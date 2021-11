Les meilleurs protecteurs d’écran pour Google Pixel 6

in

Les séries Google Pixel 6 il est enfin là ! Vous en avez peut-être déjà commandé un, alors même si vous attendez patiemment son arrivée, c’est le moment idéal pour choisir un protecteur afin de préserver ce magnifique écran de 6,4 pouces de tout dommage.

Vous serez intéressé par :

Vous pouvez choisir entre des films de protection, des protections en verre trempé ou des packs multiples afin d’en avoir toujours un de rechange sous la main. Notre tour d’horizon des meilleurs protecteurs d’écran Google Pixel 6 en a pour tous les budgets, vous trouverez donc dans cette liste le protecteur adapté à votre nouveau Pixel 6.

Olixar

Vous connaissez probablement déjà Olixar pour ses étuis de téléphone, mais la société propose également une excellente gamme de protections d’écran. Notre préféré pour le Pixel 6 est celui en verre trempé, qui est ultra-mince à seulement 0,27 mm, ajoutant un encombrement minimal à votre téléphone.

Fabriqué en verre trempé 9H à haute résistance, ce protecteur d’écran est doté d’un film antichoc. Ainsi, bien qu’il puisse se fissurer en cas d’impact excessif, il ne se brisera pas comme les autres protecteurs en verre trempé.

En parlant d’impact, il protégera votre téléphone des chocs et des chutes, ainsi que des rayures, et il est facile à installer. Il n’affectera pas la sensibilité de l’écran tactile et ne diminuera pas la luminosité ou la netteté de l’écran de votre Pixel, grâce à un taux de pénétration de la lumière de 95 %.

Ce protecteur d’écran résistant et pratiquement invisible est un excellent choix si vous voulez vraiment protéger votre nouveau téléphone Pixel 6 de pratiquement tous les types de dommages.

Spigen AlignMaster GLAS.tR

Vous voulez passer moins de temps à installer votre protection d’écran et plus de temps à profiter de votre nouveau téléphone ? Choisissez ce protecteur en verre trempé de Spigen.

Livré avec un plateau d’installation innovant qui vous aide à obtenir un alignement parfait lors de l’installation de votre nouvelle protection d’écran. Fabriqué en verre trempé d’une dureté de 9H, il est doté d’un revêtement oléophobe pour éviter les traces de doigts et est également compatible avec tous les étuis Spigen.

Supershieldz

Ne vous laissez pas tromper par le faible prix de ce pack de six protections d’écran Supershieldz fabriquées à partir de film PET japonais de haute qualité, car vous en avez pour votre argent.

Bien que chaque protecteur soit très fin, il comporte cinq couches : un revêtement transparent HD, une couche résistante aux rayures, une couche optique en PET, une couche adhésive en silicone et un revêtement protecteur pour l’appareil.

Ces protections adhèrent parfaitement à votre Pixel 6 et lorsqu’il est temps de les retirer, il ne reste aucun résidu. Ils offrent une excellente protection contre les rayures, les éraflures et la poussière, tout en garantissant que la précision et la sensibilité de l’écran tactile ne sont pas affectées.

Comme vous recevez six protections, ce pack de protections d’écran est peut-être le seul dont vous ayez besoin. Gardez-en quelques-unes pour l’avenir ou partagez-les avec votre famille et vos amis.

ArmorSuit MilitaryShield

Le prochain sur notre liste est un autre film de protection d’écran, et il est fabriqué aux États-Unis. Il présente une coupe précise pour s’adapter au Google Pixel 6, s’adapte aux étuis et est ultrafin, ce qui le protège des rayures et des éraflures.

Le film est garanti transparent, loin de la vieille couleur jaune, et ne se décolore donc pas avec le temps. Il est doté d’une technologie d’auto-réparation qui permet d’éliminer les rayures ou les éraflures mineures sur la surface du film.

Il réduit également les taches de graisse et la poussière des empreintes digitales. Le protecteur ArmorSuit est livré avec un spray d’installation, un chiffon en microfibre, une raclette et des instructions d’installation complètes pour vous faciliter la vie.

AmFilm

Si vous préférez une protection d’écran en verre trempé, pourquoi ne pas acheter ce pack de trois de AmFilm pour moins de 15 dollars ?

Fabriqué en verre trempé d’une dureté de 9H et d’une épaisseur de seulement 0,26 mm, ce protecteur d’écran n’ajoute pas d’encombrement à la forme fine du Pixel 6, et il est également résistant aux rayures et très durable.

Un revêtement oléophobe réduit au minimum les traces de sueur ou de graisse, et il est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour une installation simple : des lingettes humides et sèches, des autocollants anti-poussière, un chiffon en microfibre et des instructions complètes.

OtterBox

OtterBox est un nom auquel nous faisons confiance pour les étuis, mais leurs protections d’écran sont le complément parfait pour obtenir une protection à 360 degrés pour votre nouveau Pixel 6.

Ce film protecteur protège votre téléphone contre les rayures et les éraflures, avec un revêtement oléophobe pour éloigner les empreintes digitales de l’écran.

Conçu pour durer, il est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour une installation facile, est compatible avec la plupart des étuis et bénéficie d’une garantie limitée à vie.

TOCOL

Le dernier protecteur d’écran de notre liste est destiné aux chasseurs de bonnes affaires. Pour 14 dollars, vous obtenez trois protections d’écran et trois protections d’objectif d’appareil photo, toutes en verre trempé.

Le verre de cet étui est un verre trempé militaire antidéflagrant d’une dureté de 9H, fabriqué au Japon, dont les bords sont renforcés pour protéger tous les coins et recoins de votre téléphone.

Protège votre téléphone portable contre les rayures, les éraflures et les chutes jusqu’à deux mètres et repousse les empreintes digitales grâce au revêtement oléophobe. Les protections d’objectif d’appareil photo n’affectent pas la qualité de l’image et n’interfèrent pas avec la fonction de l’appareil photo. L’objectif de l’appareil photo est protégé même si votre téléphone heurte la protection.