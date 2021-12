Les parents de l’actrice d’Orange Is The New Black ont été mystérieusement retrouvés morts

Les parents de l’actrice d’Orange Is The New Black ont été mystérieusement...

Les parents de l’actrice de « Orange Is The New Black » Alicia Witt ont été retrouvés morts dans leur maison du Massachusetts, et la police enquête sur cette affaire mystérieuse.



Après ne pas avoir eu de nouvelles de ses parents – Robert Witt, 87 ans, et Diane Witt, 75 ans – Alicia a demandé à un cousin de prendre de leurs nouvelles.

« Malheureusement, l’issue est inimaginable », a déclaré Alicia dans un communiqué. « Je demande un peu d’intimité en ce moment pour faire mon deuil et faire le point sur cette tournure des événements, et cette perte surréaliste ».

La police a déclaré au Worcester Telegram & ; Gazette qu’il n’y avait « aucun traumatisme » et « aucun acte criminel ». Les pompiers, quant à eux, n’auraient trouvé aucune trace de gaz nocifs, notamment de monoxyde de carbone.

Un voisin a déclaré au Boston Herald que les parents d’Alicia sortaient rarement et « étaient malades depuis un certain temps ». A cause de cela, leur maison était tombée dans un état de désespoir.

Des autopsies vont être pratiquées.

Alicia est devenue célèbre au milieu des années 80 après avoir joué dans le film original « Dune ». Elle est apparue dans un grand nombre de séries, dont « Twin Peaks », « The Sopranos », « Two and a Half Men » et « Friday Night Lights ».