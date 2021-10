Les plus grandes catastrophes environnementales de l’histoire

En plus de causer des milliers de décès et d’affecter la santé de millions de personnes, les plus grands désastres environnementaux de l’histoire sont responsables de dommages irréparables à la flore et à la faune de la planète. Marées noires, accidents nucléaires, fuites de gaz toxiques et grands incendies de forêt ne sont que quelques-uns des événements les plus regrettables de ces dernières décennies.

Incendies de puits au Koweït (1991)

Les forces militaires irakiennes ont brûlé quelque 700 puits de pétrole pendant la guerre du Golfe en 1991, dans le cadre d’une technique défensive contre les troupes américaines. Cependant, les incendies ont pris de l’ampleur et n’ont pu être maîtrisés que dix mois plus tard. Environ six millions de barils de pétrole (95 000 mètres cubes) par jour ont été brûlés, entraînant des pertes d’environ 1,5 milliard de dollars pour le Koweït.

La qualité de l’air s’est considérablement dégradée en raison des émissions de dioxyde de soufre, qui ont provoqué des problèmes respiratoires dans la population locale. En outre, des centaines de lacs de pétrole ont formé des couches de « ciment goudronné » sur environ 5 % des 17 000 km² de la surface du Koweït.

Sécheresse de la mer d’Aral

La mer d’Aral, située entre le Kazakhstan et l’Ouzbékistan, était jusqu’en 1960 l’un des quatre plus grands lacs du monde, avec une superficie de 68 000 km². Toutefois, sa taille initiale a été réduite à moins de 10 %, en raison du détournement, à l’époque soviétique, des rivières qui l’alimentent, qui font désormais partie des territoires du Kirghizstan et du Tadjikistan.

Le lac est aujourd’hui divisé en deux parties. La mer d’Aral du Nord a retrouvé une partie de son état grâce à la construction d’un barrage. La mer d’Aral méridionale semble toutefois destinée à s’assécher complètement, en raison du manque de ressources. D’immenses plaines salées se sont formées, transformant le climat en désert et produisant de puissantes tempêtes de sable.

Accident nucléaire de Fukushima (2011).

Le séisme de 9,0 sur l’échelle de Richter qui s’est produit au large de la côte nord-est du Japon en mars 2011 – et a été accompagné d’un tsunami – a déclenché un accident nucléaire à la centrale de Fukushima I, qui comptait six réacteurs à eau bouillante.

Bien que des capteurs aient arrêté le processus de fission après le tremblement de terre, le tsunami, d’une hauteur de 14 mètres, a recouvert le barrage de la centrale et détruit les générateurs de secours, provoquant la perte accidentelle de liquide de refroidissement qui a entraîné trois fusions du cœur, trois explosions d’hydrogène et le rejet d’une contamination radioactive. En outre, de grandes quantités d’eau contaminée par des isotopes radioactifs ont atteint la mer.

En raison des récents niveaux de radiation, le gouvernement japonais a déclaré une zone d’évacuation dans un rayon de 20 kilomètres. En 2018, une personne est décédée d’un cancer, le seul décès attribué à l’événement.

Nuage de dioxine de Seveso en Italie (1976)

L’usine où s’est produite la catastrophe chimique de Seveso.

Au moins 2 000 personnes ont été rendues malades par un nuage de dioxine provoqué par un accident dans une usine chimique de Seveso, en Italie, en 1976. En outre, environ 80 000 animaux ont été abattus pour éviter que la toxine n’entre dans la chaîne alimentaire.

Le fabricant suisse de cosmétiques Givaudan a été condamné à verser une compensation de quelque 13 millions de dollars (20 milliards de lires italiennes), tandis que cinq travailleurs de l’usine ont été condamnés au pénal. À la suite de l’accident, l’Europe a adopté en 1982 la directive Seveso, qui réglemente la fabrication et le stockage des matières dangereuses.

Déversement du pétrolier Amoco Cadiz (1978).

Le pétrolier Amoco Cadiz a déversé 1,6 million de barils de pétrole brut – soit quelque 220 000 tonnes de pétrole – dans le secteur de la Bretagne, au large des côtes françaises, après s’être brisé en deux à la suite d’une puissante tempête. L’accident a pollué près de 200 miles de côtes et a provoqué ce qui est considéré comme l’une des plus grandes morts biologiques de la vie marine dans un tel incident, y compris la flore marine, les poissons, les mollusques et les oiseaux.

En 1988, un tribunal américain a ordonné à la société américaine Amoco Corporation de payer 230 millions de dollars pour les coûts de nettoyage et les dommages, en réponse à un procès intenté par le gouvernement français, des entreprises et des citoyens.

La catastrophe nucléaire de Tchernobyl (1986).

L’explosion d’un réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine soviétique, est la pire catastrophe environnementale de l’histoire. Bien que l’accident de 1986 ait entraîné la mort directe de 31 personnes, on estime qu’entre 5 000 et 90 000 personnes ont perdu la vie à moyen et long terme à cause des matières radioactives et toxiques. On estime que l’accident a libéré jusqu’à 500 fois plus de dioxyde d’uranium, de carbure de bore, d’oxyde d’europium, d’erbium, d’alliages de zirconium et de graphite que la bombe atomique d’Hiroshima en 1945.

Les autorités soviétiques ont établi une zone d’exclusion de 30 kilomètres autour de la centrale, où toute activité humaine est interdite.

Fuite de cyanure à Bhopal (1984).

Une femme est soignée dans un hôpital d’urgence après la pire catastrophe industrielle de l’histoire. Getty Images

Près de 3 000 personnes sont mortes et un demi-million sont tombées malades après une fuite d’isocyanate de méthyle, un composé utilisé par la société américaine Union Carbide dans une usine de pesticides à Bhopal, en Inde. L’incident a provoqué de nombreux problèmes de santé, tels que la cécité et des affections respiratoires chroniques chez les survivants, ainsi que des malformations congénitales chez les nouveau-nés de mères exposées au gaz.

En 1989, le gouvernement indien a accepté une indemnisation de 470 millions de dollars, soit environ 500 dollars par personne, un chiffre que les membres des familles ont jugé insuffisant. En 1999, la justice indienne a demandé aux États-Unis d’extrader le PDG de Union Carbide, Warren Anderson, mais elle a essuyé un refus. Rien qu’en juin 2010, sept anciens employés – tous des Indiens – ont été condamnés par des tribunaux locaux pour négligence.

Déversement de l’Exxon Valdez (1989).

Cinq loutres de mer imbibées de pétrole gisent sur la plage de Green Island, dans le détroit du Prince Williams, près de Valdez, une semaine après le début de la catastrophe. Getty Images

Le pétrolier Exxon Valdez, appartenant à la société Exxon Shipping Company, a déversé 257 000 barils de pétrole brut (environ 37 000 tonnes) au large des côtes de l’Alaska après avoir heurté un récif, ce qui constitue le deuxième événement le plus important dans les eaux américaines.

Elle est considérée comme la pire marée noire au monde en termes de dommages environnementaux, polluant 1 300 miles de côtes (2 100 kilomètres), tuant 250 000 oiseaux de mer, 3 000 loutres de mer et 250 aigles à tête blanche, et détruisant des millions d’œufs de saumon.

À la suite de l’accident, les États-Unis ont adopté des lois visant à réglementer le secteur du transport maritime, notamment l’Oil Pollution Act de 1990, qui alourdit les sanctions en cas de déversement de pétrole.

Déversement de cyanure en Roumanie (2000).

Un citoyen hongrois ramasse un poisson mort dans la rivière Szamos, suite à la fuite d’eau contaminée au cyanure.

Plus de 100 000 mètres cubes d’eaux usées contaminées par du cyanure ont été déversés après qu’un barrage de la mine de la société australo-roumaine Aurul, située dans la rivière Somes en Roumanie, a cédé.

La quantité de cyanure déversée dans la rivière a dépassé 800 fois la limite légale avant que la fuite ne puisse être arrêtée et la pollution a atteint les rivières Lupes, Tisza et Danube, tuant la flore et la faune sur plusieurs kilomètres.

Considéré comme la pire catastrophe environnementale depuis l’accident de Tchernobyl, l’accident a affecté les industries locales de la pêche et empêché l’accès à l’eau potable pour les résidents de Serbie, de Hongrie, de Roumanie et de Bulgarie pendant plusieurs mois.

Déversement de BP dans le Golfe du Mexique (2010).

L’explosion d’une plate-forme de la compagnie pétrolière britannique BP dans le golfe du Mexique, qui effectuait des forages dans des eaux sous-marines, a fait 11 morts et entraîné la plus grande marée noire de l’histoire des États-Unis.

Pendant près de trois mois, entre avril et juillet 2010, entre 4,1 et 4,9 millions de barils de pétrole (560 à 585 000 tonnes) se sont déversés, causant des dommages à la faune, à l’écosystème, à la pêche et au tourisme, évalués à quelque 17,2 milliards de dollars.

Les autorités américaines ont obligé BP à créer un fonds de 20 milliards de dollars pour payer les dégâts et le nettoyage, et ont suspendu le forage pétrolier en eaux profondes pendant six mois, afin d’évaluer les dommages et d’imposer de nouvelles mesures.

Feux de forêt en Amazonie (2019/2020).

Plus de 80 000 feux de forêt, laissant plus de trois millions d’hectares brûlés, ont été signalés entre 2019 et 2020 dans la forêt amazonienne du Brésil, plaçant au centre des débats les inquiétudes liées à la déforestation de ce qui était autrefois le poumon de la Terre.

Les incendies sont liés à l’abattage et au brûlage des arbres, tant pour obtenir des ressources naturelles pour l’industrie du bois que pour faire place aux activités minières, à l’élevage du bétail et à l’agriculture, comme le soja.

Bien que le gouvernement brésilien de Jair Bolsonaro ait refusé de recevoir une aide pour lutter contre les incendies, il a finalement accepté de recevoir 12 millions de dollars du Royaume-Uni.