Les ordinateurs portables au meilleur rapport qualité-prix pour 2021

Il n’y a pas que les bonnes affaires. En ce qui concerne les ordinateurs portables, il existe des modèles dont les prix n’ont pas besoin d’être réduits pour être considérés comme abordables, et dont les caractéristiques n’ont rien à envier aux appareils plus flashy et plus chers. Il s’agit de savoir comment trouver la ordinateurs portables au meilleur rapport qualité-prix. Jetez un coup d’œil à notre liste et voyez que le bon marché peut parfois être le meilleur pour vous aussi.

Nous avons passé en revue des centaines d’ordinateurs portables. Nous savons donc ce qu’il faut rechercher dans un ordinateur portable, quel que soit son prix. À cet égard, le meilleur rapport qualité-prix dans les ordinateurs portables d’aujourd’hui est le Acer Swift 3. Il fait exactement la même chose que de nombreux ordinateurs portables coûtant des centaines de dollars de plus (et, dans certains cas, il fait même mieux). Mais ce n’est pas le seul : lisez la suite pour découvrir une liste d’options pour tous les types d’utilisateurs.

Il s’agit des ordinateurs portables présentant le meilleur rapport prix/performance :

Nos préférés

Acer Swift 3

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Vous voulez un ordinateur portable rapide et bien construit pour un prix très bas.

À qui s’adresse-t-il ? Quelqu’un qui n’a pas peur de sacrifier le style pour la puissance.

Il n’est pas facile de trouver un ordinateur portable rapide et bien construit pour 650 $. En général, vous renoncez notamment à la puissance de traitement, reléguée à des processeurs Intel Core bas de gamme ou de dernière génération, ainsi qu’à des matériaux plastiques de mauvais goût qui n’inspirent pas confiance quant à leur viabilité à long terme.

Heureusement, Acer s’est fortifié avec le Swift 3 équipé du dernier processeur Ryzen 7 4700U d’AMD. Pour environ 650 $ (les prix fluctuent), vous obtenez un ordinateur portable à huit cœurs avec des graphiques AMD Radeon intégrés.

Cela aide cet ordinateur portable non seulement en matière de productivité avec aplomb, mais même pour effectuer des tâches exigeantes comme l’encodage vidéo. L’écran n’est pas le meilleur que nous ayons vu, mais vous le pardonnerez une fois que vous aurez vu les performances de cet ordinateur portable économique.

L’Acer Swift 3, d’une valeur de 650 $, offre également 8 Go de RAM et un grand disque SSD de 512 Go. Ce n’est en aucun cas un ordinateur portable élégant ou moderne, bien qu’il soit très bien fait, mais vous aurez du mal à trouver un ordinateur portable plus rapide ou mieux construit pour ce genre de prix.

Le meilleur pour les étudiants

L’ordinateur portable Surface Go

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Il est économique et s’adapte au mode de vie mobile d’un étudiant.

À qui s’adresse-t-il ? Étudiants, acheteurs avec un budget limité.

Les étudiants recherchent généralement plusieurs choses dans un ordinateur portable : premièrement, il doit être facile à transporter, offrir des performances suffisantes pour faire leurs devoirs, et deuxièmement, il ne doit pas les gêner lorsqu’ils le sortent pour prendre des notes. Oh, et elle doit être abordable.

Le nouveau Surface Laptop Go de Microsoft répond à tous ces critères et plus encore. Pour commencer, il s’agit du premier appareil Surface proposé à des prix abordables – en l’occurrence, 550 dollars pour un processeur Ice Lake Core i5 de 10e génération, 4 Go de RAM et un disque solide PCIe (SSD) de 64 Go.

Vous pouvez dépenser un peu plus, disons 700 $, et doubler la RAM et le stockage. Ces prix sont remarquablement bas pour un ordinateur portable Surface et devraient séduire les étudiants de tous niveaux.

Le Surface Go est un appareil entièrement portable, doté d’un écran IPS de 12,4 pouces qui, s’il n’a pas une résolution FHD, reste de très haute qualité et agréable à utiliser. Il est solide pour la productivité et les médias.

Enfin, le Surface Laptop Go est un appareil attrayant qui se décline en plusieurs couleurs pour permettre aux étudiants de choisir celui qui leur convient. Il est aussi bien construit que tous les appareils Surface et partage une esthétique commune : il aura fière allure sur un bureau.

Meilleur Chromebook économique

Lenovo Chromebook Duet

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Parce qu’il est extrêmement abordable, qu’il est doté d’un grand écran et d’une batterie qui dure toute la journée.

À qui s’adresse-t-il ? Toute personne dont le budget est serré et qui n’a pas peur de sacrifier les performances.

Ces dernières années, les Chromebooks sont devenus des options populaires et abordables, et nombre d’entre eux nous ont également séduits. Un facteur de forme qui n’a pas été aussi performant que les autres est la tablette convertible Chrome OS. Cela a changé avec l’introduction du Lenovo Chromebook Duet, qui n’est pas seulement une tablette utile, mais qui représente une grande valeur grâce à la housse de support et au clavier détachable inclus.

Le faible prix du Lenovo Chromebook Duet implique certaines limitations et des spécifications de base. Son processeur MediaTek Helio 60T, ses 4 Go de RAM et ses 64 Go de stockage n’offrent pas de grandes performances, bien qu’elles soient suffisantes pour le type de tâches que vous souhaitez effectuer sur cet appareil.

L’écran est très bon, mais pas génial, avec une résolution 16:10 de 1 920 x 1 200 qui n’est pas aussi nette que celle de l’iPad d’entrée de gamme d’Apple, auquel le Duet fait directement concurrence.

Si vous voulez une tablette pour la navigation sur le Web, le travail à faible productivité et la consommation de médias, la Duet est faite pour vous. C’est une taille très confortable pour une tablette et, bien qu’elle ait l’air un peu massive avec la béquille et le clavier attachés, elle est très agréable dans la main. Non seulement il s’agit du meilleur Chromebook à petit prix, mais c’est aussi l’un des meilleurs ordinateurs portables à petit prix que vous pouvez acheter, point final.

Vous devrez également vous habituer à Chrome OS. Il n’est pas aussi fonctionnel que Windows, et il fonctionne mieux lorsque vous avez une connexion Internet active, mais il est plus développé aujourd’hui que par le passé. Si vous utilisez beaucoup les services Web de Google et que vous regardez des services de streaming comme Netflix, un Chromebook comme le Duet pourrait être un excellent moyen d’économiser beaucoup d’argent sur votre prochain achat d’ordinateur.

Le meilleur ordinateur portable économique pour les jeux

Ordinateur portable de jeu Dell G15

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Parce que c’est le meilleur ordinateur portable pour les jeux.

À qui s’adresse-t-il ? Des gamers et des gamers seulement.

Bien que les ordinateurs portables de jeu soient généralement chers, le Dell G15 fait exception à la règle. Pour un peu moins de 900 $, vous obtenez des caractéristiques de base. Il s’agit notamment d’un processeur Intel Core i5 de 10e génération, d’une carte graphique Nvidia GeForce 1650, de 8 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go, avec des options pour des processeurs plus rapides, des cartes graphiques plus puissantes, un stockage supplémentaire et plus rapide, et de la mémoire si cela ne vous dérange pas de dépenser un peu plus. Chaque modèle est doté d’un écran IPS de 15,6 pouces, 1080p, 120 Hz.

Avec une qualité de construction décente et des performances de jeu étonnamment bonnes qui rivalisent avec celles des ordinateurs portables, le G15 offre un ensemble solide à un prix étonnamment compétitif. Il a ses faiblesses, notamment la carte graphique qui n’est pas aussi puissante que celles que l’on trouve dans les ordinateurs portables plus chers.

Le clavier est étonnamment bon et offre une illumination orange, et dans l’ensemble, il y a moins de sacrifices que prévu pour maintenir le prix bas sur une machine de jeu aussi performante.

Il existe de nombreux ordinateurs portables de jeu plus performants, mais nous aurons du mal à en trouver un aussi puissant que le G15 de Dell pour ce prix.

Le meilleur ordinateur portable économique pour le montage vidéo

HP Envy x360 13 (Ryzen)

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? Vous ne trouverez pas de meilleur ordinateur portable de montage vidéo à moins de 1 000 $.

À qui s’adresse-t-il ? Les éditeurs de vidéos et de photos qui exigent des performances rapides et un prix avantageux.

Lorsqu’il s’agit de montage vidéo, plus il y a de cœurs, mieux c’est. Les meilleurs ordinateurs portables de cette catégorie, tels que le Dell XPS 15 et le MacBook Pro 16 pouces, vous coûteront plus de 2 000 $.

Heureusement, HP a sorti le Envy x360 13 avec le dernier processeur Ryzen 5 4500U d’AMD. Pour 730 $, vous obtenez une machine à huit cœurs avec des graphiques AMD Radeon qui peut gérer des tâches d’édition vidéo et photo exigeantes, contrairement à de nombreux autres ordinateurs portables dans sa gamme de prix, si ce n’est plus.

Le Envy x360 surpasse en fait de nombreux ordinateurs portables haut de gamme coûtant plus de 1000 $ dans des tâches comme le rendu vidéo. Il possède même un excellent écran, avec une gamme de couleurs assez large (71 % AdobeRGB et 96 % sRGB) et un DeltaE de 2,26 (pas le plus précis, mais pas terrible non plus).

Si cela ne suffisait pas pour son prix, il possède un écran lumineux de 399 nits et bénéficie d’un excellent rapport de contraste de 1110:1 (nous considérons que tout ce qui est supérieur à 1000:1 est très bon).

Le prix de 730 $ vous donne droit à 8 Go de RAM et à un SSD de 128 Go, qui peut être mis à niveau vers 256 Go pour seulement 40 $. De plus, le Envy x360 est également un superbe 2-en-1 convertible à 360 degrés avec prise en charge du stylet, ce qui vous donne une certaine flexibilité créative. C’est un excellent ordinateur portable pour un prix incroyablement bas.

Meilleur ordinateur portable économique pour le travail en entreprise

Dell Inspiron 15 3000

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? C’est le meilleur ordinateur portable économique pour les entreprises.

À qui s’adresse-t-il ? Pour les employés de bureau qui veulent jouer pendant leur temps libre.

Que vous rédigiez une nouvelle feuille de calcul ou que vous terminiez un jeu à la fin d’une longue journée de travail, le Dell Inspiron 15 3000 trouve un excellent équilibre. Il est doté d’une puissance de calcul globale efficace et de haut niveau, comme un processeur Intel de neuvième génération (les options incluent les puces Core i3, i5 et i7) et jusqu’à 12 Go de RAM, et il comprend une puce graphique dédiée. Le modèle standard est équipé d’une Nvidia GTX 1050 de 3 Go pour les jeux d’entrée de gamme, mais il existe également une option pour une 1650 de nouvelle génération, qui peut jouer à peu près n’importe quoi, si vous modifiez suffisamment la configuration.

Avec la qualité de fabrication typique de l’Inspiron, nous nous attendons à ce que ce système emprunte un certain nombre d’excellentes caractéristiques de conception à la gamme XPS, plus haut de gamme mais plus abordable. Ce n’est pas l’ordinateur portable le plus léger (un peu plus d’un kilo), mais il dispose d’un excellent clavier étanche, d’une connectivité Wi-Fi 5 et Bluetooth complète, ainsi que d’une webcam de 720 pixels montée sur le dessus pour la vidéoconférence.

De plus, il est proposé dans une couleur noire attrayante, ce qui lui permet de se démarquer de tous ses contemporains argentés.

Le meilleur ordinateur portable 2-en-1 à petit prix

Microsoft Surface Go 2

Pourquoi devriez-vous l’acheter ? C’est le meilleur rapport qualité-prix 2-en-1.

À qui s’adresse-t-il ? Pour tous ceux qui ont besoin de la mobilité d’un petit 2-en-1.

Le Surface Go 2 est peut-être limité par sa petite taille et, en entrée de gamme, par un processeur Intel Pentium de faible puissance – qui peut être mis à niveau vers un Intel Core m3 pour 130 dollars de plus – mais il offre quelque chose de jamais vu dans le monde Windows : un 2-en-1 vraiment abordable. Il est aussi solidement construit que son grand frère, le Surface Pro 7, et possède un écran magnifique et lumineux. Le meilleur ? Il est en fait assez fin et léger pour être tenu dans une main comme une tablette.

Si ses performances ne semblent pas aussi puissantes que celles d’un iPad ou même d’un Chromebook, ces appareils ne peuvent pas faire autant de choses que le Surface Go 2, qui exécute une version complète de Windows 10. Cependant, au niveau de la batterie, il est un peu défaillant. C’est là son véritable point faible, car il s’agit d’un appareil conçu pour la portabilité. De plus, nous nous attendons à ce que l’excellent clavier Type Cover et un stylo Surface Pen soient inclus dans la boîte.

Mais même avec cette liste de défauts, c’est absolument le meilleur rapport qualité-prix que vous puissiez acheter. Les concurrents dans cette gamme de prix n’ont pas la même qualité de fabrication, et ont souvent un écran ou un clavier moins impressionnant.

Conseils de recherche et d’achat

Les ordinateurs portables bon marché sont-ils bons ?

Absolument ! En fonction de ce que vous attendez de votre ordinateur portable, les options économiques peuvent être aussi performantes que leurs homologues haut de gamme. Si vous n’avez besoin d’un ordinateur portable que pour regarder Netflix et répondre à vos courriers électroniques, un Chromebook économique peut vous faire économiser des centaines de dollars et ne pas être moins performant qu’un appareil coûtant 2 000 dollars ou plus.

Cela dit, vous devez faire attention au système que vous choisissez. Les ordinateurs portables économiques ont tendance à faire des sacrifices là où les options plus chères n’en font pas, alors assurez-vous que l’ordinateur qui vous intéresse peut faire ce dont vous avez besoin avant de l’acheter.

Y a-t-il des ordinateurs portables bon marché équipés de Thunderbolt 3 ?

Certaines fonctionnalités sont moins courantes sur les ordinateurs portables économiques et Thunderbolt 3 en fait partie. De nombreux ordinateurs portables bon marché offrent la prise en charge de l’USB-C, mais seuls quelques-uns offrent les spécifications Thunderbolt 3 d’Intel, comme le Dell Inspiron 13 7000.

Les ordinateurs portables bon marché ont-ils une bonne autonomie ?

Il en existe de toutes les formes et de toutes les tailles. Les modèles qui privilégient la portabilité ont tendance à offrir un peu plus et vous devrez renoncer à une puce graphique dédiée si vous souhaitez bénéficier de la plus longue autonomie.

Cependant, vous pouvez trouver de nombreux ordinateurs portables bon marché qui offrent une journée de travail complète et plus sur une seule charge. Dans certains cas, une option comme le Asus ZenBook 13 UX333 offre une meilleure autonomie que de nombreux ordinateurs portables coûtant quelques centaines de dollars de plus. De nombreux Chromebooks offrent également une autonomie impressionnante grâce à la légèreté du système d’exploitation.

Puis-je trouver un bon écran sur un ordinateur portable bon marché ?

Certainement, mais comme pour l’autonomie de la batterie ou les ports spécifiques, vous devrez choisir le bon ordinateur portable. Un bon écran devra être un élément clé de l’équipement, car la précision des couleurs et le contraste peuvent être des domaines où des économies peuvent être réalisées sur certains ordinateurs.

L’écran le plus beau de nos recommandations budgétaires est celui du HP Envy x360 13, ce qui est une autre raison pour laquelle il est notre choix comme le meilleur pour le montage vidéo.

AMD est-il meilleur pour les ordinateurs portables bon marché ?

La gamme Ryzen 4000 d’AMD est venue bouleverser l’espace des ordinateurs portables bon marché. En clair, les machines les plus rapides que nous avons testées fonctionnaient sous AMD, et c’est une avancée majeure. Si Intel reste la force dominante dans le monde des ordinateurs portables en général, offrant une plus grande variété d’options, lorsqu’il s’agit de processeurs pour ordinateurs portables abordables, Ryzen 4000 prend la couronne.

Nous vous recommandons de penser à AMD lorsque vous recherchez votre prochain ordinateur portable à petit prix. Si vous pouvez trouver une option qui répond à vos besoins, vous obtiendrez de meilleures performances sans dépenser plus.