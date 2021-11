Les meilleurs mods pour Minecraft

Malgré la prolifération des clones, les fans préfèrent toujours le Minecraft original pour une bonne raison : la facilité d’obtenir des mods qui apportent une autre tournure à l’expérience classique. Parmi toutes les options permettant de modifier l’interface utilisateur, les filtres visuels, les mécanismes de jeu et les idées géniales qui vous empêcheront de vous ennuyer, nous avons choisi les suivantes meilleurs mods pour Minecraft disponible aujourd’hui.

L’essentiel

Énergie appliquée

Tout le monde est un peu un accumulateur dans Minecraft, et Applied Energistics rend plus facile que jamais d’en devenir un. Ce modèle ultra pratique stocke tous vos objets en les convertissant en énergie, qui est ensuite stockée sur des disques durs dans sa base. Tous vos objets sont accessibles sans fil depuis n’importe quel endroit de votre base, et les capacités de stockage sont pratiquement infinies.

PC

Articles suffisants uniquement

La liste interminable de matériaux de Minecraft rend difficile de se rappeler pourquoi vous avez besoin de l’un d’entre eux. Just Enough Items vous permet de survoler n’importe quel article et de vérifier ses utilisations ou ses recettes en ajoutant des icônes dans l’espace vide à droite du menu. Basé sur le mod Not Enough Items, aujourd’hui disparu. Ce mod comprend la même barre de recherche textuelle pour trouver n’importe quelle recette et voir quels matériaux vous avez ou avez encore besoin. Consultez également l’extension Just Enough Resources pour obtenir de nouveaux ajouts sympas comme le butin des donjons.

PC

CraftTweaker

Si vous voulez vous essayer à la modélisation de Minecraft, que ce soit pour un serveur personnalisé ou pour votre propre modpack, CraftTweaker offre un excellent point de départ. Grâce à elle, vous pouvez modifier les propriétés du jeu, par exemple en échangeant les composants d’une recette ou en changeant l’effet d’un objet ; par exemple, en rendant tous les aliments moins efficaces pour un serveur à thème de survie où vous devez combattre la faim. Vous pouvez même ajouter vos propres blocs et éléments personnalisés. Cela nécessite des connaissances en matière de script, alors préparez-vous à étudier leur Wiki.

PC

Waystones

Vous avez déjà oublié votre carte à la maison et êtes allé si loin dans l’exploration que vous ne pouvez plus retrouver l’endroit où vous avez laissé votre maison et les ressources que vous avez passé des dizaines d’heures à collecter ? Croyez-nous, c’est incroyablement frustrant et ce mod empêchera que cela se reproduise. Créez des pierres de chemin, placez-les autour de votre monde, puis utilisez un parchemin de distorsion ou une telle pierre pour revenir là où vous étiez. Ou, au cas où vous mourriez et perdriez vos affaires, ajoutez simplement un bouton à votre inventaire qui vous détournera n’importe où, sans objet.

PC

VoxelMap

Si vous voulez lever tout mystère et toujours savoir où vous êtes, qui se trouve autour de vous et ce que vous trouverez dans une direction donnée, il vous faut une carte ou une boussole dans votre IU. Puisque la superbe Journeymap est bloquée dans la version 1.15, pensez à VoxelMap, qui vous permet d’afficher sur une minimap ou une carte plein écran tout ce que vous avez exploré, avec des miroirs qui ressemblent aux biomes étranges et aux packs de ressources que vous avez téléchargés. Vous verrez également des icônes de PNJ et des points de repère vers lesquels vous pouvez vous téléporter.

PC

Boussole de la nature

Les boussoles qui n’indiquent que le nord sont tellement basiques. Cette boussole moddée indiquera tout biome proche que vous souhaitez visiter. Vous faites un clic droit sur la boussole dans votre inventaire pour ouvrir un menu des environnements proches, puis vous en sélectionnez un pour avoir un titre pour votre prochaine mission. Le mode Boussole de la nature peut également détecter les biomes modifiés (voir ci-dessous), ce qui vous permet de rechercher les mondes étranges et farfelus que vous venez de télécharger.

PC

Contrôleur

Une fois que vous avez installé un tas de mods, il peut être difficile de gérer toutes les fonctionnalités supplémentaires et de savoir comment les utiliser. Le mod de contrôle est un simple ajout à Minecraft qui permet à l’utilisateur d’ouvrir une barre de recherche pour trouver des actions et la clé à laquelle elles sont assignées. Le contrôle permet d’organiser le jeu et est essentiel pour quiconque utilise des dizaines de modifications.

PC

Élargissez votre monde….

Biomes O ‘Plenty

Les biomes de Minecraft peuvent être assez uniformes et peuvent devenir un peu monotones après avoir passé des centaines d’heures dans les mêmes forêts, îles et grottes. Biomes O’ Plenty ajoute de nouveaux environnements et climats, des alpages et volcans (ci-dessus) aux nouveaux types de forêts, bosquets et tropiques au niveau du sol et aux gouffres cristallins en dessous. Avec de nouvelles plantes et de nouveaux blocs partout où vous allez, votre monde aura l’air d’un monde plus que jamais.

PC

Pam’s HarvestCraft 2

Veillez à ce que votre avatar mange tous les groupes d’aliments, grâce à ce jeu de mods étonnant qui ajoute environ 50 arbres fruitiers et à noix, 75 cultures, 120 aliments à cuisiner ou à préparer, et de nouveaux outils comme une poêle, un presse-agrumes, des ustensiles de cuisson et plus encore. Les cultures et les arbres apparaissent dans des biomes spécifiques, vous récompensant de votre capacité d’exploration avec de nouveaux ingrédients pour des recettes amusantes. Actuellement, seul le mod Food Core fonctionne avec la version 1.16, mais ces mods sont mis à jour régulièrement et nous espérons que les autres le seront bientôt.

FOOD CORE (PC)

ARBRES (CP)

CULTURES (CP)

Quarc

Une collection non thématique de petites améliorations, Quark ajoute des créatures et des outils qui, une fois que vous les aurez regardés, vous vous demanderez pourquoi Mojang ne les a pas encore ajoutés. Nos préférés parmi les 120+ nouvelles fonctionnalités ? Le pickarang que l’on peut lancer et qui casse les blocs et revient avec des matériaux ; d’effrayantes fées défoncées qui apparaissent sous terre, que l’on peut apprivoiser et qui adorent qu’on leur donne des pierres ; le tri de l’inventaire par catégorie ; de nouveaux types de briques magnifiques ; et des méga-donjons souterrains cachés.

PC

Aquaculture 2

La pêche du jeu de base est purement fonctionnelle et plutôt limitée : vous ne pouvez attraper que quatre types de poissons, ainsi que quelques objets, et la canne à pêche n’est pas personnalisable. Aquaculture 2 ajoute plus de 30 nouveaux poissons trouvés dans différents biomes, vous permet de personnaliser votre ligne et votre matériel, inclut des hameçons et des appâts pour de meilleures chances de capture, vous permet de cuisiner vos poissons en filets, et ajoute même une armure spéciale Neptunienne. Nous vous recommandons d’essayer de les attraper tous.

PC

Les grottes de Worley / Les meilleures grottes de YUNG

La plupart des mods ont tendance à personnaliser les biomes à la surface, mais ces deux mods font tout leur possible pour donner plus de caractère au sous-sol, de sorte que vous passerez moins de temps à miner juste pour trouver un espace ouvert. Worley’s Caves transforme les souterrains en un labyrinthe de pièces personnalisables qui se reproduisent à l’infini, avec des monstres prêts à surgir de tous les coins. YUNG’s Better Caves se concentre davantage sur les différents types d’environnements personnalisables, des lacs empoisonnés aux cavernes inondées, faisant de chaque nouvelle zone une joie à découvrir.

WORLEY’S CAVES (PC)

LES MEILLEURES GROTTES DE YUNG (PC)

L’expansion endergétique

Amener un portail à la fin n’est pas une randonnée ; vous êtes là pour combattre des mobs et affronter le dragon Ender, après quoi il n’y a pas grand-chose à voir ou à faire qui vous oblige à revenir en arrière. Cette nouvelle extension change cela, en ajoutant de nouveaux biomes, des créatures à démolir, de la nourriture, des blocs et même des boss.

PC

Simply Jetpacks 2

Pour un monde aussi vaste que Minecraft, il est logique d’utiliser quelque chose d’aussi cool et efficace qu’un jetpack. Au-delà du simple plaisir de voler sans avoir à utiliser le mode créatif, le mod vous permet de construire différents types de jetpacks avec des vitesses de pointe et des taux de blindage différents. Ou bien vous pouvez construire un Fluxpack, une armure en forme de plaque de poitrine qui vous protège et charge dans votre inventaire des objets modifiés qui fonctionnent à l’énergie de forge.

PC

Lanceurs de crochets avancés

Si voler partout semble un peu complexe, ces grappins rendront la traversée du monde plus facile, mais pas trop, et ajouteront même de nouvelles mécaniques de combat. Créez un crochet en toile collante pour grimper ou descendre en rappel sur de hautes structures, un grappin pour accrocher les ennemis en mode multijoueur, ou un crochet en forme de lance qui fonctionne pour grimper mais qui sert surtout d’arme puissante pour les créatures dragons volantes.

PC

Explorez des mondes personnalisés

Mékanisme

Il est temps de faire évoluer Minecraft de l’exploitation minière et de la métallurgie traditionnelles vers l’ère industrielle. Mekanism est une collection de mods, la version de base ajoutant des réseaux électriques, des générateurs solaires, des démanteleurs atomiques, des réacteurs à fusion, un compagnon robot et de nombreuses autres machines et usines, pour n’en citer que quelques-unes. Les trois mods latéraux ajoutent d’autres outils utiles tels que des générateurs et des armures uniques. Dans l’ensemble, le mécha vous donne les outils pour construire des villes.

MECH (PC)

AJOUTS DE MÉCANISMES (PC)

GÉNÉRATEURS DE MÉCANISMES

OUTILS DE MÉCANISME

Vampirisme

Allez-vous couvrir vos paris et faire face au fléau du vampirisme dans Minecraft, ou allez-vous rejoindre leurs rangs et vous nourrir de vos voisins ? Ce mod complet ajoute des compétences de style RPG pour les vampires et les chasseurs, des rituels vampiriques pour monter en grade, des cercueils et des réserves de sang pour votre repaire de vampires, des biomes de villages remplis de PNJ à protéger ou à nourrir, des barons vampires avec des foules de méchants à combattre, et un château qui pourrait appartenir à Dracula lui-même.

PC

Botania

Botania est un mod de technologie magique naturelle créé pour se synchroniser naturellement avec ce que les moddeurs de Minecraft appellent le jeu « vanilla ». Vous découvrirez 16 races de fleurs mystiques à travers le monde, qui peuvent être utilisées pour générer du mana, qui à son tour peut être utilisé pour créer une flore plus puissante. Votre objectif est d’exploiter le pouvoir de vos fleurs pour générer divers bonus magiques automatisés qui produisent des matériaux, et tout cela se fait en construisant dans le monde plutôt qu’en utilisant une interface utilisateur personnalisée.

PC