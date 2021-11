Les meilleurs téléphones portables que vous pouvez acheter pour le Black Friday

Ce Black Friday pourrait être une excellente occasion d’échanger votre téléphone, mais ne vous laissez pas emporter par les offres que vous trouverez, aussi incroyables soient-elles. Après tout, peu importe le montant que vous dépensez, votre priorité est d’obtenir l’un des meilleurs téléphones que vous pouvez acheter cette année. les meilleurs téléphones mobiles du marché. Découvrez-les d’abord et ensuite – maintenant – aiguisez vos yeux et partez à la chasse aux réductions !

Vous remarquerez que la plupart des appareils présentés ici ont des capacités 5G, mais pas tous ; si c’est une exigence pour vous, vous serez intéressé de voir notre liste des meilleurs téléphones 5G.

Les meilleurs téléphones portables : tableau général

Marque/Modèle

Catégorie

iPhone 13 Pro Max

Le meilleur des meilleurs

Galaxy S21 Ultra

Meilleur téléphone Android

Motorola Moto G Power (2021)

Meilleur smartphone bon marché

Samsung Galaxy S21

Téléphone au meilleur rapport qualité-prix

Google Pixel 4a

Meilleur petit smartphone

Galaxy Z Fold 3

Meilleur téléphone pliable

iPhone 13 Pro Max

Le meilleur d’entre eux

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? C’est un téléphone très complet avec un matériel, des caméras et une expérience logicielle excellents.

À qui s’adresse-t-il ? Pour ceux qui préfèrent l’iPhone par-dessus tout – et qui ont également le budget nécessaire pour passer de l’iPhone 13 de base à un modèle supérieur.

Bien qu’il semble identique à l’iPhone 12 Pro Max à l’extérieur, l’iPhone 13 Pro Max dispose d’une meilleure puce, le processeur A15 Bionic, qui a été associé à une nouvelle carte de traitement graphique.

La batterie du nouveau téléphone dure beaucoup plus longtemps : son écran a un nouveau taux de rafraîchissement et une encoche plus petite. En outre, son appareil photo dispose d’un mode portrait amélioré, d’un nouveau mode cinématique et d’un meilleur mode nuit.

Bien que l’évolution esthétique ne soit pas si importante, on trouve un module caméra plus grand et une nouvelle nuance de bleu, le bleu Sierra, qui remplace le bleu Pacifique de l’année dernière.

En fait, cela fait au moins deux ans que nous attendons l’évolution de la dalle de l’iPhone, et peut-être qu’Apple applique le dicton « mieux vaut tard que jamais », car elle a finalement intégré un taux de rafraîchissement variable de l’écran allant jusqu’à 120 Hz. Apple explique que ce taux change automatiquement pour économiser de l’énergie lorsque votre activité ne le nécessite pas.

Si quelque chose a évolué sur cet iPhone, ce sont ses caméras. Il en a toujours trois avec 12 MP, mais les capteurs changent pour nous donner un grand angle, qui est beaucoup plus lumineux, ce qui nous permet une combinaison de photos avec de meilleures couleurs. J’ai été particulièrement impressionné par le changement du mode portrait, car désormais les photos de portrait peuvent capturer une personne entière et non plus seulement la taille du buste comme avec les iPhones précédents, qui nécessitaient de se rapprocher très près du sujet de la photo pour activer ce mode.

Le mode cinématique de l’iPhone 13 Pro Max, qui permet de capturer des vidéos floues ou bokeh, est totalement nouveau. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un objet ou une personne à placer au premier plan et flouter le reste de l’image.

Deuxième place : iPhone 13

Le nouvel iPhone 13 est une évolution par rapport à ses prédécesseurs, il n’y a aucun doute là-dessus. Dès que vous commencez à l’utiliser, vous expérimentez sa double caméra, la puissance de son processeur A15 Bionic et, surtout, son autonomie, qui est techniquement légèrement supérieure à celle de l’iPhone 12.

Si vous vous demandez s’il arrive avec des changements majeurs par rapport à l’iPhone 12 ou même l’iPhone 11, la réponse est non. Bien qu’il ait l’air différent, les bords sont plus nets et les caméras changent un peu. Dans l’ensemble, les modifications physiques ne sont pas si importantes. Si vous envisagez d’acheter l’iPhone 13 et que vous avez l’un de ces deux téléphones, vous devriez jeter un coup d’œil à ce qu’il contient.

La nouvelle puce d’Apple est plus efficace, ce qui signifie qu’elle est censée économiser la batterie en conjonction avec iOS 15 lorsque certains processus ne sont pas actifs : elle peut passer du réseau 5G à la 4G et n’utilise pas la totalité de ses 1 200 nits sur l’écran, sauf si vous regardez des photos en qualité HDR.

L’iPhone 13 est le nouveau téléphone de base d’Apple, car même si l’iPhone 13 mini a techniquement presque les mêmes caractéristiques. Maintenant, si nous parlons de l’écran de l’iPhone 13, il est étonnant… bien que pas aussi bon que l’iPhone 13 Pro. Et la raison est simple : alors que l’iPhone 13 dispose d’un écran Super Retina XDR, le Pro ajoute la technologie ProMotion, qui permet à l’écran d’avoir un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Le meilleur téléphone Android

Andrew Martonik/Digital Trends

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? C’est le meilleur des meilleurs, avec un superbe écran, un bon logiciel, de nombreuses fonctionnalités et un appareil photo multi-lentilles, sans oublier une excellente autonomie.

À qui s’adresse-t-il ? Pour tous ceux qui recherchent un téléphone capable de gérer la productivité, la vidéo, les jeux et les fonctions quotidiennes, grâce à une batterie puissante.

Le Galaxy S21 Ultra est le roi des téléphones Android. Samsung a cette fois laissé derrière lui les trébuchements du S20 Ultra et a même amélioré ce qu’apportait le Note 20 Ultra de fin 2020. Le S21 Ultra conserve l’excellente qualité de fabrication de Samsung, avec quelques touches supplémentaires comme la surface en verre au dos qui empêche les traces de doigts. À l’intérieur, on parle d’un téléphone aux spécifications haut de gamme, avec son processeur Snapdragon 888 plus 12 ou 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne.

L’expérience utilisateur s’appuie sur un écran de 6,8 pouces sans défaut, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, même en cas d’affichage en pleine résolution. C’est le meilleur écran sur un téléphone aujourd’hui, qui n’est « interrompu » que par le petit espace utilisé par la caméra frontale. Et le capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran est plus rapide (et plus compétitif) qu’auparavant.

La nouvelle caméra à quatre lentilles a également amélioré le téléphone. Le capteur principal est de 108 mégapixels et surpasse celui du Note 20 Ultra. Il dispose également de deux objectifs avec zoom 3x et 10x, tous deux avec stabilisation optique de l’image. Et cela, associé au logiciel de traitement des photos, permet d’obtenir de très bonnes images avec un zoom 10x ou même 30x, à condition que les conditions d’éclairage soient bonnes. Bien entendu, le zoom 100x n’apporte pas grand-chose à l’appareil photo dans son ensemble.

En plus de tout ce qui précède, il y a des fonctionnalités supplémentaires, comme le mode DeX qui vous permet de relier le téléphone à un moniteur ou à un téléviseur pour une expérience semblable à celle d’un ordinateur de bureau. Il convient également de noter que l’appareil est doté d’une fonction de recharge inversée et, par-dessus tout, il y a la qualité de fabrication, la résistance à l’eau, la recharge rapide sans fil et d’autres détails.

Et pour ce qui est des inconvénients ? L’un d’entre eux est la taille, le S21 Ultra étant plus lourd que le S20 Ultra et donc difficile à utiliser d’une seule main. Le téléphone coûte 1 200 dollars, mais c’est certainement le meilleur téléphone Android du moment. Le concurrent le plus proche est le Galaxy Note 20 Ultra, mais pour le rapport qualité-prix, le S21 Ultra est supérieur.

Deuxième place : Google Pixel 5

La gamme Pixel reste la seule option Android capable de concurrencer pleinement l’iPhone d’Apple dans plusieurs domaines, notamment la sécurité, la rapidité des mises à jour et la conception des logiciels. Mais il va plus loin avec des fonctions d’intelligence artificielle importantes que tout le monde peut apprécier. Google gère le système d’exploitation Android et donc la série Pixel, de sorte qu’il peut optimiser le matériel et les logiciels, à l’instar de ce que fait Apple avec l’iPhone.

Cette approche, ainsi que la philosophie simple du « moins, c’est plus », rendent le téléphone agréable à utiliser. Il offre la meilleure expérience logicielle sur un téléphone et fonctionne de manière fluide. De plus, la caractéristique marquante du Google Pixel 5 est sa caméra à double objectif, qui est l’une des meilleures. Oui, à n’importe quel prix.

Motorola Moto G Power (2021)

Le meilleur smartphone bon marché

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Le Motorola offre tous les éléments de base dans une bonne taille, ainsi que quelques fonctionnalités intéressantes.

À qui s’adresse-t-il ? Les acheteurs à petit budget qui veulent un bon téléphone avec d’excellentes fonctions de base.

Lorsque vous avez besoin d’un téléphone solide à un prix exceptionnel, vous vous tournez vers Motorola. À ce stade, ils ont tout simplement perfectionné cette formule, et la dernière version est le Moto G Power. Pour moins de 250 $, vous obtenez un énorme écran de 6,4 pouces, 4 Go de RAM, une puce Snapdragon de la série 600 et 64 Go de stockage. Et voici le gros bonus : une batterie massive de 5 000 mAh, qui peut facilement tenir deux jours sur une charge, quoi que vous fassiez.

D’un autre côté, Motorola continue de montrer qu’elle peut créer des logiciels cohérents et utiles. Sa version Android est simple et pratique, avec seulement quelques paramètres et applications pour améliorer l’expérience globale. Il offre des gestes rapides pour les tâches quotidiennes, comme le lancement de l’appareil photo ou l’allumage de la torche, et la fonction Moto Display est le meilleur moyen de vérifier rapidement les notifications dès leur arrivée.

Évidemment, pour ce montant, vous ne bénéficiez pas de plusieurs fonctionnalités haut de gamme. Le corps du téléphone est en plastique, l’écran n’est pas si génial et les caméras font juste leur travail. Il ne dispose pas non plus d’une résistance totale à l’eau ni d’autres caractéristiques matérielles supplémentaires comme la recharge sans fil. Mais en réalité, ce ne sont pas des éléments essentiels de l’expérience. Avec le Moto G Power, vous pouvez faire tout ce dont vous avez besoin dans un téléphone pour un prix tout à fait abordable.

Samsung Galaxy S21

Le téléphone au meilleur rapport qualité-prix

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? L’expérience du téléphone phare de Samsung est disponible à un prix avantageux.

À qui s’adresse-t-il ? Pour tous ceux qui veulent un Android haut de gamme à un prix raisonnable, sans gros compromis.

Le Galaxy S21 Ultra est notre choix pour le meilleur téléphone Android, mais son prix le met hors de portée pour beaucoup. Bien qu’il ne dispose pas du même système de caméra et de la même structure en verre, son excellent prix fait du Galaxy S21 une alternative pratique.

Il possède les mêmes spécifications internes et les mêmes capacités de performance grâce à un processeur haut de gamme, et exécute les mêmes logiciels qui rendent les téléphones de la firme coréenne attrayants. Les écrans Samsung sont les meilleurs que l’on puisse trouver aujourd’hui, même si celui-ci n’est « que » 1080p ; ce qui compte, c’est qu’il est lumineux et coloré, et qu’il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Bien que ce ne soit pas un petit téléphone, avec un écran de 6,2 pouces, il n’est pas aussi grand que le S21 Ultra. Si vous trouvez les téléphones phares modernes trop chers, le Galaxy S21 standard vous offre une pause.

La seule différence essentielle est la configuration de l’appareil photo : il perd l’appareil photo de 108 Mpx du S21 Ultra. Si l’objectif du S21 est bon, il n’est pas à la hauteur. En outre, vous perdez les capacités de zoom, car la qualité diminue après 3x. Si vous êtes prêt à dépenser pour un bon téléphone, mais que vous ne voulez pas les modèles ci-dessus, le Galaxy S21 est une option. Il offre un excellent rapport qualité-prix.

Google Pixel 4a

Le meilleur petit smartphone

Pourquoi l’acheter ? Car ce design de Google est le meilleur en termes de téléphones petits, simples et à prix attractif.

À qui s’adresse-t-il ? Pour tous ceux qui ne veulent plus transporter un très gros téléphone ou dont les mains préfèrent un design plus petit et plus léger.

Il est presque impossible de trouver un téléphone vraiment petit de nos jours, car les smartphones de toutes les gammes sont de plus en plus gros. Mais le Pixel 4a est effectivement petit – en fait, c’est l’un des plus petits écrans que vous pouvez trouver aujourd’hui (5,8 pouces).

Au-delà de la taille, le Pixel 4a a plusieurs atouts. Le logiciel de Google est le plus simple et le plus direct, et il fonctionne très bien sur du matériel qui n’est pas haut de gamme, ce qui est également aidé par l’autonomie de la batterie. Oui, l’écran n’a rien d’extraordinaire et les spécifications risquent d’être un peu courtes dans quelques années, mais c’est le monde du milieu de gamme.

D’autre part, ce téléphone est accompagné de l’appareil photo désormais légendaire de Google, qui, même sur un appareil comme celui-ci avec son objectif de 12 mégapixels, est capable de rivaliser avec des téléphones coûtant trois fois plus cher. Bien sûr, il n’y a pas de deuxième objectif sur ce téléphone et l’appareil photo frontal est un piètre appareil, mais qu’importe : dans sa gamme de prix, c’est le meilleur appareil photo que vous puissiez trouver.

Mieux encore, le Google Pixel 4a ne coûte que 349 dollars, ce qui signifie qu’avec ce téléphone, non seulement vous n’avez pas besoin de tendre vos mains pour l’utiliser, mais vous n’avez pas non plus besoin de tendre votre portefeuille pour l’acheter.

Galaxy Z Fold 3

Le meilleur téléphone pliable

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Les téléphones pliables sont l’avenir des téléphones, et le Z Fold 3 est le meilleur de ce qui existe déjà.

À qui s’adresse-t-il ? Pour ceux qui ont le budget et veulent acheter quelque chose de différent du traditionnel.

Cette année 2021 a marqué la fin de la série Galaxy Note, mais le Galaxy Z Fold 3 prend désormais en charge deux nouveaux S-Pens, ce qui ajoute une raison supplémentaire d’acheter cet appareil, qui dispose d’un énorme écran de 7,6 pouces lorsqu’il est ouvert.

De nombreuses personnes pensent que ce modèle est trop grand pour être mis dans leur poche mais, pour être honnête, il rentre dans votre pantalon. Si on le compare au Galaxy S21 Ultra, il n’est pas nécessairement plus grand lorsqu’il est fermé, bien qu’il soit plus large.

Replié, le Fold 3 a un écran de 6,2 pouces ; pour vous donner une idée, celui du S21 Ultra est de 6,8 pouces. Et oui : le Galaxy Z Flip 3 coûte 999 dollars, tandis que la version la moins chère du Fold 3 est à 1 799 dollars ; cela pourrait inciter à acheter le moins cher, bien que tout dépende de l’usage que vous allez en faire.

Le Galaxy Z Fold 3 est un appareil capable de nous aider à mener des projets dans plusieurs applications en même temps grâce au multitâche, ainsi qu’à dessiner ou concevoir grâce à sa compatibilité avec le S-Pen – qui est vendu séparément. Donc, si vous cherchez un téléphone pour stimuler votre productivité, cela pourrait être idéal, surtout si vous ne voulez pas avoir un téléphone portable et une petite tablette avec vous.