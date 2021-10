Les meilleurs téléviseurs que vous pouvez acheter en 2021

Auparavant, si vous recherchiez un téléviseur, vous vous demandiez essentiellement s’il s’agissait d’une bonne marque et si sa taille était adaptée à l’endroit où vous alliez le placer. Fin du sujet. Toutefois, compte tenu du grand nombre d’options, de fonctions et de technologies différentes, on a presque l’impression aujourd’hui d’acheter un ordinateur. Mais nous sommes là pour vous aider à ne pas faire d’erreur : dans ce guide, nous avons sélectionné les meilleurs téléviseurs pour 2021 en fonction de votre budget, de votre maison et de l’usage que vous comptez en faire.

Les meilleurs téléviseurs en 2021

Le téléviseur OLED 4K LG G1 Gallery Series est le meilleur téléviseur 4K que vous pouvez acheter en ce moment en 2021. Grâce à sa dalle LG OLED Evo de pointe, il offre l’image la plus lumineuse que nous ayons jamais vue sur un appareil OLED, ce qui lui permet de surpasser tous les autres modèles que nous avons eu l’occasion de tester.

En tant que modèle phare 4K de LG, le G1 est doté d’un grand nombre de fonctionnalités de pointe telles que la prise en charge complète de l’interface HDMI 2.1, une multitude de fonctions adaptées aux jeux vidéo telles que le taux de rafraîchissement variable (VRR), le mode de faible latence automatique (ALLM), Nvidia G-Sync, AMD FreeSync et HGiG. De plus, il est indéniable que ce téléviseur est superbe lorsqu’il est fixé au mur grâce à son profil fin.

Le G1 est excellent à tous points de vue, mais il est vendu à un prix élevé, ce qui fait qu’il ne sera pas abordable pour la plupart des gens. La bonne nouvelle est que bon nombre des meilleurs téléviseurs de 2021 sont plus abordables. Même s’ils ne peuvent pas égaler tous les attributs du G1, certains s’en rapprochent beaucoup.

Meilleure télévision

LG G1 Gallery 4K OLED 65 pouces (2021)

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Il fait tout et le fait magnifiquement.

À qui s’adresse-t-il ? Tous ceux qui peuvent se le permettre.

Si vous avez suivi notre couverture des téléviseurs OLED, et en particulier des téléviseurs OLED de LG, vous savez que les superlatifs sont de mise. Nous avons adoré le LG GX OLED 2020, et la nouvelle série G1 2021 est encore meilleure.

Depuis quelques années, les critiques de télévision ont noté que malgré les niveaux de noir, le contraste et les couleurs incroyables de l’OLED, la technologie n’a pas été en mesure d’égaler les téléviseurs QLED en termes de luminosité. La série LG G1 Gallery va plus loin que tout autre téléviseur OLED pour combler ce fossé, grâce à un nouveau type de panneau OLED que LG a baptisé « OLED evo ».

Il s’agit essentiellement d’une modification des matériaux utilisés pour produire des panneaux OLED, mais les résultats sont visibles. La série LG G1 Gallery produit les images les plus nettes et les plus attrayantes que j’ai vues sur un téléviseur jusqu’à présent », s’enthousiasme notre critique.

Ces performances sont aussi considérablement améliorées par la dernière technologie de traitement de l’image de LG, soutenue par son processeur Alpha 9 AI 4K de quatrième génération et ses algorithmes AI Picture Pro.

Bien que le lissage des mouvements soit parfois un peu excessif, à moins que vous n’interveniez, sa capacité à améliorer le contenu compressé non 4K est la meilleure que nous ayons vue.

Le G1 est idéal pour ceux qui veulent fixer leur téléviseur au mur, il est livré avec tout ce dont vous avez besoin. Il est intéressant de noter que c’est l’un des rares téléviseurs qui n’est pas livré avec un support. Si vous en avez besoin, il existe deux options : une paire de pieds et un trépied plus sophistiqué, mais les deux coûtent plus cher.

Avec quatre entrées HDMI 2.1, le G1 est plus qu’un joli visage : c’est le rêve de tout joueur. Avec Nvidia G-Sync, AMD FreeSync, la prise en charge du profil HGiG, le taux de rafraîchissement variable (VRR), le mode de faible latence automatique (ALLM) et 4K 120 Hz en couleurs RVB HDR, c’est l’un des seuls téléviseurs au monde à pouvoir offrir aux joueurs une expérience sur grand écran comparable à celle d’un moniteur de jeu dédié.

LG a finalement mis à jour son interface WebOS (bonne mais vieillissante). Il est désormais totalement moderne, avec une interface claire basée sur les tâches, et il existe même un centre de contrôle dédié aux jeux pour un accès rapide à tous les paramètres dont les joueurs ont besoin.

La télécommande Magic Remote de LG a également bénéficié d’une refonte avantageuse et d’une nouvelle fonction intelligente « MagicTap » qui utilise la technologie NFC pour associer rapidement votre téléphone portable à votre téléviseur.

Il n’y a vraiment qu’un seul inconvénient à la série LG G1 Gallery : son prix – 3 000 $ pour un téléviseur de 65 pouces, c’est beaucoup d’argent.

Si vous vous demandez s’il existe une option moins chère, il y en a une : le téléviseur OLED de la série C1 de LG est excellent à tous égards et présente le meilleur rapport qualité-prix des téléviseurs OLED. Mais il ne peut pas rivaliser avec le G1 en termes de qualité d’image globale, et le G1 reste donc notre premier choix.

Meilleur rapport qualité-prix

Hisense U7G 4K ULED HDR 65 pouces (2021)

Pourquoi devriez-vous acheter celui-ci ? Les niveaux de noir et le contraste sont comparables à ceux des écrans OLED, mais sans le prix de ces derniers.

À qui s’adresse-t-il ? Toute personne recherchant une grande qualité d’image à un prix raisonnable.

Nous n’avons pas encore publié notre revue complète du Hisense U7G, mais voici un spoiler : il est génial. Comme pour toute grande télévision.

Ce n’est pas seulement une caractéristique qui fait de l’U7G un excellent choix, c’est l’ensemble et le prix que vous devrez payer pour l’obtenir.

Mais commençons par le plus grand atout de l’U7G : sa luminosité. Hisense a l’habitude de fabriquer des téléviseurs plus lumineux que la concurrence (voir le U8G ci-dessous), et le U7G en est un bon exemple.

Avec une luminosité maximale de 1000 nits, vous pourrez profiter de contenus à gamme dynamique standard (SDR) et à gamme dynamique élevée (HDR) dans pratiquement toutes les conditions d’éclairage de votre pièce.

L’U7G utilise 90 zones de gradation locale pour que les zones sombres d’une image soient bien teintées, de sorte que le champ d’étoiles de votre film de science-fiction préféré ait l’air de se trouver réellement dans l’espace.

Il est facile de tirer parti de la qualité d’image de l’U7G. Il inclut tous les principaux types de HDR, notamment HDR10, HDR10+, Dolby Vision et HLG, ce qui vous assure une grande compatibilité avec tous les services de streaming.

Grâce à sa fréquence de rafraîchissement native de 120 Hz, ce téléviseur intelligent constitue également un excellent écran pour les jeux. Avec deux ports HDMI 2.1 (et deux ports HDMI 2.0 supplémentaires), vous pouvez connecter votre console ou l’ordinateur de votre choix et bénéficier d’une résolution 4K à 120 Hz, ainsi que d’un taux de rafraîchissement variable (VRR), d’un mode automatique à faible latence (ALLM) et de la prise en charge de la technologie VRR FreeSync d’AMD.

En ce qui concerne l’audio, la prise en charge de Dolby Atmos est disponible et vous pouvez envoyer ce signal à votre barre de son ou à votre récepteur A/V en qualité 24 bits sans perte grâce à la connexion HDMI eARC de l’U7G.

Comme l’U8G, l’U7G utilise le système d’exploitation Android TV de Google, ce qui signifie que vous disposez d’un Chromecast intégré et d’un accès à Google Assistant. Mais Hisense est allé encore plus loin : vous pouvez prendre la télécommande rétroéclairée fournie et appuyer sur un bouton pour énoncer vos commandes, ou le faire en mains libres à l’aide des microphones à champ lointain intégrés au téléviseur.

Il y a donc un inconvénient ? Une seule chose : aussi incroyable que soit la qualité d’image de l’U7G, cette qualité peut être affectée par la position de visionnement. Il est préférable de s’asseoir directement en face de ce téléviseur, car son affichage hors angle n’est pas aussi bon que celui de certains autres téléviseurs de cette liste.

Le meilleur pour les cinéphiles

Sony A90J OLED 4K 65 pouces (2021)

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? La toute dernière technologie de traitement d’image de Sony offre une expérience cinématographique inégalée.

À qui s’adresse-t-il ? Ceux qui recherchent la perfection en matière de qualité d’image pour le cinéma et la télévision et qui ont les moyens de l’acheter.

L’année dernière, nous avons déclaré que le téléviseur OLED XBR A8H de Sony était le téléviseur 4K le plus cinématique, grâce aux subtilités des détails que Sony a pu extraire de sa dalle OLED. Le choix de cette année, le Bravia A90J Master Series, mérite le titre de téléviseur le plus cinématographique pour des raisons très similaires.

Si vous avez consulté notre description de la série LG G1 Gallery ci-dessus, vous savez qu’il s’agit du téléviseur OLED le plus lumineux de LG à ce jour, grâce au nouveau panneau LG OLED evo et au processeur d’images de LG. Sony a toujours su tirer le maximum de performances d’une dalle par rapport à LG, et le A90J illustre parfaitement cette capacité.

Grâce à des dissipateurs thermiques spécialisés, Sony est en mesure de faire fonctionner le panneau de l’A90J plus longtemps et plus intensément sans endommager le matériau OLED, ce qui se traduit par une image exceptionnellement lumineuse, plus lumineuse encore que celle du G1.

Si vous y ajoutez le dernier processeur cognitif XR de Sony, un cerveau informatique qui, selon Sony, fonctionne comme un cerveau humain, vous obtenez ce que notre critique a décrit comme la » meilleure qualité d’image que j’ai jamais vue « . […] ce téléviseur est désormais la référence, et il sera difficile à battre ».

Oui, le même critique a dit quelque chose de similaire à propos du G1, mais pour être juste, il n’avait pas encore examiné le A90J.

L’A90J obtient également de très bons résultats en matière de qualité sonore. L’Acoustic Surface Audio+ de Sony transforme l’ensemble de l’écran OLED en haut-parleur, tandis que le XR Surround donne l’impression que le son provient de tout autour de vous, ce qui est parfait pour le Dolby Atmos virtuel sans barre de son.

Mais étant donné que la plupart des acheteurs de l’A90J utiliseront un récepteur A/V pour le son, il est assez intéressant que l’A90J dispose de ses propres bornes d’enceinte centrale, ce qui vous permet d’utiliser le téléviseur en remplacement de votre enceinte centrale existante.

Avec Android TV (et la nouvelle expérience Google TV) qui gère l’interface utilisateur, c’est comme si un dispositif de streaming multimédia de premier ordre était intégré. De plus, Sony a intégré AirPlay et HomeKit d’Apple en plus de Chromecast de Google, ce qui ne laisse rien au hasard en termes de connexions d’appareils sans fil.

Il n’y a que deux inconvénients à l’A90J, et l’un d’entre eux peut ne pas vous concerner du tout : il n’y a pas de support VRR pour le moment, ce dont les joueurs doivent être conscients, car cela pourrait affecter leurs jeux préférés. L’autre est le prix. À 4 000 $ pour le modèle de 65 pouces, l’A90J est très, très cher.

C’est pourquoi le LG G1 a remporté notre premier choix : il est incroyablement proche du A90J en termes de qualité d’image, possède toutes les fonctions de jeu que vous pouvez souhaiter et coûte 1 000 $ de moins.

Néanmoins, si vous souhaitez vivre une expérience cinématographique 4K ultime, le Sony A90J OLED 4K HDR est le téléviseur que vous attendiez.

Le meilleur pour les cinéphiles à petit budget

Sony X90J de 65 pouces (2021)

Pourquoi devriez-vous acheter celui-ci ? Il offre une qualité d’image vraiment excellente à un prix nettement inférieur à celui des téléviseurs OLED.

À qui s’adresse-t-il ? Ceux qui veulent un téléviseur HDR abordable qui fonctionne bien dans toutes sortes d’environnements.

Si vous venez de lire notre critique du téléviseur OLED Sony A90J et que vous vous languissez parce qu’un tel téléviseur est hors de portée de votre budget, nous avons de très bonnes nouvelles.

Le X90J de Sony, censé être un modèle de milieu de gamme, offre une qualité d’image impeccable pour un prix inférieur d’environ 50 % à celui du A90J.

Bien sûr, il n’est pas aussi impressionnant que l’A90J, mais ce n’est pas très significatif étant donné son prix de seulement 1 400 $. Ce qui est surprenant, c’est qu’il se rapproche du X90J, étant donné qu’il doit s’appuyer sur un panneau rétroéclairé conventionnel pour y parvenir.

La clé de l’excellent contraste et des couleurs du X90J se trouve dans la dernière puce de traitement d’image de Sony, le Cognitive Processor XR, et son rétroéclairage FALD (Full Array Local Dimming).

Entre ces deux éléments, l’écran peut produire des noirs extrêmement sombres. Selon Caleb Denison, rédacteur en chef de Digital Trends, la maîtrise du rétroéclairage par Sony est » la meilleure du secteur « .

Mais le X90J ne se contente pas d’offrir une image de qualité. Il est également doté des dernières technologies. Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10 et HLG sont pris en charge de manière native. Apple AirPlay 2, Apple HomeKit et Google Chromecast sont intégrés.

Avec deux ports HDMI 2.1, vous bénéficiez de jeux 4K à 120 Hz, du HDMI eARC et du mode de faible latence automatique (ALLM). Sony indique qu’il ajoutera également la fréquence de rafraîchissement variable (VRR) dans une prochaine mise à jour du micrologiciel, ce qui fera du X90J un écran de jeu impressionnant.

L’audio est tout aussi impressionnant, avec la prise en charge de Dolby Atmos et DTS, et le système de haut-parleurs intégré de Sony peut faire un travail décent de simulation des haut-parleurs de plafond si vous n’avez pas de barre de son ou d’amplificateur.

Le nouveau logiciel Google TV, qui est basé sur Android TV, contrôle le spectacle, et ses performances sont rapides et satisfaisantes. Il existe des milliers d’applications parmi lesquelles vous pouvez choisir, y compris pratiquement tous les principaux services de streaming imaginables.

De plus, vous disposez d’une télécommande vocale avec un accès direct à Google Assistant pour une multitude de commandes vocales qui vont bien au-delà du contrôle des fonctions du téléviseur. Vous ne voulez pas appuyer sur un bouton ? Les microphones à champ lointain intégrés au téléviseur peuvent également vous entendre lorsque vous dites ‘OK Google' ».

Les seules réserves que vous devez connaître sont l’écran légèrement réfléchissant du Sony X90J, qui n’est peut-être pas idéal pour les endroits dotés de grandes fenêtres lumineuses, et ses angles de vision, qui sont plus étroits que ceux des téléviseurs OLED et des téléviseurs LCD à panneau IPS fabriqués par LG.

Idéal pour les pièces lumineuses

Hisense U8G 4K ULED 65 pouces (2021)

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Il offre une luminosité suffisante pour venir à bout des pièces les plus lumineuses, et ce, sans affecter les niveaux de noir.

À qui s’adresse-t-il ? Ceux qui veulent un téléviseur HDR abordable et riche en fonctionnalités qui fonctionne bien dans tous les environnements.

Le Hisense U8G reprend là où le H9G Quantum de l’année dernière s’est arrêté, c’est-à-dire que le U8G améliore l’excellent H9G dans presque tous les domaines, tout en maintenant le prix à une distance surprenante pour les acheteurs : le U8G coûte environ 200 $ de plus.

Mais Hisense récompense cet investissement supplémentaire en proposant un téléviseur incroyablement lumineux et doté d’une longue liste de caractéristiques souhaitables. Quelle est sa luminosité ? Notre critique a effectué les mesures et a constaté qu’en mode HDR, l’U8G pouvait fournir 1 900 nits après réglages.

En perspective, c’est l’équivalent du Samsung QN90A, un téléviseur qui coûte plus du double de ce que vous payeriez pour l’U8G. Il est également presque deux fois plus lumineux que le H9G.

Comme avec le H9G, toute cette luminosité s’accompagne de niveaux de noir très satisfaisants, avec un blooming (fuite de lumière des parties claires de l’écran vers les parties sombres) minimal.

Hisense a également ajouté de précieuses fonctions HDMI 2.1, ce qui manquait au H9G. VRR, ALLM, HDMI ARC/eARC et le jeu à 120 Hz en 4K sont tous disponibles, ce qui, combiné à la luminosité exceptionnelle de l’U8G, en fait un écran de jeu convaincant.

Hisense utilise Android TV pour le système d’exploitation intelligent de l’U8G et les performances sont rapides. Bien que la société n’ait pas prévu de passer à la nouvelle interface Google TV, le téléviseur est entièrement compatible avec Google Assistant, ce qui vous permet d’émettre des commandes vocales via la télécommande rétroéclairée incluse ou en mains libres via les microphones intégrés du téléviseur.

La prise en charge du HDR est complète : Dolby Vision, HDR10, HLG et HDR10+ sont tous inclus. La prise en charge audio est tout aussi impressionnante avec Dolby Atmos et DTS Audio lorsque vous regardez du contenu IMAX Enhanced.

La seule critique que nous ayons à formuler concerne la qualité d’image hors angle de l’U8G. Regarder depuis les côtés peut nuire aux niveaux de noir et vous devenez plus conscient du contre-jour. Les meilleurs sièges de la maison seront directement en face de l’U8G.

Néanmoins, cette préoccupation mise à part, le téléviseur ULED 4K Hisense U8G est un excellent rapport qualité-prix.

Meilleur téléviseur 8K abordable

Samsung Q800T 65 pouces (2020)

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Vous pouvez obtenir une résolution 8K sur un écran de 65 pouces pour moins de 4 000 dollars.

À qui s’adresse-t-il ? Ceux qui veulent être à la pointe de la résolution TV sans avoir à contracter une seconde hypothèque.

Le 8K est encore un coin émergent du monde du divertissement, à tel point qu’il n’y a pas de véritable contenu 8K disponible pour le moment. Toutefois, cela n’a pas empêché les fabricants de téléviseurs de proposer des écrans 8K, et jusqu’à présent, le Q800T est le moyen le plus abordable de se lancer dans le jeu 8K.

D’accord, techniquement parlant, maintenant que le Samsung Q900 de 55 pouces de l’année dernière est fortement réduit, il s’agit du téléviseur 8K le plus abordable. Mais nous pensons qu’une résolution 8K sur un téléviseur de moins de 65 pouces n’a aucun sens ; vous n’apprécierez tout simplement pas tous ces pixels supplémentaires à moins d’être assis très, très près de votre téléviseur.

Pour qu’un téléviseur 8K vous offre une meilleure image même en utilisant du contenu 4K comme source, il doit faire un bon travail de mise à l’échelle. Notre expérience avec le Samsung Q900 suggère que le Q800T sera excellent dans ce domaine.

Et étant donné que le Q800T hérite de pratiquement toutes les fonctionnalités du Q90R de l’année dernière, nous sommes assez confiants dans le fait que le Q800T sera le meilleur téléviseur QLED que vous pourrez acheter.

Le Q800T dispose également de quelques astuces astucieuses. Il ne dispose pas de Chromecast ou d’AirPlay 2, mais son logiciel de télévision intelligente Tizen est équipé d’un système de mise en miroir double écran qui vous permet de regarder le contenu de votre téléphone ou de votre tablette en même temps que ce qui est diffusé sur le téléviseur, ou vous pouvez simplement passer en plein écran avec n’importe quelle source.

Il est doté d’un système de haut-parleurs fascinant qui utilise une configuration à 4,2,2 canaux. Avec six haut-parleurs et ce que Samsung appelle Object Tracking Sound+, il peut offrir un son plus immersif, de type 3D, sans haut-parleurs supplémentaires.

Les joueurs bénéficient d’AMD FreeSync, de la prise en charge HDMI VRR et ALLM et d’un seul port HDMI 2.1. Pour couronner le tout, l’eARC est également disponible.

Il convient de mentionner que le Samsung Q800T est l’un des rares téléviseurs que vous pouvez acheter qui est prêt pour la prochaine vague de télévision hertzienne gratuite grâce à son tuner ATSC 3.0.

L’ATSC 3.0 (ou NextGen TV, comme on l’appelle aussi) est assez excitant, voici une explication complète, et il y a beaucoup à dire sur le fait de ne pas avoir besoin d’un tuner externe lorsque les stations de télévision locales commencent à diffuser dans le nouveau format.

Meilleure télévision à petit prix

TCL série 6 de 55 pouces (2020)

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Il s’agit d’un téléviseur de bonne taille doté des meilleures fonctionnalités disponibles dans sa gamme de prix.

À qui s’adresse-t-il ? Tous ceux qui veulent un téléviseur grand écran avec de grandes fonctionnalités pour un prix minime.

En guise de bilan, allez voir toutes les merveilleuses choses que nous avions à dire sur le TCL Series 6 (2020) de 65 pouces. Nous attendrons.

Et tous ces attributs comme les niveaux de noir impressionnants, le contraste et la qualité d’image généralement agréable ? Ils s’appliquent tous à la version 55 pouces, mais elle ne coûte que 700 dollars.

Si l’on considère qu’il y a quelques années, une telle somme permettait à peine d’obtenir une résolution de 4K, c’est un résultat impressionnant.

Nous attendons toujours de passer en revue la nouvelle série 5 2021 de TCL, qui, nous l’espérons, sera un meilleur choix à petit budget, mais en attendant, la série 6 de 55 pouces de TCL est notre référence pour un téléviseur à petit budget.

Conseils pour votre recherche et votre achat

Quelle taille de téléviseur 4K dois-je acheter ?

La réponse dépendra de nombreux facteurs, tels que vos préférences en matière de design, la taille de votre pièce et la distance à laquelle vous serez assis, entre autres.

Quel est le meilleur téléviseur Roku ?

Le meilleur téléviseur Roku est la série 6 de TCL.

Comment fonctionne l’upscaling des téléviseurs 4K ?

Cela dépend de la télévision. Toutefois, en règle générale, plus le téléviseur est performant (et cher), plus la conversion ascendante est performante.

Et si j’ai besoin d’un téléviseur 4K pour une pièce lumineuse ?

Nous vous recommandons un téléviseur OLED ou QLED, comme le LG G1 OLED et le Hisense H9G Quantum.

Les téléviseurs 4K bon marché sont-ils bons ?

Presque tous les nouveaux téléviseurs sont 4K, vous avez donc beaucoup d’options à choisir dans le bas de la gamme de prix. Toutefois, ne vous attendez pas à ce qu’un téléviseur LED standard puisse rivaliser avec un téléviseur OLED.

Un téléviseur 4K peut-il faire office de moniteur pour PC ?

Pour autant que votre ordinateur dispose d’une sortie HDMI. Les adaptateurs peuvent être utilisés pour d’autres types de sortie, mais souvent ils n’envoient pas d’audio.

Les téléviseurs 4K sont-ils généralement équipés d’Alexa, de Google Assistant ou de Siri ?

La plupart des téléviseurs modernes peuvent être couplés avec Amazon Alexa et Google Assistant via Amazon Echo, Fire TV ou Google Home. Certains téléviseurs les intègrent même, ce qui élimine le besoin d’un récepteur.

Actuellement, il n’y a pas de téléviseurs qui intègrent Siri. Toutefois, ceux qui prennent en charge AirPlay 2 et HomeKit peuvent être contrôlés à l’aide de l’assistant d’Apple, sur un appareil iOS tel qu’un iPad, un iPhone ou un HomePod mini, ainsi que sur un Mac.

Les téléviseurs 4K ont-ils des problèmes de brûlure d’écran ?

Les OLED sont les seuls téléviseurs 4K qui présentent un risque de brûlure de l’écran (ghosting), bien que ce phénomène soit extrêmement rare. Le consommateur moyen ne doit plus s’en préoccuper.

Comment nous réalisons ces tests

Chaque année, nous vous présentons les téléviseurs les plus haut de gamme de toutes les grandes marques, y compris Samsung, Sony, LG et autres. Ces téléviseurs haut de gamme contribuent à définir la norme la plus élevée de l’année, en gérant les attentes des modèles suivants, tout en fournissant un contexte parmi les concurrents.

Nous commençons par tester chaque téléviseur dans une pièce complètement sombre et par régler les paramètres de l’image à l’aide d’outils et de méthodes à la disposition des consommateurs, comme vous le feriez chez vous. À partir de là, nous avons utilisé une série de mires et de contenus familiers, des services de streaming Blu-Ray Ultra HD à la télévision hertzienne, pour juger des caractéristiques de performance de chaque téléviseur, notamment la sortie des couleurs, la résolution des mouvements, les niveaux de noir, l’influence du rétroéclairage, la luminosité, la qualité HDR et la résolution des détails.

Après avoir analysé la qualité d’image d’un téléviseur, nous passons aux éléments qui influent sur l’expérience de l’utilisateur, notamment l’interface du téléviseur intelligent, l’interface de configuration de l’utilisateur, la télécommande, la reconnaissance et le contrôle des appareils externes et d’autres points de contact essentiels.

Lorsque nous le pouvons, nous plaçons deux modèles côte à côte pour fournir un contexte supplémentaire sur les avantages et les inconvénients de chaque téléviseur. Enfin, nous déterminons quel type d’utilisateur pourrait vouloir cette télévision. Par exemple, certains offrent de meilleures performances dans les grandes pièces très éclairées, tandis que d’autres sont meilleurs dans les pièces plus sombres et plus petites. Certaines sont mieux adaptées pour regarder du sport, tandis que d’autres sont idéales pour regarder des films ou jouer à des jeux.

En bref, nous procédons à une évaluation approfondie pour déterminer non seulement les téléviseurs offrant la meilleure qualité d’image, mais aussi ceux qui offrent la meilleure expérience utilisateur globale. Après tout, vous allez « vivre » avec votre nouveau téléviseur pendant des années, et son utilisation doit être une joie, jamais une souffrance.

Glossaire des termes

Voici un résumé de certains des termes les plus courants associés à la technologie actuelle de la télévision :

4K Ultra HD

Désigne la résolution de l’écran, et est quatre fois supérieure à la HD 1080p. La résolution en pixels de la télévision 4K Ultra HD est une grille de 3 840 x 2 160 dans un format 16:9, ce qui donne près de 8,3 millions de pixels. Cette augmentation de la densité ajoute des détails accrocheurs et du réalisme à une image, et permet également de regarder des écrans plus grands à des distances plus rapprochées sans que les pixels individuels ne deviennent visibles.

Gamme dynamique élevée (HDR)

La gamme dynamique élevée est probablement plus connue grâce au mode HDR des appareils photo numériques. Il est conçu pour produire une image plus détaillée dans les ombres et les hautes lumières, ainsi qu’une gamme de couleurs plus étendue. Le HDR dans les téléviseurs poursuit le même objectif. La palette de couleurs est plus large, les noirs sont plus profonds et les blancs plus clairs. Actuellement, il existe deux principaux formats HDR : HDR10 et Dolby Vision. La première est la norme HDR, bien que Dolby Vision offre une expérience supérieure. De nos jours, vous devriez envisager un téléviseur qui prend en charge les deux. HLG (Hybrid Log Gamma) est un autre ajout récent à la collection HDR, qui prend en charge le contenu OTA (over-the-air) en qualité HDR.

Atténuation locale du réseau complet (FALD).

Il s’agit du système de rétroéclairage d’un téléviseur LED. Un écran FALD contient une matrice de LED réparties dans une grille derrière un panneau LCD, plutôt qu’uniquement sur les bords du téléviseur. Cette matrice de LED est divisée en zones dont l’intensité peut être réduite si nécessaire pour obtenir de meilleurs niveaux de noir. Un autre avantage est une luminosité plus uniforme sur l’ensemble de l’écran.

Large gamme de couleurs (Adobe RGB).

Il s’agit des capacités étendues de reproduction des couleurs d’un téléviseur 4K Ultra HD, et elles sont plus proches que jamais de ce que nous voyons dans un cinéma numérique. En se rapprochant de la spécification de couleur P3 de la Digital Cinema Initiative, un téléviseur UHD 4K peut produire des milliards de couleurs de plus qu’un téléviseur HD 1080p.

Points quantiques

Il s’agit d’une couche de film chargée de minuscules nanocristaux semi-conducteurs qui sont placés sur l’écran d’un téléviseur et l’aident à produire une plus large gamme de couleurs. Les points quantiques fonctionnent en modifiant la lumière provenant du système de rétroéclairage d’un téléviseur avant qu’elle ne traverse le filtre de couleur.

LED à revêtement phosphoreux

Une alternative aux Quantum Dots, les LED à revêtement phosphoreux sont dotées d’un revêtement chimique qui modifie le rendement lumineux. Lorsqu’il est utilisé dans un téléviseur, il produit un rétroéclairage plus pur qui peut être plus facilement manipulé par le filtre de couleur du téléviseur, ce qui permet d’obtenir une gamme de couleurs plus large et une meilleure précision des couleurs.

OLED

Signifie « diode électroluminescente organique ». Elles sont beaucoup plus petites que les LED standard, ce qui leur permet de fonctionner comme des pixels individuels sur un écran. Pour plus d’informations, consultez notre article.

HDMI 2.1

La dernière version du HDMI offre de nouvelles améliorations pour les jeux, comme la fréquence de rafraîchissement variable (VRR) et le mode de faible latence automatique (ALLM), ainsi que la possibilité de transmettre des signaux 4K au téléviseur à 120 Hz, pour des mouvements ultra-fluides. HDMI 2.1 est une exigence pour les sources vidéo 8K telles que la PlayStation 5 et la Xbox X Series. Pour la plupart des non-joueurs, la norme HDMI 2.1 est un bon moyen d’assurer l’avenir, mais elle est encore loin d’être une nécessité.

HDCP 2.3

La dernière version de la technologie de protection des contenus numériques à haut débit, qui offre une prévention de la copie spécifiquement pour les contenus 4K Ultra HD et 8K. Tout appareil source qui requiert le HDCP 2.3 aura besoin d’un téléviseur avec un port HDMI qui s’adapte au HDCP 2.3 pour une connexion compatible.

HEVC (H.265)

Signifie « High Efficiency Video Coding ». Une nouvelle technologie de compression mise au point pour réduire la taille des fichiers vidéo 4K UHD et faciliter ainsi leur transmission sur des connexions Internet à large bande. HEVC est censé doubler le taux de compression des données par rapport à H.264, la technologie de codage prédominante utilisée aujourd’hui pour la vidéo 1080p, tout en conservant la même qualité vidéo. Un téléviseur intelligent ou un décodeur de streaming doit être capable de décoder HEVC pour lire des vidéos 4K Ultra HD provenant de sites tels que Netflix et Amazon Instant Video.

VP9

Une alternative à HEVC développée par Google et principalement utilisée pour encoder les vidéos 4K Ultra HD de YouTube. Pour qu’un téléviseur intelligent ou un décodeur de streaming puisse lire des vidéos YouTube 4K Ultra HD, il doit être capable de décoder les vidéos VP9.