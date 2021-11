Les meilleurs téléphones pas chers que vous pouvez acheter

Vous devez acheter un téléphone, mais vous ne voulez pas le plus récent ou le plus haut de gamme. Vous recherchez simplement un téléphone qui vous permette de parler, d’envoyer des messages sur WhatsApp, de consulter vos réseaux sociaux et de prendre des photos décentes sans trop de difficultés. Ne vous inquiétez pas ; dans ce guide, nous allons vous dire ce qu’ils sont. les meilleurs téléphones bon marché que vous pouvez acheter.

Notre sélection comporte de nombreuses options qui conviennent à tous les budgets, de 100 à 500 dollars. Bien sûr, plus vous payez, plus vous obtenez, mais toutes les options que nous avons sélectionnées sont performantes, alors basez votre choix sur votre budget et notre jugement.

Les meilleurs téléphones bon marché

Le meilleur de tous : Samsung Galaxy A52 5G

Le meilleur Android à moins de 400 $ : Google Pixel 4a

Le meilleur iPhone à moins de 400 $ : Apple iPhone SE 2020

Le meilleur téléphone mobile à moins de 300 $ : Xiaomi Poco X3 NFC

Meilleur téléphone mobile à moins de 200 $ : Moto G Power

Meilleur téléphone mobile à moins de 100 $ : Moto E6

Le meilleur de tous :

Samsung Galaxy A52 5G

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Avec un design moderne, un appareil photo solide et de bonnes performances, c’est le meilleur téléphone à moins de 500 $.

À qui s’adresse-t-il ? Tous ceux qui veulent un téléphone puissant avec un design solide et une compatibilité 5G à un prix bas.

Pourquoi nous avons choisi le Samsung Galaxy A52 5G :

Le Samsung Galaxy A52 5G est actuellement le meilleur téléphone que vous pouvez obtenir pour moins de 500 $. Avec un design moderne, de bonnes performances et un appareil photo polyvalent de haute qualité, ce téléphone surpasse sa catégorie pour un appareil dans sa gamme de prix.

La performance, en particulier, est un élément qui fait du Galaxy A52 5G un si bon téléphone. L’appareil est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 750G, et la série 7 s’est avérée être une alternative solide à la série 8, le fleuron de Qualcomm.

Le tout est associé à 6 ou 8 Go de RAM, ce qui devrait suffire à la plupart des utilisateurs. Il dispose de 128 ou 256 Go de stockage, ce qui sera également plus que suffisant pour la musique et les fichiers de la plupart des gens.

La polyvalence de l’appareil photo est sans doute ce qu’il y a de mieux dans cet appareil étonnant. Le téléphone est équipé d’un système à quatre caméras, dont une caméra principale de 64 mégapixels, une caméra ultra-large de 12 mégapixels, une caméra macro de 5 mégapixels et une caméra de profondeur de 5 mégapixels. Il n’y a pas de téléobjectif, ce qui est un peu dommage, mais il est difficile de se plaindre compte tenu du prix.

L’expérience visuelle sur le Galaxy A52 5G est également étonnante. Le téléphone est équipé d’un écran 1080p de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui devrait offrir une expérience incroyablement fluide et réactive. En fait, l’écran du Galaxy A52 5G est très similaire à celui du populaire Galaxy S21.

Parmi les autres détails proposés, citons une batterie de 4 500 mAh et le fait qu’il soit proposé dans une gamme de couleurs étonnantes. Le Samsung Galaxy A52 5G est un excellent moyen d’obtenir un appareil presque haut de gamme à un prix relativement bas.

Deuxième place

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Si ce n’est que nous considérons la 5G comme une amélioration cruciale (avez-vous déjà pensé à jouer à Game Pass sur votre téléphone ?), le Xiaomi Redmi Note 10 Pro serait très probablement notre candidat pour le meilleur téléphone à moins de 500 dollars. Et des caractéristiques telles que son écran de 6,67 pouces, son capteur de caméra principale de 108 mégapixels et sa batterie de 5 020 mAh semblent être des arguments solides pour que nous envisagions de l’acheter, d’autant plus que c’est un téléphone qui pèse un peu moins de 200 grammes.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro sur Amazon

De même, le fait qu’il dispose d’un son stéréo nous semble être une distinction qui, pour certains utilisateurs, pourrait être cruciale. Nous pensons à ceux qui aiment utiliser leur téléphone comme haut-parleur, ou à ceux qui, pour diverses raisons, doivent se résoudre à regarder une série sur leur téléphone sans écouteurs. S’il disposait de l’écran Super AMOLED du Galaxy A52 et de la connectivité 5G, il est évident qu’il serait notre premier choix.

Les meilleurs Android à moins de 450

Google Pixel 5a 5G

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Le Google Pixel 5a 5G offre une plus grande capacité de batterie que le Pixel 4a, ainsi que l’incroyable appareil photo que vous attendez d’un appareil Pixel ; la cerise sur le gâteau est la 5G.

À qui s’adresse-t-il ? Tous ceux qui disposent d’un budget de 450 $ et qui veulent simplement le meilleur téléphone mobile 5G qu’ils puissent acheter.

Pourquoi nous avons choisi le Google Pixel 5a 5G :

Le Google Pixel 5a 5G coûte 449 dollars et offre des caractéristiques exceptionnelles pour ce prix. Il est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 765G et de 6 Go de RAM. Tout fonctionne rapidement et il fait même tourner des jeux exigeants comme Genshin Impact, il faut juste noter que son écran a un taux de rafraîchissement de 60 Hz et non de 90 Hz comme le Pixel 6. Vous obtenez également un écran de 6,34 pouces avec une résolution de 2400 x 1800 pixels sur un panneau OLED qui est fantastique en intérieur comme en extérieur.

La meilleure caractéristique est peut-être l’appareil photo, qui, sur le papier, est identique au Pixel 4a : un seul objectif de 12,2 MP avec les mêmes fonctions d’IA que le Pixel 5, une caméra frontale de 8 MP et un objectif grand angle de 16 MP avec un angle de vue de 117 degrés. Ce qui fait la différence, c’est le logiciel, qui fait briller ses caméras. Le point fort du Pixel 5a 5G est les photos en basse lumière, puisqu’il active automatiquement son mode nuit. Il y a également un mode astrophoto pour des photos vives du ciel nocturne, ainsi que la possibilité d’enregistrer des vidéos en 1080p et 4K.

La batterie est également une amélioration par rapport au Pixel 4a, avec une 4 690 mAh qui devrait vous donner entre un jour et demi et deux d’utilisation régulière. La charge rapide est de 18W, et il n’y a pas de charge sans fil.

Le Pixel 5a 5G sort de la boîte avec Android 11 et est garanti pour recevoir trois ans de mises à jour de sécurité et d’OS. Vous bénéficierez également de l’intelligence de Google Assistant et d’intégrations telles que « Hold for me », qui permet à l’assistant de prendre des appels et de les mettre en attente.

Le stockage est de 128 Go et il est certifié IP67 pour le protéger de la poussière et de l’eau, vous pourrez donc être à la plage ou le mettre sous la douche sans problème. Il dispose également d’une prise casque, de la 5G sub-6, du WiFi bi-bande, du Bluetooth 5.0 et du NFC.

Si votre budget est de 450 $, le Pixel 5a 5G répond à tout ce qu’il propose et offre un meilleur par rapport au Pixel 4a 5G, un excellent appareil photo et une résistance à l’eau.

Deuxième place

Xiaomi Redmi Note 10

Vue de face du Xiaomi Redmi Note 10.

Pour un prix de l’ordre de 300 dollars, Xiaomi propose un téléphone qui, à l’exception de la compatibilité avec le réseau 5G, n’a rien à envier au Galaxy A52. Il dispose d’un écran Super AMOLED qui se traduit par des couleurs vives avec un contraste élevé, tandis que le système de caméra à quatre lentilles capture de bonnes photos, même en mode nuit.

Xiaomi Redmi Note 10 sur Amazon

De plus, nous soulignons que dans la section batterie, il dépasse ce qui est offert par le Galaxy A52, car il dispose d’une batterie de 5 000 mAh, 500 mAh de plus que l’option de Samsung, et en plus de cela, avec une charge rapide de 33 W.

Le meilleur iPhone à moins de 400 dollars

Apple iPhone SE 2020

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Car même avec l’arrivée de l’iPhone 13, l’iPhone SE est toujours aussi performant grâce à son puissant processeur A13, le même que celui de l’iPhone 11 Pro.

À qui s’adresse-t-il ? Toute personne qui veut un iPhone, mais dont le budget est limité.

Pourquoi nous avons choisi l’iPhone SE :

C’est le meilleur choix pour les fans d’Apple qui recherchent les bonnes affaires et qui ont envie d’un iPhone. L’iPhone SE 2020 reprend le design intemporel de l’iPhone 6, de l’iPhone 7 et de l’iPhone 8, mais dispose du processeur Apple A13 Bionic utilisé dans l’iPhone 11 Pro.

Cependant, il y a quelques aspects clés à prendre en compte. Bien que l’écran Retina soit net, sa taille de 4,7 pouces commence à dater. En revanche, en ce qui concerne les logiciels et les fonctionnalités, l’iPhone SE reste à jour, prenant en charge iOS 15 et des services tels qu’Apple Pay. La batterie est petite, mais elle tient généralement une journée avec une utilisation modérée et offre toujours la prise en charge de la recharge sans fil.

De plus, bien que l’appareil photo de 12 mégapixels puisse sembler désuet, il prend des photos nettes et naturelles et prend en charge les Live Photos. En outre, il y a une caméra frontale robuste de 7 mégapixels. Il dispose également d’un mode portrait sur les deux appareils, ainsi que de fonctionnalités de pointe telles que le Smart HDR et la stabilisation vidéo améliorée.

Le plus gros défaut que nous ayons trouvé à l’iPhone SE est peut-être que le modèle de base (celui à 399 $) est toujours de 64 Go, alors que pour obtenir 128 Go, il faut débourser 50 $ de plus. Oui, il est petit par rapport aux normes des smartphones modernes, et bien que l’autonomie de la batterie ne soit pas la meilleure, il offre l’excellente expérience de l’iPhone d’Apple pour un prix très bas.

Deuxième place

iPhone 11

Notre deuxième choix pour le meilleur iPhone « bon marché » que vous pouvez acheter était l’iPhone XR, mais comme Apple l’a abandonné en septembre dernier, juste au moment où elle a annoncé le nouvel iPhone 13s, notre choix se porte sur l’iPhone 11, que vous pouvez acheter pour 499 $.

Pourquoi nous recommandons l’iPhone SE plutôt que l’iPhone 11 ? Parce que vous aurez un meilleur processeur et plus de stockage pour 449 $, alors que les 499 $ de l’iPhone 11, moins cher, ne vous permettent d’obtenir qu’un meilleur appareil photo.

Meilleur téléphone mobile à moins de 300

Xiaomi Poco X3 NFC

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Car pour un prix inférieur à 250 $, vous obtenez un téléphone doté d’un grand écran, d’un processeur puissant et d’une longue autonomie avec une charge rapide de 33W.

Xiaomi Poco X3 NFC sur Amazon

À qui s’adresse-t-il ? Pour les utilisateurs qui recherchent un grand écran et sont des consommateurs réguliers de jeux vidéo ou de séries télévisées sur leur téléphone portable.

Pourquoi nous avons choisi le Xiaomi Poco X3 NFC :

Il n’est pas étonnant que le Xiaomi Poco X3 NFC ait figuré sur les listes des meilleurs milieux de gamme de 2020 et même celles englobant les meilleurs de 2021. Il y a deux raisons simples à cela : le Xiaomi Poco X3 NFC possède certaines des caractéristiques des téléphones haut de gamme à un prix irrésistible.

La caractéristique la plus frappante est l’écran, un énorme panneau de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une caractéristique destinée aux jeux vidéo les plus exigeants. Le seul » défaut » est qu’il s’agit d’une technologie d’écran IPS, qui n’offre donc pas le même niveau de contraste ou de luminosité que les écrans Super AMOLED d’autres appareils comme le Galaxy A52.

La vérité est qu’en dehors de ce petit détail, le Xiaomi Poco X3 NFC ne fait que briller. Ses caméras offrent des résultats très corrects pour sa gamme de prix et la batterie, tant en termes d’autonomie que de vitesse de charge, se distingue et rivalise même avec le haut de gamme.

Si vous le choisissez, tenez compte du fait qu’il s’agit d’un téléphone de grande taille (nous aimons les appeler des téléphones tablettes), et que son poids ne passera pas inaperçu. Gardez cela à l’esprit si vous prévoyez de le tenir dans vos mains pendant de longues périodes.

Deuxième place

Samsung Galaxy A32 5G

La série Galaxy A 2021 de Samsung offre de très bonnes options d’appareils et si vous recherchez le meilleur téléphone que vous pouvez obtenir pour moins de 300 $, le Galaxy A32 5G est le meilleur choix. L’appareil offre un design moderne, de bonnes spécifications et est proposé à un prix abordable.

Dans l’ensemble, la nouvelle série offre un design solide. Vous aurez un petit trou pour la caméra frontale, ainsi qu’un module à quatre caméras à l’arrière.

Si vous disposez d’un budget strict de 300 $, le Samsung Galaxy A32 5G vous offrira le meilleur rapport qualité-prix.

Meilleur téléphone portable à moins de 200 dollars

Moto G Power (2021)

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Le Moto G Power est une aubaine qui semble beaucoup plus cher qu’il ne l’est et qui présente peu de faiblesses dans cette gamme de prix.

À qui s’adresse-t-il ? Pour tous ceux qui recherchent un téléphone portable bon marché, mais élégant et doté d’un grand écran.

Pourquoi nous avons choisi le Moto G Power :

La gamme Moto G est notre choix de téléphones économiques depuis quelques années, et même si Motorola doit faire face à une concurrence de plus en plus forte, le Moto G Power offre un excellent rapport qualité-prix. En fait, le modèle 2021 est encore moins cher que le 2020, à partir de 199 dollars.

Toutefois, nous vous suggérons d’opter pour le modèle à 249 $, qui comprend 64 Go de stockage et 4 Go de RAM. Il est esthétiquement agréable, solide et sa batterie massive de 5 000 mAh permet de tenir au moins deux jours.

Son grand écran de 6,6 pouces est l’un de ses principaux attraits. Bien que sa résolution soit de 720p, cela permet à la batterie de durer plus longtemps – et elle fait son travail sans problème. À l’intérieur se trouve un processeur Qualcomm Snapdragon 662 avec 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, ou 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Il comprend également un appareil photo à trois objectifs, avec une caméra principale de 48 mégapixels et une ouverture f/1.7, un objectif macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Dans de bonnes conditions d’éclairage, il est capable de capturer de magnifiques clichés ; le mode portrait est idéal pour prendre des photos d’amis et de famille avec un arrière-plan flou. La caméra frontale est de 8 MP.

L’appareil est livré avec Android 10 et, bien que Motorola n’ait fait aucune annonce, nous nous attendons à ce qu’il passe à Android 11 à un moment donné. Si vous disposez d’un budget de 200 $, le Moto Power G vous en donnera beaucoup pour votre argent. Il offre un grand écran, des performances solides et un bon appareil photo dans un boîtier élégant.

Deuxième place

Samsung Galaxy A12

Ce qui nous plaît le plus dans le Galaxy A12, c’est son généreux écran de 6,5 pouces, idéal si vous cherchez un téléphone pour passer votre temps de trajet à regarder une série ou à jouer à un jeu. En plus de cela, le module de caméra à quatre objectifs (objectif principal de 16 Mpx, grand angle de 5 Mpx, macro de 2 Mpx et capteur de profondeur de 2 Mpx) vous donnera des résultats très satisfaisants compte tenu de sa portée, et suffisamment pour alimenter les médias sociaux d’une personne moyenne.

Samsung Galaxy A12 sur Amazon

En plus de cela, nous pensons que vous allez finir par aimer la batterie de 5 000 mAh et sa charge rapide de 15W. Oui, ce n’est pas le plus rapide, mais étant donné que ni le processeur ni l’écran ne sont exactement les plus gourmands en énergie, nous sommes sûrs que vous finirez par avoir de l’autonomie à la fin de la journée.

Meilleur téléphone à moins de 100 dollars

Moto E6

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Parce que c’est une option fiable pour quiconque cherche un téléphone Android à moins de 100 $.

À qui s’adresse-t-il ? Pour les utilisateurs qui ont besoin d’un smartphone avec accès aux réseaux sociaux, mais qui n’ont pas besoin des fonctionnalités technologiques de pointe.

Pourquoi nous avons choisi le Moto E6 :

Le Moto E6 est un téléphone fiable, soutenu par une marque qui a des décennies d’expérience. À l’exception du stockage de base de 16 Go (nous recommandons d’opter pour la version 32 Go), toutes ses caractéristiques semblent de premier ordre pour le bas de gamme : écran HD de 5,5 pouces, batterie de 3 000 mAh et même un capteur d’empreintes digitales au dos de l’appareil.

Les appareils photo n’ont rien de spectaculaire et sont à objectif unique (13 mégapixels pour le principal et 5 MP pour le selfie), mais ils sont bons pour les tâches les plus basiques : un selfie pour WhatsApp et une photo occasionnelle. Le Moto E6 est un guerrier.

Deuxième place

Nokia 6300 4G

Le Nokia 6300 4G est comme un voyage dans le temps, à l’époque où les téléphones fonctionnels étaient à la pointe de la technologie. Le Nokia 6300 4G est exactement comme un téléphone de la première décennie des années 2000, mais avec un accès à WhatsApp, Facebook et YouTube.

Nokia 6300 4G sur Amazon

Bien sûr, ce n’est pas parce que vous avez accès à ces réseaux sociaux que le Nokia 6300 4G est la meilleure option pour les utiliser. Non, ils sont là au cas où, car en réalité, ce téléphone est peut-être le meilleur outil pour rester joignable, mais avec un outil qui peut vous aider à vous désintoxiquer des médias sociaux. Et bien sûr, c’est l’un des téléphones les moins chers que vous pouvez acheter.

Où puis-je acheter des téléphones bon marché ?

Vous pouvez toujours trouver de bonnes affaires dans les boutiques en ligne, mais faites d’abord vos recherches et demandez le numéro du modèle que vous voulez. En particulier, vérifiez que le modèle que vous achetez est compatible avec les bandes utilisées par votre opérateur. Les principaux opérateurs proposent parfois de bonnes affaires, mais si vous trouvez un téléphone qui vous plaît dans l’une de leurs boutiques, cela vaut la peine de faire une recherche rapide en ligne pour voir si vous pouvez le trouver à moindre coût. Vous trouverez souvent des options moins chères auprès des MVNO (opérateurs de réseau mobile virtuel), tels que Metro de T-Mobile ou Straight Talk.

Qui a des forfaits téléphoniques bon marché ?

Il existe de nombreux forfaits de téléphonie mobile différents, alors prenez votre temps et faites des recherches avant d’en choisir un. Nous vous proposons une liste des meilleurs forfaits de téléphonie mobile pour vous aider. Si vous optez pour un plan familial, vous pouvez souvent bénéficier de bonnes affaires sur les lignes supplémentaires. Oh, et vérifiez la couverture dans votre région avant de vous décider pour une compagnie particulière.

Comment obtenir un nouveau téléphone pour pas cher ?

Le moyen le plus évident de faire une bonne affaire est de chercher un téléphone d’occasion. Vous pouvez également envisager de faire appel à des détaillants en ligne et, comme indiqué ci-dessus, vérifiez que le modèle de téléphone que vous achetez est compatible avec les bandes utilisées par votre opérateur.

Faut-il acheter un téléphone bon marché maintenant, ou attendre les soldes sur les modèles phares ?

Les prix des appareils phares ont augmenté récemment, mais si vous êtes prêt à attendre et à regarder les téléphones phares d’il y a un an ou deux, vous pouvez les obtenir beaucoup moins cher. Presque tous les fabricants de téléphones Android proposent des remises sur leurs anciens appareils phares, et ces remises augmentent à mesure que le modèle « vieillit ». D’un autre côté, la qualité générale des téléphones « économiques » s’est énormément améliorée ces dernières années, et le design des téléphones « économiques » change et se rafraîchit très rapidement, de sorte qu’un appareil de milieu de gamme d’aujourd’hui correspondra probablement à un appareil haut de gamme d’il y a deux ans en termes de performances, et vous pourrez vous vanter d’avoir un design plus moderne.

Si cela n’est pas assez convaincant, vous pouvez toujours consulter les meilleures offres de téléphones portables du Black Friday.