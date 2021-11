Les meilleurs jeux de type Minecraft

Minecraft est l’un des titres les plus vendus de tous les temps, avec environ 200 millions d’exemplaires. Mais malgré sa popularité, peu de choses ont changé depuis sa sortie. Si vous avez besoin de changement, nous avons une liste des meilleurs jeux de type Minecraft que vous pouvez apprécier.

Il n’y a pas beaucoup de jeux comme Minecraft, même si plusieurs ont essayé de copier la formule. Nous vous présentons ci-dessous des options qui diffèrent en termes d’esthétique et de mécanique, mais qui conservent les idées de construction et de survie. Maintenant, si vous cherchez à recréer Pokémon Rouge dans le jeu, par exemple, vous feriez mieux de vous en tenir à Minecraft.

Terraria

Terraria est le clone de Minecraft, souvent appelé « Minecraft 2D ». En fait, le side-building est tellement populaire que la communauté Minecraft a créé un mod qui vous permet d’utiliser les éléments de construction de Minecraft dans Terraria. Cependant, il ne s’agit pas d’un simple jeu de construction, Terraria est plus étendu, avec de multiples boss et beaucoup plus de contenu.

L’aspect le plus intéressant de Terraria est son changement de perspective. Comme le jeu est en 2D, vous vous concentrez sur la construction et le creusement uniquement vers le haut ou vers le bas et non sur la traversée d’un espace tridimensionnel. Cette limitation conduit à plus d’exploration, car vous êtes obligé de continuer sur le même chemin que vous avez commencé.

Dragon Quest Builders

Comme Terraria, Dragon Quest Builders est un clone de Minecraft, mais ici ils offrent plus que leur matériau source. Il s’agit d’un jeu de construction semblable à Minecraft avec plus de 100 recettes et une construction basée sur des blocs. Si son nom comprend « Dragon Quest », ce n’est pas seulement pour le style. Builders est un jeu de rôle à part entière.

Contrairement aux autres options de cette liste, Dragon Quest Builders justifie son prix de 60 $ en offrant plus de 400 heures de campagne menant à une variété de scénarios, ainsi qu’une grande importance accordée au combat. Le jeu dispose également d’un mode monde ouvert, bien que cette fonctionnalité complète ne soit débloquée qu’après avoir terminé l’histoire principale. Le mode histoire sert essentiellement de tutoriel, bien qu’il soit extrêmement long et parfaitement écrit.

Roblox

Roblox n’est pas vraiment un clone de Minecraft. En fait, Minecraft est un clone de Roblox. Lancé en 2005, et toujours d’actualité, Roblox est un jeu de construction en ligne massivement multijoueur qui vise à créer des jeux. Vous pouvez y utiliser la plateforme pour concevoir vos propres jeux et les partager avec la communauté, en utilisant la programmation orientée objet et le langage de programmation Lua.

Le jeu n’est pas seulement un monde ouvert, mais fonctionne plutôt comme une simple plateforme pour les développeurs qui débutent. En tant que créateur, vous pouvez vendre votre jeu et vos objets à la communauté en échange de Robux, la monnaie du jeu de Roblox. Contrairement aux autres monnaies de ce type, vous pouvez échanger les pièces du jeu contre de l’argent réel.

Starbound

Starbound est essentiellement Terraria mais dans l’espace, bien qu’il provienne d’un développeur différent. Il s’agit du premier titre de Chucklefish, le studio qui a développé Wargroove et a publié des titres tels que Stardew Valley et Risk of Rain. Bien qu’il partage la même perspective 2D que Terraria, Starbound est beaucoup plus vaste.

Starbound est une expérience narrative, présentée avec une séquence cinématique d’ouverture, un tutoriel et de multiples quêtes à accomplir. Starbound n’est pas aussi vaste que Dragon Quest Builders, avec une histoire principale d’environ 20 heures, mais il est difficile de se plaindre vu le faible coût du jeu. Bien que court, Starbound est beaucoup plus vaste, vous permettant d’explorer de nombreuses galaxies et mondes.

Ne mourrez pas de faim

Don’t Starve vous dit tout ce que vous devez savoir dans son titre : Don’t Starve. C’est un jeu où vous ne devez clairement pas mourir de faim, mais plus spécifiquement, où vous devez survivre. Au lieu de vous donner une ardoise vierge comme la plupart des jeux de survie, ce jeu est très ouvert dans son propre ton. Avec un style gothique dessiné à la main, ce jeu a beaucoup de personnalité.

Cela ne signifie pas pour autant que le jeu est facile. Don’t Starve est un jeu de survie brutal, qui vous laisse au milieu d’une forêt sombre sans aucune instruction ou orientation. Heureusement, il fonctionne avec la génération procédurale (avec des algorithmes). Ainsi, si le générateur de nombres aléatoires (RNG) ne joue pas en votre faveur, vous pouvez toujours vous régénérer sur votre île.

Mondes Lego

Minecraft est parfois décrit comme le « Lego virtuel », il est donc normal que Lego ait son propre jeu à monde ouvert. Lego Worlds propose un vaste environnement généré de manière procédurale, entièrement composé de Lego, à explorer. Si la construction bloc par bloc est le mode le plus reconnu, vous pouvez toujours restructurer le monde en grand grâce aux outils de construction proposés par le jeu.

Lego Worlds est un clone de Minecraft, mais même ainsi, il a beaucoup à offrir. Il est beaucoup plus vivant, avec plusieurs personnages, véhicules et structures uniques à découvrir. Lego Worlds dispose également d’un système de quêtes, de donjons et de villes, intégrant un peu de jeu de rôle dans le monde ouvert.

Rouille

Rust est un jeu de survie multijoueur, où vous devez non seulement vous préoccuper des menaces de la nature, mais aussi de celles des autres joueurs. Vous commencez avec rien d’autre qu’une pierre et une torche et à partir de là, vous devez construire des armes et des structures pour vous protéger des autres joueurs et des bêtes qui rôdent sur l’île.

Cruel dans tous les sens du terme. La rouille mettra à l’épreuve votre patience et votre persévérance. Vous ne survivrez probablement pas plus de quelques minutes la première fois que vous vous présenterez, car les autres joueurs seront à la recherche de leur nouvelle proie. Si vous recherchez une expérience de survie authentique, il n’y a rien de mieux que Rust.

La forêt

The Forest est un autre jeu de survie, mais il possède plus de structures déjà construites autour de lui que les autres jeux de cette liste. Vous incarnez l’unique survivant d’un accident d’avion qui a atterri au milieu d’une forêt dense. Cependant, vous n’avez pas à vous soucier autant de l’environnement, car après avoir quitté le navire échoué, vous apprenez qu’une société de cannibales erre dans la forêt.

Cela ne veut pas dire que The Forest est un petit jeu. Comme tout bon titre de survie, il offre des cavernes profondes à explorer et une myriade de matériaux à rassembler. N’oubliez pas que l’exploration a ses conséquences, car vous rencontrerez des ennemis à la recherche de leur prochain repas.

7 jours pour mourir

7 Days to Die est un jeu de survie en accès anticipé qui est en développement depuis 2013. Bien qu’il ne soit pas encore complètement sorti, le jeu s’est déjà vendu à plus de 10 millions d’exemplaires et il est facile de comprendre pourquoi. Il mélange le genre survie et défense de tour et les met dans un seul paquet. Pendant la journée, vous passez votre temps à explorer un monde généré de manière procédurale. La nuit, cependant, les zombies sortent, ou du moins, vous les remarquerez davantage.

Ce jeu a un cycle jour/nuit. Pendant la journée, les zombies sont lents et représentent une faible menace. Mais la nuit, ils sont sauvages, vous obligeant à retourner à votre base pour la défendre. En plus du cycle jour/nuit, le jeu garde la trace des jours. Tous les sept jours, une horde de zombies attaquera votre base, dépassant de loin le niveau des attaques précédentes.

Stardew Valley

Stardew Valley est l’antithèse de 7 jours pour mourir, mélangeant Animal Crossing et Havest Moon en termes de mécanismes et les plaçant dans un magnifique monde en 2D. Le jeu commence par l’héritage de la vieille ferme de votre grand-père, avec rien de plus que quelques outils rouillés pour commencer.

Bien que le cœur du jeu soit l’agriculture, Stardew Valley propose de nombreux décors à explorer, chacun offrant des ressources, des armes et des ennemis particuliers. Ce jeu combine les meilleurs éléments d’une longue liste de jeux, mais le plus impressionnant est qu’il parvient néanmoins à avoir sa propre identité.

Astroneer

Astroneer se déroule à l’époque des découvertes intergalactiques. Il s’agit d’une époque fictive, qui se déroule au 25e siècle. Votre travail d’astronome consiste à explorer l’espace et les planètes qui s’y trouvent. Il existe un système solaire complet, où l’on trouve sept grandes planètes uniques.

L’objectif est la survie, mais cela passe au second plan. Astroneer propose une série d’outils de construction et de matériaux d’artisanat qui vous permettent de jouer comme vous le souhaitez. Vous pouvez explorer et rassembler des matériaux, construire une base spatiale avec des panneaux solaires et des générateurs, ou créer des mini-jeux pour vous amuser avec vos amis.

Oxygène non inclus

Oxygen Not Included est une gracieuseté de Klei Entertainment, le même studio indépendant à l’origine de Don’t Starve. Il reprend le même style artistique que son prédécesseur, mais avec une approche très différente du genre : au lieu d’être coincé dans la forêt, vous êtes dans l’espace.

Au début d’Oxygen Not Included, vous prenez le contrôle de trois doublons qui sont perdus sur un astéroïde avec seulement quelques paquets d’air respirable. À partir de là, votre objectif est de survivre, ce qui implique d’installer de l’oxygène pour vos doubles et de vous assurer qu’ils sont nourris et capables de… se débarrasser de leurs déchets.