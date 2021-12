Les meilleurs fonds d’écran Zoom du Nouvel An lunaire

Marquez votre calendrier pour le coup d’envoi de l’année du tigre ! Qui, selon l’Institut de la langue chinoise, symbolise la férocité et la bravoure (nous sommes preneurs !). Le Nouvel An lunaire – parfois appelé Nouvel An chinois, bien qu’il soit célébré de différentes manières dans toute l’Asie – tombe cette année le 1er février, conformément au cycle lunaire. Le Nouvel An lunaire, qui dure 15 jours de fête, est généralement marqué par de grands festivals destinés à apporter la prospérité pour la nouvelle année. Les familles font généralement un grand nettoyage de la maison et la décorent avec de nombreuses lanternes rouges et des fleurs, font un festin avec des aliments porte-bonheur comme les nouilles de la longévité (mettez-en un peu plus dans mon assiette, s’il vous plaît), et échangent des enveloppes rouges ou d’autres cadeaux du Nouvel An pour renforcer les ondes positives.

Mais si vous n’êtes pas à l’aise pour vous réunir en personne, ou si vos proches sont très éloignés, vous pouvez et devez embellir votre maison, préparer les repas traditionnels du Nouvel An lunaire et réunir vos amis les plus proches pour une fête virtuelle du Nouvel An. Puisque le Nouvel An lunaire est généralement célébré par la communauté, il n’y a aucune raison pour que l’esprit de la fête ne soit pas entretenu par Zoom, n’est-ce pas ?

Cela dit, vous aurez besoin d’un fond Zoom adapté à l’occasion. Vous pensez à des lanternes festives ou à de mignons petits tigres pour célébrer le Nouvel An lunaire ? Nous avons ce qu’il vous faut. Vous avez envie de faire la fête à partir de minuit le jour du Nouvel An jusqu’en février 2022 ? La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez même installer un fond d’écran Zoom sur le thème des feux d’artifice sur votre écran le 31 décembre et le garder jusqu’au Nouvel An lunaire.

Pour vous mettre dans l’ambiance, faites défiler et choisissez votre fond d’écran préféré pour les festivités.

Participez à l’organisation d’autres fêtes de Zoom en vous abonnant à Cosmo Unlocked.

Baby you’re a firework

Les feux d’artifice font partie intégrante des célébrations du Nouvel An lunaire et sont également utilisés pour le Nouvel An. Vous avez donc un fond de Zoom du Nouvel An pour tout le premier mois de 2022.

Khadija Horton

Khadija Horton

Basique mais toujours mignon

Qu’est-ce qu’il y a de mal à être évident ? Littéralement rien.

Khadija Horton

khadija horton Khadija Horton

Vibrations de lanterne

C’est la mode du Nouvel An lunaire d’allumer des lanternes en groupe. A l’innovation.

bady abbas/Unsplash

Humphrey Muleba/Unsplash

Thomas Despeyroux

Voir rouge

Le rouge est la couleur associée au Nouvel An lunaire. Et bonne chance, en fait.

unsplash

unsplash

Coupes fraîches

De nombreux ménages décorent leur maison avec des plantes au fil de l’année. Parents de plantes, celui-ci est pour vous.

unsplash

unsplash

Faites la fête avec ça

Les gens accrochent des cartes avec des souhaits d’abondance dans leurs maisons pour les vacances.

unsplash

unsplash

Sara Li

Sara Li est la contributrice politique de Cosmopolitan.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leur adresse électronique. Vous pouvez trouver plus d’informations sur ce contenu et d’autres contenus similaires sur piano.io.