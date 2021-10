Les meilleurs téléphones Motorola que vous pouvez acheter en 2021

S’il y a une chose qui caractérise la firme de Chicago, c’est qu’elle a plusieurs lancements tout au long de l’année, notamment des propositions intéressantes dans le milieu de gamme. En ce sens, il n’est pas compliqué de parler de les meilleurs téléphones mobiles Motorola que vous pouvez acheter en 2021.

Pour l’instant, les appareils du fabricant sont considérés comme haut de gamme, innovants, de milieu de gamme, compatibles avec la 5G et abordables (250 $).

Le meilleur de tous

Pourquoi l’envisager ? Car Motorola poursuit sa série Edge avec des améliorations allant de l’appareil photo à la recharge rapide.

À qui s’adresse-t-il ? Pour ceux qui sont fans de la marque et qui sont à la recherche des dernières technologies mobiles, comme la 5G et le Wi-Fi 6.

Doté du processeur Snapdragon 870 et de la prise en charge du Wi-Fi 6, le plus avancé de la famille Edge se distingue par son taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz (écran OLED de 6,7 pouces) et sa batterie de 4 500 mAh (charge rapide de 30 watts).

Son optique triple prime se compose d’un capteur de 108 mégapixels doté de la technologie Ultra Pixel (qui multiplie par neuf la sensibilité à la lumière pour optimiser les performances dans les environnements à faible luminosité), d’un objectif hybride combinant un objectif ultra grand angle et un capteur macro, et d’un objectif télescopique de type périscope. L’ensemble enregistre des vidéos 8K et réalise un zoom hybride 50x.

Les autres caractéristiques comprennent 256 Go de stockage, 12 Go de RAM et jusqu’à 540 minutes d’autonomie sur seulement 10 minutes de charge.

Deuxième place : Moto Edge Plus

La première chose qui frappe sur le Moto Edge Plus, c’est son écran en cascade, où les bords se plient à près de 90 degrés pour offrir un contenu immersif. Certes, la firme aurait pu mettre une résolution supérieure au Full HD+ sur ce téléphone, cependant, on apprécie qu’elle ait mis en place un taux de rafraîchissement de 90Hz et qu’il s’agisse d’une dalle OLED de 6,7 pouces.

En termes de puissance, le constructeur a opté pour un Snapdragon 865 et 12 Go de RAM (DDR5), des éléments suffisants pour faire tourner des applications exigeantes. En outre, il est prêt pour le réseau 5G.

En matière d’autonomie, les moyens n’ont pas non plus été épargnés : le Moto Edge Plus dispose d’une batterie de 5 000 mAh, compatible avec la charge rapide TurboPower maison. Et pour ceux qui ont d’autres gadgets prêts pour la recharge sans fil, l’appareil comprend une recharge réversible.

Les plus innovants

Pourquoi l’envisager ? Parce que Motorola donne une continuité à un téléphone innovant dans un design familier. Elle apporte des améliorations considérables par rapport à la première génération.

À qui s’adresse-t-il ? Pour les utilisateurs qui recherchent des smartphones innovants, mais qui ne veulent pas de designs qui compliquent l’expérience utilisateur.

Lorsqu’il est fermé, le Moto Razr 5G se distingue par son écran Quick View redessiné de 2,7 pouces, qui permet d’effectuer diverses actions, comme prendre un selfie ou même passer un appel sans avoir à ouvrir le téléphone ; sous ce panneau se trouve l’appareil photo principal, qui est accompagné d’un flash. Lorsqu’il est ouvert, l’écran Flex View de 6,2 pouces (876 x 2 142 pixels) occupe le devant de la scène.

En termes de performances, il est équipé d’un processeur Snapdragon 765G et de 8 Go de RAM. Son stockage est de 256 Go, suffisant pour stocker toutes sortes de contenus. Et de son nom, on peut déduire qu’il est compatible avec le réseau 5G : il intègre quatre antennes afin d’assurer la meilleure couverture.

Là où il risque de faire défaut, c’est dans sa batterie : 2 800 mAh, il faudra donc le brancher avant la fin de la journée.

L’optique du smartphone comprend un appareil photo principal doté de la technologie Quad Pixel et de la stabilisation optique de l’image, qui fait également office de puissant appareil photo pour selfie de 48 mégapixels (lorsque l’appareil est replié), et un appareil photo interne de 20 mégapixels.

Deuxième place : Motorola One Hyper

Il s’agit du premier téléphone de Motorola doté d’une caméra selfie rétractable, son écran est donc exempt d’encoche. C’est pourquoi il peut être considéré comme un finaliste digne de ce nom, et il coûte beaucoup moins cher que le Moto Razr 5G.

Les autres spécifications comprennent un écran de 6,5 pouces à résolution Full HD+, un processeur Snapdragon 675, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage et Android 10. Il dispose d’une batterie de 4 000 mAh et prend en charge la charge rapide de 45 watts.

Acheter auprès de Motorola

Le meilleur pour la 5G (sans être si cher).

Pourquoi l’envisager ? Il s’agit d’un combiné abordable, compatible avec la 5G, qui offre des caractéristiques telles qu’un grand écran, un lecteur d’empreintes digitales sur le côté et une double caméra frontale.

À qui s’adresse-t-il ? Pour ceux qui se préparent déjà au réseau 5G et ne veulent pas dépenser plus de 410 dollars.

Comme la 4G, le réseau 5G sera la prochaine norme en matière de connectivité mobile, et les téléphones compatibles avec cette technologie commencent à devenir plus accessibles. C’est le cas du Moto G 5G Plus, qui intègre un module carré pour l’optique principale, une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et un lecteur d’empreintes digitales latéral, qui permet également d’accéder aux applications par un double-tap.

Parmi ses principales caractéristiques, citons le processeur Snapdragon 765, une configuration de base de 4 Go en RAM et 64 Go de stockage, une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide (20 watts) et le NFC pour effectuer des paiements mobiles.

Quant à son optique principale, elle est dotée d’un capteur de 48 mégapixels, d’un grand angle de 8 mégapixels, d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels et d’un macro de 5 mégapixels. Sa caméra frontale, sous la forme de deux perforations dans l’écran, est composée de capteurs de 8 mégapixels et de 16 mégapixels.

Deuxième place : Motorola Edge 20 Lite

Un prix abordable, un grand écran de haute qualité et une autonomie de batterie allant jusqu’à deux jours sont les attributs que l’on peut immédiatement mettre en avant dans le Motorola Edge 20 Lite. Il intègre un écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+, une prise en charge HDR10+ et une fréquence de rafraîchissement maximale de 90 Hz. En termes de performances, il comprend la puce MediaTek Dimensity 720, ainsi que 6 Go de RAM.

L’arrière de l’appareil met immédiatement en évidence le module qui abrite l’optique centrale, composée d’un capteur principal de 108 mégapixels, d’un grand angle de 8 mégapixels (avec des fonctions de caméra macro) et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Enfin, le fabricant opte pour une batterie de 5 000 mAh, pour oublier les câbles jusqu’à deux jours, tandis que la charge rapide est de 30 watts (le téléphone a besoin d’environ 90 minutes pour que son alimentation passe de 15 à 100 % de sa capacité).

Le meilleur du milieu de gamme

Pourquoi l’envisager ? Il s’agit d’un téléphone mobile capable d’offrir un équilibre parfait entre productivité et divertissement, notamment grâce à l’intégration d’un stylet qui promet de mettre en valeur l’écran de l’appareil.

À qui s’adresse-t-il ? C’est un téléphone mobile qui vaut le coup pour toutes ses caractéristiques et son prix, qui est inférieur à 400 $.

Le Moto G Stylus 5G est livré avec une quadruple optique – objectif principal de 48 mégapixels, processeur Snapdragon 480 5G, 6 Go de RAM et 256 Go de stockage. En bref, il est prêt à fournir des vitesses de téléchargement de données rapides et une réactivité capable de s’attaquer à tout type de tâche.

De même, c’est un téléphone qui ne part pas à moitié, puisque sa batterie est de 5 000 mAh (charge de 10 watts), ce qui promet jusqu’à deux jours d’autonomie. Sa section multimédia est soutenue par un écran Full HD+ de 6,8 pouces.

Les autres caractéristiques comprennent un port USB Type-C, une prise casque de 3,5 mm et le système d’exploitation Android 11.

Deuxième place : Moto G60

Le Moto G60 est doté d’un écran de 6,8 pouces et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz (rafraîchit son image 120 fois en une seconde). En outre, l’écran Max Vision a une résolution Full HD+. Sa batterie est de 6 000 mAh, avec laquelle la marque promet que l’utilisateur aura jusqu’à 54 heures d’autonomie sans problème.

En termes de performances, il intègre le processeur Snapdragon 732G et 6 Go de RAM, en plus d’Android 11. Son stockage d’usine est de 128 Go – 110 Go, en fait -, ce qui est suffisant pour télécharger vos applications préférées et stocker votre propre contenu, des vidéos aux photos.

Sur le plan photographique, il comprend une triple optique, commandée par un capteur de 108 mégapixels ; tandis que la caméra dédiée aux selfies -dans une encoche centrée sur l’écran- est de 32 mégapixels.

Le meilleur pour 250 $.

Pourquoi l’envisager ? Ce n’est pas un mensonge, c’est un smartphone avec des spécifications pertinentes et un prix abordable.

À qui s’adresse-t-il ? C’est un téléphone pour ceux qui cherchent à faire l’expérience d’un large écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et des performances décentes.

La caméra arrière du Moto G30 se compose de trois objectifs – le principal de 64 mégapixels – ainsi que d’un capteur de profondeur. À l’intérieur, il dispose d’Android 11, de 4 Go de RAM et du processeur Snapdragon 662, des éléments qui offrent une bonne réponse dans l’exécution de tout type d’application de productivité et de divertissement.

En ce qui concerne son stockage, il est livré avec 128 Go, suffisant pour stocker des applications, des vidéos et des photos. Sa batterie est de 5 000 mAh (charge rapide de 20 watts).

Dans plus de sa conception, il intègre la prise casque filaire (en haut), le port de charge USB-C et le canal audio (pas de son stéréo).

Deuxième place : Moto G20

Le Moto G20 reste un concurrent intéressant, notamment avec sa quadruple caméra – avec un capteur principal de 48 mégapixels – son écran de 6,5 pouces (720 x 1 600 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, sa batterie de 5 000 mAh, son processeur Unisoc Tiger T700, sa mémoire vive de 4 Go et son stockage de 64 Go.

La caméra frontale est de 13 mégapixels, tandis que son système d’exploitation est Android 11. Le capteur d’empreintes digitales est situé à l’arrière pour déverrouiller rapidement l’appareil.