Les meilleurs jeux PS4 : la liste la plus complète que vous puissiez trouver

Parmi les consoles de la génération précédente, la PlayStation 4 règne en maître en tant que plateforme la plus populaire (plus de 115 millions d’unités avaient été vendues dans le monde en décembre 2020), et ce succès s’explique – en partie – par un catalogue large et varié, avec des titres disponibles pour tous les types de joueurs. Cette liste comprend les meilleurs jeux PS4 Combien en connaissez-vous ?

Nioh 2

Nioh 2 de Koei Tecmo est l’un des jeux les plus difficiles du genre, dans le style de Souls, déjà célèbre pour ses défis complexes. Cependant, Nioh 2 vous offre une quantité ridicule d’options, comme une quantité incroyable de types d’armes : épées, épées doubles, haches ou lames, entre autres, ainsi qu’une extension des compétences pour vous aider à vaincre le démon yokai du Japon féodal. Il suit la même formule d’essai et d’erreur que Souls, avec des joueurs qui retournent à un sanctuaire après leur mort et dépensent de l’argent pour monter en niveau, mais il fait appel à l’esprit d’autres joueurs. Selon l’esprit, ils peuvent vous aider dans les zones difficiles, comme s’engager dans un duel à mort avec un équipement en ligne de valeur.

Nioh 2 est un jeu plus agréable que son prédécesseur et que la plupart des RPG d’action, mais il garde les choses vivantes entre les moments de défi brutal. Un personnage secondaire important utilise un esprit singe comme allié et imite parfois ses danses, et un esprit chèvre parle anglais, mais avec une voix de chèvre. Étant donné la nature stressante du jeu, ces personnages sont appréciés.

Contrôle

Les joueurs de PlayStation n’ont peut-être pas pu jouer au dernier grand titre de Remedy Entertainment, Quantum Break, mais ils ont eu droit à quelque chose de bien meilleur : le contrôle. Le jeu de tir à la troisième personne est basé sur un mélange de Quantum Break (jeu d’armes traditionnel) et de pouvoirs surhumains, mais il enlève la plupart des éléments accessoires et se déroule dans un cadre beaucoup plus intéressant pour vous : en tant que titulaire du Bureau fédéral de contrôle.

En tant que nouveau directeur, Jesse Faden, votre tâche sera de découvrir le mystère entourant la disparition de votre frère et de vaincre les étranges ennemis « Hiss » que vous rencontrerez. C’est plus facile à dire qu’à faire, mais avec les bonnes compétences et la connaissance de cette arme de service spéciale qui change de forme, vous pouvez sauver le monde.

Sekiro : Shadows Die Twice

La formule Dark Souls a reçu une bonne dose de vitesse et d’horreur lors de la sortie de Bloodborne en 2015, et From Software a réussi à rendre les choses encore plus extrêmes dans Sekiro : Shadows Die Twice. Situé dans le Japon de l’ère Sengoku, le jeu est rempli de magie et de monstres prêts à vous tuer à tout moment. Aucun ennemi n’est trop faible pour être ignoré, et beaucoup sont redoutables dans les combats à un contre un.

La vraie cohérence de Sekiro, cependant, ce sont les combats de boss. Ils se déroulent comme des chorégraphies, et vous devez apprendre chaque mouvement du boss avant d’être prêt à le tuer. Avec un système de « Stance » qui devient plus important dans la plupart des combats, vous devez rester agressif, même si être trop gourmand peut conduire à une mort rapide.

Devil May Cry 5

Devil May Cry 5 est la suite d’un jeu sorti il y a plus de dix ans, mais vous ne le sauriez pas en y jouant. La puissance de l’impressionnant RE Engine (également utilisé pour Resident Evil 2) donne vie aux combats flashy. Avec trois protagonistes aux styles de combat très différents, vous ne ferez jamais deux fois la même chose dans Devil May Cry 5.

Nero et Dante font leur retour avec le mystérieux « V », qui utilise des démons pour combattre pour lui. Peu importe qui vous contrôlez, Devil May Cry 5 vous donnera une montée d’adrénaline, avec beaucoup d’humour et des armes amusantes qui devraient satisfaire les fans pendant longtemps.

Transmis par le sang

Bloodborne n’est pas pour les âmes sensibles. Ce jeu d’action et d’aventure est un successeur spirituel de la série Dark Souls de Hidetaka Miyazaki. Il propose des combats difficiles, mais accélère le gameplay pour une expérience plus frénétique et tendue. Un cadre gothique sombre et une histoire lovecraftienne constituent une toile de fond sinistre. En tant que chasseur, vous allez parcourir la ville de Yharnam, où une étrange malédiction a commencé à transformer les habitants en bêtes sans cervelle.

Bien que ce ne soit pas techniquement un jeu d’horreur, le cadre de Bloodborne et les combats qu’il propose sont particulièrement terrifiants. En tant que tel, vous devez toujours être sur vos gardes, car le monde de Bloodborne est rempli de monstres et de pièges impitoyables à chaque coin de rue. Sans aucun doute, c’est l’un des meilleurs jeux PS4 à ce jour.

Metal Gear Solid V : The Phantom Pain (La douleur fantôme)

De l’esprit du créateur Hideo Kojima sort Metal Gear Solid V : The Phantom Pain, le cinquième (et peut-être dernier) volet de la série. Le ton exagéré de la série est familier, mais ce nouveau volet offre une narration beaucoup plus crue qui suit Venom Snake (Big Boss) alors qu’il s’efforce de reconstituer son armée de mercenaires dans sa guerre contre le mystérieux Cipher.

C’est l’un des meilleurs jeux pour la PS4 actuellement disponibles et il a obtenu une reconnaissance quasi universelle grâce à son gameplay conçu, qui permet aux joueurs d’accomplir des missions de manière pratiquement illimitée. Keifer Sutherland prête sa voix à Big Boss, dans ce qui pourrait être le jeu d’action de tous les temps.

Grand Theft Auto V

Ne prenez pas la version PS4 de Grand Theft Auto V – l’extraordinaire opus en monde ouvert de Rockstar – pour une simple rhétorique de cashback. La version next-gen du jeu est toujours aussi impressionnante, même si l’histoire et les décors sont identiques. Les ajouts uniques de Rockstar, tels que le mode à la première personne, permettent au titre de se démarquer de la masse, renforçant le jeu encore plus que les visuels mis à jour et les casses toujours plus nombreux. La réédition permet également d’organiser des matchs en ligne plus importants, d’ajouter un certain nombre de chansons aux stations de radio du jeu et même de permettre aux joueurs PlayStation 3 de charger leurs anciens personnages. Combinez tout cela avec l’une des meilleures écritures et voix de tous les jeux vidéo à ce jour, et vous obtenez un cocktail inoubliable.

Nier : Automata

Les jeux du réalisateur Yoko Taro ont toujours été délicieusement étranges, mais son gameplay n’a jamais été capable d’atteindre les sommets que les histoires racontent. Pour Nier : Automata, la suite du jeu Nier sorti en 2010, Taro a fait équipe avec PlatinumGames pour créer un jeu avec de l’action élégante, un jeu d’armement précis et des changements de perspective astucieux. Pour la première fois, Taro a créé un jeu qui est aussi intéressant à jouer qu’à regarder, et qui présente également l’une des meilleures narrations et fins de tous les jeux vidéo. Il faut trois « playthroughs » pour couvrir l’ensemble de l’histoire, mais le temps investi en vaudra la peine au moment du générique de fin.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 est le résultat de décennies d’expérience de développement, offrant l’une des histoires les plus fortes que nous ayons vues de la part du studio, bien qu’elle soit souvent limitée aux personnages que nous connaissons déjà du jeu original. Tout au long de son histoire longue et lente, on nous montre l’angoisse et la douleur de la fin de l’ère du Far West, et la personnalité bourrue mais polie du protagoniste Arthur Morgan fait de lui la vedette parfaite de cette transition.

L’exploration du monde ouvert aboutit presque toujours à la découverte de quelque chose que vous n’avez jamais vu auparavant, qu’il s’agisse d’une nouvelle espèce d’animal à chasser ou d’une étrange scène de meurtre à examiner. Se perdre dans l’Ouest sauvage est facile, mais on ne veut jamais en sortir.

Star Wars Jedi : Ordre déchu

Respawn Entertainment est connu pour ses jeux de tir à la première personne comme Titanfall 2 et Apex Legends. Nous ne savions donc pas trop à quoi nous attendre lorsque le studio a annoncé qu’il réalisait Star Wars Jedi : Fallen Order, un jeu d’action Star Wars à la troisième personne centré sur les Jedi. Le résultat final est plutôt bon, combinant des éléments d’autres jeux d’action-aventure contemporains tout en injectant juste assez de magie Star Wars.

Situé après que l’Ordre 66 ait détruit la plupart des Jedi, Fallen Order met en scène un ancien Padawan qui doit se lancer dans une course pour protéger un objet puissant contenant des informations importantes, appréciées à la fois par les Rebelles et l’Empire. Le jeu comporte tous les pouvoirs de la Force et les mouvements acrobatiques que l’on peut attendre d’un Jedi.

God of War

Les trois premiers jeux God of War, ainsi que le préquel God of War : Ascension, sont des jeux violents, exagérés et souvent quelque peu ridicules qui mettent en scène l’anti-héros Kratos et son combat contre les dieux et les monstres de la mythologie grecque. Après avoir tant joué, la formule était devenue éculée, alors le développeur Sony Santa Monica est retourné à la planche à dessin pour lui donner un reboot/une suite appropriée en 2018, qu’il a simplement intitulée God of War.

Le résultat ? Une aventure beaucoup plus solide et intime, qui rompt avec l’ancienne personnalité de Kratos et en fait un héros plus identifiable. Le combat a également été radicalement modifié, en se concentrant davantage sur la stratégie que sur l’utilisation aveugle des boutons.

Étonnamment, le jeu évite la structure linéaire des jeux précédents pour adopter un style plus ouvert, le style « Metroidvania », populaire dans les jeux d’action et de rôle de cette génération.

Uncharted (série)

Naughty Dog est l’un des studios de jeux vidéo les plus talentueux de la planète, et le développeur l’a certainement prouvé avec la série Uncharted. Après les aventures du chasseur de trésor Nathan Drake dans Uncharted : The Lost Legacy, la série reprend le format d’Indiana Jones, mais avec une bonne dose de sarcasme et d’adrénaline, le tout pour donner l’impression de jouer dans un film.

Au cours des quatre jeux principaux, Drake et son partenaire Sully parcourent le monde à la recherche de trésors, s’attirant une myriade d’ennuis en cours de route. Cela inclut beaucoup de fusillades et de séquences d’évasion, offrant souvent un spectacle que l’on voit rarement dans d’autres jeux vidéo. Si vous voulez essayer le jeu en ligne, le mode multijoueur compétitif d’Uncharted 4 est étonnamment engageant.

Spider-Man de Marvel

Se balancer d’un gratte-ciel à l’autre dans la ville grandiose de New York est l’une des choses les plus étonnantes dans le jeu Marvel’s Spider-Man. Alors que l’histoire principale dure environ 20 heures, les joueurs ont l’occasion de voir et de faire beaucoup de choses. Qu’il s’agisse de débloquer des costumes et des gadgets Spidey vraiment cool ou de sortir l’appareil photo et de capturer certains des meilleurs sites de la ville.

Pour dire la vérité, il est vraiment difficile de ne pas se sentir comme le vrai Spider-Man en jouant à ce jeu. Les critiques sont même allés jusqu’à dire qu’il s’agissait du meilleur jeu vidéo de super-héros de son époque (dépassant Batman : Arkham Asylum).

Spider-Man de Marvel : Miles Morales

Cette suite du Spider-Man original n’en est pas une à proprement parler, mais elle y ressemble beaucoup. Dans ce jeu, Peter Parker part en vacances et est pris en charge par Miles Morales, qui a des pouvoirs différents. Bien que les mécanismes soient fondamentalement les mêmes que dans le titre précédent, ils donnent une impression un peu différente.

Au-delà de cela, Miles Morales dispose d’un casting intéressant de personnages pleins de charisme, plus un décor new-yorkais qui a l’air spécial et qui aborde des thèmes liés aux origines du personnage de manière plutôt élégante, sans tomber dans les clichés ou autre.

The Last of Us Part II

The Last of Us Part II a connu une année de sortie difficile, d’abord à cause du retard annoncé pour peaufiner le produit final, puis à cause de la pandémie, qui a affecté les plans de Naughty Dog. Cependant, l’attente semble en avoir valu la peine.

Le jeu poursuit les aventures d’Ellie et Joel, cinq ans après les événements du jeu original. Mais des événements quelque peu violents (tout est violent dans The Last of Us) modifient l’univers des personnages et obligent Ellie à vivre une aventure déterminante pour sa vie, dans un jeu dont le ton est très sombre et parfois peu porteur d’espoir.

Mortal Kombat 11

Célèbre dans les années 1990 pour son gameplay violent et ses Fatalities ridiculement gores, la série Mortal Kombat n’a pas été poursuivie pendant plus de 25 ans en raison de sa valeur de choc. NetherRealm Studios a fait de cette franchise de combat l’une des meilleures de la planète en introduisant des mécanismes de combat plus complexes et une histoire cinématique, et Mortal Kombat 11 s’appuie sur ce succès avec des combats plus axés sur l’espace, avec l’ajout de nouveaux coups fatals. Mortal Kombat 11 est également l’un des jeux de combat les plus personnalisables auxquels nous ayons jamais joué. Et les mouvements peuvent également être échangés pour créer votre combattant idéal. Vous pouvez également explorer la vaste krypte pour débloquer des récompenses encore plus intéressantes.

Resident Evil 2

Le « remake » typique de ce jeu vidéo améliore la résolution et met à jour certains problèmes de contrôle pour une nouvelle génération de joueurs, mais la vérité est que Capcom a poussé les choses beaucoup plus loin avec le Resident Evil 2 de 2019, car il raconte la même histoire de base que le jeu de 1998, mais avec des personnages complètement redessinés, de nouveaux combats et de nouvelles conversations, qui ont eu l’impression d’utiliser le jeu original comme cadre pour une prise moderne de l’horreur de survie.

Chaque créature effrayante prend une vie terrifiante sur la PlayStation 4, et brille encore plus sur la nouvelle console PS4 Pro. Avec l’une des meilleures conceptions audio entre les deux, vous pouvez également entendre les cris et les mouvements de tous les monstres grotesques, ce qui est pratique, surtout lorsque vous essayez d’éviter le terrifiant Tyrant.

Remake de Resident Evil 3

Un an seulement après la sortie de Resident Evil 2, Capcom a de nouveau séduit les fans de la série avec Resident Evil 3 Remake. Cette itération se déroule à peu près au même moment que l’histoire de Leon et Claire dans le jeu précédent, mais avec le retour de Jill Valentine, le personnage principal du Resident Evil original.

Les mêmes éléments de survie et de terreur sont présents, les joueurs devant faire face à des ressources limitées et à des créatures terrifiantes qui rôdent dans les rues de Raccoon City au rendu magnifique. Et c’est sans compter l’implacable et terrifiant Nemesis, qui vous traque avec une sérieuse puissance de feu. Avec un peu plus d’action dans le mélange et un mode multijoueur asymétrique, vous ne pouvez pas vous tromper avec ce fabuleux remake.

Doom Eternal

Doom Eternal est l’un des plus grands jeux de tir à la première personne de tous les temps, avec le célèbre tueur de Doom se déplaçant à travers les démons et les fauchant comme un danseur sur glace professionnel perdu en enfer. Abandonnant le cadre de la station spatiale de 2016 et développant un mélange éclectique d’environnements comprenant la Terre, d’autres planètes et l’enfer lui-même, Doom Eternal est en quelque sorte un retour à la victoire pour le développeur d’id Software. Alors qu’il n’avait pas grand-chose à prouver après avoir épaté les joueurs avec Doom, il a fait passer l’action à la vitesse supérieure avec de nouvelles armes, davantage de types de démons et des combats plus difficiles. Heureusement, dans chaque niveau, vous pouvez trouver un bonus de vie supplémentaire qui vous permettra de continuer à vous battre si les choses deviennent trop difficiles.

Doom Eternal met étonnamment l’accent sur son histoire dans une franchise qui ne s’est jamais perdue dans les détails. Le mythe du tueur de fantômes devient plus intéressant à mesure que nous apprenons des fragments de son passé, tandis que les nouveaux méchants sont parmi les plus redoutables et intimidants de la série.

Overwatch

Pendant un certain temps, il semblait que Blizzard ne pourrait jamais créer un nouveau jeu en dehors de ses trois principales franchises, Warcraft, Starcraft et Diablo. Jusqu’à ce qu’Overwatch arrive. Défini comme un jeu multijoueur, basé sur des objectifs et mettant l’accent sur la diversité des personnages, Overwatch n’est pas simplement une nouvelle franchise de Blizzard, mais une opportunité pour le genre tout entier.

Situé dans un monde où l’équipe internationale de super-héros a arrêté la révolution des robots, le jeu propose plus de 20 personnages uniques parmi lesquels choisir, chacun ayant ses propres compétences. C’est clairement l’un des jeux les plus convaincants de cette génération.

Call of Duty : Modern Warfare

Après Call of Duty : Ghosts et le gâchis que fut Call of Duty : Infinite Warfare, le développeur Infinity Ward est revenu à la série qui l’a rendu légendaire : Modern Warfare. Dans le reboot de 2019 de Call of Duty : Modern Warfare, l’éditeur a prouvé que ce classique pouvait être repensé pour la génération actuelle, en racontant une toute nouvelle histoire qui inclut des visages familiers aux côtés de nouveaux personnages.

Il est sensiblement différent de ses prédécesseurs, mais avec suffisamment de familiarité pour déclencher la nostalgie. Le mode multijoueur fonctionne de manière similaire, ajoutant de nouveaux modes tels que Gunfight et Ground War en plus des classiques, le tout avec un système de progression qui ne vous ralentit pas. Avec la sortie récente de Warzone, Modern Warfare est encore meilleur que jamais avec le mode Battle Royale.

Légendes d’Apex

Au lieu de développer une suite complète de Titanfall 2, Respawn Entertainment a développé un jeu de combat intitulé Apex Legends. Situé dans le même univers que les jeux Titanfall, ce jeu conserve le flair de Respawn pour une excellente action de tir à la première personne, et les capacités spéciales des différentes classes offrent une bonne variété d’options pour les joueurs qui s’ennuient des mêmes vieux jeux de bataille royale.

Respawn a aussi intelligemment ajouté sa propre touche à la formule de la bataille royale en introduisant un « respawning » : avec son nom, comment pourrait-il en être autrement ? S’il est tué, le drapeau d’un joueur peut être récupéré par un coéquipier, qui peut le ramener à la vie dans une borne de respawn spéciale. Il existe également des dispositifs spéciaux de redéploiement que vous pouvez utiliser pour vous remettre en l’air comme au début d’une partie, et le système « ping » permet de communiquer très facilement avec des coéquipiers qui ne portent pas de casque.

Fortnite

Fortnite d’Epic Games, et plus particulièrement son jeu gratuit Fortnite : Battle Royale, n’a pas besoin d’être présenté. Le jeu est devenu un phénomène mondial, avec ses danses et ses mécanismes qui ont fait leur chemin dans presque toutes les facettes de la culture pop, ainsi que son jeu de bataille royale addictif, qui garde les joueurs rivés à leurs écrans pendant des heures.

S’appuyant sur la formule établie dans des jeux comme PlayerUnknown’s The Culling et Battlegrounds, Fortnite ajoute des structures constructibles au mélange, vous donnant la possibilité de créer des couvertures et des opportunités d’embuscades, où que vous soyez sur la carte. Grâce aux mises à jour régulières qui ajoutent des armes et des véhicules supplémentaires, ainsi que du contenu scénaristique, vous trouverez toujours quelque chose d’inédit dans le jeu.

Warframe

Warframe, l’un des premiers jeux sortis sur PlayStation 4, offre le grind et l’action en coopération d’un jeu comme Destiny 2 sans que ses joueurs aient à dépenser un centime, et n’a cessé de s’améliorer au fil des ans pour devenir ce que beaucoup de ses fans considèrent comme leur principal « passe-temps ». Avec ses combats de mêlée et à distance, et ses capacités avancées de parkour, vous pouvez jouer de la manière qui convient le mieux à votre style particulier.

Si le jeu est facile au début, il devient rapidement complexe au fur et à mesure que vous progressez, pour finalement évoluer vers une sorte de RPG d’action à la troisième personne. En combinant astucieusement vos armes avec d’autres compétences, vous devez maximiser votre puissance de feu pour remporter la victoire.

PlayStation

Minecraft

De nombreux éditeurs utilisent le terme « sandbox » comme un terme général pour désigner les jeux à monde ouvert, mais peu méritent ce terme plus que Minecraft. Son principe est aussi simple que séduisant : vous êtes lâché dans un monde généré de manière procédurale et vous devez survivre par tous les moyens possibles. Il s’agit notamment de s’aventurer dans les profondeurs de la planète pour exploiter de nouvelles ressources, d’affronter des « creepers » explosifs et de construire des abris pour se protéger des ennemis, le tout dans l’espoir de manger leur cervelle chaque fois que le soleil se couche.

Si le mode survie n’est pas pour vous, une option créative est également disponible et vous donnera accès à toutes les ressources et outils du jeu pour construire la maison de vos rêves. Si vous voulez mettre un ami dans le coup, il y a une option multijoueur, et des tonnes de fonctionnalités disponibles pour donner à votre monde l’aspect parfait.

Stardew Valley

Qui aurait imaginé qu’un simulateur d’agriculture puisse connaître un tel succès ? Après que le développeur Eric Barone ait été frustré par l’état de la longue série Harvest Moon, il a pris sur lui de créer le jeu vidéo auquel il voulait vraiment jouer. Le résultat est Stardew Valley, une charmante lettre d’amour à l’ère du 16 bits, avec de charmants personnages à rencontrer, des activités à accomplir et des zones dangereuses à explorer.

Dans Stardew Valley, vous pouvez transformer vos terres en la ferme dont vous avez toujours rêvé, et il existe de nombreuses options pour en faire une maison. Vous pouvez même interagir avec le reste des habitants de la ville, pour autant que vous puissiez vous éloigner de vos plantations pendant un certain temps.

No Man’s Sky

Le développement de No Man’s Sky a été un marathon, pas un sprint. Ce jeu d’exploration spatiale incroyablement ambitieux a été réalisé par une petite équipe de Hello Games, basée au Royaume-Uni, et il a attiré l’attention des joueurs. Avec des milliards de planètes à explorer – chacune ayant une faune et une flore uniques à découvrir – les expériences de deux joueurs ne seront jamais identiques.

Son lancement en 2016 a été compliqué, mais le jeu a continué à s’améliorer au fil du temps, jusqu’à la mise à jour « NEXT » de juillet 2018, qui a étendu les fonctionnalités de construction et a finalement ajouté une option multijoueur pour que les participants puissent se perdre sur une planète mystérieuse avec un ami.

Les taches de sang : le rituel de la nuit

Konami semble plus que désireux de laisser la série Castlevania derrière lui, ne sortant que des jeux plus anciens sur les consoles current-gen et soutenant l’adaptation animée Netflix. Cependant, le producteur de longue date Koji Igarashi savait que les fans étaient intéressés par un nouveau jeu d’action en monde ouvert et a dirigé la création du successeur spirituel Bloodstained : Ritual of the Night.

Comme un jeu Castlevania à part entière, Bloodstained propose des niveaux étendus remplis de pièges et d’ennemis, des personnages améliorables, différents timings d’armes et de nombreux boss à vaincre. Il vous donne également diverses capacités magiques pouvant être utilisées en combat, comme un tentacule invoqué, et conserve les caractéristiques des jeux Castlevania.

Cellules mortes

Vous recherchez un jeu de plateforme difficile à manier et qui vous récompense à chaque petit succès ? Alors vous devez jouer à Dead Cells. Ce jeu rapide vous fait explorer des niveaux et combattre des ennemis maléfiques dans le but de vous échapper d’une île « maudite ». Si le cadre n’est pas très différent des autres jeux de plates-formes, les commandes très réactives du jeu portent le combat à un niveau supérieur.

Vous apprécierez également les nombreuses capacités spéciales que votre personnage peut acquérir au cours de ses nombreuses carrières. Ils donnent un sentiment de puissance malgré le fait que vous risquez presque toujours de mourir si vous faites une erreur. Ce gameplay à haut risque et à haute récompense crée des tensions merveilleuses et vous donnera envie d’essayer encore une fois.

Spelunky 2

Le premier Spelunky était un jeu indépendant qui a prouvé que les indépendants pouvaient être tout aussi divertissants que les grands titres. Et Spelunky 2 a répété la dose, désormais dans une version pour consoles plus modernes.

Spelunky 2 est un excellent roguelike platformer dans lequel perdre est toujours au coin de la rue, bien que les contrôles soient très précis et vous permettent d’esquiver les défis sans aucun problème. La présentation est également solide et très accrocheuse, ce qui masque quelque peu la difficulté de certains scénarios.

Kentucky Route Zero

L’un des jeux centrés sur la narration les plus acclamés de tous les temps, Kentucky Route Zero est finalement arrivé sur PS4 début 2020. Situé sous le Kentucky dans un tunnel secret, le jeu met en scène un chauffeur de camion et se concentre sur le dialogue et l’atmosphère plutôt que sur un défi traditionnel.

Il se déroule en cinq actes, dont le dernier est sorti en même temps que la « TV Edition » qui est arrivée sur les consoles. C’est un voyage palpitant et excitant du début à la fin. Le style visuel simple mais distinct du jeu sert bien ses thèmes, ressemblant à une peinture à l’aquarelle faite de lignes nettes et drastiques.

The Witness

The Witness, la suite tant attendue de Braid créée par Jonathan Blow en 2008, est un casse-tête autonome dans la veine de Myst. Comme le classique des années 90, vous débarquez sur une île mystérieuse avec peu ou pas de contexte, et vous êtes chargé de résoudre une série d’énigmes, qui vous permettent ensuite d’explorer et de découvrir les secrets de l’île.

Contrairement à Myst, cependant, les défis de The Witness sont clairement définis. Blow a créé une riche syntaxe de mécanismes de casse-tête dans ce cadre cohérent, ce qui permet de maintenir la pression.

Persona 5 Royal

Persona 5 Royal est tout ce que le Persona 5 original aurait dû être. Le RPG de combat au tour par tour d’Atlus est plein de personnalité et de charisme, dans une histoire où vous contrôlez un lycéen qui, bizarrement, doit voler le cœur des méchants pour sauver le monde.

Persona 5 Royal est un très bon jeu qui ajoute des dizaines d’heures de nouveau contenu, de nouveaux personnages et qui rend justice à l’arc narratif de Goro Akechi. Persona 5 Royal est non seulement la meilleure version du jeu, mais aussi l’un des meilleurs RPG sur PlayStation 4.

Final Fantasy 7 Remake

Pendant des décennies, l’un des jeux les plus demandés était un remake de Final Fantasy 7. Il est enfin arrivé et il offre tout ce que les fans voulaient et plus encore. En plus d’être probablement le jeu le plus beau sur PS4, il raconte l’histoire de Cloud, Aerith et du groupe Avalanche de la manière la plus intelligente et la mieux écrite qui soit.

Tout ce qui concerne Final Fantasy 7 Remake a été modernisé pour s’adapter à la culture d’aujourd’hui sans pour autant laisser de côté ce qui a fait son succès. Ce qui est encore plus fou, c’est qu’il a réussi à faire un RPG japonais complet sans donner l’impression d’être vide. En troquant le format au tour par tour contre une mécanique d’action complexe et rapide, c’est la meilleure façon de découvrir l’un des plus grands jeux jamais créés.

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn offre un changement de rythme. Vous incarnez Aloy, de la tribu Nora, dans un monde post-apocalyptique vaste et tentaculaire, envahi par de grandes bêtes mécaniques. De plus, Horizon Zero Dawn est bien plus qu’un joli jeu. Le combat fluide pour abattre la vaste gamme de bêtes robotiques est toujours excitant et frais.

De même, l’histoire et le monde qu’elle présente sont captivants pour son héroïne courageuse. Dans l’ensemble, Horizon Zero Dawn parvient à offrir une abondance de plaisir au cours d’une aventure de plus de 30 heures, ce qui en fait un jeu exceptionnel dans son genre.

The Witcher 3 : Wild Hunt

Si de nombreux RPG sont disponibles sur la PlayStation 4 de Sony, The Witcher 3 : Wild Hunt est l’un des meilleurs. Les joueurs reprennent le rôle de Geralt de Rivia et se battent contre l’avancée de l’armée des chasseurs sauvages dans les royaumes du Nord.

Bien que le style reste similaire à celui des jeux précédents de la série, celui-ci présente de nouvelles mécaniques de combat et une personnalisation considérablement améliorée, ce qui contribue à améliorer la jouabilité et à offrir un plus grand sens de la profondeur.

D’autre part, peu de jeux possèdent le type d’écriture de Witcher 3, qui offre une histoire captivante écrite par le scénariste Marcin Blacha. Le plus grand avantage du jeu est peut-être le fait que l’histoire principale prend environ 30 heures à terminer.

Monster Hunter : World

Ce n’est pas exactement le jeu Monster Hunter le plus traditionnel, mais c’est ce qui le rend si bon. Si vous appréciez un bon jeu de rôle en monde ouvert où vous pouvez traquer des monstres rares, vous engager dans des combats acharnés et créer de superbes armures à partir de leurs restes, alors Monster Hunter : World est fait pour vous.

Monster Hunter : World modernise un RPG classique et le rend accessible à tous. Il propose des zones magnifiques qui semblent vivantes, des monstres à l’IA améliorée et des DLC croisés avec Final Fantasy, Street Fighter et Horizon Zero Dawn. Vous trouverez également un mode multijoueur où jusqu’à quatre joueurs peuvent revêtir leur meilleur équipement et affronter ensemble de dangereuses bêtes.

Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima a été l’une des surprises de 2020. Situé pendant l’invasion mongole du Japon, le jeu utilise la merveilleuse île de Tsushima comme base d’une remarquable histoire de samouraïs, d’honneur et de gloire, le tout enveloppé dans un jeu d’action teinté de RPG avec de nombreuses quêtes et une grande carte à explorer.

Pourtant, Ghost of Tsushima n’est pas un jeu ennuyeux ou quelque chose comme ça ; au contraire, chaque activité du jeu en vaut la peine. Le système de combat est également très intéressant et équilibre la simplicité de jeux comme Assassin’s Creed avec des mécanismes plus profonds comme Dark Souls de la bonne manière.

Destiny 2

Si beaucoup d’entre nous ont aimé le Destiny original, nous devons admettre qu’il avait une histoire cryptique et confuse et un monde étonnamment vide. Ces problèmes ont été corrigés dans Destiny 2, un jeu si riche en contenu que nous nous sommes soudainement retrouvés à y jouer pendant trois ou quatre heures d’affilée sans même nous en rendre compte. Le combat fluide du premier jeu est de retour, mais il est associé à une histoire cinématique qui s’étend sur quatre mondes différents, une multitude de « quêtes » supplémentaires à accomplir, six attaques en coopération et un composant multijoueur compétitif aussi bon que Titanfall 2 ou Battlefield 1.

Final Fantasy XIV

Lorsque le MMO Final Fantasy XIV est sorti en 2010, il a été catalogué comme l’un des pires jeux de l’époque. Cependant, Square Enix n’a pas baissé les bras et a choisi de le reconstruire entièrement dans une nouvelle version appelée Final Fantasy XIV : A Realm Reborn. Connu sous le nom de inal Fantasy XIV, c’est l’un des seuls véritables jeux MMO disponibles sur la PlayStation 4, et il a reçu un accueil beaucoup plus positif à son lancement.

Plusieurs patchs et extensions payants ont été publiés ces dernières années, dont le notable Shadowbringer de 2019, qui a ajouté de nouveaux donjons et un raid inspiré de Nier, ainsi que de nouvelles classes, races, parties de la carte et un nouveau plafond de niveau maximal. Une nouvelle extension appelée Endwalker est attendue pour la fin 2021.

Crash Team Racing : Nitro-Fueled

Nous sommes arrivés au point où les jeux vidéo contemporains ont aussi leurs spin-offs ou leurs séries dérivées. Cela nous rend généralement méfiants, mais il faut reconnaître que Crash Team Racing : Nitro-Fueled offre l’action frénétique et loufoque du jeu de karting original avec une nouvelle couche de peinture. Après le quelque peu décevant Team Sonic Racing, c’est le remplacement parfait d’un jeu Mario Kart sur la PS4.

Grâce à la puissance d’Internet, vous pouvez affronter vos amis en ligne, et le jeu inclut également une partie du contenu vu pour la première fois dans Crash Nitro Kart. La version PS4 est également livrée avec des skins exclusifs.

Gran Turismo Sport

Avec Gran Turismo Sport, Polyphony a créé l’un des produits les plus réalistes et les plus captivants de toute la série. Avec la prise en charge de la résolution 4K, de 60 images par seconde et du HDR, vous pourrez voir chaque trace de vos pneus et chaque goutte de pluie qui tombe sur vos vitres, ainsi que 150 véhicules différents à choisir.

Il existe également des fonctions d’aide à la conduite pour les conducteurs moins expérimentés qui souhaitent profiter de Gran Turismo Sport, ainsi qu’une « école de conduite ». De plus – et pour autant que votre estomac le supporte – vous pouvez jouer à cette œuvre avec le PlayStation VR, car il est compatible. Il s’agit d’un mode complet à 360 degrés qui montre tout l’intérieur de la voiture pendant la course. Époustouflant.

Wipeout Omega Collection

Cela fait quelques années que nous n’avons pas eu de nouvelle entrée dans la série de courses de science-fiction Wipeout, mais plusieurs de ses meilleurs jeux sont désormais disponibles sur PS4 dans la Wipeout Omega Collection. Comprenant Wipeout HD, Wipeout HD Fury et Wipeout 2048, les jeux ont été remastérisés pour prendre en charge la 4K et le HDR sur PlayStation 4 Pro, et les textures ont été entièrement repensées pour être bien plus belles de près. C’est encore mieux avec le casque PlayStation VR, car le mode VR inclus place l’action dans une perspective à la première personne pour que vous puissiez vraiment vivre les grands loopings et les virages qui se produisent dans chaque course.

MLB The Show 20

MLB The Show 20 est le seul simulateur de baseball sur le marché, mais cet avantage n’a pas rendu Sony San Diego complaisant. Le dernier jeu a fait l’objet d’une refonte majeure, de la frappe au lancer, avec davantage de possibilités de mise en pratique. Le mode « Road to the Show » a été modifié pour être plus stimulant et plus gratifiant. Il a également été simplifié pour offrir plus rapidement les jeux les plus passionnants de la saison.

Obtenir ne serait-ce qu’une seule balle peut être un défi si vous êtes face à un lanceur talentueux, mais l’excitation que procure la synchronisation parfaite d’un strike et la frappe d’une balle dans l’espace en vaut la peine.

NBA 2K (Série)

2K Sports est le roi du basket-ball depuis des années, et l’expérience n’a jamais été aussi réaliste que sur la PlayStation 4. Avec des modèles de joueurs presque photoréalistes, il est parfois difficile de dire si vous jouez à un jeu vidéo ou si vous regardez un match de NBA en direct, et il y a suffisamment de modes inclus dans NBA 2K19 pour vous tenir en haleine toute la saison.

Du populaire mode « MyCareer » (centré sur un seul joueur qui gravit les échelons) au mode en ligne MyTeam, il y a toujours quelque chose que vous n’avez pas fait auparavant, et les améliorations apportées à chaque nouvelle version rendent le simulateur plus réaliste.

FIFA (série)

EA Sports a eu fort à faire lors du développement de FIFA 20, car il a dû se passer du mode histoire qui était inclus dans les trois précédents volets. L’histoire d’Alex Hunter a été perdue dans FIFA 20, mais l’ajout de Volta Football a permis de rendre cette omission plus acceptable. Le nouveau mode ressemble au football pour ceux qui n’aiment pas ce sport, avec des scores élevés et même la possibilité de faire rebondir le ballon sur le mur.

Les changements ne sont pas aussi évidents pour ceux qui n’ont pas joué de manière obsessionnelle, mais la nouvelle « finition composite » dans les situations de un contre un et un système de plaquage plus réaliste ont contribué à rendre le jeu plus juste et une version plus équilibrée du sport. Plus de buts et d’options dans FIFA Ultimate Team devraient également vous permettre de continuer à jouer pendant des mois.

Rocket League

Est-ce le football, le basket-ball ou autre chose ? Cela n’a pas vraiment d’importance dans Rocket League, le jeu de course hybride qui remplace les joueurs humains par des véhicules à propulsion par fusée capables de s’élever dans les airs pour frapper des ballons de football surdimensionnés dans le filet.

Avec d’autres compétitions qui imitent des sports comme le basket-ball et une tonne de contenu post-lancement, vous pouvez facilement laisser tomber tout ce que vous faites et jouer à Rocket League pendant des semaines.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Les nouveaux jeux Tony Hawk nous ont non seulement fait remonter le temps, mais ont également redonné à la franchise sa gloire d’antan. Plus précisément, cet ensemble avec les remakes des deux premiers titres est très intéressant car, visuellement, ils semblent plus actuels, tandis que les menus, les modes et d’autres éléments ont été mis à jour selon un standard plus moderne.

Ce qui n’a pas changé, en revanche, c’est le gameplay. Les jeux d’origine ont toujours une sensation formidable, et ces rééditions ne changent pratiquement rien. Si vous avez joué à Tony Hawk à l’époque, vous vous souviendrez avec nostalgie de la bande-son. Si ce n’est pas le cas et que vous commencez à la connaître, vous comprendrez pourquoi cette saga est si appréciée.

Assassin’s Creed Origins

Il existe de nombreux jeux Assassin’s Creed, mais Origins est l’un des plus importants. Avec ce titre, la série s’est transformée en RPG à part entière, abandonnant son style d’action plus simple et ajoutant des mécanismes beaucoup plus complexes. Et si ce rebondissement n’a pas plu à tout le monde, la plupart des fans l’ont accueilli avec joie.

Dans Origins, vous avez l’occasion d’explorer l’Égypte ancienne sur les traces de Bayek, qui finira par devenir un proto assassin avant tout ce qui a suivi avec la confrérie. La carte regorge de lieux et d’éléments à admirer, comme les superbes pyramides de Gizeh, les sphinx ou le fleuve Nil, qui constitue également un élément important du décor. Assassin’s Creed Origins est l’un des titres les plus récents de la saga qu’il faut absolument jouer.

Yakuza : Like a Dragon

Bien qu’elle existe depuis 15 ans, la franchise Yakuza n’était pas très populaire en Occident avant la sortie de certains de ses titres les plus récents. L’un d’entre eux est Yakuza : Like a Dragon, le septième opus de la série principale, qui s’accompagne d’un changement marqué de son système de combat : il est désormais au tour par tour.

Mais en plus de ce qui précède, Like a Dragon possède certains des meilleurs personnages de toute la saga et l’histoire est à la fois ridicule, drôle et très bien écrite. Le personnage principal, Ichiban Kasuga, a beaucoup de charisme et doit faire face à des situations très étranges avec le reste d’un casting rempli de personnages tape-à-l’œil. Yakuza : Like a Dragon est un bon point de départ si vous n’avez jamais joué à la série auparavant.

Call of Duty : Warzone

Call of Duty : Warzone n’a pas inventé le sous-genre de la bataille royale, mais il a certainement capitalisé sur une tendance et apporté de nombreuses modifications et améliorations à la formule. Le jeu a été lancé gratuitement en mars 2020 et s’appuie sur Modern Warfare de 2019, avec un gameplay et des mécanismes basés sur le Call of Duty classique.

Mais alors que d’autres jeux du sous-genre semblaient inachevés ou avec des éléments à moitié réalisés, Warzone a prouvé tout le contraire en termes de profondeur, de présentation et de raffinement général du produit. Réunir 150 personnes dans un seul jeu n’est pas une mince affaire, mais dans Warzone, la bataille royale semble avoir fait un pas en avant.

À cela s’ajoutent une poignée d’éléments multijoueurs traditionnels de Call of Duty qui enrichissent l’expérience et ont gardé tant de joueurs accrochés à ce jour.

Resident Evil 7 : Biohazard

Lorsqu’il a été présenté au monde, Resident Evil 7 a suscité une certaine controverse en raison du passage à une perspective à la première personne. La série était jusqu’alors présentée à la troisième personne, et pourquoi réparer ce qui n’était pas cassé ? Heureusement, c’est l’une des meilleures décisions prises par Capcom ces dernières années, car si ce jeu a un ton étrange au début, il devient au fur et à mesure de sa progression l’une des expériences les plus intéressantes de Resident Evil.

En effet, les éléments d’horreur ont une fois de plus occupé le devant de la scène, laissant quelque peu de côté les aspects de jeu d’action qui se démarquaient dans Resident Evil 5 et Resident Evil 6. Avec cette nouvelle perspective, le jeu semble beaucoup plus proche, personnel et terrifiant. Ajoutez à cela une version en réalité virtuelle qui vous permet de jouer au titre complet dans ce format, et c’est certainement l’une des expériences de jeu les plus terrifiantes qui soient.

Hitman 3

Oui, c’est un jeu PlayStation 5, mais il est également apparu sur PS4. Il s’agit de la conclusion de la trilogie appelée World of Assassination qui a débuté en 2016 avec Hitman et s’est terminée en 2021. Et oui, l’histoire est très intéressante et accrocheuse, mais c’est la conception des mécanismes, des niveaux et des systèmes qui rendent ces titres si remarquables.

Le principe de Hitman 3 est simple : vous éliminez une cible et c’est tout. C’est au joueur de décider de la manière dont il s’y prend, et c’est là que réside le génie de ce jeu, qui offre de nombreuses possibilités pour accomplir une mission. Vous pouvez jouer à la manière de Rambo (ce qui n’est pas recommandé) ou vous déguiser en serveur, politicien, technicien ou tout autre personnage pertinent pour l’environnement dans lequel se déroule une mission particulière. Hitman 3 laisse beaucoup de place à l’expérimentation et à la créativité et c’est pourquoi il constitue une excellente conclusion à la trilogie.