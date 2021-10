Quiconque cherche un moyen relativement abordable d’accéder à des centaines de jeux sans avoir à acheter davantage d’équipement trouvera une solution idéale dans les services de streaming de jeux vidéo. Bien que la technologie soit encore relativement nouvelle, de plus en plus de propositions intéressantes arrivent sur le marché ; voici les meilleures.

Les meilleurs services de streaming de jeux vidéo

Xbox Game Pass (Xbox One, PC*)

Les autres services de notre liste s’appuient sur la technologie du streaming pour vous apporter vos jeux, mais le Xbox Game Pass de Microsoft fonctionne un peu différemment. Pour un abonnement de 10 dollars par mois, Xbox Game Pass vous donne accès à plus de 100 jeux, que vous pouvez télécharger sur le périphérique de stockage de votre Xbox One comme vous le feriez pour tout autre jeu numérique.

Cela signifie qu’avec ce service, vous n’aurez pas à vous inquiéter si l’internet chez vous est lent ou perd facilement la connexion, car vous pourrez toujours jouer sans problème.

Le Xbox Game Pass possède peut-être la meilleure bibliothèque de jeux gratuits de tous les services de notre liste. Vous trouverez tout, de Rise of the Tomb Raider à Gears of War 4, et à peu près tous les jeux Xbox One notables auxquels vous pouvez penser sont inclus dans le programme. Comme si cela ne suffisait pas, il existe une sélection de jeux Xbox 360 disponibles par rétrocompatibilité et même des jeux tiers.

Toutefois, le problème réside dans la politique de Microsoft concernant les futures exclusivités Xbox. Tous les jeux Xbox originaux à venir seront inclus dans un abonnement Xbox Game Pass sans frais supplémentaires le jour du lancement. Sea of Thieves est disponible, tout comme des jeux de renom tels que Crackdown 3 et State of Decay 2.

* Seuls les jeux Xbox Play Anywhere sont disponibles pour PC via Xbox Game Pass.

PlayStation Now (PS4, PC)

Sony propose certains des meilleurs jeux vidéo du moment, mais dans le passé, il fallait posséder l’une des consoles de la société pour y jouer. Désormais, avec PlayStation Now, vous pouvez profiter d’une grande variété de jeux exclusifs à PlayStation depuis votre PC ou votre PlayStation 4.

Pour votre ordinateur, tout ce dont vous avez besoin est une manette DualShock 4 avec un adaptateur sans fil ou un mini-câble USB, ainsi qu’un compte PlayStation Network et une vitesse de téléchargement Internet d’au moins 5 Mbps. Si vous possédez une PlayStation 4, vous avez besoin de la même vitesse d’accès à l’internet sur votre console. Avec un essai gratuit de 7 jours ou un abonnement payant, vous serez prêt à vous amuser avec les meilleurs jeux exclusifs à PlayStation.

Pour les joueurs PS4, un abonnement à PlayStation Now inclut un accès complet au support multijoueur, même si vous n’avez pas souscrit à PlayStation Plus. Vos fichiers sauvegardés seront compatibles à la fois sur PC et sur PS4.

Le service a également ajouté une fonctionnalité Xbox Game Pass : la possibilité de télécharger des titres et de les jouer sur votre système. Plus de 250 jeux PlayStation 4 prennent en charge les DLC et d’autres fonctionnalités que vous obtiendriez dans les versions numériques standard. Vous n’aurez peut-être jamais besoin de les télécharger, mais vous pourriez les télécharger pour jouer hors ligne.

Le service PlayStation Now propose des exclusivités PlayStation plus anciennes, comme Killzone : Shadow Fall, The Last of Us, Until Dawn et God of War III : Remastered. Il prend également en charge un certain nombre de jeux tiers, notamment Dishonored, Batman : Arkham Origins, BioShock Infinite et Saints Row IV.

De nouveaux jeux sont ajoutés chaque mois, et le catalogue complet comprend désormais plus de 800 titres. PlayStation Now coûte 10 dollars pour un abonnement d’un mois, ou 25 dollars pour un abonnement de trois mois. Le coût annuel est de 60 $.

PlayStation Now pourrait également recevoir une mise à niveau grâce à un partenariat entre sa maison mère Sony et Microsoft. Les deux entreprises travailleront à l’intégration du service de stockage en nuage Azure de Microsoft, la même technologie qui alimente Project xCloud, dans les services de streaming et d’intelligence artificielle de Sony. L’impact que cela aura sur PlayStation Now n’est pas encore clair, mais ce qui est certain, c’est que les centres de données de Microsoft éclipsent ceux utilisés par PlayStation Now.

Sony prévoit également de permettre aux joueurs d’utiliser PlayStation Now sur davantage d’appareils, y compris les plateformes mobiles. La qualité du contenu, selon Sony, atteindra 1080p et sera plus conforme à des services comme Nvidia GeForce Now, mais en retard sur ce que font Google Stadia et Project xCloud.

GeForce Now (PC, Mac, Nvidia Shield).

Vous avez un Mac ou un PC bas de gamme, mais vous voulez jouer aux derniers jeux AAA ? Avec GeForce Now, vous pouvez lire les dernières et meilleures offres des grandes sociétés de production sans avoir à vous soucier de la surchauffe de votre ordinateur ou de devoir exécuter Bootcamp.

GeForce Now n’est pas un service de contenu comme beaucoup d’autres services de notre liste. Vous devez acheter les jeux auxquels vous voulez jouer par l’intermédiaire d’une boutique numérique, comme Steam, Uplay ou Battle.net de Blizzard. Une fois l’application installée sur votre machine, les processeurs GeForce basés sur le cloud vous permettront d’exécuter le jeu sur n’importe quel appareil, quelles que soient ses spécifications.

Le service requiert une vitesse de téléchargement Internet supérieure à celle de GameFly Streaming (25 Mbps minimum et 50 Mbps recommandés) et vous devez disposer de macOS 10.10 ou supérieur, ou de Windows 7 64 bits ou supérieur pour le faire fonctionner. Une connexion Ethernet ou une connexion Wi-Fi utilisant un routeur 5 GHz est nécessaire. Vous pouvez utiliser une souris et un clavier ou l’un des nombreux manettes de jeu. Les sessions sont actuellement limitées à quatre heures par joueur avant de devoir commencer une nouvelle session, afin de garder les serveurs disponibles pour les autres joueurs.

GeForce Now prend en charge une grande variété de jeux, mais n’oubliez pas que vous devez les acheter pour les utiliser avec le service. La liste comprend Assassins Creed Origins, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Injustice 2, Sid Meier’s Civilization VI et Middle-Earth : Shadow of War, pour n’en citer que quelques-uns. Même des titres majeurs tels que Cyberpunk 2077 seront disponibles via le service.

La version gratuite offre un accès standard avec une limite d’une heure par session. L’option Fondateurs, à 4,99 $ par mois, vous donne un accès prioritaire et des sessions plus longues. Et il existe également une option limitée à 24,95 $ pour six mois qui offre tous les avantages de la version Founders, mais avec plus d’avantages et un contenu exclusif.

Google Stadia

Google Stadia affiche sa capacité à diffuser des matchs en 4K à partir d’un navigateur Chrome. Elle est disponible sur des appareils tels que les téléphones Android (iOS suivra plus tard), les ordinateurs portables, les tablettes et les téléviseurs via Chromecast Ultra. Vous avez accès à des jeux majeurs comme Mortal Kombat 11, Destiny 2, Borderlands 3 et Darksiders Genesis, et les mises à jour sont effectuées côté serveur, de sorte que vous n’avez jamais à attendre avant de jouer.

Si les fonctionnalités les plus impressionnantes de Stadia doivent encore être intégrées, Google a annoncé sa connexion tant attendue à YouTube, qui permet de cliquer sur un lien dans la description d’une vidéo pour être dirigé vers Stadia. Si vous regardez un flux YouTube, vous pourrez rejoindre le jeu immédiatement ou utiliser son système de partage pour reproduire votre fichier sauvegardé et jouer là où le flux s’est arrêté. Vous pourrez même commencer à jouer directement à partir des publicités YouTube en cinq secondes, et il y a un accès à l’assistant Google pour des conseils liés au jeu.

Stadia recevra des jeux exclusifs pour porter le total à plusieurs centaines de titres, et est constamment mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités. Cependant, ce service a encore un long chemin à parcourir avant de concurrencer directement la PlayStation 5 et la Xbox Série X, même si cela devrait arriver dans le futur.

Bien qu’il s’agisse sans aucun doute de l’un des services de streaming de jeux les plus nourrissants, nous vous suggérons d’attendre qu’il propose de meilleurs titres. Cependant, si vous n’avez pas de console traditionnelle, c’est un bon moyen de profiter rapidement de jeux AAA, et si cela ne vous plaît pas, vous pouvez annuler votre abonnement. Actuellement, vous pouvez accéder à la version gratuite avec des jeux d’une résolution maximale de 1080p. L’option Pro coûte 10 dollars par mois et permet le streaming 4K, tout en offrant un catalogue de « jeux gratuits » et des réductions chaque mois.

xCloud

Google n’est pas la seule entreprise qui souhaite vous donner accès à des jeux de qualité console, indépendamment de votre localisation. Microsoft a présenté son service Project xCloud en 2018, qui vise à supprimer la barrière matérielle entre sa bibliothèque de titres et les joueurs.

Utilisant les 54 centres de données Azure de Microsoft, xCloud vous permettra de diffuser un ensemble de titres créés à l’origine pour la Xbox One ou le PC sur tout autre appareil, comme les téléphones et les tablettes. Vous pourrez utiliser votre propre console Xbox comme serveur via xCloud, sans avoir à payer.

Contrairement à Stadia, qui connecte le contrôleur par wifi, xCloud se connecte par Bluetooth, ce qui se traduit théoriquement par une latence plus faible. Les manettes de Xbox One postérieures à 2016 seront compatibles avec tous les appareils que vous utilisez, bien que le service soit limité aux téléphones Android pendant sa phase de prévisualisation. Vous aurez également accès à des interfaces de contrôle tactile personnalisées lorsque vous jouerez sur un appareil mobile.

La plateforme compte plus de 100 titres disponibles en streaming sur un téléphone ou une tablette Android, un PC ou une console Xbox. De plus, vous pouvez l’utiliser sur une Smart TV via l’application Game Pass.

Comme xCloud utilise la même dorsale que Xbox Live Gold et Xbox Play Anywhere, vous pouvez stocker des données multiplateformes dans le nuage. Si vous jouez sur votre Xbox One et que vous devez vous déplacer, vous pouvez poursuivre votre progression sur un téléphone ou une tablette.

Ce qui est génial avec xCloud, c’est qu’il sera lié au Xbox Game Pass Ultimate, qui coûte 15 dollars par mois, mais vous donne accès à tous les avantages du Xbox Game Pass et de Games With Gold (ainsi qu’à un abonnement Gold pour jouer en ligne). Les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate auront donc accès à xCloud gratuitement, que vous possédiez ou non une console Xbox.

Ombre

L’un des services les plus ambitieux sur le plan technique est Shadow, conçu pour donner à l’appareil de votre choix la puissance d’un ordinateur de jeu haut de gamme, qu’il s’agisse d’un autre PC, d’un Mac, d’une télévision, d’un téléphone ou d’une tablette. Comme avec Nvidia GeForce Now, vous n’avez pas besoin d’acheter des jeux pour utiliser Shadow. Au lieu de cela, vous pouvez importer vos titres depuis des boutiques comme Steam, Origin, Epic Games Store ou Battle.net et y jouer.

Shadow utilise un GPU GTX 1080 pour des jeux 4K à 60Hz ou 1080p à 144Hz. Il utilise 12 Go de RAM DDR4 et vous donne accès à 256 Go de stockage, ce qui vous permet d’avoir plusieurs titres installés simultanément. Contrairement à Google Stadia ou Project xCloud, vous devrez télécharger et mettre à jour vos jeux, car avec Shadow, vous louez enfin à distance un ordinateur de jeu très puissant.

Avec l’accessoire Shadow Ghost, vous pouvez transformer votre téléviseur en dispositif Shadow et l’équiper de la connectivité Bluetooth, pour connecter vos manettes ou claviers. Si vous devez vous déplacer, vous pouvez passer à un autre écran tout en continuant à jouer sur l’écran précédent, ce qui signifie qu’il n’y a pas de temps mort entre les sessions. Bien qu’il recommande une connexion de 15 Mbps pour de meilleures performances, il prend en charge la 4G LTE pour les jeux en déplacement.

Un abonnement à Shadow est un peu plus cher que PlayStation Now ou Stadia. Sur une base mensuelle, il vous en coûtera 15 dollars, tandis qu’un abonnement d’un an ramènera ce chiffre à 12 dollars par mois. Aucun essai gratuit n’est proposé.

Amazon Luna

De nombreuses entreprises s’essaient au modèle économique de l’abonnement aux jeux. Amazon a lancé son propre service d’abonnement appelé Luna, qui permet de diffuser des jeux en continu via le cloud. Dans sa phase d’accès anticipé, Amazon Luna propose 75 jeux, dont beaucoup sont des sorties récentes, comme Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs : Légion et Immortels Fenyx Rising. En outre, considérez l’inclusion de Far Cry 6.

Amazon Luna est proposé au prix de 6 dollars par mois et peut être utilisé sur Windows PC, Mac, Fire TV, iPhone, iPad et certains appareils Android. Vous pouvez utiliser une manette Amazon Luna ou toute autre manette de jeu compatible, comme la Xbox One, la DualShock 4 et même une souris et un clavier.

Vous aurez besoin d’une vitesse de connexion d’au moins 10 Mbps pour diffuser des jeux en 1080p ou 35 Mbps pour du 4K. Toutefois, la société a mis en place une option pour le 720p, qui présente des exigences moindres. C’est le plus gros problème des services de streaming. Le principe semble séduisant, mais pour profiter des hautes résolutions, les débits internet doivent être rapides, ce qui n’est pas encore possible, même aux États-Unis.

Comme Luna est en phase d’accès anticipé, vous devez demander une invitation. Amazon indique que Luna, lorsqu’il sera disponible, comptera plus de 100 titres. La société vante la possibilité de jouer instantanément, sans téléchargement, bien que les performances dépendent de votre connexion Internet.

Nintendo Switch en ligne

Nintendo Switch Online n’est pas techniquement un service de streaming, mais son principe est similaire à Xbox Game Pass et PS Now. Pour 20 dollars par an, les abonnés à Nintendo Switch Online bénéficient d’un accès en ligne aux jeux de la Switch, tout comme le Xbox Live. En outre, Nintendo accorde une bibliothèque toujours plus grande de jeux NES et SNES, dont certains ont été mis à jour.

Si la liste des jeux est maigre, le fait qu’il soit moins cher que ses rivaux le rend plus facile à digérer. Bien sûr, les fans espéreront une sélection plus large, avec des titres pour N64, GameCube et autres, mais étant donné la réticence de Nintendo à préserver le jeu, nous ne ferons pas monter vos attentes trop haut.