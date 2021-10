les meilleurs jeux pour iPhone

Il va de soi que l’un des meilleurs téléphones du marché est aussi l’un des meilleurs pour les jeux – avez-vous un iPhone ? Dans notre liste de meilleurs jeux iPhone vous trouverez de multiples options qui absorberont votre attention pendant des heures.

Marvel Future Revolution

frvel future revolution est l’un des meilleurs

Bien que ce jeu ne soit sorti qu’en août 2021, il a déjà gagné une place sur notre liste. Il s’agit du dernier grand titre mobile de Marvel, un jeu de rôle à la troisième personne qui raconte l’histoire d’une « convergence » sur la planète Terre. De multiples réalités entrent en collision et provoquent le chaos. Votre mission (en incarnant divers héros Marvel) est de mettre fin à cette situation. Avec le pouce gauche, vous déplacez votre personnage et avec le pouce droit, vous choisissez parmi une variété d’attaques ; une formule simple, mais indubitablement amusante.

Minecraft (7 $)

Minecraft a presque 10 ans, et comment il a grandi. Bien qu’on ne puisse jamais vraiment dire qu’il s’agisse d’un titre de base, avec tant de choses ajoutées au fil des ans, il ne ressemble guère à ce jeu qui a vu le jour en 2011. Survivez et prospérez en tirant parti des ressources que vous trouvez, construisez un château géant, des fermes automatisées et bien plus encore. Vous allez certainement passer beaucoup de temps dans le monde de Minecraft.

Black Desert Online

Black Desert Online, l’un des rares jeux iOS à pouvoir être considéré comme un véritable MMORPG mobile, est un jeu gratuit en monde ouvert qui a beaucoup à offrir aux fans de titres PC comme World of Warcraft, Final Fantasy XIV et d’autres types de MMORPG. Il propose 14 classes de personnages, un monde immense à explorer et des graphismes incroyables. Malheureusement, vous devez payer pour un certain nombre d’éléments, mais si cela ne vous dérange pas de vous passer de ces éléments, vous pouvez les ignorer sans crainte.

Farming Simulator 20 (6 $)

Farming Simulator 20 est un simulateur d’exploitation agricole qui reproduit l’agriculture de manière réaliste et fidèle, du sol aux marques de tracteurs, avec plus de 100 machines provenant d’entreprises réelles, la possibilité de travailler et de récolter une grande variété de cultures, et l’option de monter à cheval et de réaliser vos rêves de garder les vaches. Il coûte 6 dollars, mais si la vie lente est votre truc, cela en vaut vraiment la peine.

SimCity BuildIt

La série légendaire arrive sur iOS. Au départ, SimCity BuildIt est une affaire simple : construisez votre ville, concevez des routes et différents quartiers pour que le trafic et le commerce soient fluides. Cependant, une fois que vous aurez laissé derrière vous les premières étapes, vous devrez commencer à prendre des décisions importantes. Vous rencontrerez des microtransactions, alors gardez votre porte-monnaie à portée de main.

Trois ! Freeplay

Faites glisser les numéros pour joindre les numéros correspondants et les additionner, et continuez jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un. C’est un concept simple, mais plus profond que vous ne le pensez, et il ne vous faudra pas longtemps pour devenir accro et même obsédé par le fait d’arriver à la fin. Il s’agit de la version gratuite avec publicités, mais il existe également une version payante si vous souhaitez soutenir directement les développeurs.

Street Fighter IV CE (5 dollars)

L’une des franchises de jeux de combat les plus populaires arrive sur votre iPhone. Cette version mobile du jeu de 2008 vous donne accès à 31 combattants (dont des classiques et des nouveautés), à des graphismes époustouflants, à des modes solo et multijoueur et à la prise en charge des manettes. Bien qu’il faille payer pour jouer, le prix est une bonne affaire pour un jeu de ce calibre et pour la qualité de cette version.

Risque : Domination mondiale

Les règles de ce jeu de stratégie classique sont simples : gagner le plus de territoire possible et prendre le contrôle de tout. Vous pouvez jouer seul ou en mode multijoueur, et il a même des capacités de jeu croisé, de sorte que vous pouvez jouer contre des personnes utilisant un PC.

Warpath

Au combat, les décisions prises en un instant font souvent la différence entre la victoire et la défaite. Et même si nous espérons sincèrement que vous ne connaîtrez jamais cela dans la vraie vie, Warpath est un moyen amusant de découvrir ce que c’est que de vivre une stratégie de combat en temps réel sur son téléphone. Avec des graphismes réalistes époustouflants, une variété de fronts de bataille et des éléments de personnalisation qui se débloquent au fur et à mesure de votre progression, ce jeu est sûr de vous divertir si la stratégie est votre truc.

Comme un Dino !

Probablement le jeu le plus adorable de notre liste – regardez ce dinosaure souriant ! Tenez-le avec votre doigt et faites-le glisser d’avant en arrière pour attraper les barres qui tombent en rythme avec la musique. C’est un titre simple, mais les mélodies et le style de jeu retiendront votre attention plus longtemps que vous ne le pensez. Gagnez des pièces pour tenir plus longtemps (les chansons s’accélèrent progressivement) et achetez de nouvelles chansons à jouer.

GeoGuessr

Pensez-vous connaître l’Islande de la Patagonie, la Mongolie de la Russie, Santiago de Mexico ? Si la géographie est votre passion, testez vos connaissances avec GeoGuessr. Le concept est extrêmement simple : on vous présente un lieu aléatoire de Google Street View et votre mission est de deviner où vous vous trouvez. Vous pouvez jouer seul ou affronter d’autres joueurs.

Cultist Simulator (3 dollars)

Il existe un monde entier de connaissances interdites et de dieux extraterrestres, et vous (un enquêteur des années 1920) êtes justement la personne qui doit le découvrir. Cultist Simulator est un jeu de cartes qui tourne autour de mystères impies et d’histoires secrètes, avec une intrigue qui vous saisira. Enquêtez, soumettez les autres à votre volonté et invoquez des entités anciennes pour seulement 3 $ – quelle bonne affaire ! Un mot d’avertissement : ce jeu ne comprend pas de tutoriel, car une partie du plaisir consiste à apprendre à l’utiliser.

Clash of Clans

Notre liste ne serait pas complète sans ce titre. C’est le plus grand – et le meilleur – jeu de construction de village disponible sur iOS et il est vraiment, vraiment amusant. Vous pouvez affronter des villages rivaux, former des alliances et mener des guerres de clans, ou vous pouvez simplement vaquer à vos occupations pendant que le chaos éclate autour de vous. C’est un jeu très amusant… mais attention aux microtransactions.

Bonjour Voisin

Votre voisin fait des bêtises, et c’est à vous de les découvrir. La mauvaise nouvelle, c’est qu’il est sournois, et pendant que vous vous faufilez chez lui, il tend des pièges pour vous arrêter. Ce jeu utilise l’intelligence artificielle pour apprendre de vos actions, et votre voisin peut placer des pièges à ours sur votre chemin, des caméras près des entrées que vous utilisez, et d’autres gadgets pour vous empêcher de réussir.

Légendes du Shadowgun

Shadowgun Legends a été le premier jeu de tir à la première personne à nous montrer ce dont un téléphone portable est réellement capable. Votre rôle en tant que héros légendaire est de combattre les envahisseurs de l’espace qui menacent de mettre fin à la vie sur Terre. Bien qu’il y ait une mission solo, ce n’est pas la seule chose qui gardera votre intérêt ; le RP est tout aussi important que vos armes, car vous devrez devenir célèbre en tant que guerrier pour avoir accès à certaines des récompenses. Engagez des batailles contre l’ordinateur et d’autres joueurs pour accroître votre renommée et devenir le plus grand des héros.

Super Mario Run

Super Mario Run est extrêmement fidèle au Super Mario original. Ici, le plombier italien préféré des joueurs court sans relâche vers le côté droit de l’écran tandis que vous contrôlez ses sauts. Écrasez des Goombas, cassez des blocs et trouvez de nouveaux personnages à incarner. Les premiers niveaux sont gratuits ; pour accéder aux autres, vous devrez payer 10 $.

Stars de la bagarre

Affrontez d’autres joueurs dans une arène ; tuez-en le plus possible pour débloquer de nouveaux personnages aux capacités spéciales, ainsi que des skins pour les personnages existants. Les rencontres ne durent que quelques minutes, ce qui en fait un excellent titre pour des jeux courts dans le bus ou en attendant.

Les sept péchés capitaux

The Seven Deadly Sins, basé sur l’anime/manga populaire du même nom, est un jeu de rôle qui se déroule dans le monde de Britannia, où les humains affrontent les démons dans la guerre sainte. Formez votre propre équipe avec les personnages de la série et battez les démons pour défendre le royaume. Il y a même un mode coopératif à deux joueurs. C’est un jeu étonnamment complet pour cette plateforme.

FIFA Football

Il est logique que le football soit bien présent sur iOS, puisqu’il s’agit du plus grand sport au monde. Ce titre vous met à la tête d’une équipe de vedettes que vous créez avec des joueurs du monde entier, avec lesquels vous pouvez affronter d’autres équipes ou joueurs contrôlés par ordinateur dans des ligues. Qu’il s’agisse d’entraîner vos joueurs ou de participer à des événements spéciaux en direct qui coïncident avec des matchs réels, le plaisir est vaste et varié.

Big Farm : Maison et jardin

Nous adorons les jeux de type match 3, mais il y en a tellement ! Donc tout ce qui s’écarte de la formule, même un peu, attire notre attention. Dans Big Farm : Home & Garden, vous devez résoudre des défis de type match 3 pour concevoir et rénover de vieilles fermes, les vôtres ou celles de vos voisins, afin de créer lentement un endroit spécial. Ce n’est pas exactement une expérience profonde, mais c’est une distraction amusante.

Échecs – Jouer et apprendre

Si vous avez toujours voulu jouer aux échecs mais que l’environnement intimidant qui l’entoure vous a rebuté, vous devez absolument essayer ce jeu. Il dispose d’une grande variété d’adversaires que vous pouvez affronter, qu’il s’agisse d’humains ou d’IA, et si vous choisissez un adversaire contrôlé par l’ordinateur, vous pouvez choisir entre un adversaire facile, un adversaire qui s’adapte et change suffisamment son style pour être difficile, ou un maître. Vous pouvez jouer gratuitement, mais vous pouvez aussi payer pour des abonnements de différents niveaux, qui offrent entre autres un jeu illimité, plus de leçons et une analyse du jeu.

Légendes de Runeterra

On dirait que de nos jours, chaque jeu doit avoir une variante de carte… mais si elles sont aussi bonnes que Legends of Runeterra, nous ne nous plaindrons pas. Situé dans le monde de League of Legends, ce titre vous permet de collectionner des champions classiques de Legends et de nouveaux personnages tout en affrontant d’autres joueurs. Contrairement à d’autres jeux de cartes à collectionner, l’accent est mis ici sur un style de jeu dynamique où vous répondez aux mouvements de votre adversaire par les vôtres, de sorte que vous ne restez pas assis à attendre que l’autre joueur termine son tour. Comme pour les autres jeux de ce style, vous pouvez payer pour constituer votre collection, ou gagner des cartes en jouant.

Ingress Prime

De nos jours, le temps passé à l’extérieur est souvent limité, alors profitez-en au maximum avec un jeu qui s’apprécie en déplacement. Ingress Prime est le deuxième titre de la série Ingress, ainsi qu’une sorte de frère spirituel de Pokémon Go. Pourtant, les deux jeux ne pourraient pas être plus différents (hormis le fait qu’ils se jouent tous deux en plein air). Dans Ingress Prime, votre mission est de collecter le plus de « matières exotiques » possible afin de permettre à votre camp de remporter la suprématie.

Pokémon Go

Nous savions que ce classique ne tarderait pas à revenir sur la liste, car il est toujours le préféré de beaucoup. Vous savez de quoi il s’agit : sortir, attraper des Pokémon, les entraîner et affronter les gyms voisins. Avec un énorme catalogue de monstres à choisir et à attraper, il y a toujours quelque chose de nouveau à trouver.

Star Wars : KOTOR II (15 $)

Vous avez bien lu : le prix de départ est de 15 $, mais n’oubliez pas qu’il s’agit d’un jeu PC complet qui fonctionne sur votre iPhone, donc ce que vous obtenez n’est pas bon marché. L’histoire se déroule des milliers d’années avant la chronologie principale de Star Wars et traite de la rivalité entre les Jedi et les Sith. Dans KOTOR II, les Sith ont presque réussi à écraser l’Ancienne République, et maintenant, en tant que Jedi solitaire luttant avec la Force, vous êtes la seule chance de la République.

Ink Inc.

Peut-être que dans la vraie vie, il faut maîtriser certaines compétences pour devenir tatoueur, mais pas dans Ink Inc. Offrez à vos clients les tatouages qu’ils veulent et faites prospérer votre entreprise, avec des centaines de motifs que vous pouvez mettre sur la peau des gens. Il s’agit sans aucun doute d’un jeu pour se détendre ; les tatouages sont déjà pré-dessinés, c’est donc à vous de colorier entre les lignes et de vous assurer que vous ne vous trompez pas.

League of Legends : Wild Rift

League of Legends est l’un des plus grands jeux du monde, et vous pouvez désormais y jouer sur votre iPhone. Si vous avez joué à League of Legends, vous savez à quoi vous attendre : choisissez un personnage et rejoignez une équipe de quatre autres joueurs dans une bataille à cinq contre cinq pour avancer sur la carte et atteindre la base de votre adversaire. C’est une formule simple, mais l’arène de combat en ligne est un véritable défi. Et c’est gratuit ; les personnages sont débloqués au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu.

La Ferme des animaux d’Orwell ($4)

Vous pouvez désormais jouer à la critique cinglante de George Orwell sur la corruption et le totalitarisme en Union soviétique. Il s’agit plus d’une expérience interactive que d’un jeu à proprement parler, mais il y a beaucoup de choses à apprécier ici et, bien que vous deviez payer 4 $ pour entrer, si vous voyez cela comme une alternative à la lecture du livre, alors le prix n’est pas mal du tout.

Subway Surfers

Subway Surfers est le meilleur moyen de connaître (ou de se souvenir) de l’un des genres de jeux vidéo les plus décontractés et les plus amusants : courir et collecter des pièces. Le principe est simple : il suffit de courir le long des voies souterraines, de sauter entre les voitures, de collecter des pièces et de faire attention à ne pas tomber. La dernière mise à jour a ajouté Seattle au jeu, ainsi qu’un nouveau personnage nommé Andy.

