Dès son arrivée en 2011, Minecraft nous a offert une nouvelle façon de créer, d’explorer et de vivre des aventures dans un environnement virtuel, et aussi – comme vous le savez probablement déjà – il s’est avéré être une excellente plateforme pour construire des structures. Dans cet article, nous rassemblons quelques-unes des les meilleurs modèles de maisons dans Minecraft (certains proposent même des tutoriels, afin que vous puissiez les recréer vous-même).

Les meilleurs modèles de maisons dans Minecraft

Maison en bois d’automne

Nous ne pouvons nous empêcher de ressentir un sentiment de chaleur à chaque fois que nous voyons cette maison en bois pittoresque construite par Zaypixel. C’est une création dans laquelle nous aimerions emménager si elle était disponible dans la vraie vie. Non seulement la maison est adorable, mais elle présente également plusieurs caractéristiques attrayantes, notamment une chambre, un coin cuisine avec un coin repas, une cheminée et une vue magnifique sur les feuillages d’automne. Mieux encore, la vidéo de Zaypixel comprend des instructions pour que vous puissiez vous aussi construire cette maison.

Maison moderne

L’architecture moderne est considérée comme un mélange de forme et de fonctionnalité avec ses couleurs vives et ses angles droits et fins. Cette maison de Keralis montre exactement pourquoi ce style est si désirable. Commencez par explorer la propriété, qui dispose d’une aire de jeux, d’une piscine extérieure et d’une terrasse dans la cour, avant de vous rendre à l’intérieur. Lorsque vous êtes prêt, traversez la cour et passez la porte vitrée pour entrer dans une magnifique œuvre d’art moderne. Nous vous recommandons de prendre un moment pour profiter du salon du deuxième étage, qui offre une vue magnifique sur le paysage Minecraft environnant.

Manoir réaliste

Beaucoup d’entre nous ne peuvent pas se permettre un manoir, mais c’est une autre bonne raison de jouer à Minecraft. Ce manoir réaliste conçu par Minecraft Builder se trouve sur une propriété majestueuse, à côté d’une grande piscine de style lagon, d’un foyer, d’un court de tennis et d’une maison d’hôtes. Le manoir possède de nombreuses pièces à explorer et est assez grand pour inviter vos amis Minecraft préférés pour une nuit. Nous vous recommandons de pénétrer dans cette maison par l’entrée principale, où vous aurez une idée de sa grande taille, puis de vous amuser à tout explorer, mais essayez de ne pas vous perdre dans les couloirs.

Château médiéval

Peut-être que les options modernes ne sont pas pour vous et que vous préférez une touche de fantaisie dans votre vie. Ce château médiéval est présenté dans une étonnante vidéo timelapse grâce à Cortezerino. Comme ils le disent dans la description de leur vidéo, la construction entière a été faite en mode survie et a pris environ cinq mois pour être achevée – ça c’est du dévouement ! Le château possède des pièces de style médiéval, des tours hautes comme le ciel et une cour protégée par des murs défensifs. Tout ce dont ce château a besoin est un roi ou une reine pour gouverner ces terres.

Maison japonaise

Une maison japonaise traditionnelle peut être un lieu de détente et cette création de Bluebits vous aide à comprendre exactement pourquoi il en est ainsi. Une architecture japonaise classique entourée d’un jardin zen, avec un pont et beaucoup de feuillage, vous fera remonter le temps. Ce qui est génial, c’est que si vous voulez entrer dans cette maison vous-même, vous pouvez commencer à la recréer grâce à un tutoriel de Bluebits ; en fait, il dit que le processus est relativement facile. Si vous jouez en mode survie, vous aurez également besoin d’un minimum de matériaux, ce qui rendra la recherche de ce dont vous avez besoin un peu plus facile.

La ferme ultime

Si l’agriculture est l’une de vos activités préférées dans Minecraft, jetez un coup d’œil à cette énorme ferme, conçue par MAB JUNS. Sa conception en bois en terrasses offre plusieurs parcelles de culture afin que vous puissiez faire pousser tous les éléments essentiels. De plus, cette propriété a plusieurs endroits pour mettre en corral vos chevaux Minecraft. La construction n’est peut-être pas aussi grandiose que d’autres maisons que nous avons présentées, mais son charme a touché nos sens.

Base de survie souterraine

Nous avons déjà parlé du mode survie, alors quoi de mieux qu’une base de survie souterraine si c’est le mode que vous comptez aborder ? Folli montre ce qu’ils appellent une « simple petite base/maison souterraine avec tout ce dont vous avez besoin pour commencer ». Nous avons apprécié certaines des touches amusantes apportées par Folli à cette base, que nous vous laisserons la surprise de découvrir par vous-même. Mieux encore, cette base souterraine est superbe vue d’en haut et n’est pas complètement cachée du monde grâce à son toit en verre.

Trou du Hobbit

Une autre entrée splendide de Zaypixel est ce trou de Hobbit. Faites un pas dans le monde de Tolkien et commencez à construire votre propre maison sur le flanc d’une petite colline, d’où vous pourrez commencer vos futures aventures pour maintenir la paix dans le pays. Ne vous inquiétez pas, vivre sur le flanc d’une colline n’est pas si terrible que cela ; bien sûr, il y a beaucoup de terre à déplacer, mais la construction finale est très accueillante. Consultez ce tutoriel de Zaypixel et recréez cette maison par vous-même, mais si vous trouvez une bague, gardez-la de manière responsable.