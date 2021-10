Bien qu’il y ait de plus en plus de puces de qualité sur le marché créées par des marques comme Apple et Qualcomm, si nous parlons d’ordinateurs de bureau, lorsqu’il s’agit de rechercher les meilleurs processeurs que vous pouvez acheter en 2021, nous ne pouvons pas trouver les meilleurs. les meilleurs processeurs votre achat sera contesté par deux prétendants : Intel et AMD.

Certains se targuent de vitesses élevées ou d’une grande puissance, tandis que d’autres nous impressionnent par leur prix pour ce qu’ils offrent. Le Ryzen 3 3300 est le meilleur des processeurs à bas prix, tandis que le Ryzen 9 5900X remporte la palme de la qualité. Mais bien sûr, il y a plus.

Les meilleurs processeurs en 2021

AMD Ryzen 5 5600X

Pour un excellent équilibre entre prix et performances, il est difficile de battre l’AMD Ryzen 5 5600X. Son prix est de 300 dollars et il est doté de six cœurs, de 12 threads et d’une vitesse de pointe pouvant atteindre 4,6 GHz.

Bien qu’il ne soit pas aussi performant que le Core i5-11600K d’Intel, le Ryzen 5 5600X reste plus frais et consomme environ deux fois moins d’énergie.

Vous ne disposez pas de huit cœurs comme sur le Ryzen 7 5800X, mais cela n’a pas beaucoup d’importance dans les jeux.

Il est doté de la même architecture Zen 3 que le reste de la gamme Ryzen 5000, de sorte que vous obtenez à peu près les mêmes performances à un seul cœur que le Ryzen 9 5900X. Cela fait du Ryzen 5 5600X un excellent choix pour les jeux.

Les six cœurs peuvent limiter ce processeur dans certaines tâches. Toutefois, cela reste plus que suffisant pour les jeux et les tâches quotidiennes, ainsi que pour l’édition légère de vidéos ou de photos.

Le Ryzen 5 5600X est tout ce dont vous avez besoin et rien d’autre, ce qui en fait une recommandation facile pour la foule des joueurs ordinaires.

AMD Ryzen 3 3300X

Il est difficile de trouver un processeur abordable en 2021. Les options bas de gamme sont plus chères qu’elles ne devraient l’être et beaucoup d’entre elles sont en rupture de stock.

Il nous reste le Ryzen 3 3300X, qui est une bonne affaire à seulement 30 $ de plus que son prix catalogue. Bien qu’il soit plus cher qu’il ne devrait l’être, le Ryzen 3 3300X n’est pas un mauvais achat.

C’est une puce bas de gamme qui fait l’affaire pour les jeux, offrant quatre cœurs, huit threads et des vitesses d’horloge allant jusqu’à 4,3 GHz. Il est basé sur l’ancienne architecture Zen 2, qui n’est pas aussi rapide que l’architecture Zen 3 des puces Ryzen récentes.

Toutefois, le Zen 2 offre des performances solides en mode monocœur, ce qui est idéal pour les jeux. Bien que les quatre cœurs puissent sembler limités pour l’édition de vidéos ou de photos, le Ryzen 3 3300X peut gérer des tâches de productivité légères, ainsi que tout travail quotidien que vous pouvez avoir.

Les processeurs économiques ne coûtent plus 100 $ comme par le passé, mais le Ryzen 3 3300X parvient à se montrer à la hauteur de son prix de départ.

Intel Core i5-10600K

AMD a toujours été le meilleur choix en matière de processeurs économiques, mais, dans un revirement étrange, nous recommandons un processeur Intel dans cette catégorie. Du jeu à la productivité légère, le i5-10600 est une puce plus performante.

Il comporte six cœurs et 12 threads avec une fréquence de base de 4,1 GHz. Cependant, les processeurs de 10e génération d’Intel sont connus pour leur efficacité en cas d’overclocking.

Ce processeur de modèle K est débloqué, ce qui signifie que vous pouvez l’overclocker avec une carte mère compatible. Le 10600K peut atteindre 5 GHz tout comme le i9-10900K.

La 10600 fera probablement bientôt partie de la génération précédente, ce qui fait que son prix est bas. Vous pouvez trouver le 10600K chez la plupart des détaillants en ligne pour environ 215 $.

La puce concurrente d’AMD, le Ryzen 5 5600X, est légèrement plus chère, à 300 $. Elle possède les mêmes cœurs que le 10600K, mais la puce d’AMD est meilleure dans les benchmarks de jeu, notamment à des résolutions inférieures.

Vous devez tenir compte de la façon dont le 10600K fonctionne lorsqu’il est overclocké, ce qui peut facilement réduire l’écart avec le 5600K lorsqu’il s’agit de jeu, approchant les performances du Ryzen 7 5800.

Malheureusement, il n’y a pas de raison majeure de passer au nouveau Core i5-11600K. C’est un processeur plus rapide, techniquement, mais vous pouvez rattraper ce retard avec l’overclocking. En outre, le Core i5-10600K est beaucoup moins cher qu’auparavant, avec une réduction de près de 100 dollars du prix de son petit frère.

Intel Core i7-11700K

Les processeurs Ryzen 5000 d’AMD ont dépassé Intel, mais l' »équipe bleue » détient toujours la couronne de l’overclocking. Si vous recherchez une puce pour passionnés que vous pouvez pousser à la limite, le Core i7-11700K est fait pour vous.

Il fonctionne à des températures très élevées et nécessite beaucoup de puissance, il génère donc beaucoup de chaleur et nécessite un bon système de refroidissement, mais il peut atteindre des vitesses d’horloge bien supérieures à tout ce qu’AMD a à offrir.

Pour environ 400 dollars, vous disposez de huit cœurs et de 16 threads, d’une vitesse d’horloge de base de 3,6 GHz et d’une vitesse d’accélération pouvant atteindre 5 GHz. C’est ce que chaque unité vous donne d’emblée, sans travail supplémentaire.

Grâce à l’utilitaire Extreme Tuning d’Intel ou à l’overclocking manuel, vous pouvez augmenter encore la vitesse d’horloge. Il n’est pas hors de question d’atteindre 5,2 GHz sur tous les cœurs (assurez-vous simplement d’avoir suffisamment de puissance et de refroidissement).

Le Core i7-11700K est en concurrence directe avec le Ryzen 7 5800X. La puce AMD est 50 $ plus chère et présente un léger avantage en termes de performances à des vitesses standard. Cependant, après overclocking, le Core i7-11700K est un leader en matière de performances de jeu et à un prix inférieur.

AMD Ryzen 9 5900X

Deux puces ouvrent la voie aux processeurs d’AMD, la 5900X et la 5950X. Ce dernier est sans doute le processeur le plus puissant.

Le 5950X possède 16 cœurs et 32 threads contre 12 cœurs et 24 threads pour le 5900X. Le 5950X est également 250 $ plus cher et dans la grande majorité des applications, c’est de l’argent gaspillé.

Le 5900X surpasse de loin le 3900X de la dernière génération, ainsi que le principal concurrent d’Intel, le 10900K.

L’architecture Zen 3 sous-jacente en est la raison, avec d’excellentes performances mono et multi-cœurs. En matière de rendu et d’encodage, la 5900X égale ou dépasse la 3950X de la dernière génération dans la plupart des catégories. Dans certains cas, le 5900X est même plus performant que le 5950X.

Si vous n’êtes intéressé que par les jeux, nous vous conseillerions normalement les offres d’Intel, mais AMD reste en tête du peloton avec le 5900X. Même dans les jeux qui favorisent fortement les processeurs Intel, comme Red Dead Redemption 2, le 5900X surpasse les meilleures puces d’Intel.

Comme tous les processeurs de la série 5000, le 5900X est en rupture de stock chez la plupart des détaillants depuis janvier 2021. C’est vraiment le meilleur processeur grand public actuellement disponible, nous vous recommandons donc d’en chercher un.

Cependant, si vous avez besoin d’un processeur maintenant, le 10900K se rapproche de ce modèle AMD pour les jeux et la plupart des tâches de productivité, et encore plus avec un peu d’overclocking.

AMD Threadripper 3990X

Si AMD a changé la donne avec ses processeurs phares de la série Ryzen 3000, avec Threadripper 3000, il a repris le scénario.

Mais même parmi cette génération de puces haut de gamme ridiculement puissantes, le Threadripper 3990X se distingue comme un processeur vraiment ridicule et inutile.

Si possible, profitez de ses 64 cœurs et 128 threads, car il n’existe aucun autre processeur de ce niveau en dehors de la gamme des serveurs. En effet, outre le fait qu’il dispose de plus de cœurs et de threads que la plupart des applications ne pourront en tirer parti, ses performances en mode monofilaire sont tout simplement fantastiques.

Il peut atteindre jusqu’à 4,3 GHz sur un seul cœur, ce qui signifie qu’il sera performant dans les tâches limitées par les threads, comme les jeux, même si ce serait une surenchère totale. Cela signifie que même lorsqu’il ne peut pas utiliser tous ses cœurs, vous obtenez d’excellentes performances.

Le prix est élevé, près de 4 000 $, mais il est de loin moins cher que les 50 premiers choix d’Intel. Si vous n’avez pas besoin d’autant de puissance, vous pouvez obtenir le Threadripper 3970X à 32 cœurs pour la moitié du prix.

Cependant, le 3990X est fait pour la productivité, donc si vous avez des revenus qui travaillent sur votre ordinateur, en particulier des tâches gourmandes en processeur comme la CAO et l’encodage vidéo, le prix peut être justifié.

AMD reste le leader

Il est possible de trouver un excellent processeur qui répond à tous vos besoins sans caractéristiques inutiles. Les processeurs d’AMD sont sortis vainqueurs de cette compétition, mais Intel doit encore montrer les performances de la prochaine plateforme Alder Lake.

Que votre principale préoccupation soit la puissance ou le prix, votre processeur idéal se trouve certainement dans cette liste de recommandations. Revoyez votre équipement et ajustez-le en fonction de l’évolution de vos besoins.

La combinaison du prix, de la compatibilité et des besoins individuels des utilisateurs nécessite une large gamme de processeurs. Il faut un peu de recherche pour choisir le modèle qui vous convient, et ce guide est un excellent point de départ.