 102 minutes

Petits Monstres (1989)

Les critiques ont détesté Little Monster, et ils sont rapidement apparus et disparus des cinémas. Cependant, il a beaucoup de points communs avec le principe de Monsters Inc. de Pixar et a été écrit par Terry Rossio et Ted Elliott de Pirates des Caraïbes. Dans le film, Fred Savage incarne Brian Stevenson, un jeune garçon qui découvre que les monstres sous son lit sont réels. Brian se lie également d’amitié avec son monstre personnel, Maurice (Howie Mandel). Ensemble, ils vont dans le monde des monstres et font des farces aux autres enfants. Cependant, l’amusement de Brian a un prix et il ne va pas aimer quand il découvrira la vérité derrière ce monde.

Rotten Tomatoes : 44%

Cast : Fred Savage, Daniel Stern, Margaret Whitton, Frank Whaley, Rick Ducommun

Directeur : Richard Alan Greenberg

Évaluation : PG

Durée : 101 minutes

Underworld (2003)

Vous avez envie d’une guerre entre vampires et loups-garous ? Eh bien, vous avez de la chance : toute la franchise Underworld est sur Netflix en ce moment. Les vampires et les lycanthropes – un clan de loups-garous violents qui peuvent se transformer en humains ou en bêtes à volonté – sont en guerre depuis des siècles. Au centre de cette guerre se trouve Selene (Kate Beckinsale), une vampire assassin d’élite qui apprend qu’un complot lycan vise à capturer le médecin humain Michael Corvin (Scott Speedman). Selene parvient à secourir Corvin, le sauvant de la sauvagerie de Lucian (Michael Sheen), un leader des loups-garous qui croit que les recherches de Corvin sont la clé de l’éradication définitive des vampires.

Rotten Tomatoes : 31%

Cast : Kate Beckinsale, Scott Speedman, Michael Sheen

Directeur : Len Wiseman

Évaluation : R

Durée : 121 minutes

Zathura : une aventure spatiale (2005)

Embarquez dans une aventure spatiale avec toute la famille dans ce film de science-fiction et de fantaisie pour enfants. Lorsque le père de famille (Tim Robbins) doit partir au travail, Walter (Josh Hutcherson) et Danny (Jonah Bobo) ont pour mission de surveiller sa sœur adolescente (Kristen Stewart). Se préparant à ce qui semble être une journée ennuyeuse, Walter et Danny commencent à jouer à Zathura, un jeu de société sur le thème de l’espace, mais soudain, le jeu affiche des pouvoirs mystiques qui propulsent la maison dans l’espace. Maintenant, avec l’aide d’un astronaute (Dax Shepard), les garçons et leur sœur doivent s’unir pour trouver le chemin du retour.

Rotten Tomatoes : 76%

Cast : Josh Hutcherson, Jonah Bobo, Kirsten Stewart, Dax Shepard, Tim Robbins

Directeur : Jon Favreau

Évaluation : PG

Durée : 101 minutes

Errementari : Le forgeron et le diable (2018)

Certaines des meilleures histoires fantastiques sont les plus anciennes. Exemple : Errementari : Le forgeron noir et le diable, basé sur une réinvention basque du conte de fées Le forgeron et le diable. Dans l’Espagne du XIXe siècle, Alfredo Ortiz (Ramón Agirre), supposé enquêteur du gouvernement, arrive dans un petit village à la recherche d’un trésor perdu. Sa recherche le conduit à une forge dans la forêt voisine, où le forgeron Paxti (Kandido Uranga) vit dans une solitude absolue. Lorsque Ortiz engage des hommes pour l’aider à piller la forge, une jeune fille nommée Usue (Uma Bracaglia) s’y faufile pour récupérer une poupée perdue et fait une découverte terrifiante. Errementari est une merveilleuse fusion entre le fantastique et l’horreur qui vous saisira.

Rotten Tomatoes : 80%

Cast : Kandido Uranga, Uma Bracaglia, Eneko Sagardoy

Directeur : Paul Urkijo Alijo

Évaluation : TV-MA

Durée : 98 minutes

Super Me (2019)

Sang Yu (Darren Wang) ne passe pas un bon moment. Il veut réussir en tant que scénariste, mais il est en proie à des cauchemars dans lesquels il est hanté par un démon. Ses rêves le perturbent suffisamment pour qu’il fasse tout ce qu’il peut pour éviter de dormir, mais des décennies de films de Freddy Krueger nous ont appris que ça ne marche pas. Après l’un de ses rêves effrayants, il découvre quelque chose qui va changer sa vie : il a la capacité de faire sortir des objets de ses rêves et de les faire entrer dans le monde réel. Sang utilise son nouveau pouvoir pour passer de la pauvreté à la richesse pratiquement du jour au lendemain, mais lorsqu’un gangster sans pitié découvre le secret de sa réussite, les choses se compliquent.

Rotten Tomatoes : N/A

Cast : Darren Wang, Song Jia, Cao Bingkun

Directeur : Zhang Chong

Évaluation : TV-14

Durée : 102 minutes

Je pense à la fin (2020)

Cette histoire, qui change de temps et de perspective, suit une jeune femme anonyme qui se rend chez les parents de son nouveau petit ami en pleine tempête de neige. Quand elle y arrive, elle découvre que les parents (Toni Collette, David Thewlis) sont extrêmement bizarres, et que la maison semble exister dans une sorte de réalité alternative surréaliste où le temps et les personnages se transforment avec abandon. Tour à tour bizarre, hilarant et invitant à la réflexion, I’m Thinking of Ending Things est porté par une écriture solide et des performances exceptionnelles de tous les acteurs impliqués. Le scénariste et réalisateur Charlie Kaufman (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Synecdoche, New York) est le créateur de ce film original de Netflix.

Rotten Tomatoes : 84%

Cast : Jessie Buckley, Jesse Plemons, Toni Collette, David Thewlis

Directeur : Charlie Kaufman

Évaluation : R

Durée : 134 minutes

Mowgli : Tales from the Jungle Book (2018).

Il est intéressant de noter que les deux plus grandes versions du Livre de la jungle sont sorties à deux ans d’intervalle. Le premier, le Livre de la jungle de Disney, a reçu de meilleures critiques, mais le film Mowgli : Legend of the Jungle de Netflix présente des effets spéciaux plus impressionnants et une adaptation beaucoup plus fidèle des contes classiques de Rudyard Kipling. Le réalisateur Andy Serkis, un maître des effets visuels, se surpasse dans cette jungle fantastique qui devient parfois terrifiante. Mowgli raconte l’histoire classique d’un garçon humain élevé par une meute de loups dans la jungle de l’Inde, sous la tutelle de la panthère Bagheera et de l’ours Baloo. Mais ce que la version Disney néglige, c’est le sadisme et la mégalomanie du tigre Shere Khan. La version Netflix ne le fait pas.

Rotten Tomatoes : 52%

Cast : Rohan Chand, Christian Bale, Cate Blanchett, Benedict Cumberbatch, Naomie Harris

Directeur : Andy Serkis

Évaluation : PG-13

Durée : 105 minutes

Le BFG (2016)

Des décennies avant le manga Attack on Titan ou les médias adaptés, Roald Dahl écrivait sur des dangers géants qui préféraient un menu peuple dans son roman de 1982 The BFG, abréviation de « Big Friendly Giant ». Une adaptation animée est sortie en 1989, mais en 2016 Steven Spielberg a porté l’histoire de feu Dahl sur celluloïd. Ruby Barnhill joue le rôle de la jeune Sophie, orpheline, qui se lie d’amitié avec le BFG éponyme, interprété par Mark Rylance, qui se charge également de la capture de mouvement de son personnage de la taille de Godzilla. Ensemble, Sophie et le BFG se lancent dans une quête familière (mais pas aussi sombre que le matériau d’origine), pour arrêter les géants cannibales qui menacent l’humanité. Sur Netflix à partir du 15 mars.

Rotten Tomatoes : 74%

Cast : Mark Rylance, Ruby Barnhill, Penelope Wilton

Directeur : Steven Spielberg

Évaluation : PG

Durée : 117 minutes

Tenacious D dans le Pick of Destiny (2006)

Si vous connaissez le duo hilarant de rock comique Tenacious D, composé de Jack Black et Kyle Gass, vous savez déjà qu’il est possible de composer un album rien qu’à partir des chansons qui racontent les différentes versions de l’origine de leur groupe. Eh bien, dans la comédie musicale fantastique de 2006 intitulée Tenacious D in the Pick of Destiny, vous apprendrez une autre version de leur genèse. Le duo encore jeune découvre que toutes les grandes stars du rock avaient une arme secrète sur le chemin de la gloire et de la fortune : un plectre de guitare mythique (également connu sous le nom de pick) du nom de Pick of Destiny. Armés de ces informations, JB et KG se lancent dans une quête pour mettre la main sur l’artefact légendaire, mais ils devront faire face à d’étranges défis en chemin, dont un duel avec Satan lui-même. Drôle et avec de nombreux caméos – dont des apparitions de Meat Loaf, Dave Grohl et de feu Ronnie James Dio – Tenacious D in the Pick of Destiny est un excellent moyen de s’amuser pendant une heure et demie.

Rotten Tomatoes : 52%

Cast : Jack Black, Kyle Gass, JR Reed

Directeur : Liam Lynch

Évaluation : R

Durée : 93 minutes

Le Maître du Yin-Yang : Rêve d’Eternité (2021)

Basé sur la série Onmyōjinovel de l’écrivain japonais Baku Yumemakura, The Yin-Yang Master : Dream of Eternity est l’une des dernières acquisitions internationales de Netflix. Dans un monde fascinant où des créatures impossibles comme les démons et les dragons coexistent avec les humains, quatre des maîtres du Yin-Yang sont convoqués à la capitale pour combattre un dieu serpent mammouth qui apporte des calamités au monde tous les siècles. Visuellement époustouflant, Le Maître du Yin-Yang : Rêve d’Eternité est un plaisir cinématographique palpitant.

Rotten Tomatoes : 84% de score d’audience

Cast : Mark Chao, Allen Deng, Jessie Li

Directeur : Jingming Guo

Évaluation : TV-14

Durée : 132 minutes

A Monster Calls (2016)

La mère de Conor (Felicity Jones) est en train de mourir. Et faire face au lourd fardeau de tenir la maison pendant la maladie de sa mère, aux brimades qu’elle subit à l’école et aux horribles cauchemars qu’elle endure, c’est franchement trop. Mais l’aide vient parfois des sources les plus inattendues : un monstre humanoïde géant des arbres (dont la voix est interprétée par Liam Neeson) arrive pour l’aider. D’une honnêteté surprenante sur les épreuves de l’enfance, L’appel du monstre est une puissante exploration du deuil et un exemple extraordinaire de la façon dont le fantastique peut servir à autre chose qu’à une simple « évasion ».

Rotten Tomatoes : 86%

Cast : Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones

Directeur : J.A. Bayona

Évaluation : PG-13

Durée : 108 minutes

La maison des monstres (2006)

Avez-vous déjà vu une maison que vous pensiez hantée ? Vous pensiez qu’il y avait des fantômes à l’intérieur ? Des monstres ? Peut-être juste un psychopathe effrayant ? Et si la maison elle-même était le monstre ? C’est le genre de danger auquel D.J. (Mitchel Musso) et ses amis sont confrontés dans la Maison des Monstres. Après que le voisin âgé de D.J., M. Nebbercracker (Steve Buscemi), ait été transporté d’urgence à l’hôpital, la maison se met inexplicablement à manger des gens. Les parents de D.J. étant partis pour le week-end et la maison dévorant tout, des policiers au petit ami ivre de la baby-sitter, ce sera à D.J. et à ses amis Chowder et Jenny de se lancer dans cette aventure terrifiante.

Rotten Tomatoes : 75%

Cast : Steve Buscemi, Maggie Gyllenhaal, Mitchel Musso

Directeur : Gil Kenan

Évaluation : PG

Durée : 91 minutes

The Happytime Murders (2018)

C’est un ex-flic en disgrâce. C’est un détective privé. C’est une marionnette, pas une métaphore. Phil Phillips est une vraie marionnette qui erre dans les rues à la recherche d’un tueur dans la comédie policière The Happytime Murders. Dans un monde où les marionnettes vivent aux côtés des humains, les poupées douces et câlines sont les laissés-pour-compte. Lorsque quelqu’un commence à tuer les marionnettes des acteurs d’une sitcom populaire, Phil fait équipe avec son ancien partenaire, le détective Connie Edwards (Melissa McCarthy) pour arrêter cette véritable purge de marionnettes. Si vous avez toujours voulu répondre à des questions telles que « Quelle est la meilleure façon de tuer une marionnette ? » ou « Comment serait un magasin de marionnettes pour adultes ? », The Happytime Murders est le film qu’il vous faut. Mais attention, ce n’est pas un film de Muppets ! Son classement R est bien mérité pour sa méchanceté et sa vulgarité.

Rotten Tomatoes : 24%

Cast : Melissa McCarthy, Elizabeth Banks, Maya Rudolph

Directeur : Brian Henson

Évaluation : R

Durée : 91 minutes

Monty Python et le Saint Graal (1975)

Quelle est la vitesse d’une hirondelle à vide ? Comment savoir si quelqu’un est une sorcière ? Et si tu rencontres un lapin à l’entrée d’une grotte, à quelle vitesse cours-tu, et pourquoi ne cours-tu pas déjà ? Toutes ces questions et bien d’autres encore trouvent une réponse – du moins partielle – dans la comédie classique de 1975 intitulée « Monty Python et le Saint Graal ». Le deuxième long métrage de cette équipe légendaire est un must absolu pour tout amateur d’épées et de sorcellerie, de fantaisie, de comédie ou de tout type de film qui vous fait rire du début à la fin.

Rotten Tomatoes : 97%

Cast : Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Terry Jones, Michael Palin

Directeur : Terry Gilliam, Terry Jones

Évaluation : PG

Durée : 91 minutes

I Lost My Body (2019)

Lauréat du César 2020 du meilleur film d’animation, I Lost My Body est un rêve délirant du genre, propulsé par un art magnifique et une prémisse aussi bizarre que nécessaire. La star du film ? Une main amputée. Lorsque la main développe une conscience dans un laboratoire de dissection, elle a un objectif principal : retourner dans son corps. La main doit traverser Paris pour retrouver le livreur de pizza auquel elle a appartenu, tout en se rappelant les jours de gloire où elle était attachée à lui. Jusqu’à ce qu’ils rencontrent Gabrielle.

Rotten Tomatoes : 96%

Cast : Victoire Du Bois, Patrick d’Assumçao

Directeur : Jérémy Clapin

Évaluation : PG

Durée : 81 minutes

Le labyrinthe de Pan (2006)

Situé dans les années qui suivent la guerre civile espagnole, Le Labyrinthe de Pan suit une jeune fille nommée Ophelia (Ivana Baquero) qui emménage chez sa mère et son nouveau beau-père, Vidal (Sergi Lopez), un commandant maléfique de la guerre civile. La première nuit dans sa nouvelle maison, une fée emmène Ophélie dans un jardin, où elle rencontre un faune (Doug Jones) qui croit qu’elle est la réincarnation de la princesse Moanna, princesse du monde souterrain – la maison du faune. Pour obtenir l’immortalité, Ophélie doit accomplir trois tâches qui lui sont confiées par le faune. Le Labyrinthe de Pan est un film étonnant qui aborde des problèmes complexes à travers le prisme de l’émerveillement et du désespoir enfantins.

Rotten Tomatoes : 95%

Cast : Ivana Baquero, Sergi López, Maribel Verdú

Directeur : Guillermo del Toro

Évaluation : R

Durée : 115 minutes

A Ghost Story (2017)

Et si nous vous disions que l’un des plus beaux films dans le genre drame-fantaisie inclut l’acteur, Casey Affleck, portant un drap sur son corps pendant presque tout le film ? Vous pouvez dire que nous sommes fous et ce serait bien, mais nous vous conseillons vivement de regarder A Ghost Story, un petit chef-d’œuvre de David Lowery.

Lorsque C (Casey Affleck) est tué dans un accident de voiture, il se réveille sous sa nouvelle forme fantomatique. Revenu dans le pavillon de banlieue qu’il partageait avec sa compagne, M (Rooney Mara), le fantôme passe le reste de l’éternité à « apparaître » dans la maison. Avec les performances les plus médiatiques et les plus émouvantes des deux acteurs, la somptueuse cinématographie d’Andrew Palermo et la musique soul de Daniel Hart, Ghost Story n’est peut-être pas pour tout le monde. Mais ceux qui peuvent apprécier un rythme lent aux proportions fantastiques finiront par se sentir richement récompensés.

Rotten Tomatoes : 91%

Cast : Casey Affleck, Rooney Mara, Will Oldham

Directeur : David Lowery

Évaluation : R

Durée : 87 minutes

Bright (2017)

Bright n’a pas été bien accueilli lors de son arrivée sur Netflix, mais depuis sa première en 2017, il est devenu l’un des films les plus regardés sur la plateforme. En effet, si le film a des faiblesses, il possède un univers unique, des effets fonctionnels impressionnants et une intrigue opportune sur le crime et la discrimination.

Dans Bright, les humains coexistent avec une variété de races fantastiques. Le film suit Ward (Will Smith) et son partenaire Jakoby (Joel Edgerton), le premier policier orc. Les deux ont une relation tendue car Ward a déjà été blessé par un voleur orc et l’on pense que Jakoby a laissé le voleur s’échapper exprès. Le film tente d’aborder les questions complexes de la race, de l’identité et de la loyauté tout en racontant une histoire fantastique extrêmement longue. Il n’aborde pas toujours ces thèmes de manière particulièrement efficace, mais il reste l’un des films fantastiques les plus ambitieux de ces dernières années.

Rotten Tomatoes : 28%

Cast : Will Smith, Joel Edgerton, Noomi Rapace

Directeur : David Ayer

Évaluation : TV-MA

Durée : 117 minutes

Les Chroniques de Spiderwick (2008)

Basé sur la populaire série de livres de Holly Black et Tony DiTerlizzi, Les Chroniques de Spiderwick suit la tendance des films fantastiques de qualité, émotionnellement complexes, destinés aux enfants. Le film a été bien accueilli par le public et les critiques et présente également des performances impressionnantes. Le film suit Jason (Freddie Highmore), son jumeau Simon et sa sœur Mallory (Sarah Bolger). Après avoir emménagé dans la propriété de son grand-oncle suite à un divorce, Jason découvre le bureau d’Arthur Spiderwick et un livre détaillant ses observations et sa connaissance des fées. Au fil du film, les trois enfants sont entraînés dans une lutte entre les fées et l’ogre Mulgarath, qui cherche à utiliser les informations contenues dans le livre à des fins maléfiques. Le film est bien rythmé et passionnant et constitue le point d’entrée parfait pour les jeunes amateurs de fantasy.

Rotten Tomatoes : 80%

Cast : Freddie Highmore, Mary-Louise Parker, Nick Nolte

Directeur : Mark Waters

Évaluation : PG

Durée : 97 minutes

Fullmetal Alchemist (2017)

Fullmetal Alchemist est un film d’action basé sur le manga et l’anime populaire du même nom. Le film, comme les versions suivantes, suit les frères Edric et Alphonse. Les frères vivent avec leur mère malade à la campagne, où ils étudient la sorcellerie. Cependant, après la mort de leur mère, ils tentent de la ramener à la vie grâce à une transmutation humaine interdite. La sorcellerie échoue et a de graves conséquences : Edric perd un bras et une jambe et Alphonse perd son corps entier et son esprit possède une armure vide.

Les frères grandissent et deviennent des sorciers tout en continuant à cacher leur acte tabou et à chercher une pierre qui a le pouvoir de récupérer leurs corps. Le film a reçu des critiques mitigées, mais présente des techniques de tournage très avancées et une grande production, ce qui en fait un film qui vaut la peine d’être vu, surtout pour les fans de la série et du manga.

Rotten Tomatoes : 28%

Cast : Ryôsuke Yamada, Tsubasa Honda, Dean Fujioka

Directeur : Fumihiko Sori

Évaluation : PG-13

Durée : 135 minutes

Stardust (2007)

Basé sur le roman de 1999 de Neil Gaiman, Stardust suit Tristan (Charlie Cox) dans sa croisade pour récupérer une étoile enchantée dans le royaume magique de Stormhold. Destiné à être un cadeau pour sa fiancée Victoria (Sienna Miller), il s’avère que la star est la forme déguisée d’une femme nommée Yvaine (Claire Danes). Tristan décide de ramener Yvaine à son amant, mais doit affronter les forces déplorables du royaume magique. Ce pèlerinage haut en couleur s’accompagne d’excellentes performances de la part de l’ensemble des acteurs, mais surtout de Robert De Niro dans le rôle du capitaine Shakespeare. Honnêtement, il est agréable de voir le maître acteur mettre sa mitraillette de côté et diriger son énergie loin de ses rôles typiques de truands.

Rotten Tomatoes : 96%

Cast : Claire Danes, Charlie Cox, Robert De Niro, Michelle Pfeiffer

Directeur : Matthew Vaughn

Évaluation : PG-13

Durée : 127 minutes

Okja (2017)

Du réalisateur et scénariste oscarisé Bong Joon Ho, Okja est un brillant mélange de droits de l’homme et de grandes entreprises, les deux fonctionnant comme un film magnifiquement déjanté. L’histoire suit Mija (Seo-hyun-Ahn), une fermière sud-coréenne et propriétaire d’un super cochon génétiquement modifié nommé Okja. Mis au point par la multinationale Mirando Corporation, plusieurs prototypes de ces porcs génétiquement modifiés ont été distribués dans le monde entier. Après 10 ans de croissance jusqu’à la maturité, l’entreprise annonce que Okja a été distingué par la reconnaissance du « meilleur super cochon ». Cependant, tout ceci n’est qu’un piège et la société veut déplacer Okja de la ferme de Mija à New York pour faire des expériences sur elle et finalement l’abattre. Lucy Mirando (Tilda Swinton), PDG de Mirando, fait en sorte que Mija se rende à New York pour être avec Okja. Cependant, l’intrigue s’épaissit lorsque l’ALF (Front de libération des animaux) enlève Okja pour dénoncer Mirando, ce qui entraîne le film sur une voie beaucoup plus lourde moralement.

Rotten Tomatoes : 87%

Cast : Tilda Swinton, Paul Dano, Seo-hyun Ahn

Directeur : Bong Joon Ho

Évaluation : TV-MA

Durée : 120 minutes

Hugo (2011)

Hugo voit le maître de la mafia, Martin Scorsese, s’éloigner de la mafia pour se tourner vers le genre fantastique. Le film se déroule au début des années 1930 à Paris et suit Hugo Cabret (Asa Butterfield), neveu du gardien de l’horloge de la Gare Montparnasse. Lorsque Hugo vole des pièces pour un automate qu’il tente de sauver (l’œuvre de son père), le propriétaire de la boutique, nommé Georges (Ben Kingsley), permet à Hugo de payer son crime en le faisant travailler dans la boutique. À la surprise d’Hugo, la petite-fille de Georges, Isabella (Chloë Grace-Moretz), porte un collier avec une clé en forme de cœur, la clé exacte dont Hugo a besoin pour activer l’automate de son père. Hugo a été entièrement filmé en 3D et regorge de belles images et d’une intrigue profonde. Le meilleur est le choix du scénariste John Logan d’écrire Georges comme le véritable pionnier du cinéma, Georges Méliès. L’utilisation extensive du catalogue Méliès sera un régal pour les cinéphiles, en particulier les fans de son film muet de 1902, Un voyage dans la lune.

Rotten Tomatoes : 93%

Cast : Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Asa Butterfield, Chloë Grace-Moretz

Directeur : Martin Scorsese

Évaluation : PG

Durée : 126 minutes

Les enfants de la mer (2019)

Basé sur le manga du même nom de Daisuke Igarashi, Children of the Sea suit les aventures de l’adolescente Ruka. Eloignée de sa mère et de ses amis d’école, l’été de Ruka s’annonce pénible. Et ce jusqu’à ce qu’elle commence à passer plus de temps à l’aquarium où son père travaille. Là-bas, Ruka rencontre Umi et Sora, de mystérieux frères et sœurs adolescents qui ont été élevés sous l’eau par des dugongs. Des biologistes marins les étudient pour mieux comprendre leurs origines aquatiques, tandis qu’une série d’événements étranges commencent à se produire. Des bizarreries océaniques se produisent, comme des comètes qui s’écrasent dans la mer et une vie marine qui migre mystérieusement vers les eaux japonaises et y reste. Au fil de l’histoire, il apparaît clairement que Ruka, Umi et Sora partagent une sorte de lien mystérieux, qui pourrait être à l’origine de ces phénomènes marins.

Rotten Tomatoes : 61%

Cast : Mana Ashida, Hiiro Ishibashi, Seishû Uragami

Directeur : Ayumu Watanabe

Évaluation : TV-PG

Durée : 111 minutes

A Whisker Away (2020)

A Whisker Away explore le désir magique de devenir un chat et les conséquences que cette transformation entraîne. L’histoire est menée par Miyo Sasaki, une adolescente vivant à Tokoname, qui affronte l’adolescence et est amoureuse de son camarade de classe Kento Hinode. À la grande déception de Miyo, Kento rejette toujours ses avances. Mais l’amour triomphe de tout, surtout lorsque Miyo reçoit un masque magique de nô qui la transforme en un chat nommé Tarō. En tant que félin, Miyo commence à visiter la résidence de Kento, où il se lie immédiatement d’amitié avec le visiteur à moustaches.

Au fil du film, nous en apprenons davantage sur les familles de Miyo et Kento, leurs moyens de subsistance, leurs peurs et leurs secrets. Alors que Miyo porte de plus en plus le masque, elle risque de ne jamais pouvoir retrouver sa forme humaine et doit décider si cela vaut la peine de vivre comme un félin et de perdre son humanité. Réalisé par Junichi Sato et Tomotaka Shibayama et scénarisé par Mari Okada, A Whisker Away offre un regard électrisant sur une idée pas comme les autres.

Rotten Tomatoes : 93%

Cast : Mirai Shida, Natsuki Hanae, Johnny Yong Bosch

Directeur : Junichi Satô, Tomotaka Shibayama

Évaluation : TV-PG

Durée : 104 minutes

