Les plus grandes cyber-attaques de l’histoire : de Yahoo ! à Microsoft

Microsoft a affirmé qu’à la fin du mois d’août 2021, elle avait bloqué la plus grande cyberattaque de type DDoS de l’histoire, qui était sur le point de rendre Azure inutilisable. Toutefois, ces efforts n’ont pas toujours été couronnés de succès, comme le montrent les exemples suivants les plus grandes cyber-attaques de l’histoire, reflétant que le cyberespace est le nouveau champ de bataille.

Microsoft Exchange (2021)

En mars 2021, Microsoft a accusé un groupe de pirates chinois appelé Hafnium d’être à l’origine d’une attaque contre le logiciel de messagerie Microsoft Exchange Server, qui a touché 250 000 organisations dans le monde, dont des gouvernements, des entreprises, des organisations politiques et universitaires. Les attaquants auraient volé des informations aux victimes et installé un code malveillant sur leurs systèmes. Bien qu’il s’agisse de l’un des systèmes les plus utilisés au monde, peu d’entités ont reconnu publiquement avoir été victimes de ces attaques. Il s’agit notamment de l’Autorité bancaire européenne et du Parlement norvégien.

SolarWinds (2020)

En décembre 2020, la société américaine de sécurité informatique FireEye a détecté une activité inhabituelle sur son réseau. Elle a découvert qu’un groupe de pirates avait inséré le code malveillant SurnBust dans Orion, le logiciel de SolarWinds pour la gestion centralisée des plateformes. Mais ils n’ont pas été les seules victimes. Le code a permis aux attaquants d’accéder à distance aux systèmes de plus de 18 000 clients de SolarWinds. L’attaque a été attribuée au groupe russe Cozy Bear, également connu sous le nom d’APT29 ou Nobelium. Aucune perte n’a été estimée.

WannaCry (2017)

Le 12 mai 2017, une attaque informatique d’envergure mondiale a été déclenchée, affectant des milliers d’entreprises dans le monde. Le ransomware WannaCry a exploité la vulnérabilité Eternal Blue sur des ordinateurs utilisant le système d’exploitation Windows, qui n’avaient pas été correctement mis à jour. Bien que Microsoft ait mis au point un correctif de sécurité, de nombreuses organisations ne l’ont pas installé à temps, ce qui a entraîné l’infection de 200 000 ordinateurs en trois jours, dont des entreprises espagnoles telles que Telefónica, Iberdrola et Gas Natural. Les États-Unis ont accusé le pirate nord-coréen Park Jin Hyok, le même qui était à l’origine de l’attaque contre Sony Pictures en 2014.

Sony Pictures (2014)

Scène de The Interview.

En novembre 2014, Sony Pictures a été victime de l’une des cyberattaques les plus importantes et les plus controversées contre une entreprise américaine. La société était sur le point de sortir The Interview, une comédie satirique sur un complot de la CIA visant à assassiner le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. Le régime nord-coréen a affirmé que cette production était un acte de guerre et de terrorisme gratuit. Les dirigeants de l’entreprise avaient reçu des menaces de la part de pirates informatiques nord-coréens, mais ont décidé de poursuivre le projet. Le 14 novembre 2014, des attaquants ont divulgué plus de 12 000 courriels du président du studio, Michael Lynton, des dossiers financiers et des données inédites sur l’industrie hollywoodienne. Les pertes ont été estimées à 200 millions de dollars.

Yahoo ! (2013)

Plus de 3 milliards de comptes Yahoo ! ont été touchés par un vol de données en 2013. Bien que l’entreprise ait initialement admis que 500 millions d’utilisateurs avaient été touchés, avant de corriger le chiffre à 1,5 milliard, le véritable chiffre a finalement été révélé. En 2014, Verizon – qui venait de racheter Yahoo ! – a divulgué l’information et reconnu la véritable ampleur. L’attaque a compromis les noms réels, les noms d’utilisateur, les courriels, les conversations, les numéros de téléphone, les dates de naissance, les mots de passe avec tout et le hachage de la signature numérique de tous les comptes Yahoo !