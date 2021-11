Les meilleurs gadgets à offrir à une personne qui aime cuisiner

La cuisine peut être intimidante, n’est-ce pas ? Tant de choses à faire, tant de choses à suivre en même temps. Heureusement, la technologie est arrivée dans cette partie de la maison pour vous faciliter la vie avec toutes sortes de gadgets qui peuvent rationaliser les processus et vous aider à préparer des plats délicieux, même si vous n’êtes pas très expérimenté.

L’intérêt de ces appareils est de rendre la cuisine beaucoup plus pratique. L’une des parties les plus compliquées de l’organisation d’un repas est la préparation. Certains ingrédients demandent plus d’attention que d’autres ; en fait, certains – les haricots, par exemple – doivent être trempés pendant six à huit heures avant que vous puissiez même commencer à les préparer. C’est là qu’interviennent des appareils comme les autocuiseurs et les friteuses, qui peuvent vous sauver la mise si vous n’avez pas pris vos précautions assez tôt.

Si vous cherchez quelque chose pour vous aider à réduire le temps que vous passerez dans la cuisine pendant les fêtes de fin d’année, ou si vous avez besoin d’un cadeau pour un être cher qui aime être créatif en matière de nourriture, cette liste devrait vous intéresser.

Thermomètre à viande Meater Plus WiFi

L’une des préoccupations les plus courantes des personnes ayant peu d’expérience en matière de cuisine est que la viande ne sera pas chauffée correctement à l’intérieur, un oubli qui pourrait même être une source de maladie.

Le Meater Plus WiFi est un thermomètre intelligent qui vous aide à surveiller la température interne de ce que vous cuisinez. Il suffit d’introduire votre dinde – ou tout ce que vous cuisinez – et vous pouvez vérifier les informations sur votre téléphone. Ainsi, vous n’avez pas besoin d’ouvrir le four (ce qui ralentit le temps de cuisson et réduit la qualité des aliments) et vous pouvez vous concentrer sur d’autres plats.

Les thermomètres intelligents peuvent même vous avertir lorsque votre viande a atteint la bonne température, afin que vous sachiez quand la sortir. Il s’agit d’une ressource qui élimine une grande partie de l’incertitude liée à la cuisine.

Pot instantané

Instant Pot est comme Kleenex, dans le sens où c’est à la fois une marque et un type de produit. Il s’agit généralement d’un autocuiseur ayant la capacité de réduire considérablement le temps de cuisson de certains aliments. Les haricots, par exemple. De nombreuses variétés nécessitent une heure ou plus sur une cuisinière traditionnelle, mais peuvent être prêtes en 20-30 minutes dans un Instant Pot.

Cependant, ces appareils ne font pas qu’accélérer le processus. Ils remplacent également d’autres appareils, ce qui permet de désencombrer votre cuisine. De nombreuses marmites instantanées sont à la fois des mijoteuses, des cuiseurs à riz et des autocuiseurs. Vous pouvez les utiliser pour tout préparer, des légumes cuits à la vapeur au riz à sushi parfait.

Et parce qu’ils sont si autonomes, ils sont parfaits pour les personnes occupées qui n’ont pas beaucoup de temps pour cuisiner. Il vous suffit de placer les ingrédients à l’intérieur et de revenir dans une heure (bien que ce soit probablement moins) pour trouver les aliments cuits à la perfection. Il existe de nombreux modèles sur le marché, alors prenez le temps de trouver la taille qui vous convient.

Shaker

Lorsque vous courez partout dans la cuisine pour préparer un festin pour votre famille ou vos amis, vous n’avez probablement pas le temps de leur servir des boissons. Mais ce n’est pas leur faute ; et s’ils veulent un verre, un shaker domestique peut le leur préparer.

Un appareil comme le Bartesian Home Bar peut se charger de créer un mojito pour les membres de la famille les plus exigeants. Il suffit d’insérer la bonne capsule, de choisir la boisson dans le menu et d’appuyer sur un bouton. Santé !

Friteuse à air Ninja Foodi

Regardons les choses en face : nous consommons plus de graisses que nous ne le devrions, généralement sous la forme d’aliments frits. Nous ne doutons pas que vos frites soient les meilleures du monde, mais quelle quantité d’huile faut-il pour les préparer ? Une friteuse à air peut créer la même saveur sans toute cette huile, ce qui donne un repas plus sain, mais tout aussi savoureux.

La friteuse Ninja Foodie est l’une des meilleures du marché. Vous pouvez l’utiliser pour tout préparer, des légumes surgelés à un poulet entier. Et comme il utilise très peu d’huile, vous n’avez pas à craindre de consommer l’équivalent d’une journée de calories en un seul repas.

Si vous faites frire ou rôtir beaucoup de plats, il deviendra l’un de vos appareils préférés.

Amazon Echo Show

L’Amazon Echo Show est l’un des appareils de cuisine les plus efficaces et les plus complets du marché. Certes, son utilisation ne se limite pas à la cuisine, mais sa capacité à programmer plusieurs minuteries (avec des noms), à rechercher des recettes et même à recevoir des appels vidéo en fera sans aucun doute votre meilleur sous-chef.

Lorsque vous cuisinez, la dernière chose que vous voulez faire est de toucher un minuteur avec les mains pleines de nourriture. Aucun problème : il suffit de demander à Alexa de régler une minuterie et de nommer un plat. Il vous manque un ingrédient ? Demandez à Alexa de l’ajouter à votre liste de courses.

Un assistant intelligent vous permet de contrôler de nombreux aspects de votre maison sans utiliser vos mains. L’Echo Show va encore plus loin et vous permet de gérer votre maison, vos minuteries et même la musique que vous écoutez en cuisinant, simplement avec votre voix.