Les meilleurs jeux Xbox Game Pass pour console et PC en 2021

Game Pass est sans aucun doute le service de jeux vidéo qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Pour 14,99 $, il vous donne accès à un catalogue énorme et fantastique de jeux, y compris des nouveautés telles que Forza Horizon 5 et Halo : Infinite. En outre, l’abonnement Game Pass Ultimate à 14,99 $ vous permet de jouer à des jeux sur votre console Xbox, votre PC ou votre appareil mobile via le xCloud. Et comme le catalogue du Game Pass change de mois en mois, avec des jeux qui arrivent et d’autres qui partent, voici ce qu’ils sont les meilleurs jeux Xbox Game Pass sur console et PC.

Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 reprend exactement les mêmes éléments qui ont rendu Forza Horizon 4 fantastique, et cela semble être la bonne décision. Avec la formule éprouvée qui consiste à conduire ici pour obtenir une voiture que vous pourrez conduire là, Playground Games vous emmène dans certains des lieux les plus emblématiques du Mexique, du site archéologique de Teotihuacan au centre du pays aux plages paradisiaques de la Basse-Californie, en passant par le coloré et colonial Guanajuato. Et si Forza Horizon 5 est un jeu extrêmement divertissant, c’est aussi un jeu qui, presque un an après la sortie de la Xbox Series X, tire pleinement parti de son matériel pour présenter des graphismes que l’on peut qualifier de véritablement next-gen.

Si vous n’avez pas de Game Pass, souscrivez à un abonnement d’au moins un mois et essayez Forza Horizon 5, vous ne le regretterez pas.

Disponible sur Xbox X / S Series, Xbox One et PC.

Forza Horizon 5 sur Game Pass

Hadès

Hades est un jeu merveilleux auquel vous pouvez jouer sur le Game Pass de la manière qui nous semble la meilleure : avec un clavier et une souris. Pourtant, le système de contrôle fonctionne bien et il est même merveilleusement adapté pour être joué sur un écran mobile via xCloud. Si vous n’avez pas encore essayé le chef-d’œuvre de Supergiant Games, faites-le avec le Game Pass ! Hades est un jeu d’action majestueux. Il se joue en vue isométrique et les graphismes sont de type cartoon. Au début, il ressemble à un hack’n slash, mais au fur et à mesure qu’il progresse, Hades se montre pour ce qu’il est : un jeu extraordinaire de type rogue où votre stratégie sera la clé du succès.

Disponible sur Xbox X / S Series, Xbox One, PC et xCloud.

Hades sur Game Pass

Age of Empires IV

Age of Empires IV (Age of Empires 4) marque le retour de la série classique de jeux vidéo de stratégie en temps réel (RTS), et le fait de manière extraordinaire, puisqu’en plus de ses solides mécanismes de jeu, il inclut ce qui est certainement les meilleures cinématiques dans un jeu vidéo en 2021. Chacune d’entre elles sert de prologue aux batailles du jeu, toutes des conflits historiques qui ont changé le cours de l’Europe ou de l’Asie, et sont conçues comme les pièces d’un documentaire de History Channel. Si vous êtes un fan du genre, Age of Empires IV est un jeu incontournable, et si vous êtes un nouveau venu, alors c’est un point d’entrée fantastique ; vous aurez peut-être un peu de mal avec les commandes, mais une fois que vous aurez pris le coup de main, le jeu est merveilleux.

Disponible sur PC.

Age of Empires IV sur Game Pass

Doom Eternal

Après le merveilleux reboot de 2016, id Software perfectionne sa formule d’action frénétique et sanglante avec Doom Eternal. Tout ce qui a rendu le Doom de 2016 extraordinaire est de retour, mais amélioré. Et à la fin du mois de juin, id Software a publié une mise à jour pour optimiser Doom Eternal pour la Xbox Series X, de sorte que vous pourrez jouer à ce fantastique FPS à tracé de rayon à une solide 60 images par seconde. De plus, si vous aimez les animations fluides, vous avez la possibilité de jouer à 120 images par seconde.

Disponible sur Xbox X / S Series, Xbox One et PC.

Doom Eternal sur Game Pass

Back 4 Blood

S’il est vrai que Back 4 Blood n’est pas brillant, c’est assurément un jeu divertissant que vous apprécierez si vous avez trois autres joueurs à votre disposition. Si en 2012, à l’époque de Left 4 Dead, vous étiez un outsider du jeu vidéo, sachez que Back 4 Blood (une sorte de suite spirituelle) est un jeu de tir à la première personne coopératif où vous incarnez l’un des quatre survivants qui doivent travailler en équipe pour sortir vivants d’un endroit infesté de zombies. Oui, c’est un peu comme le mode zombie de Call of Duty, mais avec des sessions plus longues et des cartes beaucoup plus grandes.

Ce qui différencie Back 4 Blood de Left 4 Dead, c’est que cette fois-ci, une grande partie du succès ou de l’échec des parties dépendra de la façon dont vous organiserez votre paquet de cartes, qui représentent grossièrement les capacités dont vous disposerez dans le jeu. Essayez-le, il pourrait être une vitrine maintenant que la saison des fêtes est à nos portes.

Disponible sur Xbox X / S Series, Xbox One et PC.

Back 4 Blood sur Game Pass

Gears 5 : Game of the Year Edition

Un extraordinaire jeu d’action à la troisième personne qui offre un mode de campagne mémorable et un mode multijoueur profond, mais qui s’adresse également aux joueurs novices. Le Game Pass ne pourrait pas être un service Microsoft sans un jeu Gears of War, et Gears 5 englobe tout ce qui fait de cette série l’une des plus appréciées de la Xbox. Gears 5 : Game of the Year Edition comprend l’extension Hivebusters, donc même si le multijoueur n’est pas votre truc, il y a beaucoup de contenu pour jouer en solo.

Disponible sur Xbox X / S Series, Xbox One, PC et xCloud.

Gears 5 sur Game Pass

Star Wars Jedi : The Fallen Order

Star Wars Jedi : The Fallen Order est un jeu d’action fantastique qui suit les traces du fabuleux Star Wars : The Force Unleashed. Respawn Entertainment, le studio qui s’est fait connaître avec Titanfall, a fait de The Fallen Order un jeu qui mélange les mécanismes de la série Uncharted avec des éléments d’action des jeux de tir à la troisième personne, ce qui, placé dans le monde de Star Wars, donne un résultat difficile à mépriser.

Disponible sur Xbox X / S Series, Xbox One et PC.

Star Wars Jedi : The Fallen Order sur Game Pass

Microsoft Flight Simulator

Si Microsoft Flight Simulator n’est peut-être pas le jeu le plus populaire, et encore moins le plus accessible (il s’agit d’un simulateur de voyage aérien très complet), c’est assurément le genre de jeu différent auquel on ne s’attend pas sur une console Xbox. La série Flight Simulator est l’une des plus emblématiques sur PC, alors maintenant que le jeu a été porté sur Xbox X / S Series, nous vous suggérons d’y jeter un œil, surtout si vous recherchez une expérience beaucoup plus contemplative. De plus, tout comme Forza Horizon 5, Microsoft Flight Simulator vous montrera pourquoi votre Xbox X Series est une console next-gen.

Si vous avez l’intention de jouer sur une Xbox Série S, sachez qu’elle occupera environ 150 Go. Gérez donc votre précieux espace de stockage et bonne chance si vous prévoyez d’en acheter d’autres.

Disponible sur Xbox X / S Series et PC.

Microsoft Flight Simulator sur Game Pass

Among Us

Among Us n’a pas besoin d’être présenté, et bien que sa popularité ait diminué, il est toujours l’un des plus recherchés sur, eh bien, à peu près n’importe quelle plate-forme où vous pouvez jouer à des jeux vidéo. Et si vous avez vécu sous une roche ces dernières années et n’avez aucune idée de ce qu’est Among Us, le principe est que vous incarnez soit l’équipage d’un navire, soit un imposteur qui vise à les assassiner tous. Un peu comme Alien : Le Huitième Passager, mais avec d’adorables petits singes et une bande de ratons.

Disponible sur PC.

Among Us sur le Game Pass

Destiny : Beyond the Light

L’une des raisons pour lesquelles Game Pass est la meilleure offre de jeux vidéo par abonnement est le rapport qualité-prix qu’il vous offre. Le Game Pass inclut Destiny : Beyond the Light, une extension qui vous coûterait normalement 39,99 $. Si vous n’avez pas Destiny et que vous pensiez vous procurer le Game Pass, c’est sans aucun doute votre meilleure option.

Si vous n’avez jamais joué à Destiny, imaginez qu’il s’agit d’un jeu dans lequel vous créez un personnage de style mandalorien et passez votre temps à parcourir des planètes en accomplissant des quêtes à la recherche d’armes et d’améliorations pour votre armure. Oui, presque comme la recherche de beskar.

Disponible sur Xbox X / S Series, Xbox One et PC.

Destiny 2 : Beyond the Light sur Game Pass.

The Outer Worlds

Ce jeu de rôle à la première personne est une satire d’un futur dystopique dans lequel les entreprises contrôlent l’univers et terraforment les planètes en exploitant leurs travailleurs. Le jeu est développé par Obsidian, qui est également à l’origine de la série Fallout. Si vous aimez cette série, The Outer Worlds vous plaira certainement.

Disponible sur PC.

The Outer Worlds sur Game Pass

Resident Evil 7 biohazard

Avant que Capcom ne décide que la meilleure voie pour Resident Evil était de faire un remake de ses jeux classiques, la série a été bouleversée avec Resident Evil 7 biohazard. Il se joue à la première personne et, pendant la majeure partie du jeu, il ressemble à une véritable histoire de survie. Et c’est effrayant.

Disponible sur Xbox X / S Series, Xbox One et PC.

Resident Evil 7 sur Game Pass

Nier Automata : Edition BECOME AS GODS

Un jeu vidéo d’action fantastique avec des éléments de RPG. Le jeu a été développé par Platinum Games, le studio derrière Bayonetta. L’action est frénétique, mais pour y parvenir, vous devez explorer un vaste monde ouvert.

Disponible sur PC.

Nier Automata sur Game Pass

Alien Isolation

Le meilleur jeu vidéo basé sur la série Alien est un hommage au film classique de 1979. Vous incarnez la fille de Ripley, qui tente de survivre à un xénomorphe qui la poursuit à travers un vaisseau Nostromo en décalque. En d’autres termes, imaginez Alien : Le Huitième Passager transformé en jeu vidéo. Une très bonne.

Disponible sur Xbox X / S Series, Xbox One et PC.

Alien Isolation sur Game Pass

Batman : Arkham Knight

Le meilleur jeu vidéo Batman jamais réalisé. Batman : Arkham Knight est une adaptation extraordinaire du concept de Batman de Christopher Nolan. Conduire la Batmobile dans Gotham est incroyable et son style en monde ouvert vous permet d’explorer la ville avec une relative liberté. Si vous y avez joué à l’époque de la Xbox One, vous pouvez peut-être passer votre tour, mais si c’est l’un de vos jeux préférés et que vous avez une Xbox Series X, faites-vous une faveur et jouez-y à nouveau, car les améliorations graphiques et le gameplay à 60 images par seconde donnent à Batman : Arkham Knight l’impression d’être un jeu sorti hier.

Disponible sur Xbox X / S Series et Xbox One.

Batman Arkham Knight sur Game Pass