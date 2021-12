Les mobiles BlackBerry cesseront de fonctionner le 4 janvier

BlackBerry OS et BlackBerry 10, les systèmes d’exploitation de BlackBerry, seront abandonnés ce 4 janvier, marquant ainsi la fin définitive d’une légende.

Selon une mise à jour de la société sur sa page FAQ, les personnes qui utilisent encore des appareils dotés du système d’exploitation BlackBerry 7.1 ou antérieur, du système d’exploitation BlackBerry PlayBook 2.1 ou antérieur, et de BlackBerry 10, n’auront plus un accès fiable aux fonctions de base telles que le wifi, les appels téléphoniques, les SMS et les appels d’urgence.

Dans le même temps, les applications telles que BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry World, BlackBerry Protect, BlackBerry Messenger et BlackBerry Blend seront limitées.

Le site Web de BlackBerry propose des recommandations pour la migration des données vers de nouveaux appareils, bien que le processus dépende de chaque modèle.

Il est facile de relativiser, mais on peut dire que BlackBerry a fait l’erreur d’essayer de concurrencer iOS et Android à lui tout seul. Ses derniers mouvements ont été erratiques. Elle a d’abord lancé le BlackBerry Z10 avec un système d’exploitation moderne, BlackBerry 10, dont l’interface utilisateur était trop compliquée. Elle a ensuite fait une brève incursion dans Android avec le BlackBerry Priv, qui était instable et mettait trop l’accent sur le clavier physique. Elle a fini par jeter l’éponge et concéder sa marque sous licence à TCL, qui ne semble pas s’en être bien sortie puisqu’en août 2020, elle a cessé de vendre des appareils BlackBerry.

L’adieu à BlackBerry OS est le dernier clou du cercueil d’un constructeur qui avait même son propre WhatsApp avec BlackBerry Messenger. BBM était destiné aux cadres, mais il est devenu populaire auprès des jeunes à la recherche d’un téléphone portable bon marché alors que l’iPhone était déjà disponible. Ça n’a pas duré longtemps.