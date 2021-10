Les meilleurs packs de textures pour Minecraft

Qu’est-ce qui est mieux que Minecraft ? Une belle Minecraft. Bien que le packs de textures pour Minecraft -plus connus sous le nom de packs de ressources- ne modifient pas le fonctionnement du jeu, votre expérience sera beaucoup plus intéressante, car leur but est esthétique. Ils existent pour créer une atmosphère différente et donner une nouvelle tournure à l’exploration.

Fidèle

Avant d’aborder les packs de textures les plus fous, pourquoi ne pas jeter un coup d’œil à celui qui se veut le plus fidèle à ce qui était prévu dans le jeu original ? Après tout, c’est l’un des packs les plus populaires. Bien que vous ne remarquiez pas de différence entre ce pack et le Minecraft traditionnel à première vue, il reproduit en fait la résolution des textures du jeu de base. C’est donc un choix parfait si, depuis la sortie du jeu il y a environ 10 ans, vous avez mis à niveau votre ordinateur et votre écran et que vous souhaitez simplement garder le jeu visuellement à jour sans rien changer.

Bare Bones

À l’opposé, si vous préférez que Minecraft ressemble davantage à un jeu Atari en 3D, le pack Bare Bones est une expérience délicieuse. Toutes les couleurs et textures sont vives, claires et simples. Dans la plupart des jeux, ce serait un point négatif, mais lorsqu’il est combiné avec la conception de base de Minecraft, il se sent tout simplement bien. Les fans de rétro doivent absolument y jeter un coup d’œil.

Retro NES

Si l’Atari est trop vieux pour vous, mais que vous avez des souvenirs de l’original de Super Mario Bros. et de Castlevania, alors le pack Retro NES vous fera instantanément sourire. C’est l’une des transformations de texture les plus massives, mais elle est fidèle. Bien sûr, les bords peuvent être un peu irréguliers et les textures un peu croustillantes, mais cela rend le tout plus homogène. Si vous voulez recréer vos niveaux préférés de n’importe quel jeu NES classique, ou mieux encore, en créer de nouveaux, ce pack donnera certainement ce look old-school parfait à vos scènes Minecraft.

Mythique

C’est dans le pack Mythic que les choses commencent à devenir plus sophistiquées. Ce pack donnera un ton légèrement plus sombre à la plupart des objets, ainsi que plus de détails sur les textures comme le sable, le bois et les pavés. Il se prête très bien à une architecture plus rustique, comme les maisons en pierre, les châteaux et les fermes en bois. Ce n’est pas un grand changement dans le jeu, mais il a un aspect distinctif.

L’héritage de John Smith

Si vous voulez vous lancer dans le monde de la fantaisie, ce pack, et le suivant, seront tout à fait dans vos cordes. Ce qui fait vraiment vendre ce pack, c’est la façon dont les armes ont été modifiées pour donner l’impression de sortir tout droit d’un film médiéval, mais en beaucoup plus pixellisé. Cependant, ce pack est un peu plus polyvalent que Mythic. Il est également idéal pour pratiquement tous les types de créations non fantastiques, comme les créations sur le thème des pirates ou même les jungles profondes.

Dokucraft

Dokucraft a commencé comme une option solide pour les fans de RPG fantastiques d’antan, mais il est devenu bien plus que cela. Vous pouvez choisir le paquet Dokucraft par défaut pour obtenir une sensation de pureté avec un style de sorcier et de chevalier dans votre monde, mais il y a aussi les paquets Dokucraft High et Dwarven pour expérimenter. Le ciel de Dokucraft High, en particulier, est incroyablement impressionnant, tandis que Dwarven donne vraiment une sensation de chaleur et de profondeur à l’éclairage des zones souterraines.

Réalisme des photos par défaut

Il existe un certain nombre de packs de textures qui tentent de rendre Minecraft aussi proche du réalisme photographique que possible, mais beaucoup ont l’impression qu’ils sacrifient trop de choses dans le processus. Ce pack est un excellent équilibre pour que le jeu reste instantanément lisible, mais il est aussi nettement supérieur au pack de textures par défaut. Le grand changement apporté par ce pack est simplement l’ajout d’ombres réalistes et dynamiques projetées par chaque bloc et créature. Cela suffit à donner de la profondeur et de la crédibilité au monde.

Réaliste

Si vous voulez repousser les limites de ce que peuvent être les textures de Minecraft, Realistico est là pour repousser ces limites. Le pack reste fidèle à la conception des blocs du jeu, mais inclut autant de textures, de détails d’éclairage, d’ombres et autres que possible. Des scènes simples, comme une table en bois sous une pierre rougeoyante la nuit ou un lac au lever du soleil, deviennent de magnifiques cartes postales que vous n’auriez jamais pensé voir dans Minecraft. C’est vraiment quelque chose qui doit être vu pour être cru. Le simple fait de s’approcher de briques, de bois ou même d’herbe peut vous faire penser que le jeu n’est pas seulement un tas de carrés empilés.