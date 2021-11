Les meilleurs tests de vitesse Internet pour votre connexion domestique

Que vous ayez des problèmes de lenteur de l’internet ou que vous soyez simplement curieux de savoir comment se comporte votre fournisseur d’accès, pour le savoir, vous devez effectuer un test précis. C’est pourquoi nous vous proposons une liste des meilleurs tests de vitesse Internet pour votre connexion particulière. meilleurs tests de vitesse internet afin que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux.

Voici les meilleurs tests de vitesse Internet

SpeedOf.Me

Speedof.me est un test de vitesse léger basé sur HTML5 conçu pour reproduire les conditions réelles de navigation et de téléchargement en demandant une série de fichiers croissants et en enregistrant la vitesse à laquelle ils sont téléchargés.

Non seulement le site affiche un graphique des vitesses atteintes en temps réel, mais il permet également de suivre les résultats par rapport aux tests précédents. Au lieu de sélectionner un emplacement, le site web calcule le serveur le plus rapide et le plus fiable parmi les 127 serveurs disponibles, et tous les fichiers sont téléchargés et téléversés en séquence – plutôt que simultanément – pour imiter les conditions réelles de navigation sur le web.

Non seulement il s’agit du test de vitesse le mieux conçu, mais il offre également les meilleures informations et fonctionnalités en une seule visite. Le site vous demande d’accepter les cookies avant de commencer, mais d’autres options ne le font pas.

SPEEDOF.ME

TestMy.net

Si vous recherchez un test qui offre plus de données, TestMy.net effectue un certain nombre de tests et fournit de nombreuses données utiles. Il existe des options distinctes pour les tests de téléchargement et d’envoi, alors n’oubliez pas d’essayer les deux.

Une fois les tests effectués, les résultats montreront la vitesse telle qu’elle a été évaluée par d’autres utilisateurs récents. Il affiche également un graphique de votre connexion pour voir si vous avez eu des problèmes à un moment donné. Si ces chiffres ne vous sont pas familiers, il existe également beaucoup de documentation et de guides simples pour vous aider à mieux identifier le problème de votre connexion.

TESTMY.NET

Speedtest.net

Le logiciel de diagnostic de la bande passante d’Ookla apparaît dans de nombreux autres tests de vitesse énumérés ici, mais la version la plus riche en fonctionnalités du test est Speedtest.net, qui appartient à Ookla. La technologie utilisée par Speedtest Net est intelligente et rapide. Il choisit un serveur proche (parmi une liste de plus de 1 000), effectue un test complet et vérifie la vitesse de chargement et de téléchargement, entre autres données.

Vous pouvez également remplir une enquête après le test, répondre à quelques questions sur la vitesse de votre fournisseur d’accès et les coûts de connexion mensuels, ce qui vous permet de constituer une base de données impressionnante à visualiser et à ventiler.

Le site est également léger et ne semble pas avoir d’impact notable sur la vitesse des tests.

SPEEDTEST.NET

Fast.com

Fast.com est un site Netflix simple et direct. Le site lance automatiquement un test de vitesse et, à la fin, vous indique exactement votre vitesse en MBps.

Bien sûr, Netflix entend surtout l’utiliser pour les personnes qui veulent tester si leur vitesse actuelle est compatible avec la plateforme et le contenu de Netflix, notamment avec le contenu 4K HD, qui peut bénéficier davantage de vitesses de téléchargement plus élevées. En dehors de cela, vous pouvez utiliser le test presque partout.

Nous recommandons ce test si vous souhaitez une option rapide et fiable et n’avez pas besoin d’informations supplémentaires sur la latence. Le test vous permet de choisir parmi une variété d’options linguistiques. Pour accéder à cette fonction, choisissez l’option Afficher plus d’informations après le test pour afficher ces détails supplémentaires.

FAST.COM

Test de vitesse Google Fiber

Google propose Fiber Speedtest, un test rapide, gratuit et précis pour tous ceux qui souhaitent vérifier la vitesse de leur navigateur. Vous n’êtes pas obligé de vous abonner à Google Fiber. Cette plateforme est connue pour son efficacité et sa simplicité. Vous pouvez donc vous fier entièrement à Fiber Speedtest.

Le test ne prend pas plus de 15 secondes et est extrêmement précis. Vous recevrez des informations sur les vitesses de chargement et de déchargement, entre autres fonctions.

Le Fiber Speedtest peut également vous indiquer le serveur que vous utilisez, ainsi que d’autres informations. Vous pouvez également découvrir comment votre vitesse d’accès à l’internet se compare à celle de Google Fiber. Obtenez des résultats rapides et précis grâce au test de vitesse Fiber gratuit de Google.

Google Fiber

Testez votre vitesse en utilisant les résultats de recherche du test de vitesse de Google.

En partenariat avec Measurement Lab (M-Lab), Google propose également un test de vitesse Internet via son moteur de recherche. Il vous suffit d’aller sur google.com et de taper l’expression « test de vitesse internet » dans la boîte de recherche.

Vous serez amené à la page de résultats qui présente le test de vitesse en haut. Ensuite, vous devez appuyer sur le bouton bleu Exécuter le test de vitesse pour commencer. En moins d’une minute, vous aurez les résultats de la vitesse de téléchargement, de la vitesse d’envoi et de la latence.