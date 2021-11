Les nouvelles commandes sont la meilleure chose dans les remasters de Grand Theft Auto.

En 2020, j’ai fait l’exercice suivant : j’ai rejoué à Grand Theft Auto III en intégralité sur PlayStation 4. Cette version n’est pas remasterisée, mais fondamentalement la même que sur PS2 mais sous émulation, avec les bienfaits et les limites d’un jeu de 2001.

GTA III (ainsi que les originaux Vice City et San Andreas) sont fondamentaux pour comprendre la conception des jeux à monde ouvert d’aujourd’hui, mais ils sont également liés à certaines caractéristiques qui, au début du siècle, étaient en cours de définition. L’une d’entre elles, et la plus importante à mon avis, concerne la façon dont ces jeux sont contrôlés, les boutons avec lesquels les actions clés telles que se déplacer, changer d’arme ou tirer sont exécutées.

Les trois jeux originaux de cette remasterisation sont étranges, maladroits en 2021. Car si quelque chose a changé au fil du temps, outre les graphismes, c’est bien la façon dont nous contrôlons les jeux vidéo et les actions de chaque singe virtuel à l’écran, quel que soit le genre ou le style.

En raison de ce qui précède, l’une des promesses de Rockstar Games pour la version remasterisée était de mettre à jour les contrôles et de les rendre plus proches de ceux de GTA V. Je ne me trompe pas en disant que cette petite modification des contrôles ajoute une autre dimension à des jeux excellents en soi, mais dont le système de contrôle a mal vieilli.

Bien que je n’aie pas encore terminé Vice City ou GTA III – pour cela, j’attends les versions physiques – j’ai joué un tiers de la campagne de San Andreas et les nouvelles commandes fonctionnent très bien, notamment lors des fusillades. Il convient de mentionner que la réinvention n’est pas complète, ce qui signifie que les mouvements et les animations sont parfois imprécis ou donnent un aspect étrange aux scènes en général, ce qui est normal pour les jeux d’il y a 20 ans.

Mais si je me concentre uniquement sur l’action d’appuyer sur un bouton et de voir la réponse à l’écran, ce que Grove Street Games a fait avec la remasterisation est plus qu’acceptable, car ils ont supprimé cette sensation de perte de contrôle des anciens GTA lorsqu’on y joue en 2021. Le tir est beaucoup plus naturel car vous utilisez une gâchette et non un bouton frontal. Pour changer d’arme, il suffit d’appuyer sur l’amortisseur gauche pour faire apparaître une roue d’armes à l’écran, tandis que l’action se déroule au ralenti.

En termes pratiques, ces changements signifient que les missions où vous devez tirer sur un véhicule en mouvement ne sont plus une corvée. Cela ne veut pas dire qu’ils ne peuvent pas être manqués, mais après 15 ans d’expérience dans les jeux de tir, déplacer une lunette à l’écran est une pure mémoire musculaire et non un combat constant avec la manette 2004.

Bien sûr, ce n’est pas seulement le système de contrôle qui rend le jeu moins frustrant, car il y a un autre élément qui va de pair avec les points de contrôle dans certaines missions. Cela existe depuis l’une des extensions de GTA IV, et certaines missions de la trilogie remastérisée avaient besoin de cette aide supplémentaire pour éviter de rejouer des séquences entières en cas d’échec de parties dont la difficulté semblait toujours déplacée par rapport au reste de la mission (lire : les hélicoptères télécommandés).

Le système de contrôle remanié de ces versions de Grand Theft Auto ouvrira la porte à une nouvelle génération de joueurs, qui, lorsqu’ils prendront les commandes et déplaceront Claude, CJ ou Tommy Vercetti dans chaque ville, n’auront pas l’impression de jouer à des jeux datant de la préhistoire. Nombreux sont ceux qui ont découvert la série avec GTA V et qui ne sont pas familiers avec ce qui a précédé, ou qui ont essayé d’y jouer et se sont retrouvés frustrés dans certaines missions, comme cela m’est arrivé avec Vice City.

Les remasters de GTA sont loin d’être parfaits, il faut le noter. Ils ont l’air bien, mais ils ont des détails visuels qui semblent bâclés. La bande-son n’est pas complète et le son de San Andreas est très compressé ; de ce fait, les tirs de mitrailleuses semblent sortir d’un clavier musical jouet.

Mais les nouvelles commandes font de ces versions remasterisées la meilleure façon de jouer à l’un de ces trois jeux Grand Theft Auto. Et ces jeux valent vraiment la peine d’être appréciés une fois de plus.