Les meilleurs ordinateurs portables à écran tactile que vous pouvez acheter en 2021

Un bon écran tactile est désormais à la portée de tous. S’il y en a qui coûtent très cher (mais qui en valent la peine), il y en a aussi qui sont très abordables et de grande qualité. Le HP Spectre X360 14 est notre favori personnel car il se démarque parmi les meilleurs ordinateurs portables à écran tactile grâce à son beau design et au fait qu’il s’agit d’un appareil 2 en 1 qui vous permet de le transformer en tablette. Découvrez le reste de notre sélection ici.

Les meilleurs ordinateurs portables à écran tactile

HP Spectre x360 14

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Si vous voulez un ordinateur portable flexible qui fonctionne bien dans toutes les catégories.

À qui s’adresse-t-il ? Les professionnels, les perfectionnistes et les personnes qui veulent un très bon ordinateur portable.

Ce n’est pas souvent que nous notons les ordinateurs portables avec un score parfait dans nos critiques, cependant, trouver un ordinateur portable comme le HP Spectre X360 14 est rare, mais il a un peu de tout et parvient à tout faire bien.

Cet ordinateur portable possède un magnifique design « taillé dans la pierre », une autonomie incroyable, un clavier agréable à utiliser et des fonctions 2 en 1 si vous souhaitez le transformer en tablette pour dessiner, prendre des notes, etc.

L’écran tactile 3:2 favorable à la productivité est lui-même lumineux, coloré et doté des noirs profonds d’un OLED, ce qui est étonnant pour les créatifs et les consommateurs de médias. Comme vous pouvez vous y attendre avec les ordinateurs portables HP, il est doté de nombreuses fonctions de sécurité, notamment une caméra de reconnaissance faciale et un scanner d’empreintes digitales.

Cet ordinateur portable est également équipé de processeurs Intel Core de 11e génération, à commencer par le Core i5-1135G7. Le modèle de base est également équipé de 8 Go de RAM et d’un disque dur PCIe NVMe de 256 Go, mais il peut être facilement mis à niveau. Les ports comprennent deux USB-C avec compatibilité Thunderbolt 3, un USB-A 3.1 avec charge rapide et un DisplayPort 1.4. Le design est également de premier ordre, avec un écran sans cadre, un clavier de taille normale disponible dans une variété de couleurs, et une batterie à charge rapide améliorée, tandis que le poids est très gérable à 2,95 livres.

Google Pixelbook Go

9to5Google

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? C’est un Chromebook polyvalent et puissant, capable de faire presque tout.

À qui s’adresse-t-il ? Les étudiants qui veulent un Chromebook qui dure et les professionnels qui aiment Chrome OS.

On a l’impression que les Chromebooks n’ont pas de stockage ? Google propose un compromis avec son propre Pixelbook Go 2-en-1. Il offre plus de puissance et d’espace, ce qui lui permet de fonctionner comme un ordinateur portable plus polyvalent que d’autres Chromebooks plus optimisés (mais aussi à un coût plus élevé).

Le Pixelbook Go est équipé d’un écran de 13,3 pouces, qui peut être mis à niveau de Full HD à 4K si vous préférez. Il dispose également d’un large éventail de processeurs, allant d’un Intel Core m3 à un Core i7, en fonction de vos besoins. La RAM varie de 8 à 15 Go et le stockage de 64 à 256 Go SSD.

La batterie du Go a une autonomie d’environ 12 heures en activité normale, ce qui en fait un appareil durable. Vous aurez toutefois besoin de quelques adaptateurs, car sa sélection de ports est limitée à un seul USB-C et à une prise casque.

Microsoft Surface Pro 7

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? C’est le meilleur 2-en-1 que vous pouvez acheter, sans hésiter.

À qui s’adresse-t-il ? Les professionnels mobiles et ceux qui veulent une tablette Windows 10.

La gamme Surface Pro a toujours été une option haut de gamme pour les grands modèles 2-en-1, et Surface Pro 7 ajoute à la gamme des fonctionnalités attendues depuis longtemps qui la rendent encore plus que prête pour le monde des affaires d’aujourd’hui.

Si vous voulez la meilleure tablette Windows 10, c’est votre meilleure option et notre 2-en-1 préféré actuel. Il est doté d’un écran tactile UHD de 12,3 pouces et de plusieurs options de processeur, jusqu’à une puce Intel Core i7 de 10e génération, pour de grandes performances.

Vous pouvez également choisir jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage SSD, ce qui signifie que cet ordinateur portable mince peut être aussi puissant que vous le souhaitez.

Il y a également un port USB-C, ce qui manquait cruellement à la Pro 6, ainsi qu’un port USB-A, une prise casque, des ports pour Surface Connect, Surface Type Cover et un lecteur de carte MicroSDXC.

Bien que la batterie soit évaluée à 10,5 heures, nos tests ont montré que ses performances étaient légèrement inférieures à celles du Pro 6, peut-être en raison de la vitesse plus élevée du processeur et des meilleures qualités d’affichage.

Dell Inspiron 14 2-en-1

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? C’est un ordinateur portable solide qui est maintenant plus abordable que jamais.

À qui s’adresse-t-il ? Pour ceux qui ont besoin d’un écran tactile et dont le budget est serré, mais qui ne veulent pas sacrifier la qualité.

La série Inspiron 14 est fiable pour ceux qui recherchent des ordinateurs abordables (parfois, cela peut être un inconvénient). Le dernier Inspiron 14 2-en-1 est une option qui se situe quelque part entre un ordinateur portable abordable et un ordinateur doté d’une technologie de pointe qui vous durera des années. C’est un bon achat pour ceux qui recherchent un bon rapport qualité-prix tout en voulant un ordinateur qui en vaut la peine.

Si l’écran de 14 pouces – plus grand que la plupart de nos choix – est un atout indéniable, la technologie à l’intérieur a été complètement mise à niveau. Le modèle de base est équipé d’un processeur Intel Core i7-1115G4, de 4 Go de RAM et d’un disque dur SSD PCIe NVMe de 128 Go. L’ordinateur portable est prêt pour le wifi 6 et dispose également des dernières normes Bluetooth, les connexions sans fil ne devraient donc pas poser de problème.

Les ports comprennent l’USB-A 3.0, l’HDMI 1.4b et, heureusement, l’USB-C pour des connexions plus rapides et plus récentes. Tous sont bien positionnés, soulignant la conception solide et durable de cet ordinateur portable Dell. Cet ordinateur portable 2-en-1 ne dispose pas d’une grande capacité de stockage, mais son prix est très difficile à battre si l’on tient compte des dernières mises à niveau.

Microsoft Surface Go 2

Luke Larsen / Digital Trends

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Ce 2-en-1 est une option facile et durable lorsque vous êtes toujours en mouvement.

À qui s’adresse-t-il ? Les étudiants et les professionnels qui n’ont pas besoin d’une Surface Pro.

Le Surface Go 2 améliore le 2-en-1 à plusieurs égards, notamment grâce à un écran tactile plus grand de 10,5 pouces dont la résolution d’affichage est passée à la HD et dont l’autonomie est passée à 10 heures.

Avec seulement 1,2 livre, c’est l’option la plus légère de notre liste, idéale pour être transportée tout au long de la journée. Vous pouvez choisir jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage SSD, mais nous aimons les spécifications inférieures qui maintiennent le prix bas.

Au niveau de base, c’est l’appareil Surface le plus abordable que Microsoft ait à offrir, et il est à la portée d’un plus grand nombre de budgets. Parfait pour ceux qui n’ont pas besoin ou ne peuvent pas justifier l’achat d’une Surface Pro. Cependant, vous devrez acheter le Type Cover en option pour bénéficier de cette fonctionnalité 2-en-1 complète et l’utiliser comme un ordinateur portable.

Nous aimons que cet appareil soit équipé d’une connexion USB-C pour les connexions de données les plus récentes et les plus rapides, bien qu’il y ait également un port Surface Connect et un lecteur de carte microSDX.

Dell XPS 13 9310

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? C’est l’un des meilleurs ordinateurs portables, qui possède également des capacités tactiles.

À qui s’adresse-t-il ? Pour ceux qui veulent le paquet complet.

Le XPS 13 est déjà l’un de nos ordinateurs portables préférés – une option compacte mais puissante qui est utile dans presque toutes les situations – mais toutes les configurations ne sont pas équipées d’un écran tactile. Ce modèle particulier est doté de fonctions tactiles sur son écran UHD (résolution de 3840 x 2400), ce qui ajoute une fonctionnalité supplémentaire à un ordinateur portable qui en est déjà doté.

Ce XPS 13 a également été mis à niveau avec un processeur Intel Core i7-1185G7 de 11e génération, 16 Go de RAM et un SSD PCIe NVMe de 512 Go. Le modèle comprend toutes les dernières options de connectivité. Il prend également en charge les technologies wifi 6 et Bluetooth 5.1, de sorte que vous êtes bien couvert en matière de connexions sans fil. Et si l’ordinateur portable ultra-fin peut s’adapter à n’importe quel endroit, il a la possibilité d’inclure des fonctions de sécurité telles qu’un lecteur d’empreintes digitales et une caméra infrarouge pour Windows Hello.

Razer Book 13 (2021)

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? C’est un ordinateur portable puissant, mais compact, qui peut tout gérer.

À qui s’adresse-t-il ? Pour les fans de Razer à la recherche d’un ordinateur portable à écran tactile et pour tous ceux qui sont intéressés par des spécifications plus puissantes.

Dans notre article sur le dernier Razer Book 13, nous nous demandions s’il s’agissait de l’ordinateur portable « presque parfait ». Bien sûr, l’autonomie de la batterie pourrait être meilleure, mais avec une prise de courant à portée de main, il n’y a pas de quoi s’inquiéter et le reste de cet ordinateur portable riche en fonctionnalités compense.

Les acheteurs bénéficieront des avantages habituels de Razer, comme le clavier Chroma et le système de refroidissement à chambre à vapeur. Le modèle débute avec un SSD de 256 Go, mais vous pouvez ajouter plus de stockage si vous le souhaitez : et il est livré avec 16 Go de RAM.

Le Razer Book 13 est également équipé des derniers ports, dont deux ports Thunderbolt 4/USB-C, microSD et HDMI 2.0.

HP Elite Dragonfly G2

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? C’est l’ordinateur portable de voyage idéal.

À qui s’adresse-t-il ? Pour les voyageurs d’affaires et autres.

La gamme Elite Dragonfly est conçue pour les personnes qui voyagent et qui souhaitent un ordinateur portable léger et performant. Il existe une variété de configurations pour le Dragonfly, y compris des options avec un écran tactile FHD, une construction durable pour résister aux chocs accidentels et un niveau de luminosité allant jusqu’à 400 nits. Le modèle de base est également équipé du processeur Intel Core i3-1115G4 de 11e génération, mais vous pouvez facilement passer à une configuration i5 ou i7 si vous le souhaitez.

L’Elite Dragonfly est également doté d’une mémoire vive de 32 Go et d’options de stockage SSD de 256 Go à 2 To. Les dernières connexions Thunderbolt 4/USB-C sont également incluses, ainsi que DisplayPort 1.4 et USB-A pour les connexions plus anciennes. Les voyageurs apprécieront particulièrement la prise en charge du Wi-Fi 6 sur ce modèle.

Conseils de recherche et d’achat

Les ordinateurs portables à écran tactile consomment-ils plus de batterie ?

C’est possible, mais cette question est plus compliquée qu’il n’y paraît. Toutes sortes de réglages de l’écran de l’ordinateur portable peuvent décharger la batterie, en particulier la luminosité.

Les écrans tactiles utilisent une simple couche capacitive pour détecter vos doigts, ce qui n’utilise presque pas d’électricité. Toutefois, la complexité croissante des ordinateurs portables à écran tactile a entraîné l’apparition d’un plus grand nombre de fonctions qui « surveillent » les entrées tactiles et peuvent épuiser la batterie.

Pour diverses raisons, ils ont tendance à utiliser leurs batteries plus rapidement que les modèles sans écran tactile. La désactivation de l’écran tactile ne fera pas une grande différence. La plupart d’entre eux se contentent de régler l’écran pour qu’il ignore tout contact, accidentel ou non, mais les fonctions qui épuisent la batterie sont là.

La véritable raison pour laquelle ils ont tendance à détériorer l’autonomie de la batterie est qu’ils sont parfois limités à des paramètres de résolution plus élevés, comme sur le Dell XPS 13. Un écran 4K est le principal suceur de batterie, pas l’ajout d’une fonction tactile.

Les ordinateurs portables à écran tactile sont-ils bons pour le dessin ?

Il s’agit d’une question très spécifique au modèle ! Certains ordinateurs portables à écran tactile sont horribles pour le dessin, tandis que d’autres sont vraiment très bons pour cela. Si l’écran ne peut pas être posé complètement à plat, il n’est probablement pas un bon choix comme surface de dessin.

Recherchez un modèle 2-en-1 qui prend en charge un stylet similaire au Surface Pen (modèles Microsoft Surface, Lenovo Yoga, etc.). Ensuite, regardez attentivement les critiques et voyez si les gens trouvent que le modèle d’ordinateur portable est bon pour le dessin.

Apple a-t-elle un ordinateur portable à écran tactile ?

Oui, ça s’appelle l’iPad Pro. On sait, ce n’est pas vraiment un ordinateur portable. Mais grâce à la prise en charge de la souris et au multitâche sous iPadOS, il ressemble chaque jour un peu plus à un ordinateur portable.

En outre, Apple n’a aucun intérêt à fabriquer un MacBook à écran tactile, car ses concepteurs n’aiment tout simplement pas l’idée. Cependant, avec MacOS Catalina, Apple a introduit une fonctionnalité appelée Sidecar.

Cette fonction vous permet de connecter votre iPad à votre MacBook de sorte que l’écran de l’iPad affiche l’écran de votre MacBook en synchronisation directe. Vous pouvez ensuite utiliser l’Apple Pencil ou vos doigts pour interagir avec les applications Mac. Cette fonction est particulièrement utile pour le dessin, mais peut également être utilisée pour d’autres tâches.

Les ordinateurs portables 2-en-1 sont-ils tous équipés d’écrans tactiles ?

Le terme 2-en-1 signifie que l’ordinateur portable peut être transformé en tablette, généralement en repliant l’écran ou en retirant le clavier (Lenovo Yoga, HP Spectre 360x, Microsoft Surface Book, etc.) Les modèles 2-en-1 étant conçus pour être utilisés comme une tablette en cas de besoin, ils doivent absolument disposer d’un écran tactile.

Il n’existe pas d’ordinateur portable 2-en-1 sans écran tactile. Cependant, il existe des ordinateurs portables avec un écran tactile. Il s’agit d’ordinateurs portables standard, mais qui possèdent un écran tactile, comme le Surface Laptop 2 ou certaines configurations Dell XPS 13.