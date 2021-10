Les meilleurs VPN gratuits pour 2021

Un réseau privé virtuel (également connu sous le nom de VPN) est une excellente solution pour préserver la confidentialité de vos activités en ligne, ainsi que pour d’autres questions pratiques telles que le contournement du géoblocage des services de streaming et d’autres plateformes. Vous n’avez même pas besoin de payer, puisqu’il existe des alternatives de qualité qui ne vous demanderont pas un centime. Nos préférées parmi les les meilleurs VPN gratuits? ProtonVPN, en raison de son engagement fort en faveur de la confidentialité et de la sécurité, ainsi que de sa facilité d’utilisation. Pour en savoir plus sur cette option et d’autres dans cette liste.

Les cybercriminels devenant chaque jour plus audacieux et les annonceurs payant votre fournisseur d’accès à Internet (FAI) pour obtenir vos informations personnelles, il n’a jamais été aussi important de veiller à ce que vos habitudes de navigation sur Internet restent privées.

ProtonVPN Gratuit

Pays d’enregistrement : Suisse

Coût : gratuit ou 4 $ par mois ; 48 $ (Basic) ou 96 $ par an (Plus)

Nombre de serveurs et de sites : 1 255 dans 55 pays

Clients pris en charge : Windows, MacOS, Linux, iOS, Android

Nombre de connexions simultanées : un avec abonnement gratuit

Contrairement à de nombreux services VPN gratuits sur le marché, ProtonVPN n’a pas de limites mensuelles sur la quantité de données que vous pouvez utiliser, et vous pouvez configurer un client ProtonVPN sur votre appareil mobile iOS, iPadOS, Android ou sur votre ordinateur Linux, Mac ou Windows.

ProtonVPN prend également en charge les Chromebook et Android TV. Vous pouvez utiliser une adresse électronique pour vous inscrire et commencer à travailler, et il n’y a pas de publicité. Toutefois, l’utilisation de ce service présente quelques inconvénients notables.

Les utilisateurs ne peuvent l’utiliser que sur un seul appareil. Les personnes qui utilisent la version gratuite bénéficient également de connexions plus lentes que celles qui ont un plan payant, et il n’y a pas non plus de prise en charge de personne à personne/BitTorrent.

Ces limitations mises à part, ProtonVPN est un service VPN extrêmement robuste et axé sur la sécurité qui peut servir d’outil permanent dans votre arsenal de protection de la vie privée, que vous le payiez ou non.

PrivateVPN

Pays d’enregistrement: Suisse

Coût: gratuit ou 8 $ par mois ; 60 $ pour la première année

Nombre de serveurs et de sites: 517 serveurs, 58 sites dans 47 pays

Clients pris en charge: Windows, MacOS, Fire TV Stick, iOS, Android

Nombre de connexions simultanées: un avec abonnement gratuit

Caractéristiques spéciales: transferts P2P, support proxy SOCKS5

Si vous voulez profiter d’un VPN qui privilégie la sécurité et l’anonymat, PrivateVPN est tout ce dont vous avez besoin. Ce VPN possède l’un des cryptages les plus sûrs du marché, et les clients peuvent choisir entre les protocoles OpenVPN et IKEv2 pour répondre à leurs besoins (vitesse ou sécurité). Plus important encore, PrivadoVPN offre à tous ses utilisateurs 10 Go de données par mois sur ses serveurs ultra-rapides.

La société applique également une politique stricte de non-élimination et s’engage à ne jamais ralentir délibérément les vitesses de navigation (une tactique courante parmi les VPN gratuits). Si vous êtes un utilisateur gratuit, le nombre de serveurs auxquels vous pouvez vous connecter est limité, mais vous pouvez être rassuré en sachant qu’ils sont tous armés jusqu’aux dents de fonctions de protection pour vous protéger. De plus, le plan de données gratuit de PrivadoVPN est le seul à prendre en charge à la fois le streaming débloqué et le trafic P2P.

Si vous décidez de vous en tenir à la version gratuite, vous pouvez le faire, mais vous n’aurez pas accès à autant de fonctionnalités, à moins de payer 8 dollars par mois, ce qui n’est pas cher pour ce qu’ils offrent. Avec le plan gratuit, vous pouvez vous connecter à 12 serveurs et à un seul appareil à la fois, mais les 10 Go de données constituent une offre incroyable pour vous habituer à PrivadoVPN et à ses fonctionnalités.

En cas de problème, contactez l’équipe d’assistance à la clientèle pour une aide 24h/24 et 7j/7. PrivadoVPN est un excellent service pour ceux qui recherchent une protection de base avec le plan gratuit, mais c’est aussi un excellent rapport qualité-prix à seulement 8 $ par mois si vous choisissez de vous inscrire.

Hotspot Shield VPN

Pays d’enregistrement : États-Unis

Coût : gratuit ou 13 $ par mois ; 96 $ pour la formule Premium ; 20 $ par mois ou 144 $ par an pour la formule familiale Premium.

Nombre de serveurs et de sites : plus de 1 800, plus 110 sites dans plus de 80 pays

Clients compatibles : Windows, MacOS, Linux, iOS, Android, téléviseurs intelligents, routeurs.

Nombre de connexions simultanées : un avec abonnement gratuit

Caractéristiques spéciales : vitesses gigabit ; garantie de remboursement de 45 jours

Contrairement à d’autres services VPN gratuits, qui peuvent être très avares de la bande passante qu’ils vous allouent, le VPN Hotspot Shield offre aux utilisateurs 500 Mo par jour ou environ 15 Go par mois. Il indique également aux utilisateurs que ses services gratuits sont payés par les acheteurs de son VPN premium et qu’il ne conserve aucun enregistrement de votre activité de navigation.

Dans son rapport annuel de transparence de 2018, Hotspot affirme fièrement n’avoir jamais fourni d’informations personnelles sur ses utilisateurs à des tiers, y compris à des gouvernements et à des organismes d’application de la loi. Toutefois, les utilisateurs mobiles de l’application VPN Android gratuite doivent partager certaines informations avec Google à des fins publicitaires.

Ces informations comprennent les données de localisation au niveau de la ville, l’activité de votre appareil Internet et les cookies d’identification. Elles ne sont pas partagées avec les utilisateurs des applications mobiles VPN premium ou de la version gratuite de l’application sur d’autres plateformes.

Les utilisateurs gratuits de Hotspot Shield VPN doivent également supporter les publicités qui les encouragent à passer à la version supérieure. D’un autre côté, le fait de pouvoir protéger votre activité par un cryptage de niveau militaire et de garantir la sécurité de vos informations financières peut valoir la peine de voir apparaître quelques publicités gênantes ici et là.

TunnelBear

Pays d’enregistrement : Canada

Coût : gratuit ou 10 $ par mois ; 60 $ pour la première année ; 120 $ pour les trois premières années.

Nombre de serveurs et de sites : plus de 1 000, 41 pays

Clients pris en charge : Windows, MacOS, Linux, iOS, Android

Nombre de connexions simultanées : un avec abonnement gratuit

Vous pouvez vous connecter à TunnelBear et utiliser le cryptage AES 256 bits pour assurer la sécurité et la confidentialité de votre connexion. Contrairement à d’autres services VPN gratuits, vous ne verrez pas le trafic limité si vous choisissez d’utiliser un compte gratuit.

En outre, TunnelBear ne demande plus aux clients de fournir un nom lors de l’inscription et ne vérifie plus le nombre de fois où ils se connectent à ses serveurs. Cependant, les utilisateurs gratuits sont limités à une limite de données mensuelle de 500 Mo, ce qui peut être insuffisant pour ceux qui souhaitent utiliser constamment un VPN.

Toutefois, si tout ce dont vous avez besoin de votre VPN est une protection supplémentaire occasionnelle lors de l’envoi d’e-mails, de la navigation avec votre mobile ou votre ordinateur, ou de l’utilisation de torrents légers, TunnelBear est votre solution idéale.

Hide.Me

Pays d’enregistrement : États-Unis

Coût : gratuit ou 10 $ par mois ; 60 $ pour la première année ; 120 $ pour les trois premières années.

Nombre de serveurs et de sites : plus de 1 900, 75 pays

Clients pris en charge : Windows, MacOS, Linux, iOS, Android

Nombre de connexions simultanées : un avec abonnement gratuit

Alors que certains services VPN promettent de ne pas collecter vos données d’utilisateur ou de ne pas vendre vos informations de trafic web à un tiers, Hide.Me ne collecte aucune de ces données en premier lieu. Son service VPN gratuit offre 10 Go de données par mois et vous n’avez même pas besoin de vous inscrire pour l’utiliser.

Avec un logiciel natif conçu pour fonctionner avec les ordinateurs Mac, Linux et Windows, ainsi qu’avec Android et iOS, vous pouvez être sûr que le VPN fonctionne bien avec votre configuration.

À l’instar des versions Windows et Android du logiciel, la version macOS propose également une fonctionnalité particulièrement utile : le tunneling fractionné. Cela vous permet de choisir les applications qui utiliseront le VPN et celles qui ne le feront pas.

De cette façon, vous pouvez avoir le meilleur des deux mondes : protéger vos applications et aussi être en mesure de visiter des sites qui auraient autrement bloqué votre VPN. Il peut également contribuer à préserver la quantité de bande passante que vous utilisez.

Malheureusement, la version gratuite présente quelques limitations notables. Vous ne pouvez utiliser l’application que sur un seul appareil, ce qui n’est pas bon si vous cherchez à protéger toute votre famille.

En outre, alors que les membres payants de cette application peuvent accéder à des serveurs dans 75 endroits, les titulaires d’un compte gratuit ne peuvent accéder qu’à des serveurs dans cinq endroits.

En dehors de ces problèmes, l’application offre un excellent service VPN. Si vous souhaitez préserver votre vie privée et disposer d’une quantité décente de bande passante gratuite, Hide.Me est fait pour vous.