Les meilleurs films originaux sur Amazon Prime

Elle n’a peut-être pas la quantité de titres originaux de Netflix et HBO Max, mais Amazon s’efforce de changer cela, avec des blockbusters comme La guerre de demain. Les épopées de science-fiction, les thrillers d’action, les documentaires ou les comédies musicales rock ne sont que quelques-uns des titres qu’Amazon s’efforce de changer, avec des blockbusters tels que La guerre de demain. le site Les meilleurs films originaux d’Amazon vous pouvez en profiter.

Vous serez intéressé par :

NoteCertains titres peuvent ne pas être disponibles dans votre zone géographique.

Les Aéronautes (2019)

En 1862, l’audacieuse pilote de ballon Amelia Wren (Felicity Jones) fait équipe avec le météorologue visionnaire James Glaisher (Eddie Redmayne) pour approfondir leur connaissance du temps et voler plus haut que quiconque dans l’histoire. Alors que leur périlleuse ascension réduit leurs chances de survie, les deux hommes font des découvertes qui les aident à trouver leur place dans le monde.

Rotten Tomatoes : 71%

Genre: drame, aventure, romance.

Coulée: Felicity Jones, Eddie Redmayne, Himesh Patel

Adresse: Tom Harper

Classement: PG-13

Durée: 100 minutes

Amazon Prime

Val (2021)

Il a été Batman, le fantôme d’Elvis, la voix de K.I.T.T. et le leader des Doors. Avant même de devenir une star, Val Kilmer a enregistré sa vie, des moments révélateurs des productions hollywoodiennes aux coins privés de sa vie. Cette obsession est un cadeau pour nous, sous la forme du documentaire Val de 2021. L’image est celle d’un homme compliqué, souvent en désaccord avec lui-même, aux prises avec son héritage. Val est un portrait ouvert et honnête de l’acteur.

Rotten Tomatoes : 93%

Genre: documentaire.

Coulée: Val Kilmer, Marlon Brando, Jim Carrey

Adresse: Ting Poo, Leo Scott

Classement: R

Durée: 109 minutes

Amazon Prime

Annette (2021)

Qu’est-ce que tout le monde a pensé en voyant Adam Driver incarner Kylo Ren dans la dernière trilogie Star Wars ? Si vous doutiez qu’il puisse chanter dans un opéra rock, vous pourrez le découvrir dans Annette, la nouvelle comédie musicale d’Amazon. Le pilote pose son sabre laser pour devenir le comique Henry, qui se fiance à la célèbre soprano Ann Desfranoux (Marion Cotillard). Les problèmes surgissent après la naissance de leur fille, Annete, jouée par une marionnette. Alors que l’envie d’Henry pour la carrière prospère d’Ann grandit et qu’il est contraint de rester à la maison avec sa fille, Ann a des visions terrifiantes du passé mouvementé d’Henry.

Rotten Tomatoes : 68%

Genre: Musical

Coulée: Marion Cotillard, Adam Driver, Simon Helberg

Adresse: Leos Carax

Classement: R

Durée: 139 minutes

Amazon Prime

La guerre de demain (2021)

Amazon se lance dans une épopée de science-fiction avec La guerre de demain, un film dans lequel des voyageurs du temps de l’année 2051 arrivent sur Terre pour tenter d’empêcher une invasion extraterrestre. En 2051, la planète est en train de perdre une bataille intergalactique. Leur seul espoir est de retourner en 2021 pour transporter des soldats et des civils dans le futur pour rejoindre le combat et tenter de gagner une guerre d’usure. Le professeur de lycée Dan Forester (Chris Pratt) répond à l’appel et fait équipe avec un scientifique et son père pour tenter de sauver l’avenir de l’humanité.

Rotten Tomatoes : 54%

GenreAction, Science-fiction

Avec: Chris Pratt, Yvonne Strahovski, J.K. Simmons

Direction : Chris McKay

Classement: PG-13

Durée : 138 minutes

Sans remords (2021)

Les critiques s’accordent à dire que la performance de Michael B. Jordan est fantastique dans Without Remorse , mais que le film a des accents dramatiques que tout le monde connaît déjà. Mais il s’agit d’une histoire de Tom Clancy qui n’a jamais été adaptée auparavant, et elle offre deux heures de divertissement. Jordan incarne John Kelly, un Navy SEAL d’élite qui survit de justesse à une tentative d’assassinat au retour d’une mission. Cependant, sa femme, Pam Kelly (Lauren London), n’a pas cette chance. Pour venger Pam et leur enfant à naître, John se lance dans une vendetta qui pourrait déclencher une nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Russie.

Rotten Tomatoes : 45%

Genre: action, thriller

Coulée: Michael B. Jordan, Jamie Bell, Jodie Turner-Smith, Luke Mitchell, Jack Kesy, Brett Gelman

Direction : Stefano Sollima

Classement: R

Durée : 109 minutes

Amazon Prime

Radioactif (2020)

Radioactive raconte la vie de Marie Curie (Rosamund Pike), une scientifique du début du XXe siècle qui a découvert les radiations, le polonium et le radium. Son mari, Pierre Curie (Sam Riley), était également un formidable scientifique. Même la fille de Marie et Pierre, Irène Curie (Anya Taylor-Joy), s’est illustrée dans le domaine scientifique. Le film relate la lutte de Marie contre le sexisme et la xénophobie, qui menacent d’éclipser ses réalisations. Et alors que la Première Guerre mondiale fait rage en Europe, Marie et Irène révolutionnent les traitements médicaux en temps de guerre grâce à leur machine à rayons X.

Rotten Tomatoes : 62%

Genre : Drame

Coulée: Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard, Anya Taylor-Joy

Direction : Marjane Satrapi

Classement: PG-13

Durée : 109 minutes

Amazon Prime

Boîte noire (2020)

Black Box est le deuxième film issu du partenariat entre Prime Video et Blumhouse. Mamoudou Athie joue le rôle de Nolan Wright, un homme qui survit à un horrible accident de voiture qui a coûté la vie à sa femme. Nolan est également atteint d’une amnésie qui lui rend difficile de mener sa vie ou de s’occuper de sa fille, Ava (Amanda Christine). Seul le docteur Lilian Brooks (Phylicia Rashad) offre à Nolan l’espoir de retrouver ses souvenirs. Cependant, le traitement cache un sombre secret. Lorsque la vérité éclate, Nolan doit se battre pour conserver ce qu’il aime.

Rotten Tomatoes : 72%

Genre: horreur

Coulée: Mamoudou Athie, Phylicia Rashad, Amanda Christine, Tosin Morohunfola, Troy James

Direction : Emmanuel Osei-Kuffour Jr.

Classement: Non classé

Durée : 100 minutes

Amazon Prime

Le garçon de Medellín (2021)

Le portrait intime de la superstar du reggaeton J. Balvin par The Boy from Medellín aurait pu être un simple film de concert. Mais le réalisateur Matthew Heineman a capturé Balvin à une période clé de sa vie, lorsque sa Colombie natale était envahie par les manifestations étudiantes. Balvin ressent la pression de parler avant un concert, même s’il admet ne pas savoir quoi dire. Il reconnaît même qu’il n’y a pas de réponse qui puisse rendre tout le monde heureux. Balvin aborde également sa propre lutte pour prendre soin de sa santé mentale. Le prix de la célébrité est élevé.

Rotten Tomatoes : 72%

Genre: documentaire

Coulée: J Balvin

Adresse : Matthew Heineman

Classement : R

Durée : 95 minutes

Amazon Prime

Coming 2 America (2021)

Akeem et Semmi sont enfin de retour ! La suite tant attendue de la comédie classique mettant en vedette Eddie Murphy et Arsenio Hall est arrivée sur Amazon Prime. Le roi Akeem (Murphy) de Zamunda, récemment couronné, et son assistant de confiance Semmi (Hall) se lancent dans une nouvelle aventure qui les ramène là où tout a commencé : dans le Queens, à New York.

Rotten Tomatoes : 49%

Genre: Comédie

Coulée: Eddie Murphy, Arsenio Hall, Jermaine Fowler, Leslie Jones, Wesley Snipes

Directeur : Craig Brewer

Classement: PG-13

Durée : 109 minutes

La carte des petites choses parfaites (2021)

The Map of Tiny Perfect Things est comme Spell of Time ou Edge of Tomorrow, mais sans les extraterrestres et la mort partout. Mark (Kyle Allen) est un adolescent qui essaie de comprendre la vie, mais il semble être le seul à savoir qu’il vit la même journée, encore et encore. Mark semble satisfait dans sa boucle temporelle, mais il rencontre alors Margaret (Kathryn Newton), qui – comme par hasard – est également piégée et consciente dans la même journée. Maintenant qu’ils ont une raison de vivre plus divertissante, ils profitent de leur situation et, bien sûr, finissent par tomber amoureux. Écrit par Lev Grossman, l’auteur de The Magicians, The Map of Tiny Perfect Things est une magnifique exploration de la jeunesse et de la peur qui accompagne l’abandon de nos routines et la poursuite de nos vies incertaines.

Rotten Tomatoes : 82%

Sexe : Romance, Comédie, Adolescent

Cast : Kathryn Newton, Kyle Allen, Jermaine Harris

Directeur : Ian Samuels

Évaluation : PG-13

Durée : 98 minutes

Amazon Prime

Petite hache (2020)

Pour être clair, Small Axe n’est pas un seul film : c’est cinq ! Cette série d’anthologie, réalisée par le réalisateur oscarisé Steve McQueen, raconte l’histoire de la communauté antillaise de Londres entre les années 1960 et 1980. Il s’apparente à Century Cycle du dramaturge August Wilson, bien qu’il se concentre sur une autre communauté et un autre pays.

Rotten Tomatoes : 97%

Genre: Drame

Coulée: Letitia Wright, John Boyega, Shaun Parkes

Directeur : Steve McQueen

Classement: R

Durée : Varie

Amazon Prime

Une nuit à Miami (2020)

One Night in Miami est le récit romancé d’une incroyable nuit de 1964 où quatre icônes des droits civiques se sont retrouvées à Miami. Le sport, la musique et l’activisme se rejoignent le soir de l’un des plus grands bouleversements de l’histoire de la boxe, après la victoire de Cassius Clay (Eli Goree) sur le poids lourd Sonny Liston au Miami Convention Hall. Clay, bientôt connu sous le nom de Muhammad Ali, est commémoré après l’événement par Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), Sam Cooke (Leslie Odom Jr.) et Jim Brown (Aldis Hodge).

Rotten Tomatoes : 98%

Genre: Drame

Coulée: Kingsley Ben-Adir, Aldis Hodge, Leslie Odom Jr., Eli Goree

Directeur : Regina King

Classement: PG-13

Durée : 110 minutes

Amazon Prime

L’amour de Sylvie (2020)

Une histoire d’amour classique pour l’ère moderne, L’amour de Sylvie est indéniablement familier, mais cette caractéristique joue en sa faveur. Durant l’été 1957 à New York, Sylvie (Tessa Thompson), qui rêve d’une carrière à la télévision, rencontre Robert (Nnamdi Asomugha), un saxophoniste qui fréquente le magasin de disques de son père. Lorsque Robert obtient un emploi à temps partiel au magasin, les deux hommes se lient d’amitié et une profonde passion naît. Mais lorsque l’été se termine, la vie les emmène dans des directions différentes. Des années plus tard, Sylvie s’épanouit en tant que productrice de télévision tandis que Robert affronte le monde du jazz qui s’efface au profit des rythmes de la Motown. Lors d’une rencontre fortuite, ils découvrent que, malgré les changements radicaux survenus dans leurs vies respectives, leurs sentiments restent les mêmes.

Rotten Tomatoes : 92%

Genre: Drame, Romance, Musique

Coulée: Tessa Thompson, Nnamdi Asomugha, Eva Longoria

Directeur : Eugene Ashe

Classement: PG-13

Durée : 114 minutes

Amazon Prime

Sound of Metal (2020)

Vous pourriez tomber sur ce film et commencer à penser à Whiplash et Hell Awaits, mais ce serait une erreur. The acclaimed Sound of Metal traite moins de la musique (et de la poursuite sacrificielle de l’art) que de la surdité et de la démolition soudaine de l’identité d’une personne. Riz Ahmed joue le rôle de Ruben, un batteur de heavy metal qui perd soudainement et de manière inattendue son audition, ce qui l’oblige à réévaluer complètement sa propre vie.

Nommé pour six Oscars 2021dont le meilleur film, le meilleur acteur (Riz Ahmed) et le meilleur scénario original.

Rotten Tomatoes : 97%

Genre: Théâtre, Musique

Distribution principale: Riz Ahmed, Olivia Cooke, Mathieu Amalric

Directeur : Darius Marder

Classement: R

Durée : 120 minutes

Amazon Prime

Selah et les piques (2020)

Selah and the Spades, un drame de pensionnat de la côte Est, est une histoire largement familière, mais racontée d’une voix tout à fait unique. Cinq « factions » dirigent la vie souterraine de leur prestigieuse école de Pennsylvanie, chacune rivalisant pour la popularité, le pouvoir et l’influence. Selah (Lovie Simone), la directrice des Piques, est un personnage quelque peu machiavélique, marchant sur un fil entre être crainte et aimée dans un monde qu’elle commence seulement à comprendre.

Rotten Tomatoes : 88%

Genre: Drame

Distribution principale: Lovie Simone, Jharrel Jerome, Celeste O’Connor

Directeur : Tayarisha Poe

Classement: R

Durée : 97 minutes

Amazon Prime

Blow the Man Down (2020)

Blow the Man Down est une comédie noire et un véritable joyau caché d’Amazon Prime. Morgan Saylor et Sophie Lowe sont à l’affiche du film dans le rôle des sœurs Mary Beth et Priscilla Connolly, respectivement. Lorsque Mary Beth tue un homme qui a essayé de lui faire du mal, Priscilla décide que le sang l’emporte sur l’antipathie et aide sa sœur à cacher les preuves. Malheureusement pour eux deux, les secrets sont difficiles à garder dans une petite ville et ils ne savent jamais à qui ils peuvent faire confiance. Margo Martindale est également extraordinaire dans le rôle d’Enid Nora Devlin, la propriétaire du bordel local qui en sait toujours trop.

Rotten Tomatoes : 98%

Genre : Comédie, suspense

La distribution principale : Morgan Saylor, Sophie Lowe, Margo Martindale

Directeurs : Bridget Savage Cole, Danielle Krudy

Classification : R

Durée : 91 minutes

Amazon Prime

Troop Zero (2019)

De la coscénariste de Beasts of the Southern Wild, Lucy Alibar, et des réalisateurs Bert & ; Bertie, ce film « Amazon Original » suit une fille prodigieusement brillante (McKenna Grace) dans la Géorgie rurale de 1977 qui rêve de vivre dans l’espace. Lorsqu’elle a la chance de vivre son rêve lors d’une compétition nationale, elle recrute un groupe de scouts pour l’aider à y parvenir. Viola Davis, Allison Janney et Jim Gaffigan sont également à l’affiche de ce film touchant et souvent drôle.

Rotten Tomatoes : 66%

Sexe : Comédie, Drame

La distribution principale : Viola Davis, Jim Gaffigan, Mike Epps

Directeur : Bert & ; Bertie

Classification : PG

Durée : 98 minutes

Amazon Prime

Chi-Raq (2015)

Il est logique de commencer par la première production acquise par Amazon Studios, qui a également contribué à consolider sa position de studio de cinéma à succès. Le film est coécrit par Spike Lee (Malcolm X) et porte sur la violence des gangs dans le quartier sud de Chicago. Basé sur la comédie grecque « Lysistrata » d’Aristophane, dans laquelle des femmes cessent d’avoir des relations sexuelles avec leurs maris pour tenter de mettre fin à la guerre du Péloponnèse, c’est un autre projet qui démontre la créativité du cinéaste déjà acclamé.

Rotten Tomatoes : 82%

Sexe : drame

La distribution principale : Nick Cannon, Wesley Snipes, Teyonah Parris, Jennifer Hudson, John Cusack, Angela Bassett et Samuel L. Jackson.

Directeur : Spike Lee

Classification : 18+

Durée : 127 minutes

Amazon Prime

L’immensité de la nuit (2020)

Ce retour nostalgique aux thrillers classiques de science-fiction suit un jeune standardiste et un DJ radio qui découvrent une mystérieuse fréquence audio qui, d’un moment à l’autre, déclenche une série de découvertes qui les mènent vers l’inconnu. Ce film d’Amazon Studios, qui marque les débuts d’Andrew Patterson en tant que réalisateur, a reçu des éloges de la critique et du public pour son suspense et le faible budget utilisé pour le filmer.

Rotten Tomatoes : 91%

Sexe : Sci-Fi, Mystère

Cast : Sierra McCormick, Jake Horowitz

Directeur : Andrew Patterson

Évaluation : PG-13

Durée : 89 minutes

Amazon Prime

The Big Sick (2017)

Connu pour son rôle de Dinesh dans la série Silicon Valley sur HBO, Kumail Nanjiani démontre également son talent de scénariste avec cette touchante comédie romantique qu’il a coécrite avec sa femme, Emily V. Gordon. Gordon. Basée sur sa propre vie, l’histoire est celle d’un couple interracial qui se bat avec ses différences culturelles. Lorsque Emily (Zoe Kazan) tombe malade, tout est remis en question. Nommé pour un Oscar dans la catégorie du meilleur scénario original, il a été l’un des films indépendants les plus lucratifs de 2017.

Rotten Tomatoes : 98%

Sexe : Comédie

La distribution principale : Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter et Ray Romano.

Directeur : Michael Showalter

Classification : 16+

Durée : 120 minutes

Amazon Prime

Manchester by the Sea (2016)

L’une des premières acquisitions cinématographiques d’Amazon Studios pour Prime Video ; cette histoire reste l’une des meilleures, grâce à son intrigue poignante et à ses performances convaincantes et émotionnelles. Après être revenu dans sa ville natale de Manchester-by-the-Sea, dans le Massachusetts, pour voir son frère malade, Lee (Casey Affleck) est ramené au vieux traumatisme qui l’a poussé à partir et doit prendre une décision difficile concernant son neveu. Ce n’est qu’en y jouant que l’on comprend pourquoi le film a reçu de nombreuses nominations et récompenses, dont une statuette dorée pour Casey Affleck.

Rotten Tomatoes : 96%

Genre : Drame

La distribution principale : Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler et Lucas Hedges.

Directeur : Kenneth Lonergan

Classification : R

Durée : 137 minutes

Amazon Prime

I Am Not Your Negro (2016)

Ce film, basé sur le manuscrit inachevé de James Baldwin, « Remember This House », et raconté par Samuel L. Jackson, apporte plusieurs histoires de leaders des droits civiques, tels que Medgar Evers, Malcolm X et Martin Luther King Jr. ainsi que des observations sur l’histoire américaine. Baldwin, romancier, dramaturge, essayiste, poète et activiste, était un ami proche de ces trois leaders et a rédigé le manuscrit tout au long des années 1970 sous la forme d’un recueil de notes et de lettres. Nommé dans la catégorie du meilleur film documentaire, il a reçu une note quasi parfaite de la part des critiques, qui le qualifient d' »instantané incendiaire des observations cruciales de James Baldwin sur les relations raciales américaines ».

Rotten Tomatoes : 99%

Genre : Documentaire

La distribution principale : Samuel L. Jackson (narrateur)

Directeur : Raoul Peck

Classification : PG

Durée : 95 minutes

Amazon Prime

Honey Boy (2019)

L’acteur Shia LaBeouf s’est toujours montré ouvert sur son enfance non conventionnelle, et le scénario qu’il a écrit est basé sur son stade de développement et sa relation turbulente avec son père. Un jeune homme nommé Otis (Lucas Hedges) est contraint de se confronter à son passé trouble pour découvrir la racine de sa grave dépendance à l’alcool. L’histoire mène à un voyage troublant, révélateur et émotionnel.

Rotten Tomatoes : 94%

Sexe : Drame

La distribution principale : Shia LaBeouf, Lucas Hedges, Noah Jupe, et FKA Twigs.

Directeur : Alma Har’el

Classification : R

Durée : 94 minutes

Amazon Prime

Late Night (2019)

Après avoir constaté une baisse constante de l’audience de son talk-show, Katherine Newbury (Emma Thompson) décide de faire quelques changements. Elle espère que Molly (Mindy Kaling), une Indienne d’Amérique, sera exactement ce dont elle a besoin pour l’aider à développer le genre de « matériel frais » qu’elle n’obtient pas de son équipe actuelle. Non seulement Molly aide Katherine à améliorer son taux d’audience, mais son travail talentueux lui permet d’élargir son public. Thompson a été nominé pour un Golden Globe pour son rôle.

Rotten Tomatoes : 80%

Genre : Comédie

La distribution principale : Emma Thompson, Mindy Kaling, Max Casella, Hugh Dancy et John Lithgow.

Directeur : Nisha Ganatra

Classification : R

Durée : 102 minutes

Amazon Prime

La Bretagne court un marathon (2019)

Si vous êtes d’humeur comique, ce film marque les débuts de Paul Downs Colaizzo en tant que réalisateur. Il raconte l’histoire d’une femme en surpoids vivant à New York qui, après avoir mené une vie excessive, se jette sur un entraînement quotidien pour courir un marathon. M. Colaizzo explique que l’histoire a été inspirée par son propre colocataire, qui apparaît sur les photos du générique de début et de fin du film.

Rotten Tomatoes : 88%

Sexe : Comédie

La distribution principale : Jillian Bell, Michael Watkins, Utkarsh Ambudkar, Lil Rel Howery et Micah Stock.

Directeur : Paul Downs Colaizzo

Classification : R

Durée : 103 minutes

Amazon Prime

Le rapport (2019)

Un casting de stars s’attaque à l’enquête et à la controverse sur la torture utilisée par la CIA à la suite des attaques terroristes du 11 septembre 2001. Daniel Jones (Adam Driver), de la commission sénatoriale du renseignement, examine l’intégralité du rapport de 6 700 pages ; l’histoire est basée, en partie, sur l’article « Rorschach and Awe », écrit pour Katherine Eban pour Vanity Fair. Présenté en avant-première au Festival du film de Sundance début 2019, le film d’Amazon Studios a bénéficié d’une brève sortie en salle, avant de passer directement sur le service de streaming de la firme.

Rotten Tomatoes : 82%

Sexe : Thriller

La distribution principale : Adam Driver, Annette Bening, Jon Hamm et Jennifer Morrison.

Directeur : Scott Z. Burns

Classification : R

Durée : 119 minutes

Amazon Prime

Paterson (2006)

Dans ce film, Adam Driver joue le rôle d’un chauffeur de bus et poète qui vit une vie ordinaire, en contraste avec la façon d’être de sa femme. En accomplissant ses tâches quotidiennes, comme promener le chien ou prendre une bière au pub local, il observe les moments apparemment insignifiants qui l’entourent et les transforme en une magnifique poésie. Le film entier se déroule en l’espace d’une semaine et, bien qu’il ait été décrit comme peu dramatique, c’est précisément ce qui le rend si satisfaisant à regarder.

Rotten Tomatoes : 96%

Sexe : Comédie

La distribution principale : Adam Driver, Golshifteh Farahani, Barry Shabaka Henley et Cliff Smith.

Directeur : Jim Jarmusch

Classification : R

Durée : 118 minutes

Amazon Prime

La Cité perdue de Z (2016)

L’explorateur britannique Percy Fawcett s’est rendu au Brésil pour tenter de trouver une cité perdue en Amazonie, et ce film retrace ce voyage. Il est basé sur le livre du même nom de David Grann et raconte l’histoire des efforts d’exploration de Fawcett pendant de nombreuses années, alors qu’il était obsédé par la recherche de cette ville perdue. Bien que le film n’ait pas été très bon au box-office, les critiques ont loué l’histoire et la performance de Charlie Hunnam, il pourrait donc valoir le coup d’œil.

Rotten Tomatoes : 87%

Sexe : Drame

La distribution principale : Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller et Tom Holland.

Directeur : James Gray

Classification : R

Durée : 141 minutes

Amazon Prime

The Handmaiden (2016)

Ce film sud-coréen, également connu sous le nom d’Ah-ga-ssi, s’inspire du roman Fingersmith de Sarah Waters, avec un changement de décor : la Corée de l’ère victorienne sous la domination coloniale japonaise. Au cœur de l’histoire se trouve un escroc dont le but est de séduire une héritière japonaise ; bien sûr, il veut s’emparer de son argent. Il est réalisé par Park Chan-Wook (Oldboy).

Rotten Tomatoes : 95%

Genre : Drame

La distribution principale : Kim Min-hee, Kim Tae-ri, Ha Jung-woo et Cho Jin-woong

Directeur :Park Chan-Wook

Classification : R

Durée : 145 minutes

Amazon Prime

Suspiria (2018)

Le remake par Luca Guadagnino du long métrage italien culte de 1977 combine beauté rythmique et horreur psychologique pour un effet étrangement satisfaisant. Dakota Johnson incarne Susie, une Américaine croyante qui arrive à Berlin à la fin des années 1970 pour rejoindre une compagnie de danse d’avant-garde dont elle a admiré le travail de loin. Comme dans d’autres films de danse, Susie brille sous la tutelle de la chef de la compagnie, Madame Blanc (Tilda Swinton), et devient la star de la compagnie. Cependant, Susie possède un pouvoir mystérieux et irrésistible qui envoûte le public et que Blanc exploite à son profit. La reconnaissance de Susie conduit à des fins sanglantes et horribles.

Rotten Tomatoes : 65%

Sexe : Horreur, Mystère & Suspense, Science Fiction & Fantasy

Main Cast : Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth

Directeur : Luca Guadagnino

Classification : R

Durée : 152 minutes

Amazon Prime

Beautiful Boy (2018)

Si les critiques n’ont pas été aussi convaincues par ce film, le public l’a légèrement mieux noté. Basée sur les mémoires Beautiful Boy : A Father’s Journey Through His Son’s Addiction de David Sheff et Tweak : Growing Up on Methamphetamines de Nic Sheff, et coproduite par Brad Pitt, l’histoire montre comment l’addiction d’un fils peut complètement changer une famille. Les performances de Steve Carell et Timothee Chalamet sont remarquables.

Rotten Tomatoes : 69%

Sexe : Drame

La distribution principale : Steve Carell, Timothee Chalamet, Maura Tierney et Amy Ryan.

Directeur : Felix van Groeningen

Classification : R

Durée : 120 minutes

Amazon Prime

Ne vous inquiétez pas, il n’ira pas loin à pied (2018)

L’histoire tragique mais pleine d’espoir de ce film est basée sur les mémoires de John Callahan. Après avoir été victime d’un accident, Callahan, interprété par Joaquin Phoenix, devient tétraplégique. Après avoir retrouvé l’usage de son corps supérieur, il se console en créant des dessins humoristiques assez particuliers pour les journaux. Son humour « méchant », impliquant généralement des sujets tabous tels que les handicaps physiques et les maladies, fait de lui un dessinateur populaire, ce qui lui donne une seconde chance. Sur son chemin, il cherche à se réconcilier avec les personnes avec lesquelles il s’est impliqué.

Rotten Tomatoes : 76%

Sexe : Comédie

La distribution principale : Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara et Jack Black.

Directeur : Gus Van Sant

Classification : R

Durée : 114 minutes

Amazon Prime

Plus de streaming : Netflix | Hulu | Disney Plus |HBO | Amazon Prime

Recommandations de la rédaction