Les meilleurs jeux de société modernes à partager

Au cas où vous n’auriez pas remarqué, le meilleurs jeux de société ont pris de l’ampleur au cours des deux dernières années. Surtout maintenant qu’on se remet ensemble, c’est un bon divertissement. Des millions de personnes ont délaissé le fastidieux Monopoly et Life pour se tourner vers des classiques modernes comme Les Colons de Catan, Ticket to Ride ou Cartes contre l’humanité, mais quel est le meilleur jeu de société ? Voici une liste des meilleurs d’entre eux.

Les meilleurs jeux de société :

Carcassonne – 2 à 5 joueurs

Ah, le plaisir simple d’assembler des pièces pour construire un village français animé. Quoi de mieux ? Peut-être en squattant le terrain de votre ami et en le revendiquant comme le vôtre, en transformant son dur labeur en bons points pour vous. Ce sentiment magique, vous pouvez le retrouver dans Carcassonne, un jeu qui a l’air charmant et simple, mais qui cache un noyau compétitif.

Les règles sont claires : lorsque c’est votre tour, vous tirez une pièce au hasard et la placez à côté de celles qui sont déjà sur la table pour former le panorama qui se développe. Reliez les routes aux routes, les champs aux champs, les villes aux villes, puis demandez à vos travailleurs de revendiquer ces biens.

Si deux zones différentes entrent en collision, le joueur ayant le plus de pièces remportera tous les points à la fin. Vous devez donc décider si vous préférez construire de manière isolée, en regardant de loin vos amis se disputer le meilleur terrain, ou participer à l’action.

Fog of Love – 2 joueurs

Les jeux de société modernes ne concernent pas seulement les zombies, les gobelins et les soldats de l’espace. Bien sûr, il y en a beaucoup, mais chaque année, l’éventail des expériences possibles sur les planches s’élargit à pas de géant. Un exemple ? Fog of Love, une comédie romantique dans un jeu de société pour deux.

Les deux joueurs créent leur personnage fictif et progressent dans divers scénarios avec des chapitres spécifiques et des scènes aléatoires, traçant le cours de leur relation vers sa conclusion heureuse (ou malheureuse). C’est un jeu élégant qui trouve un équilibre incroyable entre les mécanismes qui créent un défi intéressant à résoudre et le développement de l’histoire et des personnages.

L’origine de Fog of Love en dit long sur sa place révolutionnaire dans l’industrie. Le designer Jacob Jaskov aimait les jeux de société, mais sa femme ne s’y intéressait pas. Jaskov a développé Fog of Love pour cette cible unique et intransigeante, et le résultat est une application exquisément inventive des meilleures idées et techniques de conception des jeux de société contemporains, tout en s’écartant de la tradition de l’industrie.

Certains jeux ont été créés autour d’une seule idée ou d’un seul thème, et tout est conçu dans ce but. Pour d’autres, un « thème » n’est qu’un subtil vernis sur leurs systèmes simples et abstraits. Azul, un jeu qui consiste à créer de magnifiques mosaïques pour le palais royal portugais, appartient certainement à la deuxième catégorie. Les joueurs s’affrontent pour former le carré de couleurs le plus complet et le plus esthétique. C’est un défi satisfaisant et facile à apprendre, bien que difficile à maîtriser.

Lorsque vous constituez votre collection de jeux, il est important de disposer d’une variété de styles d’interaction et de jeux plus ou moins sérieux. Azul est idéal pour lancer une soirée de jeu, car il s’agit d’une option rapide qui fournit un flux constant de décisions intéressantes sans submerger les joueurs avec trop de questions à analyser.

Il apporte également un bon niveau d’interaction passive-agressive (en refusant des pièces aux autres joueurs), il est donc important de prêter attention à ce que font vos amis sans jamais entrer dans des confrontations directes, en adoptant le ton amical parfait que certains aiment pour commencer une soirée de rires et de conversation autour de la table, avec les jeux comme bonne excuse.

Gloomhaven – 1-4 joueurs

Dans Gloomhaven, deux à quatre joueurs s’associent pour une aventure fantastique de plusieurs centaines d’heures, avec plus d’une douzaine de personnages uniques à débloquer. Les joueurs jouent le rôle d’aventuriers dans un monde persistant rempli de trésors à trouver, de monstres à chasser et de donjons à vider, permettant l’acquisition de nouveaux objets et de nouvelles capacités au fur et à mesure. Gloomhaven a enflammé le monde des jeux de société par l’élégance de sa présentation dans un format analogique.

Les jeux de donjon abondent dans les jeux de société comme dans les jeux vidéo. Les jeux de donjon entrent dans la catégorie « Ameritrash », avec leurs excès mécaniques, leur accent sur la simulation et leur forte dose d’aléatoire. Chargé de quantités ridicules de monstres et de butin, Gloomhaven adopte une approche plus sobre et réfléchie que le maximalisme de Kingdom Death : Monster, avec des mécanismes qui rappellent les jeux de société de style européen.

Twilight Imperium (4e édition) – 3-6 joueurs

Il y a les grands jeux de société, et puis il y a Twilight Imperium. Le jeu de stratégie phare de Fantasy Flight, consacré à la diplomatie et à la conquête galactiques, est énorme, il est destiné à quatre à six joueurs et se déroule dans une galaxie dans laquelle on trouve un nombre impressionnant de vaisseaux spatiaux miniatures et jusqu’à huit heures de jeu.

Chaque joueur assume la responsabilité d’une civilisation extraterrestre unique, en concurrence pour devenir le leader de l’espace après l’effondrement d’un empire galactique. Que vous souhaitiez être un commerçant habile comme les Ferengis, un impérialiste arrogant comme les Centauris, ou un esprit de ruche comme les Formics, les mécanismes étendus et les archétypes informatiques vous permettent de créer pratiquement tous les types de scènes spatiales que vous désirez.

La première édition de TI est sortie en 1997, ce qui en fait un jeu ancestral selon les normes contemporaines des jeux de société. Plusieurs versions ont affiné les règles pour en faire une mécanique de jeu élégante, de style européen, et une présentation immensément plus attrayante sur le plan visuel.

La quatrième édition 2017 intègre 20 ans de retours des joueurs, créant une version étonnamment délicate et raffinée d’un jeu qui devrait bien sûr être difficile à manier. Il existe de très nombreuses versions plus ciblées du jeu de fantaisie TI aujourd’hui disponibles en jeux de plateau et en jeux vidéo (d’Eclipse à Stellaris), mais aucune n’égale la grandeur maximaliste de la 4e édition de TI lorsque vous cherchez à faire semblant d’être sur Babylon 5 avec vos amis.

Flamme Rouge – 2-4 joueurs

Les thèmes et les mécanismes des jeux de société modernes sont de plus en plus élaborés, mais parfois on a juste envie de ressentir le frisson de battre quelqu’un à la ligne d’arrivée. Flamme Rouge est un brillant jeu de course de vélos qui reprend avec élégance les mécanismes réels du cyclisme en équipe dans un jeu de société rapide, amusant et familial.

De 2 à 4 joueurs contrôlent deux concurrents (un « rouleur » et un « sprinteur »), chacun ayant un paquet de cartes correspondant aux chiffres 2 à 9. À chaque tour, les joueurs prennent quatre cartes chacun et choisissent un de leurs cyclistes pour déterminer la distance qu’ils vont parcourir sur la piste modulaire à deux voies. Les cyclistes doivent rester en groupe et terminer la course avec exactement un espace (pas plus) entre vous et le cycliste suivant.

Codenames – 2-8+ joueurs

L’espionnage et le vocabulaire associatif ne se sont jamais aussi bien entendus. Codenames est un jeu de mots sur le thème de l’espionnage où deux équipes s’affrontent pour localiser leurs agents en premier. Des cartes de mots aléatoires sont placées sur un tableau dans une disposition de cinq par cinq.

Les chefs espions de chaque équipe peuvent voir une carte qui leur indique quels mots sont pour chaque équipe, lesquels sont neutres, et lequel est le mot de l’assassin noir. Les meneurs espions disent à tour de rôle un mot et un chiffre. Les équipes ont une chance égale (plus une) de trouver les mots associés à cet indice.

Choisissez correctement et le mot sera recouvert de sa couleur et vous pourrez continuer. Si vous choisissez mal, vous perdez le tour, sauf si vous choisissez le mot qui tue, auquel cas vous perdez immédiatement. La première équipe à trouver tous ses mots gagne. Il est extrêmement simple et facile à enseigner, mais la variabilité des mots fait de ce jeu un casse-tête intéressant et stimulant.

Peu de jeux ont été aussi rapidement adoptés par la communauté comme des classiques que l’a été Codenames en 2016. Le concepteur tchèque Vlaada Chvátil est devenu un auteur notable de jeux de société modernes ; ses jeux, qui comprennent Space Alert, Dungeon Petz et Galaxy Trucker, varient beaucoup en termes de mécanismes, mais sont généralement unifiés par leur caractère extrêmement amusant. En plus du Codenames original, l’éditeur a ensuite publié une version visuelle avec Codenames : Pictures et une version de type voyou inspirée de Cards Against Humanity appelée Codenames : Deep Undercover.

Captain Sonar – 2-8 joueurs

Comme Battleship, mais en temps réel et avec des équipes, Captain Sonar est un jeu passionnant de duel de sous-marins conçu pour huit joueurs maximum. Le jeu commence avec deux équipes situées de part et d’autre du plateau et se répartissant les rôles. Le capitaine, par exemple, trace la route sur un transparent à l’aide d’un marqueur sur la carte et décide du moment de tirer des torpilles, tandis que l’ingénieur s’occupe de l’entretien des systèmes du sous-marin tout en comptabilisant les dégâts. Les joueurs peuvent également endosser le rôle de l’opérateur radio, qui doit écouter la conversation de l’équipe pour en déduire sa localisation. Il s’agit d’une bataille d’intelligences tendue qui exige un travail d’équipe, une réflexion rapide et une déduction astucieuse.

Nous avons déjà vu des duels d’équipe à équipe avec des mini-jeux interconnectés de ce type – regardez l’excellent Space Cadets ou son jeu dérivé, Space Cadets : Dice Duel – mais les combiner avec des mouvements cachés et de la déduction comme dans Letters from Whitechapel ou Fury of Dracula est un coup de maître absolu. Le jeu est également livré avec cinq scénarios comportant des cartes différentes et des règles spéciales, ainsi qu’une variante au tour par tour pour un style de jeu plus méthodique, ce qui ajoute une valeur de relecture à un jeu de base déjà sensationnel.

Pandemic Legacy – 2-4 joueurs

Le monde est ravagé par quatre maladies horribles. Une équipe d’experts doit parcourir le monde pour trouver les remèdes avant que la société ne sombre dans le chaos. Sorti en 2007, Pandemic est un jeu collaboratif tendu, amusant et stimulant pour deux à quatre joueurs. Facile à apprendre et difficile à maîtriser, ce jeu est largement considéré comme un classique et une excellente introduction à ce que les jeux modernes ont à offrir. Pandemic Legacy utilise cette prémisse pour créer l’un des jeux les plus passionnants et les plus surprenants auxquels nous ayons jamais joué.

Tout comme Risk Legacy en 2011, Pandemic Legacy relie chaque session individuelle à une campagne plus vaste, les événements d’une partie ayant des effets permanents sur le plateau et les parties suivantes. Chaque jeu représente un mois de l’année et vous pouvez jouer un mois une deuxième fois avant d’avancer si vous échouez à la première tentative, le défi augmentant ou diminuant en fonction de vos résultats. Chaque mois ajoute de nouvelles mécaniques, d’un véritable calendrier de l’Avent à des boîtes et compartiments remplis d’autocollants, de cartes et de composants qui modifient peu ou beaucoup le gameplay.

Tout cela d’un seul coup serait écrasant, mais l’évolution progressive du jeu permet de relever le défi et de créer un récit fascinant aux multiples rebondissements. Au cours de l’année, des villes tomberont, des personnages noueront des relations et développeront des cicatrices post-traumatiques, des virus évolueront, et en quelques parties seulement, votre exemplaire de Pandemic Legacy sera unique. Ne creusez pas trop profondément car la surprise fait partie du plaisir ; c’est certainement l’un des meilleurs jeux depuis des années.

Crâne – 3-6 joueurs

Supposé avoir été popularisé par les gangs de motards, le Skull, joué avec des porte-gobelets, est parfait pour s’amuser dans un bar. Chacun dispose de trois roses et d’un crâne, et les place face cachée, un par un, devant lui, jusqu’à ce qu’un joueur parie sur le nombre de roses qu’il peut retourner sans découvrir un crâne. Tous les autres doivent faire de même jusqu’à ce qu’ils tentent leur chance.

Si vous atteignez votre cible deux fois, vous aurez gagné la partie, mais si vous trouvez un crâne, vous aurez perdu une de vos cartes au hasard. C’est comme le poker, mais beaucoup plus simple, à tel point que vous pouvez créer votre propre jeu avec un tas de porte-gobelets et un tableau d’affichage, ce qui est génial pour traîner dans un bar, mais l’art et les composants sont si bons que vous voudrez vous procurer l’édition officielle.