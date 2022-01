Les nouveaux téléviseurs Samsung peuvent installer Nvidia GeForce Now et Google Stadia pour les jeux en cloud

Les nouveaux téléviseurs Samsung peuvent installer Nvidia GeForce Now et Google Stadia...

Outre une place de marché pour les NFT et une télécommande qui se recharge grâce aux ondes émises par les routeurs, Samsung a dévoilé aujourd’hui une plateforme de jeux qui sera préinstallée sur ses nouveaux téléviseurs.

Ce qui est formidable avec le Samsung Gaming Hub, c’est qu’il vous permet d’utiliser Nvidia GeForce Now, Google Stadia et Utomik, trois des principales plateformes de cloud gaming, pour exécuter des jeux de nouvelle génération sans avoir besoin de consoles ou de dispositifs externes, comme une Nvidia Shield ou un Chromecast Ultra.

Samsung a conçu le Gaming Hub comme une bibliothèque centralisée de jeux à laquelle l’utilisateur peut accéder en utilisant ces plateformes, en plus des consoles connectées en HDMI. Le Samsung Gaming Hub exploite le matériel Smart TV et le système d’exploitation Tizen pour lancer des jeux instantanément, mais aussi pour faire des recommandations de jeux en fonction de l’historique de l’utilisateur. Le système de recommandation utilise des algorithmes d’apprentissage automatique que Samsung appelle « technologie AI Gaming ».

Cela s’ajouterait à l’accès rapide aux chaînes de jeux YouTube, à l’appairage rapide des manettes et à un mystérieux outil de passthrough qui, selon The Verge, permettrait d’utiliser la même manette pour les jeux sur le cloud et sur la console. Les contrôleurs PlayStation et Xbox sont tous deux compatibles avec le nouveau Samsung Gaming Hub.

Le Samsung Gaming Hub sera disponible sur le nouveau Smart Hub de la plupart des téléviseurs intelligents Samsung à partir de 2022. Il sera accessible à partir du menu de navigation principal dans les catégories Jeux, Audiovisuel et Style de vie. Il ne sera pas compatible avec Steam Link, mais il existe déjà une application autonome pour les téléviseurs Samsung. La société a toutefois annoncé que de nouveaux services seraient ajoutés à l’avenir.

Le jeu en nuage peut encore prendre du temps pour remplacer les consoles, mais sa présence sur les téléviseurs Samsung sans avoir besoin de dispositifs externes est un bon pas en avant dans la transition.