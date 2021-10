Si vous vous êtes inscrit à Hulu, vous avez probablement déjà remarqué le problème de cette plateforme : son catalogue est si vaste qu’il est presque impossible de décider quoi regarder ! Pour vous aider à passer moins de temps à choisir et plus de temps à profiter, nous avons établi cette liste de les meilleurs films sur Hulu actuellement disponible.

Teen Wolf (1985)

Parmi l’intérêt nostalgique pour toutes les choses des années 80 que nous avons vu ces dernières années, du remake de It aux séries comme Stranger Things, nous ne pouvons pas oublier les joyaux qui ont inspiré les franchises récentes. Quelqu’un ici se souvient de Teen Wolf de Teen Wolf ? Bien sûr, vous ne verrez pas ce film mentionné à côté du mot Oscar ou dans des festivals comme Cannes, mais les aventures lycanthropiques de Michael J. Fox dans le rôle de Scott Howard, un étudiant loup, sont hilarantes.

Rotten Tomatoes : 42%

Sexe : fantasy, comédie

Cast : Michael J. Fox, James Hampton, Scott Paulin, Jerry Levine

Directeur : Rod Daniel

Évaluation : PG

Durée : 88 minutes

The Hunger Games (2012)

Dans les ruines dystopiques de ce qui était autrefois les États-Unis, un jeu de type bataille royale se déroule entre les 12 districts de Panem et est retransmis à la télévision dans tout le pays ; un événement connu sous le nom de Hunger Games. Dans ce match de la mort brutal, chaque district doit choisir un garçon ou une fille pour se lancer dans le massacre. Lorsque Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) propose de se battre pour empêcher sa jeune sœur de participer, la jeune guerrière devra faire appel à toute sa sagacité et son agilité pour persévérer.

Rotten Tomatoes : 84%

Sexe : action, aventure, science-fiction

Cast : Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Donald Sutherland, Elizabeth Banks

Directeur : Gary Ross

Évaluation : PG-13

Durée : 142 minutes

Flatliners (1990)

Lorsque Nelson Wright (Kiefer Sutherland) convainc un groupe d’étudiants en médecine de rencontrer l’au-delà avec lui, les garçons se lancent dans une série d’expériences qui présentent à chacun une expérience de mort imminente personnalisée, dans laquelle les visions de l’au-delà se mêlent à celles de leur passé. Mais ces expériences tournent de plus en plus autour du deuil, de l’adversité et du danger, et Nelson et ses amis se retrouvent empêtrés dans un champ de mines psychologique dont ils pourraient ne jamais sortir.

Rotten Tomatoes : 48%

Sexe : science-fiction

Cast : Kiefer Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon

Directeur : Joel Schumacher

Évaluation : R

Durée : 111 minutes

Undine (2020)

Paula Beer est la vedette de cette adaptation du mythe antique d’Undine, un personnage ressemblant à une sirène qui vit dans l’eau et qui a la chance de goûter à ce que c’est que d’être humain. Lorsque son partenaire, un historien berlinois, la quitte soudainement, elle entame une série d’événements qui pourraient la dépouiller de son aspect humain. Conformément à ses traditions, Undile doit tuer l’amant qui l’a trahie et retourner dans l’eau.

Rotten Tomatoes : 89%

Sexe : drame, romance

Cast : Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree

Directeur : Cristian Petzold

Évaluation : NR

Durée : 90 minutes

Le meurtre de deux amants (2020)

Lorsque David et Nikki décident de se séparer, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter les choses pour sa famille de six personnes – jusqu’à ce qu’elle entame une nouvelle relation. Bien qu’ils aient convenu qu’ils pouvaient tous deux sortir avec d’autres personnes, il n’est pas facile pour David de faire face à sa nouvelle idylle. Les performances sont de premier ordre, l’histoire est déchirante et le film vous tiendra les yeux rivés sur l’écran jusqu’à la toute fin.

Rotten Tomatoes : 93%

Genre : drame

Cast : Clayne Crawford, Sepideh Moafi, Chris Coy

Directeur : Robert Machoian

Évaluation : R

Durée : 85 minutes

La La Land (2016)

Ryan Gosling et Emma Stone jouent dans La La Land les rôles de Sebastian et Mia, un pianiste de jazz en herbe et une actrice en herbe. Une paire de rencontres fortuites dans la ville de Los Angeles déclenche une intense romance entre eux. Cependant, lorsque le destin frappe à leur porte et que leurs carrières commencent à décoller, Sebastian et Mia sont contraints de choisir entre leur romance et leurs rêves. Ce film est un hommage bien conçu aux comédies musicales classiques d’Hollywood, un genre que l’on voit peu de nos jours.

Rotten Tomatoes : 91%

Sexe : comédie, comédie musicale

Cast : Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend

Directeur : Damian Chazelle

Évaluation : PG-13

Durée : 128 minutes

Crazy Heart (2009)

Bad Blake (Jeff Bridges) est un chanteur de country dont les jours de gloire sont derrière lui. Se produisant dans les bowlings et les saloons du sud-ouest américain, il trouve un nouveau sens à sa vie lorsqu’il entame une relation avec la journaliste Jean Craddock (Maggie Gylenhaal), une romance qui mettra à l’épreuve sa dépendance à l’alcool. Alors que leur relation devient plus sérieuse, Blake doit apprendre à mettre de côté son ego et son alcoolisme, mais le musicien peut-il vraiment échapper à ses vices ? Sa performance émouvante a valu à Bridges un Oscar du meilleur acteur.

Rotten Tomatoes : 90%

Genre : drame, romance

Cast : Jeff Bridges, Maggie Gyllenhaal, Robert Duvall

Directeur : Scott Cooper

Évaluation : R

Durée : 112 minutes

Slumdog Millionaire (2008)

Dev Patel (Lion, The Green Knight) joue dans ce film primé le rôle de Jamal Malik, un jeune homme qui participe à un concours pour devenir millionnaire. Les autorités, soupçonnant qu’il gagne par la ruse, le torturent en coulisses et exigent qu’il révèle pourquoi il connaît toutes les réponses. Mais il n’enfreint aucune règle ; à travers une série de flashbacks, nous le voyons dans son passé à Mumbai, où une histoire de crime et d’aventure génère les réponses aux questions du quiz.

Rotten Tomatoes : 91%

Genre : comédie, drame

Cast : Dev Patel, Freida Pinto, Madhur Mittal

Directeur : Danny Boyle

Évaluation : R

Durée : 116 minutes

The Wrestler (2008)

Randy « The Ram » Robinson (Mickey Rourke) a laissé loin derrière lui ses jours de gloire en tant que lutteur professionnel. Alors qu’il est engagé dans une série de matchs indépendants à travers le New Jersey et qu’il vit dans une caravane délabrée, l’occasion lui est donnée d’affronter un ancien adversaire dans un match du 20e anniversaire. Cependant, la détérioration de sa santé et sa toxicomanie l’obligent à choisir entre un mode de vie plus traditionnel et équilibré et un retour risqué sur le ring. Un film puissant sur l’amour, le remords et la recherche de la pertinence.

Rotten Tomatoes : 98%

Genre : drame

Cast : Mickey Rourke, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood

Directeur : Darren Aronofsky

Évaluation : R

Durée : 110 minutes

Office Space (1999)

Peter Gibbons (Ron Livingston) est désillusionné dans son travail d’informaticien chez Initech. Après une séance d’hypnothérapie qui tourne mal (…ou bien), il devient un nouvel homme, détendu et avec une nouvelle vision de la vie ; cela ne le dérange même pas que l’hypnothérapeute soit mort d’un arrêt cardiaque pendant la séance. Il retourne ensuite au travail et, grâce à sa nouvelle attitude, obtient une promotion, tandis que deux de ses collègues perdent leur emploi. Faisant équipe avec eux, Peter élabore un plan pour voler Initech en utilisant un virus informatique.

Rotten Tomatoes : 80%

Genre : comédie

Cast : Ron Livingston, Jennifer Aniston, David Herman

Directeur : Mike Judge

Évaluation : R

Durée : 89 minutes

Edward Scissorhands (1990)

Lorsqu’une vendeuse d’Avon, Peg Boggs (Dianne Wiest), tente de vendre ses produits dans un vieux manoir de style gothique, le seul habitant qu’elle découvre est le reclus Edward (Johnny Depp). Le garçon, qui est une expérience humanoïde incomplète, l’accompagne chez elle, où il tombe bientôt amoureux de sa fille adolescente, Kim (Winona Ryder). Alors qu’Edward et ses étranges mains en ciseaux commencent à s’adapter à la banlieue américaine, une poignée de personnes commencent à le percevoir comme dangereux et décident de prendre les choses en main. Un conte de fées avec une touche macabre dans le plus pur style de Tim Burton.

Rotten Tomatoes : 90%

Genre : Fantaisie, romance, comédie, drame

Cast : Winona Ryder, Johnny Depp, Dianne Wiest

Directeur : Tim Burton

Évaluation : PG-13

Durée : 105 minutes

Élection (1999)

Dans cette comédie noire sur la politique scolaire, Matthew Broderick joue le rôle d’un professeur de lycée affable nommé Jim McAllister. Jim est accablé par l’une de ses étudiantes, Tracy Flick (Reese Witherspoon), qui utilise des tactiques contraires à l’éthique pour obtenir ce qu’elle veut. Lorsqu’elle se présente à la présidence de l’école, Jim craint qu’elle ait une mauvaise influence sur le corps étudiant. Il convainc donc Paul (Chris Klein), un sportif populaire mais pas très intelligent, de se présenter contre elle.

Rotten Tomatoes : 92%

Sexe : comédie

Cast : Matthew Broderick, Reese Witherspoon, Chris Klein

Directeur : Alexander Payne

Évaluation : R

Durée : 103 minutes

Mud (2013)

Ellis (Tye Sheridan) et Neckbone (Jacob Lofland) sont deux meilleurs amis qui passent leurs journées d’été à gagner un peu d’argent en faisant de petits boulots temporaires dans leur ville de l’Arkansas. Mais ce qu’ils veulent vraiment, c’est l’aventure. Profitant de la rivière locale, les deux adolescents pagaient jusqu’à une île où ils découvrent un bateau dans un arbre, où vit un homme appelé Mud (Matthew McCounaughey) qui est en fuite. Mud partage sa sagesse avec les garçons et conclut un pacte avec eux : s’ils l’aident à réparer son bateau, ils pourront garder son arme.

Rotten Tomatoes : 97%

Genre : aventure, drame

Cast : Matthew McConaughey, Tye Sheridan, Jacob Lofland

Directeur : Jeff Nichols

Évaluation : PG-13

Durée : 130 minutes

Black Swan (2010)

Après que la jeune ballerine Nina Sayers (Natalie Portman) ait obtenu le rôle principal dans une représentation du Lac des cygnes, sa bulle de succès est violemment éclatée par l’arrivée d’une nouvelle ballerine, Lily (Mila Kunis). Lorsque le directeur du ballet confie à Nina le rôle de sa doublure, les névroses et les traumatismes de Nina la précipitent dans une spirale descendante pleine d’hallucinations, de visions inquiétantes et d’autres horreurs psychologiques.

Rotten Tomatoes : 85%

Genre : mystère, thriller, drame

Cast : Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel

Directeur : Darren Aronofsky

Évaluation : R

Durée : 108 minutes

Avions, Trains, et Automobiles (1987)

Neal Page (Steve Martin) quitte une réunion d’affaires à New York avec l’intention de rentrer chez lui pour Thanksgiving ; mais le destin a d’autres plans : Chicago est pris dans une tempête de neige qui fait que son avion est dérouté vers le Kansas. Fatigué, Neal rencontre Del Griffith, un vendeur ambulant qui semble avoir le don de l’irriter. Leurs mondes se heurtent lorsqu’ils acceptent de louer ensemble une chambre de motel et de trouver un moyen de transport alternatif pour arriver à Chicago à temps pour les vacances. La combinaison de Steve Martin et John Candy est tout simplement hilarante.

Rotten Tomatoes : 92%

Sexe : comédie

Cast : John Candy, Steve Martin, Laila Robins

Directeur : John Hughes

Évaluation : R

Durée : 92 minutes

Hearts Beat Loud (2018)

Nick Offerman et Kiersey Clemons jouent le rôle du père et de la fille dans ce film. Alors que Sam se prépare à partir pour l’université et que Frank est contraint de fermer son magasin de disques, il insiste pour que sa fille et lui fassent passer leur musique sur scène avant de vivre aux deux extrémités du pays. Une nuit, sans le consentement de Sam, Frank télécharge l’un de ses enregistrements sur Spotify, propulsant la famille vers une célébrité inattendue sur Internet.

Rotten Tomatoes : 92%

Sexe : comédie, comédie musicale, drame

Cast : Nick Offerman, Kiersey Clemons, Ted Danson

Directeur : Brett Haley

Évaluation : PG-13

Durée : 97 minutes

True Grit (2010)

Dans cette version des frères Coen d’un classique de John Wayne, Jeff Bridges joue le rôle du dur Rooster Cogburn. Lorsque les services du shérif sont sollicités par Mattie Ross (Hailee Stanford), une jeune fille de 14 ans qui cherche à venger le meurtre de son père, les deux hommes se lancent dans les territoires délicats du Vieil Ouest pour traquer le responsable. En chemin, ils sont rejoints par un Texas Ranger nommé LaBoeuf (Matt Damon) qui a ses propres raisons de vouloir mettre le tueur derrière les barreaux.

Rotten Tomatoes : 93%

Genre : western, drame

Cast : Jeff Bridges, Matt Damon, Hailee Stanford

Directeurs : Joel Coen, Ethan Coen

Évaluation : PG-13

Durée : 110 minutes

La plus grande petite ferme (2018)

John et Molly Chester ont embrassé une nouvelle vie pleine de sueur et de longues heures de travail acharné en 2010, lorsqu’ils ont décidé de quitter leurs emplois traditionnels et d’acheter un terrain aride de 80 acres en bordure de Los Angeles. The Biggest Little Farm examine les sept années qui ont suivi leur transaction, alors que la terre stérile se transforme en un paradis diversifié de cultures et d’animaux. Ce film merveilleux vous aidera à vous débarrasser de tout ce que vous pouvez avoir de toxique après une journée bien remplie.

Rotten Tomatoes : 91%

Genre : documentaire

Cast : John Chester, Molly Chester

Directeur : John Chester

Évaluation : PG

Durée : 91 minutes

Babyteeth (2019)

Eliza Scanlon incarne Milla Finlay, une jeune fille de 16 ans atteinte d’un cancer. Lorsqu’elle rencontre un homme nommé Moses (Toby Wallace), ils tombent immédiatement amoureux, au grand dam des parents de Milla. Bien qu’ils craignent que Moïse n’essaie de profiter de la famille, ils se rendent compte qu’il la rend très heureuse et font donc de leur mieux pour le garder près d’eux. Ce film rafraîchissant sera une agréable surprise pour ceux qui s’attendent à un drame traditionnel sur une personne en phase terminale.

Rotten Tomatoes : 93%

Genre : comédie, drame

Cast : Eliza Scanlen, Toby Wallace, Essie Davis

Directeur : Shannon Murphy

Évaluation : N/A

Durée : 117 minutes

Beach Rats (2018)

La vie de Frankie (Harris Dickinson) est loin d’être parfaite. Alors que son père est sur le point de mourir et que sa mère lui met la pression, le suppliant pratiquement de trouver un partenaire, Frankie se réfugie dans le monde des salons de discussion et des webcams, où il se lie avec des hommes plus âgés. Alors que ces conversations fugaces commencent à devenir sérieuses, le jeune homme commence à ignorer ses tendances adolescentes à rechercher la compagnie des hommes, en entamant une liaison avec une fille nommée Simone (Madeline Weinstein). Ce film offre d’excellentes performances, une cinématographie incroyable et un style narratif serré qui va bien au-delà de sa propre prémisse.

Rotten Tomatoes : 85%

Genre : drame, LGBT+

Cast : Harris Dickinson, Madeline Weinstein, Kate Hodge

Directeur : Eliza Hittman

Évaluation : R

Durée : 97 minutes

Judy (2019)

Renée Zellweger tient la vedette dans Judy, un excellent biopic et un hommage à un grand talent, Judy Garland. En examinant sa carrière depuis son adolescence, vous êtes aux premières loges des excès et des frissons de sa vie de célébrité, ainsi qu’un aperçu des nombreux dangers et pièges qui peuvent vous guetter lorsque vous vivez sous les projecteurs. Zellweger livre une performance électrisante et captivante.

Rotten Tomatoes : 82%

Sexe : drame, historique, biographie, musique

Cast : Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock

Directeur : Rupert Goold

Évaluation : PG-13

Durée : 118 minutes

Pris (2008)

Liam Neeson incarne Bryan Mills, un ancien membre des bérets verts qui doit faire appel à toutes ses compétences tactiques lorsque sa fille adolescente (Maggie Grace) et une amie sont kidnappées à Paris par un groupe de trafiquants de sexe. Taken ne cherche pas à être la chose la plus originale du monde, mais c’est un film d’action très agréable. Vous ne voudrez pas manquer la performance magistrale de Neeson.

Rotten Tomatoes : 59%

Sexe : action, mystère et thriller

Cast : Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen

Directeur : Pierre Morel

Évaluation : PG-13

Durée : 91 minutes

Bohemian Rhapsody (2018)

Dans ce film, Rami Malek offre une performance impressionnante dans le rôle de l’une des figures les plus marquantes de l’histoire du rock : Freddie Mercury. Le film explore l’ascension prolifique de Queen vers la célébrité, qui culmine avec la célèbre performance du groupe au concert Live Aid en 1985. Ceux qui recherchent une biographie détaillée de Mercure seront peut-être un peu déçus, mais il est impossible de nier les grands talents que nous voyons à l’écran. Dans le rôle de Freddie, Malek réussit un portrait nuancé et énergique de l’un des artistes les plus reconnaissables du monde de la musique.

Rotten Tomatoes : 60%

Genre : biographie, drame, histoire, LGBT+, comédie musicale

Avec des stars : Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee

Directeur : Bryan Singer

Classification : PG-13

Durée : 135 minutes

Les Croods : une nouvelle ère (2020)

Dans la suite très attendue de The Croods (2013), la famille d’hommes des cavernes se retrouve à la recherche d’un endroit sûr où établir sa maison. Après avoir trouvé une excellente structure fortifiée, les Croods sont capturés par Phil et Hope Betterman, des Néandertaliens ayant un peu plus d’ingéniosité et de technologie qu’eux. Bien que les deux clans se repoussent au départ, ils devront s’unir pour affronter des créatures maléfiques qui menacent d’anéantir les deux dynasties préhistoriques.

Rotten Tomatoes : 76%

Sexe : comédie, enfants, famille

Avec des stars : Ryan Reynolds, Emma Stone, Nicholas Cage

Directeur : Joel Crawford

Classification : PG

Durée : 95 minutes

Hostiles (2017)

Dans Hostiles, le scénariste et réalisateur Scott Cooper apporte sa touche de réalisme au paysage du Vieil Ouest. Christian Bale incarne le capitaine Joseph Blocker, un militaire chargé de transporter un chef guerrier cheyenne (Wes Studi) et sa famille du Nouveau-Mexique à leur maison du Montana. En chemin, les voyageurs rencontrent Rosalee Quaid (Rosamund Pike), une veuve dont la famille a été tuée par des guerriers comanches. Ensemble, ils doivent affronter le territoire éreintant et les Comanches qui veulent mettre fin à leurs vies.

Rotten Tomatoes : 70%

Sexe : drame, western, historique

Avec des stars : Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi

Directeur : Scott Cooper

Classification : R

Durée : 133 minutes

Not Fade Away (2012)

Ce film, écrit et réalisé par David Chase, créateur des Sopranos, raconte l’histoire de Douglas Damiano (John Magaro), un jeune homme qui aspire à trouver la gloire grâce à un groupe de rock. Obéissant à ses influences britanniques, telles que les Beatles et les Rolling Stones, Gene (Jack Huston), le fondateur du groupe, demande à Doug de le rejoindre dans l’espoir de faire mûrir sa musique, mélodiquement parlant. Cependant, après plusieurs événements turbulents, Doug se retrouve en position de leader, portant le poids de ses rêves musicaux, de ses difficultés familiales et de sa vie amoureuse naissante.

Rotten Tomatoes : 69%

Sexe : drame

Avec des stars : John Magaro, James Gandolfini, Jack Huston

Directeur : David Chase

Classification : R

Durée : 112 minutes

La notice nécrologique de Tunde Johnson (2019)

Ce film mêle un récit de sensibilisation culturelle à la science-fiction en suivant ce qui arrive au protagoniste (joué par Steven Silver), un Nigérian-Américain gay. Au volant de sa voiture, Tunde est arrêté par un policier qui sort son arme et met fin à sa vie. Un instant plus tard, Tunde se réveille à l’intérieur d’une boucle temporelle dans laquelle il doit faire face à sa mort inévitable, encore et encore.

Rotten Tomatoes : 88%

Sexe : drame, LGBT+, mystère, thriller

Avec des stars : Steven Silver, Spencer Neville, Nicola Peltz

Directeur : Ali LeRoi

Classification : R

Durée : 104 minutes

Le Roi du Donut (2020)

Lorsqu’un réfugié cambodgien du nom de Ted Ngoy a décroché un emploi dans une station-service de Tustin, en Californie, il n’imaginait pas qu’il était à l’aube d’un immense héritage. Ce qui commence lorsqu’il observe un magasin de beignets et s’enquiert de l’activité se termine avec lui en charge de la gestion. Cet ambitieux documentaire d’Alice Gu raconte l’ascension de Ngoy dans l’empire du beignet californien, à travers lui et sa famille inspirante.

Rotten Tomatoes : 97%

Genre : documentaire

Cast : Ted Ngoy

Directeur : Alice Gu

Évaluation : PG-13

Durée : 90 minutes

Robot & ; Frank (2012)

Frank Langella incarne Frank, un homme âgé souffrant de démence. Son fils Hunter loue les services d’un androïde pour s’occuper de lui et l’androïde, bien que résistant au départ, accepte bientôt la présence du robot, notamment parce que l’automate ne comprend pas la différence entre ce qui est moralement bien et mal. Ainsi, Frank commence à utiliser le robot pour commettre des vols dans sa localité. Il s’agit d’une comédie de science-fiction intelligente sur les progrès technologiques, les liens familiaux et les soins aux personnes âgées.

Rotten Tomatoes : 86%

Sexe : comédie, drame, science-fiction

Cast : Frank Langella, Peter Sarsgaard, Susan Sarandon

Directeur : Jake Schreier

Évaluation : PG-13

Durée : 90 minutes

Saint Maud (2019)

Situé dans une communauté de bord de mer en Angleterre, ce film met en vedette Morfydd Clark dans le rôle de Maud, une infirmière catholique romaine. Lorsque l’agence pour laquelle elle travaille la charge de s’occuper d’une danseuse atteinte d’un cancer (Jennifer Ehle), Maud saisit l’occasion d’imposer sa foi à la patiente. Cependant, le patient se montre rapidement désintéressé. N’ayant personne avec qui partager son dogme religieux, Maud se réfugie dans un monde intérieur de folie et de confusion, alors que des événements troublants de son passé ressurgissent sous forme de visions et de visites d’un ami de longue date.

Rotten Tomatoes : 93%

Sexe : horreur

Cast : Morfydd Clark, Jennifer Ehle, Lily Frazer

Directeur : Verre rose

Évaluation : R

Durée : 84 minutes

Skyfall (2012)

Daniel Craig revient pour la troisième fois dans le rôle de James Bond. Suite de Quantum of Solace (2008), le film s’ouvre sur une scène d’action tumultueuse et pleine d’énergie alors que Patrice, un mercenaire ayant des secrets du MI6, est coincé par Bond et Eve Moneypenny (Naomie Harris) à Istanbul… à bord d’un train en marche. Lorsque l’altercation devient incontrôlable, le sort de tous les agents du MI6 est mis en péril par Raoul Silva (Javier Bardem), un agent devenu terroriste, qui se rapproche. Skyfall accomplit sa mission grâce à une action palpitante entourée d’une cinématographie, d’un montage et d’un son envoûtants et, bien sûr, grâce aux performances impressionnantes des acteurs.

Rotten Tomatoes : 92%

Sexe : action, mystère, thriller, aventure

Cast : Daniel Craig, Javier Bardem, Judi Dench

Directeur : Sam Mendes

Évaluation : PG-13

Durée : 143 minutes

Luce (2019)

Kelvin Harrison Jr. incarne Luce, une adolescente américaine adoptée en Érythrée par Peter et Amy Edgar (Tim Roth et Naomi Watts). Lorsque son professeur d’histoire, Harriet Carter (Octavia Spencer), convoque ses parents à une réunion pour discuter d’un essai d’inférences violent qu’il a écrit, la famille idyllique est obligée de remettre en question son éducation, sa dynamique familiale et son mariage en général. Ce film est une analyse fascinante des tendances raciales avec des performances intenses.

Rotten Tomatoes : 90%

Genre : drame

Cast : Naomi Watts, Kelvin Harrison Jr., Octavia Spencer

Directeur : Julius Onah

Évaluation : R

Durée : 109 minutes

Vol (2012)

Whip Whitaker (Denzel Washington) est un pilote de ligne qui n’arrive pas à se débarrasser de ses vices, de ses mauvaises habitudes et de son problème d’alcool, qui se révèlent lorsque son avion tombe en panne pendant un vol. Après un atterrissage d’urgence stressant et réussi, Whip est assommé et se réveille dans un hôpital. Tout le monde le considère comme un héros, mais les autorités commencent à enquêter et sa consommation d’alcool est mise en lumière, ce qui l’oblige à faire face à ses choix professionnels et personnels.

Rotten Tomatoes : 77%

Sexe : drame

Cast : Denzel Washington, Don Cheadle, Kelly Reilly

Directeur : Robert Zemeckis

Évaluation : R

Durée : 138 minutes

Another Round (2020)

Ce film danois met en scène un groupe de professeurs de lycée qui échafaudent un plan étrange. Confrontés à l’apathie des étudiants, à leurs problèmes domestiques et à d’autres difficultés de la quarantaine, les quatre hommes décident de tester les théories du psychiatre Finn Skårderud ; leur objectif est de savoir si un taux d’alcoolémie constant de 0,5 améliore leur créativité et leur humeur générale. C’est un film drôle et parfois aussi sombre, un film percutant, sans aucun doute.

Rotten Tomatoes : 92%

Sexe : drame, comédie

Cast : Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe

Directeur : Thomas Vinterberg

Évaluation : N/A

Durée : 155 minutes

Fille (2020)

Bella Thorne incarne une jeune fille déterminée à se venger : elle prend un bus pour se rendre dans sa petite ville natale de l’Ontario, au Canada, dans le but d’assassiner son père violent avec une hache qu’il lui a donnée. Cependant, lorsqu’elle arrive à destination, son plan simple se transforme en quelque chose de bien plus sinistre lorsqu’elle se rend compte qu’un groupe d’habitants l’a peut-être devancée, la privant ainsi de la vengeance tant attendue.

Rotten Tomatoes : 61%

Sexe : mystère, thriller

Cast : Bella Thorne, Mickey Rourke, Chad Faust

Directeur : Chad Faust

Évaluation : N/A

Durée : 92 minutes

Ammonite (2020)

Le réalisateur Francis Lee nous offre un drame romantique intense, porté à la perfection grâce aux performances de ses stars, Kate Winslet et Saoirse Ronan. Dans l’Angleterre des années 1840, Winslet incarne Mary Anning, une chasseuse de fossiles qui vend ses trouvailles aux touristes pour subvenir aux besoins de sa mère malade. Lorsqu’un riche chasseur de fossiles amateur entre en scène, il demande à Mary de s’occuper de sa femme Charlotte (Saoirse Ronan), qui est en convalescence, pendant qu’il part en expédition. Les deux hommes commencent à passer du temps ensemble et nouent une relation passionnée.

Rotten Tomatoes : 69%

Sexe : drame, romance, lesbienne/gay

Cast : Kate Winslet, Saoirse Ronan, Fiona Shaw

Directeur : Francis Lee

Évaluation : R

Durée : 120 minutes

Le Faucon du beurre de cacahuète (2019)

Zack Gottsagen joue le rôle de Zak, un jeune homme de 22 ans atteint du syndrome de Down. Après s’être échappé de l’établissement de vie assistée, Zak prévoit d’aller à l’école de lutte. En chemin, Zak rencontre Tyler (Shia LaBeouf), un pêcheur récemment licencié. Les deux se lient d’amitié et font un radeau pour pagayer jusqu’au centre d’entraînement de lutte. Ce film attachant est charmant et plein de surprises.

Rotten Tomatoes : 94%

Sexe : comédie, drame, aventure

Cast : Shia LaBeouf, Dakota Johnson, Zack Gottsagen

Directeur : Tyler Nilson, Michael Schwartz

Évaluation : PG-13

Durée : 96 minutes

WeWork : ou la création et la disparition d’une licorne à 47 milliards de dollars. (2021)

Depuis 2010, WeWork s’est imposé comme une société d’immobilier commercial axée sur les espaces de travail partagés. Dans ce documentaire, l’équipe créative à l’origine du projet examine l’ascension et la chute de leur empire. Les personnes interrogées sont des experts du secteur, des journalistes et d’anciens cadres de WeWork.

Rotten Tomatoes : 80%

Genre : documentaire

Cast : Adam Neumann, Jed Rothstein

Directeur : Jed Rothstein

Évaluation : NA

Durée : 104 minutes

Colossal (2016)

Gloria (Anne Hathaway) est au chômage, se débat avec une dépendance à l’alcool et pense qu’elle ne peut pas faire pire. Après une rupture et une expulsion, elle est contrainte de retourner en Nouvelle-Angleterre, où elle trouve un emploi de barmaid grâce à son ami Oscar (Jason Sudeikis). Pendant ce temps, à Séoul, en Corée du Sud, un énorme monstre fait des ravages dans la ville. Peu après l’apparition de la créature, Gloria réalise que le monstre est en quelque sorte lié à elle. Elle doit maintenant apprendre à gérer ses propres vices et problèmes avant que le monstre ne détruise le monde.

Rotten Tomatoes : 81%

Sexe : comédie, fantaisie

Cast : Anne Hathaway, Jason Sudeikis, Dan Stevens

Directeur : Nacho Vigalondo

Évaluation : R

Durée : 110 minutes

Missing Link (2019)

Zach Galifianakis incarne M. Link, une énorme bête mythique qui ressemble beaucoup à Bigfoot. Désespéré de ne pas pouvoir se lier avec d’autres membres de son espèce, Link fait appel au célèbre explorateur Sir Lionel Frost (Hugh Jackman) pour le guider vers Shangri-La, où il espère retrouver les membres perdus de son clan. Cette production animée rapide et attachante explore les thèmes de l’amitié, des liens et de l’identité, tout en étant humoristique et divertissante pour les enfants comme pour les adultes.

Rotten Tomatoes : 88%

Sexe : animation, aventure, comédie, enfants et famille

Cast : Zach Galifianakis, Hugh Jackman, Zoe Saldana

Directeur : Chris Butler

Évaluation : PG

Durée : 94 minutes

Niveau du patron (2021)

Roy Pulver (Frank Grillo), un ancien agent des forces spéciales, se retrouve piégé dans une boucle sans fin dans laquelle il fait l’expérience de sa propre mort, encore et encore. Disons que c’est un peu comme le Jour de la marmotte, mais de l’enfer. Alors que Roy traverse ses différentes morts, l’agent commence à découvrir un plan secret du gouvernement, dirigé par le Colonel Ventor (Mel Gibson), qui pourrait être la cause de son problème. Afin de briser la chaîne, Roy devra combattre une foule d’assassins qui tentent de l’empêcher d’échapper au cycle des morts. Il s’agit d’un film d’action au rythme effréné, qui cherche davantage à vous tenir en haleine qu’à vous faire découvrir la subtilité de l’histoire. En bref : vous allez vous amuser.

Rotten Tomatoes : 75%

Sexe : mystère, thriller, action, science-fiction

Cast : Frank Grillo, Naomi Watts, Mel Gibson

Directeur : Joe Carnahan

Évaluation : TV-MA

Durée : 100 minutes

Cigognes (2016)

Lorsqu’une cigogne égarée (dont la voix est interprétée par Danny Trejo) commet l’impensable et garde un bébé au lieu de le mettre au monde, l’industrie mythique de la cigogne fait volte-face pour se transformer en un conglomérat qui expédie des colis ennuyeux. Pendant ce temps, le bébé, Tulip (Katie Crown), est élevé par les cigognes et finit par devenir agent d’entretien dans le bureau des oiseaux à colis. Lorsque le patron Hunter (Kelsey Grammer) demande à son meilleur employé, Junior (Andy Samberg), de renvoyer Tulip, il décide qu’il vaut mieux l’envoyer au centre de tri du courrier. Puis un garçon nommé Nate Gardner (Anton Starkman) envoie une lettre aux cigognes demandant un petit frère, et Tulip démonte la vieille usine à bébés pour en créer un pour lui. La mission de Junior et Tulip est de faire sortir le nouveau-né en douce avant que Hunter ne le découvre. Ce film de Warner Animation Group et Sony Pictures Imageworks est amusant tant pour les petits que pour leurs parents.

Rotten Tomatoes : 65%

Genre : aventure, famille, animation, comédie

Cast : Andy Samberg, Katie Crown, Kelsey Grammer

Directeur : Nicolas Stoller, Doug Sweetland

Évaluation : PG

Durée : 87 minutes

Gretel et Hansel (2020)

Sophia Lillis et Sammy Leakey jouent dans cette adaptation du célèbre conte de fées des frères Grimm. Après avoir échappé aux problèmes qui les tourmentent à la maison, les frères et sœurs découvrent une maison enchanteresse au fin fond de la forêt. L’enchanteresse Holda (Alice Krige) est gentille et accueillante, mais lorsqu’ils passent plus de temps avec elle, ses intentions sinistres font surface. Ce film est un régal pour les yeux, reposant davantage sur l’atmosphère et l’ambiance que sur les frayeurs.

Rotten Tomatoes : 64%

Sexe : thriller

Cast : Sophia Lillis, Alice Krige, Sammy Leakey, Charles Babalola, Jessica De Gouw

Directeur : Osgood Perkins

Évaluation : PG-13

Durée : 87 minutes

Sonic the Hedgehog (2020)

Interprété par Ben Shcwartz dans le rôle du héros bleu emblématique, ce film met en scène Sonic en fuite devant une tribu qui veut utiliser ses pouvoirs de super-vitesse. Son tuteur utilise une série d’anneaux mystiques pour le transporter sur Terre, où il mène une vie de solitude pendant près de 10 ans, jusqu’à ce qu’il déclenche par inadvertance une panne générale en jouant au baseball tout seul. C’est alors que le ministère de la Défense se tourne vers le Dr Robotnik (Jim Carrey), un génie du mal qui cherche une source d’énergie pour son armée robotique. Par coïncidence, il s’avère que Sonic pourrait être l’étincelle qu’il recherche.

Rotten Tomatoes : 63%

Sexe : enfants, famille, fantaisie, comédie, aventure

Cast : Ben Schwartz, Jim Carrey, James Marsden

Directeur : Jeff Fowler

Évaluation : PG

Durée : 100 minutes

Nomadland (2020)

Chloé Zhao a écrit, réalisé, monté et produit Nomadland, son troisième long métrage, qui a été primé au Festival du film de Venise et au Festival international du film de Toronto. Le film met en vedette Frances McDormand dans le rôle de Fern, une femme qui part sur la route lorsque l’usine où elle travaille est fermée. Après avoir vendu ses biens les plus importants, Fern acquiert une camionnette qui lui sert de maison, et rejoint bientôt les rangs d’un groupe nomade qui lui apprend à survivre dans l’adversité avec des ressources minimales.

Rotten Tomatoes : 95%

Genre : drame

Cast : Frances McDormand, David Strathairn, Linda May

Directeur : Chloé Zhao

Évaluation : R

Durée : 108 minutes

Antebellum (2020)

Dans Antebellum, Janelle Monáe est Veronica Henley, une sociologue de renom qui est loin de sa famille pour une tournée de promotion de son livre. Après une série d’événements étranges, l’auteur semble être transportée dans le passé, à l’époque de la guerre civile américaine, où elle est forcée de travailler comme esclave dans une plantation confédérée et où son nom est changé en Eden. Ce portail vers le passé mène à une bataille stressante pour la survie. C’est un film aux idées importantes et aux performances excellentes qui ne décevra pas.

Rotten Tomatoes : 28%

Sexe : thriller

Cast : Janelle Monáe, Jena Malone, Jack Huston

Directeurs : Christopher Renz, Gerard Bush

Évaluation : R

Durée : 106 minutes

You’re Next (2011)

Erin et Crispian sont un couple qui se rend dans la propriété de sa famille pour célébrer l’anniversaire de ses parents avec ses trois frères et sœurs. Cependant, les festivités s’avèrent être une affaire embarrassante dès le début. Alors qu’ils essaient de faire face à la fête, un groupe d’assassins fait son apparition à la ferme et commence à attaquer les membres de la famille un par un. C’est alors que la sortie du week-end se transforme en un jeu mortel de chat et de souris qui donne lieu à un film d’horreur mémorable et très divertissant.

Rotten Tomatoes : 79%

Sexe : horreur, comédie, mystère, thriller

Les étoiles : Sharni Vinson, Nicholas Tucci, AJ Bowen, Ti West

Directeur : Adam Wingard

Évaluation : R

Durée : 94 minutes

Possesseur : Uncut (2020)

Ce film d’horreur de science-fiction suit les pérégrinations de Tasya Vos (Andrea Riseborough), une tueuse à gages engagée pour éliminer des cadres d’entreprise de haut niveau. Elle utilise une méthode très particulière, sadique et brutale pour éliminer ses victimes : elle prend le contrôle de leur corps grâce à la technologie des implants cérébraux.

Rotten Tomatoes : 90%

Genre : Horreur, science-fiction, mystère, thriller.

Cast : Andrea Riseborough, Christopher Abbott, Tuppence Middleton

Directeur : Brandon Cronenberg

Évaluation : R

Durée : 102 minutes

Hell or High Water (2016)

Hell of High Water est l’un des meilleurs westerns modernes et ce n’est pas pour rien qu’il a été nommé aux Oscars pour le meilleur film, le meilleur scénario original et le meilleur second rôle masculin (Jeff Bridges). L’histoire tourne autour de deux frères, Toby (Chris Pine) et Tanner (Ben Foster) ; Toby est un père divorcé qui essaie de faire ce qu’il y a de mieux pour son fils, tandis que Tanner est un ex-détenu au caractère bien trempé. Ensemble, ils se lancent dans une série de casses contre la banque qui est sur le point de racheter leur ferme familiale, jusqu’à ce que le shérif Marcus Hamilton (Jeff Bridges), qui est à quelques semaines de la retraite, les découvre et tente de déjouer le dernier casse pour terminer sa carrière en beauté.

Rotten Tomatoes : 97%

Genre : Mystère, thriller, drame, action, western, crime.

Cast : Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster

Évaluation : R

Durée : 102 minutes

Animaux américains

Un casting de jeunes stars est à la tête de ce thriller basé sur l’histoire vraie de quatre amis du Kentucky qui tentent de dévaliser une bibliothèque universitaire. Après avoir visité l’université de Transylvanie, l’un des garçons décide de voler le plus rare et le plus précieux des livres de la bibliothèque universitaire, qui vaut des millions de dollars. Cette tentative audacieuse de vol d’œuvres d’art a été réquisitionnée par un groupe de jeunes hommes sans ambition qui cherchent, d’une manière très étrange, à réaliser le rêve américain. Le film est basé sur un article de John Falk paru dans Vanity Fair, intitulé Majoring in Crime.

Rotten Tomatoes : 88%

Sexe : Mystère, thriller, crime, drame

Cast : Barry Keoghan, Evan Peters, Jared Abrahamson

Directeur : Bart Layton

Évaluation : R

Durée : 116 minutes

Vous ne pouvez pas tuer David Arquette (2020)

Si vous avez grandi à la fin des années 80 ou dans les années 90, vous avez probablement connu David Arquette. C’était une star de la télé, propulsée au rang de célébrité par le classique pour adolescents Scream. Arquette était un expert dans de nombreux domaines, y compris la lutte. En 2000, il remporte un championnat du monde poids lourds de la WCW très controversé et est rapidement désigné comme l’homme le plus détesté de la lutte. Puis, presque aussi vite qu’il est arrivé, Arquette a sombré dans l’obscurité. Ce documentaire inhabituel et extrêmement regardable explore les tentatives d’Arquette, à près de 50 ans, de revenir au sport qui a fait dérailler sa carrière à Hollywood. Arquette est dangereusement déterminé à retrouver sa réputation et son respect de soi, en repoussant des limites de plus en plus déréglées pour retrouver sa place dans la lutte professionnelle.

Rotten Tomatoes: 85%

Genre: Documentaire

Coulée: David Arquette

Directeur: David Darg, Price James

Classement: R

Durée: 90 minutes

Je suis Greta (2020)

Il suffit de regarder le score d’audience sur Rotten Tomatoes pour se rendre compte à quel point l’adolescent militant pour le climat terrifie les gens. Thunberg, 17 ans, est devenu le visage imprévisible de la lutte contre le changement climatique, prenant la parole devant les Nations unies et les gouvernements du monde entier. Si I Am Greta ne nous apprend pas grand-chose que nous ne sachions déjà – que la planète est en danger -, l’engagement inébranlable et la passion extraordinaire de Thunberg constituent un appel à l’action inspirant. Nous avons encore une chance de maîtriser le changement climatique ; le message de Greta réussira-t-il ?

Rotten Tomatoes: 81%

Genre: Documentaire

Coulée: Greta Thunberg

Directeur: Nathan Grossman

ClassementNon évalué

Durée: 98 minutes

God’s Own Country (2017)

Un drame pour les amateurs de drames. God’s Own Country est une réflexion calme et profonde sur la solitude. Josh O’Connor (The Crown) joue le rôle d’un jeune fermier qui cache son sentiment de solitude et ses frustrations en buvant et en ayant des relations sexuelles occasionnelles, jusqu’à ce qu’il croise le chemin d’un travailleur migrant roumain qui l’oblige à réévaluer tout ce qu’il sait sur lui-même et sur le monde.

Rotten Tomatoes: 98%

Genre: Drame, Romance

Coulée: Josh O’Connor, Alec Secareanu, Gemma Jones

Directeur: Francis Lee

Classement: R

Durée: 104 minutes

Bombshell (2019)

Roger Ailes a fait de Fox News le champion de l’audimat des médias d’information en étant impitoyable, sensationnaliste et en ayant un contrôle absolu sur son personnel. Mais lorsque le géant de l’entreprise s’aligne sur le candidat présidentiel Donald Trump, alors controversé, il adopte une attitude « les hommes resteront des hommes » face aux tendances misogynes et reçoit une litanie d’allégations d’agressions sexuelles. Cela ne convient pas à trois femmes de la chaîne – chacune à un stade différent de sa carrière – qui se retrouvent dans la ligne de mire et font ce qu’un employé de Fox News n’est jamais censé faire : devenir la tête d’affiche d’un reportage. Bombshell est basé sur les histoires vraies de Ailes, Megyn Kelly et Gretchen Carlson.

Rotten Tomatoes: 69%

Genre: Drame

Coulée: Nicole Kidman, Charlize Theron, Margot Robbie

Directeur: Jay Roach

Classement: R

Durée: 108 minutes

The Nice Guys (2016)

Ryan Gosling et Russell Crowe jouent dans cette comédie sur deux détectives improbables dans le Los Angeles de 1977. Holland March (Gosling) est un détective privé qui traverse une période difficile et tombe par hasard sur une affaire potentiellement énorme. Jackson Healy (Crowe) gagne sa vie en tant que voyou à gages. Après la disparition d’une jeune femme, les deux hommes travaillent ensemble sur l’affaire, pour découvrir que quelque chose de bien plus important que ce qu’ils peuvent voir se passe. Lorsque leur enquête les conduit dans des endroits extrêmement sombres, les corps commencent à s’accumuler tandis que leur étrange amitié se développe.

Rotten Tomatoes: 92%

Genre: Comédie, Action, Mystère, Thriller

Coulée: Russell Crowe, Ryan Gosling, Margaret Qualley

Directeur: Shane Black

Classement: R

Durée: 116 minutes

Crawl (2019)

Qui aurait imaginé que des alligators géants grouillant pendant une inondation pouvaient être aussi divertissants ? Alexandre Aja l’a fait. Ce film d’horreur percutant peut sembler stupide, mais il est sans cesse captivant et rapide. L’étudiante et nageuse Haley (Kaya Scodelario) va voir son père (Barry Pepper) pendant un ouragan de catégorie 5 en Floride et le trouve inconscient. Dans sa tentative de le sauver, Haley est malheureusement piégée dans la maison avec des nageurs préhistoriques affamés : les alligators. Si vous aimez le suspense, Crawl est à voir absolument.

Rotten Tomatoes: 84%

Genre: Horreur, Mystère, Suspense

Coulée: Kaya Scodelario, Barry Pepper

Directeur: Alexandre Aja

Classement: R

Durée: 87 minutes

Palm Springs (2020)

Ce nouveau film original Hulu apporte une touche fraîche et unique à certains lieux communs usés des comédies romantiques de mariage typiques. L’insouciant Nyles et la demoiselle d’honneur réticente Sarah font une rencontre fortuite lors d’un mariage à Palm Springs, qui prend de l’ampleur lorsqu’ils réalisent qu’ils sont pris dans une boucle temporelle. Soudain, ils ne peuvent plus s’échapper de l’endroit, vivent le même jour encore et encore, et découvrent de sombres vérités sur eux-mêmes alors qu’ils se forgent un chemin ensemble.

Rotten Tomatoes: 93%

Genre: Comédie

Coulée: Andy Samberg, Cristin Milioti

Directeur: Max Barbakow

Classement: R

Durée: 90 minutes

Minding the Gap (2018)

Pendant 12 ans, le réalisateur Bing Liu cherche des corrélations entre la dureté de l’éducation de ses amis skateurs et la masculinité actuelle dans sa ville natale de Rockford, dans l’Illinois. Bing suit la relation tumultueuse de Zack, 23 ans, avec sa petite amie, qui se détériore après la naissance de leur fils, ainsi que Keire, 17 ans, qui se bat avec son identité raciale après la mort de son père. Naviguant dans une relation difficile entre sa caméra, ses amis et son propre passé, Bing explore le fossé entre l’enfance et l’âge adulte avec alacrité.

Rotten Tomatoes: 100%

Genre: Documentaire

Coulée: Non applicable

Directeur: Bing Liu

Classement: Non classé

Durée: 93 minutes

Shirley (2020)

La célèbre auteure de romans d’horreur Shirley Jackson était connue pour sa vie solitaire et quelque peu étrange, et dans Shirley nous voyons à quel point. Après avoir déménagé dans une petite ville universitaire du Vermont où son mari, Stanley, doit être professeur, ils offrent le gîte et le couvert à Fred et Rose, à condition qu’ils aident à soigner et à accompagner Shirley. Jackson découvre rapidement que son processus créatif est interrompu par les nouveaux locataires et son mari coureur de jupons, bien que Rose puisse lui servir de curieuse inspiration.

Rotten Tomatoes: 87%

Genre: Drame, Mystère, Thriller

Coulée: Elisabeth Moss, Michael Stuhlbarg, Logan Lerman, Odessa Young

Directeur: Josephine Decker

Classement: R

Durée: 107 minutes

RBG (2018)

Ruth Bader Ginsburg, juge à la Cour suprême des États-Unis, récemment décédée, a laissé un énorme héritage juridique, mais avant cela, elle était déjà devenue une véritable icône de la culture populaire américaine. Dans ce documentaire, les réalisateurs explorent le parcours personnel de sa vie et sa difficile ascension vers la plus haute juridiction du pays. RBG se penche sur la vie exceptionnelle de Ginsburg au travers d’interviews personnelles et d’un historique détaillé.

Rotten Tomatoes: 94%

Genre: Documentaire

Coulée: Ruth Bader Ginsberg

Directeur: Betsy West, Julie Cohen

Classement: PG

Durée: 96 minutes

Shoplifters (2018)

Shoplifters est un film sur une famille japonaise en situation d’extrême pauvreté, sur sa compassion et son besoin de bien faire, franchement déchirant. La famille d’Osamu doit voler pour joindre les deux bouts. Après un de leurs vols, ils tombent sur une petite fille abandonnée dans le froid. D’abord réticente à l’accueillir, la femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle après avoir appris que ses difficultés sont encore plus grandes que les leurs. La jeune fille devient un membre de la famille, vivant heureux ensemble jusqu’à ce qu’un incident surprenant révèle le secret qui mettra leur lien à l’épreuve.

Rotten Tomatoes: 99%

Genre: Drame

Coulée: Lily Franky, Sakura Andô, Maya Matsuoka

Directeur: Hirokazu Koreeda

Classement:R

Durée: 121 minutes

Diane (2018)

Diane (Mary Kay Place) fait passer tous les autres en premier. Elle est extrêmement généreuse, passant ses journées à soigner ses amis malades, à faire du bénévolat à la soupe populaire locale et à travailler sans relâche pour aider son fils adulte toxicomane (Jake Lacy). Mais malgré son abnégation infatigable, Diane est hantée par un passé qu’elle ne peut oublier et qui menace de déchirer son monde. Mary Kay Place est extraordinaire dans le rôle de la femme qui passe au crible les décombres de sa vie en quête de rédemption.

Rotten Tomatoes: 92%

Genre: Drame

Coulée: Mary Kay Place, Jake Lacy, Andrea Martin

Directeur: Kent Jones

Classement: Non classé

Durée: 96 minutes

Amazing Grace (2018)

Retrouvez Aretha Franklin dans toute sa gloire dans Amazing Grace. Ce film de concert compile des séquences d’un spectacle donné en 1972 à la New Temple Missionary Baptist Church de Los Angeles. En interprétant les chansons de l’album gospel à succès Amazing Grace, vous ne verrez peut-être plus jamais Franklin dans toute sa gloire.

Rotten Tomatoes: 99%

Genre: Documentaire, comédie musicale

Coulée: Aretha Franklin

Directeur: Sydney Pollack

Classement: G

Durée: 87 minutes

I Am Not Your Negro (2016)

James Baldwin est l’un des écrivains les plus influents de la fin du XXe siècle. Il a écrit de nombreux essais et des romans acclamés sur les questions raciales à une époque où les différences semblaient mijoter aux États-Unis. À partir du manuscrit inachevé de Baldwin, le réalisateur Raoul Peck a créé I Am Not Your Negro, un documentaire qui examine les opinions de Baldwin et la manière dont elles s’appliquent non seulement aux années 1960, mais aussi à l’Amérique moderne.

Rotten Tomatoes: 99%

Genre: Documentaire

Coulée: Samuel L. Jackson

Directeur: Raoul Peck

Classement: PG-13

Durée: 93 minutes

A la recherche des hommes sauvages (2016)

Avant de réaliser Thor : Ragnarok et Jojo Rabbit, le cinéaste Taika Waititi a écrit et réalisé ce film de 2016 sur un adolescent perturbateur et sa figure paternelle réticente qui deviennent le sujet d’une chasse massive lorsqu’ils disparaissent dans la nature néo-zélandaise. Julian Dennison et Sam Neill partagent l’affiche du film, qui a reçu des éloges pour son histoire pleine d’esprit et l’alchimie des acteurs principaux.

Rotten Tomatoes: 96%

Genre: Comédie

Coulée: Julian Dennison, Sam Neill

Directeur: Taika Waititi

Classement: PG-13

Durée: 101 minutes

Parasite (2019)

Le lauréat du meilleur film de la 92e cérémonie des Oscars est un thriller brutal, exaltant et magistralement filmé qui explore le fossé des classes à travers les expériences d’une famille sud-coréenne travaillant pour une famille riche dont les vies ne pourraient pas être plus différentes. Si le premier acte est parsemé d’humour, le ton général du film est tout autre, en particulier après une découverte choquante qui transforme la crise familiale en quelque chose de bien plus sinistre.

Rotten Tomatoes: 99%

Genre: Suspense

Coulée: Song Kang-ho, Choi Woo-Shik, Park So-dam, Jang Hye-jin

Directeur: Bong Joon Ho

Classement: R

Durée: 132 minutes

Librairie (2019)

Vous avez travaillé très dur à l’école, évité les drogues et l’alcool, n’êtes pas allé à des fêtes, et vous avez été récompensé en entrant dans l’université Ivy League de votre choix. Super ! Vous avez beaucoup en commun avec les protagonistes de Booksmart, Amy (Kaitlyn Dever) et Molly (Beanie Feldstein). Cependant, si vous êtes comme eux, vous n’aimez pas savoir que tous les autres élèves de votre école sont entrés dans une université de l’Ivy League, même s’ils se sont toujours amusés et ont passé de bons moments au lycée. Cette prise de conscience conduit Amy et Molly à sortir pour une folle nuit de fête avant le jour de la remise des diplômes. On pourrait croire que le concept d’une comédie de lycée a été rabâché, mais Booksmart est tout sauf un film pour adolescents ordinaire. Excellent début de réalisation d’Olivia Wilde.

Rotten Tomatoes: 97%

Genre: Comédie

Coulée: Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein, Jessica Williams

Directeur: Olivia Wilde

Classement: R

Durée: 102 minutes

The Sisters Brothers (2018)

Les films à gros budget (The Lone Ranger, 2013 et Cowboys & ; Aliens, 2011) ayant échoué lamentablement, Hollywood s’est tourné vers un autre type de western ces dernières années. The Sisters Brothers est un western traditionnel en apparence, qui suit deux frères armés (Joaquin Phoenix et John C. Reilly) à l’époque de la ruée vers l’or. Le réalisateur Jacques Audiard s’attache à faire basculer le genre, si ce n’est sur la tête, du moins sur le côté. Les fusillades se déroulent dans l’obscurité la plus totale, et les accidents surviennent à des endroits où l’on ne s’y attend pas. C’est une comédie qui se rit de la rhétorique du Far West et qui bénéficie du génie de ses deux stars.

Rotten Tomatoes: 87%

Genre: Drame, Western

Coulée: John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal

Directeur: Jacques Audiard

Classement: R

Durée: 122 minutes

Portrait d’une femme en feu (2019)

Nommé pour la prestigieuse Palme d’or au Festival de Cannes 2019, Portrait d’une dame en feu est un brillant drame d’époque qui présente des performances puissantes et une mise en scène fascinante. Nous sommes en 1770 en France et une jeune peintre, Marianne (Noémie Merlant), est chargée de réaliser le portrait de mariage d’Héloïse (Adèle Haenel). Cependant, Héloïse est une jeune mariée réticente qui vient de quitter le couvent, et Marianne doit le peindre à l’insu d’Héloïse. Marianne peint secrètement jour après jour, observant et passant du temps avec Héloïse jusqu’à ce qu’elles réalisent bientôt qu’il y a peut-être quelque chose de plus que de l’amitié. Les deux femmes se rapprochent en partageant les derniers moments de liberté d’Héloïse avant le mariage.

Rotten Tomatoes: 98%

Genre: Drame, Romance

CouléeNoémie Merlant, Adèle Haenel, Luana Bajrami

Directeur: Céline Sciamma

Classement: R

Durée: 119 minutes

The Beatles : Eight Days a Week – The Touring Years (2016)

Oui : il existe de nombreux documentaires sur les Beatles. Cependant, peu d’entre eux sont dirigés par le célèbre Ron Howard, surtout s’il s’agit d’un film qui fait fi de la filmographie conventionnelle au fil des ans. Howard a décidé de se concentrer davantage sur les débuts du groupe le plus célèbre de l’histoire, en examinant de plus près son ascension vers la gloire et les ingrédients de son succès immédiat. The Beatles : Eight Days a Week est un lieu pour les amateurs de musique, qui offre le meilleur son et les meilleures expériences de spectacle en direct tout en nous donnant des faits intéressants sur l’ascension des Beatles vers la célébrité.

Rotten Tomatoes: 96%

Genre: Documentaire, Musique

Coulée: Paul McCartney, Ringo Starr, Ed Sullivan

Directeur: Ron Howard

Classement: Non classé

Durée: 306 minutes

Si Beale Street pouvait parler (2019)

If Beale Street Could Talk vous emmène au début des années 1970 à Harlem et vous présente Tish Rivers (KiKi Layne), 19 ans. Tish est la fille et bientôt la femme de son fiancé artiste, Alonzo Hunt, qui se fait appeler Fonny (Stephan James). Amis depuis l’enfance, leur lien indéfectible s’est épanoui ensemble et ils rêvent d’un bel et brillant avenir. Mais lorsque Fonny est arrêté pour un crime qu’il n’a pas commis, leur amour est mis à l’épreuve par un monde impitoyable et plein de préjugés raciaux.

Rotten Tomatoes: 95%

Genre: Drame, Romance

Coulée: KiKi Layne, Stephan James, Regina King

Directeur: Barry Jenkins

Classement: R

Durée: 117 minutes

Big Time Adolescence (2019)

Ce film original de Hulu suit un adolescent de 16 ans, Mo (Griffin Gluck), brillant et plutôt innocent, qui tente de survivre au lycée. Heureusement, il peut compter sur les conseils de son meilleur ami, le charismatique Zeke (Pete Davidson), qui a récemment abandonné l’université. Zeke se soucie vraiment de son ami Mo, mais lorsqu’il partage les « leçons de vie non traditionnelles » qu’il a apprises dans le trafic de drogue, les fêtes et les rencontres, les choses deviennent un peu hors de contrôle dans la vie de Mo. Pendant ce temps, le père de Mo (Jon Cryer) tente de reprendre les rênes de son autorité.

Rotten Tomatoes: 84%

Genre: Drame, Comédie

Coulée: Pete Davidson, Griffin Gluck

Directeur: Jason Orley

Classement: R

Durée: 90 minutes

Désolé de vous déranger (2018)

Sorry to Bother You, le premier film de Boots Riley (peut-être mieux connu comme leader du groupe de hip-hop The Coup), est une satire délirante du capitalisme du XXIe siècle, un film qui jette le réalisme par la fenêtre dès les dix premières minutes. On y voit Cassius Green (Lakeith Stanfield), un gamin ordinaire qui, cherchant désespérément de l’argent, trouve un emploi de télévendeur dans un bureau miteux. Cassius s’efforce de réaliser des ventes mais échoue. C’est pourquoi un collègue plus âgé (Danny Glover) lui donne un excellent conseil : utiliser une « voix blanche ». Après avoir utilisé une voix blanche (David Cross), Cassius commence à accumuler les ventes et obtient bientôt une promotion. Cependant, à mesure qu’il gravit les échelons de l’entreprise, Cassius risque de perdre son âme au profit de l’implacable machine marketing. Sorry to Bother You utilise quelques effets visuels pour mettre en valeur son principe excentrique, comme une séquence dans laquelle Cassius, lorsqu’il appelle des clients, tombe littéralement dans leur maison, revenant au bureau lorsqu’ils lui raccrochent au nez.

Rotten Tomatoes: 93%

Genre: Comédie, Fantasy, Science Fiction

Coulée: LaKeith Stanfield, Tessa Thompson, Jermaine Fowler

Directeur: Boots Riley

Classement: R

Durée: 112 minutes

Rocketman (2019)

En racontant la vie loufoque et pleine de musique d’Elton John, Rocketman capture dans les moindres détails le lent mais sûr voyage vers la gloire de cet artiste britannique. Taron Egerton, surtout connu pour son rôle dans Kingsman : The Secret Service, joue le rôle du musicien sur un chemin de découverte rempli de jeune amour et de toxicomanie. C’est l’un des meilleurs films sur les artistes musicaux, qui examine la vie de la chanteuse avec une immense précision et des détails déchirants. Rocketman est l’œuvre parfaite pour tous les fans d’Elton John, qui pourront ainsi découvrir son ascension non seulement vers la célébrité, mais aussi vers sa véritable personnalité.

Rotten Tomatoes: 89%

Genre: Biographique, Drame

Coulée: Taron Egerton, Jamie Bell, Bryce Dallas Howard, Richard Madden

Directeur: Dexter Fletcher

Classement: R

Durée: 121 minutes

Apollo 11 (2019)

Ce documentaire vous invite à faire un grand saut dans le passé, où l’humanité s’est élevée dans le ciel nocturne et a rivalisé pour marcher sur des surfaces qui n’étaient pas les nôtres. Apollo 11 suit l’aventure stellaire de Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin dans un moment désormais figé dans le temps. Réalisé à partir d’enregistrements audio et de séquences vidéo sans précédent, Apollo 11 est l’équivalent ultime, en termes de voyage dans le temps, de cet événement qui a changé l’histoire. Découvrez cette exploration révolutionnaire de la NASA dans le confort de votre salon.

Rotten Tomatoes: 99%

Genre: Documentaire, Histoire

Coulée: Neil Armstrong, Michael Collins

Directeur: Todd Douglas Miller

Classement: G

Durée: 93 minutes

Akira (1988)

Le film d’animation Akira a eu un impact énorme sur la science-fiction depuis sa sortie, et bien qu’il ait inspiré d’autres films et jeux vidéo, le film lui-même est toujours aussi frais. L’histoire commence à Neo-Tokyo, vers 2019 ( !), des décennies après le début de la troisième guerre mondiale. Au-dessous des gratte-ciel, des gangs de jeunes à moto se battent dans les rues. Un personnage vêtu de cuir nommé Kaneda dirige un gang appelé Capsules. Alors qu’il échappe à la police, son camarade Tetsuo rencontre un être mystérieux doté de pouvoirs psychiques. Après avoir eu un accident de moto, il se retrouve sous la garde du gouvernement. Après avoir subi des expériences bizarres, Tetsuo développe également des pouvoirs psychiques et un ego puissant. Alors que les pouvoirs de Tetsuo augmentent, Kaneda doit essayer de l’arrêter avant qu’il ne détruise Tokyo.

Rotten Tomatoes: 90%

Genre: Animation, Drame, Science Fiction, Suspense

Coulée: Mitsuo Itawa, Nozomu Sasaki, Mami Koyama

Directeur: Katsuhiro Ôtomo

Classement: R

Durée: 124 minutes

L’assistant (2019)

Jane (Julia Garner) est une jeune diplômée et une productrice de films en herbe qui, à sa grande joie, obtient le poste de ses rêves en tant qu’assistante junior d’un puissant magnat du divertissement. Cependant, une seule journée de travail suffit pour qu’elle comprenne les abus qui en découlent. L’assistant suit une journée normale au cours de laquelle Jane fait du café, des photocopies, commande le déjeuner, prend des messages téléphoniques et bien d’autres choses encore, mais l’accumulation insidieuse de dégradations et d’abus qu’elle rencontre en cours de route devient de plus en plus fréquente au fur et à mesure que le film avance, mettant en lumière la profondeur des mauvais traitements inhérents au système que Jane vient de rejoindre.

Rotten Tomatoes: 92%

Genre: Drame, Mystère, Thriller

Coulée: Julia Garner, Matthew MacFayden, McKenzie Leigh

Directeur: Kitty Green

Classement: PG-13

Durée: 87 minutes

Fast Color (2018)

Les films de super-héros ne sont pas particulièrement rares de nos jours, mais ce que l’on ne trouve pas très souvent, c’est une histoire de super-héros qui s’intéresse davantage à la personne qu’à ses pouvoirs. Fast Color est une brillante exception. L’héroïne du film est Ruth (Gugu Mbatha-Raw), une jeune femme dont les pouvoirs croissants la mettent en fuite dans un avenir pas si lointain marqué par le changement climatique et la pénurie de ressources. Ruth essaie désespérément de trouver un moyen de contrôler ses nouvelles capacités et d’échapper aux agents du gouvernement qui la traquent, tout en essayant de renouer avec sa famille dont elle s’est séparée. Au lieu de combattre des invasions extraterrestres ou de sauver le monde des terroristes, Fast Color nous présente une super-héroïne qui mène le même combat difficile que nous menons tous : celui d’être une personne ayant une place dans le monde.

Rotten Tomatoes: 82%

Genre: Drame, Science-fiction, Thriller

Coulée: Gugu Mbatha-Raw, David Strathairn, Lorraine Toussaint

Directeur: Julia Hart

Classement: PG-13

Durée: 100 minutes

Prisonniers (2013)

Le film Prisoners de Denis Villeneuve pose la question suivante : jusqu’où seriez-vous prêt à aller pour protéger vos enfants ? Keller Dover (Hugh Jackman), est allé assez loin. Lorsque sa fille de six ans, Anna, et son ami disparaissent sans laisser de traces, Keller craint le pire. La seule piste dont dispose la police est un vieux camping-car garé dans la rue près de l’endroit où jouaient les filles. Le chef de l’enquête, l’inspecteur Loki (Jake Gyllenhaal), arrête le conducteur (Paul Dano), même s’il ne dispose pas des preuves nécessaires pour le retenir au poste. Malgré les soupçons de Loki à l’égard du conducteur, il n’a d’autre choix que de laisser partir son seul suspect. D’autre part, alors que l’heure tourne, Keller se rend compte que le système n’est peut-être pas en mesure de sauver sa fille, et il prend les choses en main.

Rotten Tomatoes: 81%

Genre: Drame, Thriller

Coulée: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Paul Dano, Viola Davis

Directeur: Denis Villeneuve

Classement: R

Durée: 153 minutes

