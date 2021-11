Samsung est l’un des fabricants de téléphones mobiles les plus prestigieux et il y a une bonne raison à cela : ses téléphones, quelle que soit leur gamme, sont toujours parmi les meilleurs. Que vous recherchiez un téléphone dernier cri ou une option beaucoup plus abordable, il y a un Samsung qui pourrait vous combler. La vérité, c’est qu’il y a tellement d’options parmi lesquelles choisir, que cela peut devenir une corvée. Mais ne vous inquiétez pas, dans ce guide nous allons vous dire ce qu’ils sont. les meilleurs téléphones Samsung disponibles en 2021.

Les meilleurs téléphones Samsung du moment

Le meilleur de tous

Samsung Galaxy S21 Ultra

Pourquoi vous devriez l’acheter : C’est un téléphone très fin et élégant, avec un grand écran, un très bon appareil photo et une excellente autonomie.

Pour qui ? Pour tous ceux qui recherchent le téléphone Samsung le plus puissant du marché.

Le design épuré et mat du S21 Ultra est l’un des points forts de toute la gamme de Samsung. Il est doté d’un écran AMOLED dynamique 2x de 6,8 pouces et, avec ses 227 grammes, c’est une bête de téléphone. Il s’agit tout de même d’un appareil plus petit que le Note 20 Ultra et que son prédécesseur, le S20 Ultra, qui est proposé dans des couleurs telles que le noir, l’argent et trois éditions spéciales chargées de métal : bleu marine, titane et marron.

Mais c’est l’écran du S21 Ultra qui se distingue le plus, grâce à sa résolution de 3200 x 1400 pixels, plus la prise en charge de HDR10+ et une luminosité de 1500 nits qui rend les couleurs très vives. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz fait la différence, notamment dans les jeux, mais le taux de rafraîchissement est également adaptatif, ce qui permet de préserver l’autonomie de la batterie.

A l’intérieur, le S21 Ultra est très puissant. Aux États-Unis, vous verrez une version du processeur Snapdragon 888, tandis qu’en Europe, en Asie et sur d’autres marchés, le processeur est un Exynos 211. Il y a 12 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage, avec la possibilité de mettre à niveau ces deux spécifications à 16 Go et 512 Go, respectivement. Et quelle que soit la configuration que vous choisissez, le S21 Ultra est excellent en multitâche, vous ne devriez donc pas avoir de problèmes de performances. Cela dit, il manque un emplacement pour carte microSD, de sorte que le stockage du modèle que vous achetez sera en bout de course.

En revanche, la batterie est de 5 000 mAh et vous permet de l’utiliser pendant une journée complète si vous regardez beaucoup de vidéos ou jouez à des jeux, et jusqu’à deux jours complets pour des tâches plus triviales. Il est également doté d’un système de charge rapide de 25 W, ce qui vous permettra de l’utiliser à nouveau en quelques minutes si la batterie est à plat.

Les caméras constituent un autre aspect important. Sur le papier, ce n’est rien de nouveau : un objectif principal de 108 Mpx, un objectif ultra-large de 12 Mpx, un zoom optique 10x de 10 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx, plus la stabilisation optique, l’autofocus laser et la vidéo 8K. Mais la façon dont ces spécifications ont été mises en œuvre en fait l’un des meilleurs appareils photo disponibles sur un téléphone : les images sont très claires et nettes, le HDR rehausse très bien les couleurs, et un mode appelé Director’s View permet de filmer en même temps à partir des caméras avant et arrière.

Enfin, le Samsung Galaxy S21 Ultra prend en charge les réseaux 5G, ce qui en fait déjà un téléphone à l’épreuve du futur.

Deuxième place : Samsung Galaxy S21

Si votre budget ne vous permet pas d’acheter le S21 Ultra, le S21 est une excellente alternative qui coûte 300 $ de moins. Il est légèrement plus compact que le modèle gagnant et possède un écran de 6,2 pouces, mais fonctionne avec le même processeur Snapdragon 888. Cependant, la batterie est légèrement plus petite (4 000 mAh), la durée d’une charge est donc un peu plus limitée, et l’appareil photo principal n’a que trois objectifs au lieu de quatre. Il est également plus léger que le S21 Ultra avec 171 grammes, donc si vous préférez les appareils plus compacts que vous pouvez utiliser d’une seule main, le Galaxy S21 est peut-être le meilleur choix. Il est également disponible en gris, en blanc, en rose et en violet, ce dernier coloris contrastant avec le module caméra arrière de couleur or.

Le meilleur pour la productivité

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Pourquoi vous devriez l’acheter : Il s’agit du téléphone de productivité le plus grand et le plus puissant, avec un écran AMOLED dynamique de 6,9 pouces, la 5G et le stylet S Pen pour la prise de notes et les croquis.

Pour qui ? pour tous ceux qui ont besoin de prendre des notes avec leur téléphone et qui veulent des fonctions spéciales qui sortent de l’ordinaire.

Ce n’est pas un petit appareil et vous aurez certainement besoin de l’utiliser à deux mains. Il n’en reste pas moins que le Galaxy Note 20 Ultra est super léger et fin, avec un poids de 208 grammes seulement, et qu’il est doté d’un écran AMOD d’une résolution de 3088 x 1440 pixels et certifié HDR10+, ainsi que d’une fréquence de rafraîchissement variable qui s’adapte automatiquement, en fonction de ce que vous faites avec l’appareil : par exemple, dans les jeux pris en charge, il fonctionne à 120 Hz, tandis que dans les films ou les vidéos, il fonctionne à 60 Hz pour économiser la batterie (bien que vous puissiez toujours le régler sur 60 Hz).

Aux États-Unis, le téléphone est livré avec le Snapdragon 865+, tandis que dans le reste du monde avec la puce Exynos 990. La mémoire vive est de 12 Go, ce qui est excellent pour le multitâche, et elle s’ajoute aux 256 Go de stockage interne et à l’emplacement microSD. La batterie de 4 500 mAh devrait durer une journée entière, mais elle est également dotée d’un système de charge rapide de 25 W ; en une heure, la batterie est entièrement rechargée. La série Note 20 ne prend pas en charge la recharge à 45W, mais elle prend en charge la recharge sans fil Qi à 15W.

Le Note 20 Ultra ne déçoit pas sur le plan de l’appareil photo, avec un capteur de 108 Mpx, un zoom périscopique et un objectif ultra-large de 12 Mpx. À cela s’ajoutent l’autofocus laser et la stabilisation automatique, ainsi que la possibilité d’enregistrer des vidéos en 8K et 24 images par seconde ou en 4K à 60 images par seconde, les deux modes étant compatibles avec la stabilisation électronique et le HDR10+.

Le S Pen dispose également de toutes les fonctionnalités habituelles, comme la fonction Air Action qui vous permet d’utiliser le stylet pour contrôler les applications, ainsi que certains modes de réalité augmentée qui vous permettent de faire des croquis en 3D à l’aide de l’appareil photo. En termes de productivité, la fonction de conversion de l’écriture manuscrite en texte est très utile, bien qu’elle ne fonctionne qu’avec Microsoft Word. Le Note 20 Ultra peut également être utilisé comme un ordinateur de bureau grâce au mode DeX de Samsung et, en prime, lorsqu’il est acheté, il permet d’accéder au service Game Pass de Xbox. En bref, le Note 20 Ultra est tout ce que vous pouvez demander à un téléphone de productivité qui prend également en charge la technologie 5G.

Le Galaxy Note 20 Ultra est en vente chez des détaillants comme Best Buy pour environ 1 050 $.

Deuxième place : Samsung Galaxy Note 20

Notre finaliste est le Galaxy Note 20, qui coûte environ 800 dollars. Il est légèrement plus petit que le Note 20 Ultra, avec un écran de 6,7 pouces de 2400 x 1080 pixels, 8 Go de RAM et le même processeur que le Note 20 Ultra. Cependant, il n’y a qu’une option de stockage interne de 256 Go et aucune option d’extension de carte microSD car il n’y a pas de slot correspondant (bien qu’il y ait l’option d’un modèle de 512 Go également). La batterie est de 4 300 mAh et comprend également un chargeur de 25W, ainsi que la prise en charge de la recharge sans fil à 14W. Dans l’ensemble, le Note 20 est une bonne alternative au Note 20 Ultra, surtout si vous ne voulez pas dépenser plus de 1 000 $ pour un téléphone.

Le meilleur pour moins de 500 $.

Samsung Galaxy A52 5G

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Avec un design moderne, un appareil photo solide et de bonnes performances, c’est le meilleur téléphone à moins de 500 $.

À qui s’adresse-t-il ? Tous ceux qui veulent un téléphone puissant avec un design solide et une compatibilité 5G à un prix bas.

Pourquoi nous avons choisi le Samsung Galaxy A52 5G :

Le Samsung Galaxy A52 5G est actuellement le meilleur téléphone que vous pouvez obtenir pour moins de 500 $. Avec un design moderne, de bonnes performances et un appareil photo polyvalent de haute qualité, ce téléphone surpasse sa catégorie pour un appareil dans sa gamme de prix.

La performance, en particulier, est un élément qui fait du Galaxy A52 5G un si bon téléphone. L’appareil est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 750G, et la série 7 s’est avérée être une alternative solide à la série 8, le fleuron de Qualcomm.

Il est associé à une mémoire vive de 6 ou 8 Go, ce qui devrait suffire à la plupart des utilisateurs. Il dispose de 128 ou 256 Go de stockage, ce qui sera également plus que suffisant pour la musique et les fichiers de la plupart des gens.

La polyvalence de l’appareil photo est sans doute ce qu’il y a de mieux dans cet appareil étonnant. Le téléphone est équipé d’un système à quatre caméras, dont une caméra principale de 64 mégapixels, une caméra ultra-large de 12 mégapixels, une caméra macro de 5 mégapixels et une caméra de profondeur de 5 mégapixels. Il n’y a pas de téléobjectif, ce qui est un peu dommage, mais il est difficile de se plaindre compte tenu du prix.

L’expérience visuelle sur le Galaxy A52 5G est également étonnante. Le téléphone est équipé d’un écran 1080p de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui devrait offrir une expérience incroyablement fluide et réactive. En fait, l’écran du Galaxy A52 5G est très similaire à celui du populaire Galaxy S21.

Parmi les autres détails proposés, citons une batterie de 4 500 mAh et le fait qu’il soit proposé dans une gamme de couleurs étonnantes. Le Samsung Galaxy A52 5G est un excellent moyen d’obtenir un appareil presque haut de gamme à un prix relativement bas.

Deuxième place : Samsung Galaxy A51 5G

Disponible pour environ 350 dollars, le Galaxy A51 5G fonctionne sous Android 10, dispose d’un écran OLED de 6,5 pouces, d’un processeur Exynos 9611, d’un stockage interne de 128 Go et de 4 Go de RAM. Ajoutez à cela un appareil photo à quatre lentilles, une batterie de 4 000 mAh, un port casque et la 5G, et vous obtenez un très bon téléphone dans sa gamme de prix.

Le meilleur pour moins de 300 $.

Samsung Galaxy A32 5G

Pourquoi vous devriez l’acheter : Parce que c’est un appareil moderne, avec un logiciel propre et fonctionnel qui offre une connectivité 5G pour un prix abordable.

Pour qui ? Pour ceux dont le budget est inférieur à 300 $, mais qui veulent un téléphone d’une grande marque avec des fonctions de pointe.

Pour environ 280 dollars, le Galaxy A32 5G vous offre des caractéristiques attrayantes, à commencer par un écran Super AMOLED de 6,4 pouces, idéal pour consommer des divertissements comme des séries ou des films en déplacement.

D’autre part, les caméras font franchement du bon travail. Au rayon selfie, vous remarquerez des clichés nets en lumière naturelle, avec un effet bokeh qui, bien qu’il paraisse artificiel, vous vaudra plusieurs likes sur vos réseaux sociaux. Quant au système de caméra à quatre objectifs, il obtient des résultats plus qu’exceptionnels pour sa gamme de prix (milieu de gamme inférieur).

Enfin, nous jugeons que la batterie, qui est de 5 000 mAh, vous donnera assez d’énergie pour toute la journée et même une de plus, en fonction de votre utilisation. La charge est de 15W, donc bien qu’elle soit rapide, elle est définitivement en retard par rapport à d’autres options comme le Xiaomi Redmi Note 10, qui intègre une charge rapide de 33W.

Deuxième place : Samsung Galaxy A21S

En aucun cas nous ne suggérerions de préférer le Galaxy A21s au Galaxy A32 5G, d’autant que la différence de prix entre les deux n’est que de quelques dollars, même si la différence de caractéristiques est brutale. L’écran du Galaxy A21 est de 6,5 pouces et de technologie TFT, ce qui se traduit par un contraste moindre et des couleurs moins vives par rapport au Galaxy A32 5G. Il y a également une différence notable dans les performances et la netteté des photos entre les deux appareils, nous recommandons donc fortement de préférer le Galaxy A32 5G.

Galaxy A21s sur Amazon

Néanmoins, si vous trouvez une offre irrésistible sur le Galaxy A21s, disons autour de 150 dollars pour la version 64 Go, choisissez l’appareil qui correspond le mieux à votre budget.

Le meilleur pour la robustesse

Samsung Galaxy XCover Pro

Pourquoi vous devriez l’acheter : est un téléphone de qualité militaire certifié IP68, ce qui le rend résistant à l’eau et à la poussière et capable de supporter des chutes jusqu’à 1,5 mètre. Sa batterie remplaçable est de 4 050 mAh.

Pour qui ? pour ceux qui recherchent un téléphone mobile capable de résister avec succès à différentes situations.

Bien que conçu pour un usage industriel, le Galaxy XCover Pro est une excellente option pour tous ceux qui sont « durs » avec leur téléphone. Il peut résister à des chutes de 1,5 mètre, est conforme à la norme IP68 et est certifié MIL-STD-810, ce qui signifie qu’il ne faillira pas à ses performances en haute altitude ou en cas de chaleur intense. Les autres spécifications comprennent un écran bord à bord de 6,3 pouces (1080p) avec Gorilla Glass 5, un processeur octa-core Exynos 9611, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, qui est extensible jusqu’à 512 Go via des cartes microSD. L’écran est doté de capacités tactiles améliorées, ce qui vous permet de l’utiliser avec des mains mouillées ou des gants. Il fonctionne sous Android 10 et Samsung One UI 2.0.

Sa meilleure caractéristique est sa batterie remplaçable de 4 050 mAh qui prend en charge la charge rapide de 15 watts, sans oublier qu’il inclut la certification EMV de niveau 1, ce qui permet de l’utiliser comme terminal de point de vente.

Il y a deux caméras à l’arrière, une caméra principale de 25 mégapixels et une caméra secondaire de 8 mégapixels, tandis que la caméra frontale est de 13 mégapixels. Une prise casque filaire est incluse. Le Galaxy XCover Pro peut être acheté pour moins de 500 $ sur Amazon.

Deuxième place : Samsung Galaxy S20 FE

Bien que le Galaxy S20 FE ne soit pas exactement un téléphone robuste, vous pouvez acheter, pour environ 20 dollars, un étui qui, bien qu’il n’obtienne pas la certification militaire du Galaxy XCover Pro, le protégera contre les chutes jusqu’à 6 mètres (environ 20 pieds).

En outre, le Galaxy S20 FE présente des performances et des caractéristiques bien supérieures à celles du Galaxy XCover Pro. Les améliorations commencent par les éléments évidents, comme l’écran, qui est Super AMOLED dans le cas du Galaxy S20 FE, une dalle qui offre des couleurs beaucoup plus vives et un meilleur contraste que l’écran IPS du XCover Pro.

En ce qui concerne les appareils photo, si vous obtiendrez des clichés décents avec le XCover Pro, le Galaxy S20 FE ne dépérit pas en comparaison des clichés fantastiques du Galaxy S21, ce qui constitue à notre avis un avantage majeur si l’on considère que la différence de prix entre les deux modèles est d’environ 300 $.

Cela dit, si vous recherchez un téléphone robuste, un guerrier qui ne vacillera pas à la première chute, le XCover Pro est votre meilleure option si vous voulez un téléphone Samsung. Mais si vous recherchez de meilleures fonctionnalités et que vous souhaitez lui offrir une certaine protection au cas où (ou si vos mains sont en beurre), le Galaxy S20 FE ne vous décevra pas.