Les meilleurs téléphones à moins de 500 € que vous pouvez acheter

Le milieu de gamme des téléphones mobiles évolue et offre des fonctionnalités très remarquables à des prix compétitifs. Si vous êtes un utilisateur qui souhaite un téléphone plus que fonctionnel, avec des fonctionnalités de pointe comme la connectivité 5G et un appareil photo exceptionnel, vous pouvez trouver plusieurs options abordables. Nous réunissons ici Les meilleurs téléphones que vous pouvez acheter pour moins de 500 €..

Tous les smartphones que nous avons sélectionnés présentent des caractéristiques qui, à notre avis, ne vous feront pas désirer un téléphone haut de gamme, d’autant plus que leur prix est généralement d’au moins 700 €. Et nous disons au moins parce que c’est le prix de l’iPhone 13 Mini, bien que si vous cherchez un smartphone avec de meilleures caractéristiques, le moins que vous devriez payer est 1 000 €, juste le prix de l’iPhone 13 Pro plus abordable.

Samsung Galaxy A52 5G

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Avec un design moderne, un appareil photo solide et de bonnes performances, c’est le meilleur téléphone à moins de 500 €.

À qui s’adresse-t-il ? Tous ceux qui veulent un téléphone puissant avec un design solide et une compatibilité 5G à un prix bas.

Pourquoi nous avons choisi le Samsung Galaxy A52 5G :

Le Samsung Galaxy A52 5G est actuellement le meilleur téléphone que vous pouvez obtenir pour moins de 500 €. Avec un design moderne, de bonnes performances et un appareil photo polyvalent de haute qualité, ce téléphone surpasse sa catégorie pour un appareil dans sa gamme de prix.

La performance, en particulier, est un élément qui fait du Galaxy A52 5G un si bon téléphone. L’appareil est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 750G, et la série 7 s’est avérée être une alternative solide à la série 8, le fleuron de Qualcomm.

Le tout est associé à 6 ou 8 Go de RAM, ce qui devrait suffire à la plupart des utilisateurs. Il dispose de 128 ou 256 Go de stockage, ce qui sera également plus que suffisant pour la musique et les fichiers de la plupart des gens.

La polyvalence de l’appareil photo est sans doute ce qu’il y a de mieux dans cet appareil étonnant. Le téléphone est équipé d’un système à quatre caméras, dont une caméra principale de 64 mégapixels, une caméra ultra-large de 12 mégapixels, une caméra macro de 5 mégapixels et une caméra de profondeur de 5 mégapixels. Il n’y a pas de téléobjectif, ce qui est un peu dommage, mais il est difficile de se plaindre compte tenu du prix.

L’expérience visuelle sur le Galaxy A52 5G est également étonnante. Le téléphone est équipé d’un écran 1080p de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui devrait offrir une expérience incroyablement fluide et réactive. En fait, l’écran du Galaxy A52 5G est très similaire à celui du populaire Galaxy S21.

Parmi les autres détails proposés, citons une batterie de 4 500 mAh et le fait qu’il soit proposé dans une gamme de couleurs étonnantes. Le Samsung Galaxy A52 5G est un excellent moyen d’obtenir un appareil presque haut de gamme à un prix relativement bas.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Parce que la somme de ses caractéristiques et son prix inférieur à X dollars en font une option de milieu de gamme irrésistible.

À qui s’adresse-t-il ? Pour tout utilisateur qui aime les téléphones dotés d’écrans géants, surtout si vous êtes un gros consommateur de séries sur votre téléphone portable.

Pourquoi nous avons choisi le Xiaomi Redmi Note 10 Pro :

Si nous ne jugeons pas que la 5G est une mise à niveau cruciale (avez-vous déjà pensé à jouer à Game Pass sur votre téléphone ?), le Xiaomi Redmi Note 10 Pro serait très probablement notre choix pour le meilleur téléphone à moins de 500 €. Et des caractéristiques telles que son écran de 6,67 pouces, le capteur de l’appareil photo principal de 108 mégapixels et la batterie de 5 020 mAh nous semblent être des arguments solides pour envisager de l’acheter, d’autant plus qu’il s’agit d’un téléphone qui pèse un peu moins de 200 grammes.

De même, le fait qu’il dispose d’un son stéréo nous semble être une distinction qui, pour certains utilisateurs, pourrait être cruciale. Nous pensons à ceux qui aiment utiliser leur téléphone comme haut-parleur, ou à ceux qui, pour diverses raisons, doivent se résoudre à regarder une série sur leur téléphone sans écouteurs. S’il disposait de l’écran Super AMOLED du Galaxy A52 et de la connectivité 5G, il est évident qu’il serait notre premier choix.

Google Pixel 5a 5G

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Le Google Pixel 5a 5G offre une plus grande capacité de batterie que le Pixel 4a, ainsi que l’incroyable appareil photo que vous attendez d’un appareil Pixel ; la cerise sur le gâteau est la 5G.

À qui s’adresse-t-il ? Tous ceux qui disposent d’un budget de 450 € et qui veulent simplement le meilleur téléphone mobile 5G qu’ils puissent acheter.

Pourquoi nous avons choisi le Google Pixel 5a 5G :

Le Google Pixel 5a 5G coûte 449 dollars et offre des caractéristiques exceptionnelles pour ce prix. Il est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 765G et de 6 Go de RAM. Tout fonctionne rapidement et il fait même tourner des jeux exigeants comme Genshin Impact, il faut juste noter que son écran a un taux de rafraîchissement de 60 Hz et non pas de 90 Hz comme le Pixel 6. Vous obtenez également un écran de 6,34 pouces avec une résolution de 2400 x 1800 pixels sur un panneau OLED qui est fantastique en intérieur comme en extérieur.

La meilleure caractéristique est peut-être l’appareil photo, qui, sur le papier, est identique au Pixel 4a : un seul objectif de 12,2 MP avec les mêmes fonctions d’IA que le Pixel 5, une caméra frontale de 8 MP et un objectif grand angle de 16 MP avec un angle de vue de 117 degrés. Ce qui fait la différence, c’est le logiciel, qui fait briller ses caméras. Le point fort du Pixel 5a 5G est les photos en basse lumière, puisqu’il active automatiquement son mode nuit. Il y a également un mode astrophoto pour des photos vives du ciel nocturne, ainsi que la possibilité d’enregistrer des vidéos en 1080p et 4K.

La batterie est également une amélioration par rapport au Pixel 4a, avec une 4 690 mAh qui devrait vous donner entre un jour et demi et deux d’utilisation régulière. La charge rapide est de 18W, et il n’y a pas de charge sans fil.

Le Pixel 5a 5G sort de la boîte avec Android 11 et est garanti d’obtenir trois ans de mises à jour de sécurité et d’OS. Vous bénéficierez également de l’intelligence de Google Assistant et d’intégrations telles que « Hold for me », qui permet à l’assistant de prendre des appels et de les mettre en attente.

Le stockage est de 128 Go et il est certifié IP67 pour le protéger de la poussière et de l’eau, vous pourrez donc être à la plage ou le mettre sous la douche sans problème. Il dispose également d’une prise casque, de la 5G sub-6, du WiFi bi-bande, du Bluetooth 5.0 et du NFC.

Si votre budget est de 450 €, le Pixel 5a 5G répond à tout ce qu’il propose et offre un meilleur par rapport au Pixel 4a 5G, un excellent appareil photo et une résistance à l’eau.

Google Pixel 4a



Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Le Google Pixel 4a offre l’expérience et l’appareil photo incroyable que vous attendez d’un appareil Pixel.

À qui s’adresse-t-il ? Toute personne disposant d’un budget inférieur à 400 € et souhaitant simplement disposer du meilleur téléphone mobile à ce prix.

Le Pixel 4a étant un téléphone mobile 2020, vous pouvez le trouver dans la fourchette de prix de 300 à 400 dollars (ne payez pas plus que cela, s’il vous plaît). Cependant, pour ses caractéristiques, le Pixel 4a a encore beaucoup à offrir, de sorte qu’en 2022, il se sentira toujours comme un téléphone premium. Il est doté d’un processeur Snapdragon 730G et de 4 Go de RAM, ce qui signifie que vous ne souffrirez d’aucun problème de performances. Il dispose également d’un excellent écran OLED de 5,81 pouces avec une résolution de 2 340 x 1 080 pixels. Il est net, avec un contraste étonnant et vous ne trouverez pas mieux à ce prix. Et son plus grand atout est sans doute l’appareil photo. Le Pixel4a est doté d’un appareil photo à objectif unique de 12,2 mégapixels avec toutes les fonctions d’IA que l’on retrouve sur le Pixel 5 haut de gamme.

Apple iPhone SE 2020

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Car même avec l’arrivée de l’iPhone 13, l’iPhone SE est toujours aussi performant grâce à son puissant processeur A13, le même que celui de l’iPhone 11 Pro.

À qui s’adresse-t-il ? Toute personne qui veut un iPhone, mais dont le budget est limité.

Pourquoi nous avons choisi l’iPhone SE :

C’est le meilleur choix pour les fans d’Apple qui recherchent les bonnes affaires et qui ont envie d’un iPhone. L’iPhone SE 2020 reprend le design intemporel de l’iPhone 6, de l’iPhone 7 et de l’iPhone 8, mais dispose du processeur Apple A13 Bionic utilisé dans l’iPhone 11 Pro.

Cependant, il y a quelques aspects clés à prendre en compte. Bien que l’écran Retina soit net, sa taille de 4,7 pouces commence à dater. En revanche, en ce qui concerne les logiciels et les fonctionnalités, l’iPhone SE reste à jour, prenant en charge iOS 15 et des services tels qu’Apple Pay. La batterie est petite, mais elle tient généralement une journée avec une utilisation modérée, et offre toujours la prise en charge de la recharge sans fil.

De plus, bien que l’appareil photo de 12 mégapixels puisse sembler désuet, il prend des photos nettes et naturelles et prend en charge les Live Photos. En outre, il y a une caméra frontale robuste de 7 mégapixels. Il dispose également d’un mode portrait sur les deux appareils, ainsi que de fonctionnalités de pointe telles que le Smart HDR et la stabilisation vidéo améliorée.

Le plus gros défaut que nous ayons trouvé à l’iPhone SE est peut-être que le modèle de base (le modèle à 399 €) est toujours de 64 Go, alors que pour obtenir 128 Go, il faut dépenser 50 € de plus. Oui, il est petit par rapport aux normes des smartphones modernes, et bien que l’autonomie de la batterie ne soit pas la meilleure, il offre l’excellente expérience de l’iPhone d’Apple pour un prix très bas.

iPhone 11

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Parce que c’est un iPhone économique qui offre un meilleur appareil photo que l’iPhone SE.

À qui s’adresse-t-il ? Pour tout utilisateur qui souhaite un iPhone doté du meilleur appareil photo possible, même au détriment d’autres caractéristiques comme un espace de stockage plus important.

Pourquoi nous avons choisi l’iPhone 11 :

Si, globalement, l’iPhone SE présente un meilleur rapport qualité-prix, il est indéniable que l’appareil photo de l’iPhone 11 est supérieur à celui de l’iPhone SE.

Pourquoi nous recommandons l’iPhone SE plutôt que l’iPhone 11 ? Parce que vous obtiendrez un meilleur processeur et plus de stockage pour 449 dollars, alors que l’iPhone 11, moins cher, ne vous offre qu’un meilleur appareil photo pour 499 dollars. Néanmoins, si vous avez déjà fait votre choix et que vous pouvez dépenser un peu plus, optez pour l’iPhone 11 de 128 Go (549 €). Après tout, si vous êtes un passionné de photographie, vous aurez besoin d’espace pour stocker un grand nombre de photos et de vidéos.

OnePlus Nord 2 5G

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? De tous les téléphones que nous avons inclus, c’est le seul à disposer d’une charge rapide intégrée de 65W. Selon OnePlus, le Nord 2 5G charge 100% de sa batterie en seulement 30 minutes.

OnePlus Nord 2 5G sur Amazon

À qui s’adresse-t-il ? Pour tout utilisateur à la recherche d’un téléphone idéal pour la consommation de divertissement, qu’il s’agisse de jeux vidéo ou de séries Netflix. Pour sa taille, son écran est presque celui d’une tablette (6,43 pouces), mais le mieux, c’est que si la batterie de 4 500 mAh s’épuise – elle est susceptible de vous durer toute la journée – une charge de 10 minutes suffira à vous donner un peu plus d’autonomie.

Pourquoi nous avons choisi le OnePlus Nord 2 5G :

En dehors des caméras, qui tout en donnant des résultats décents, mais languissent face à celles d’autres options de cette liste comme le Galaxy A52, l’iPhone 11 ou le Google Pixel 5a 5G, le OnePlus Nord 2 5G a à peu près tout. Les performances sont adéquates, il y a des options avec 128 Go ou 256 Go de stockage, l’écran est de technologie AMOLED donc l’affichage est fantastique, et il a des haut-parleurs stéréo, donc, pour jouer ou regarder des séries en déplacement, le OnePlus Nord 2 un choix fantastique.

Cependant, la caractéristique qui le rend unique sur notre liste des meilleurs téléphones que vous pouvez acheter pour moins de 500 € est qu’il a une charge rapide de 65W. OnePlus affirme que la batterie se charge à 100% en une demi-heure, donc quelques minutes de charge pourraient vous éviter d’être à court de téléphone. Aucun autre appareil de notre liste n’a une charge qui s’approche même de la vitesse du OnePlus Nord 2 (le plus proche est le Xiaomi Redmi Note 10 Pro, qui a une charge de 33W), donc si vous voulez une autonomie de toute la journée, le OnePlus Nord 2 est votre choix.

Il y a un « mais » ? Oui, et ce n’est pas mineur. Le OnePlus Nord 2 n’est pas officiellement vendu aux États-Unis, donc si vous le voulez, vous devrez recourir à l’importation. Sur Amazon, vous pouvez le trouver pour environ 470 €.

OnePlus Nord N10 5G

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Parce que le OnePlus Nord N10 5G possède des caractéristiques qui lui permettront de rester compétitif et fiable même en 2022.

À qui s’adresse-t-il ? Pour les utilisateurs qui ont un budget d’environ 300 € et qui recherchent un smartphone avec de bonnes fonctionnalités orientées vers l’entraînement.

Pourquoi nous avons choisi le OnePlus Nord N10 5G

Il n’y a guère de meilleur téléphone mobile 5G coûtant environ 300 € que le OnePlus Nord N10 5G. Mais étant donné que nous avons deux smartphones OnePlus dans notre liste, il est utile de préciser pourquoi le Nord 2 est une meilleure option que le Nord N10 5G. En bref, la réponse est que le Nord 2 a un meilleur écran, un appareil photo légèrement plus performant, mais surtout, une batterie qui se recharge deux fois plus vite.

Néanmoins, la différence de prix entre l’un et l’autre n’est pas mineure, donc si vous avez un budget plus serré, optez pour le OnePlus Nord N10 5G. Comme il dispose également d’un son stéréo et d’un écran de bonne taille (6,49 pouces), c’est une excellente option si vous recherchez un téléphone ad hoc pour le divertissement. Et avec une batterie de 4 300 mAh, il y a de fortes chances que vous arriviez à la fin de la journée avec une certaine charge.