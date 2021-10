Les poubelles alimentées par l’IA vont changer le secteur des déchets

Miami teste actuellement un système intelligent de gestion des déchets : les poubelles seront automatiquement collectées lorsqu’elles seront pleines, les entreprises paieront en fonction de la quantité de déchets qu’elles produisent et la ville donnera des leçons de recyclage à ceux qui ne trient pas correctement leurs déchets.

Dans la plupart des bâtiments, un compteur mesure la consommation d’électricité, d’eau ou de gaz, et les services publics facturent ce montant. Mais la gestion des déchets ne fonctionne pas de cette manière, seuls des chiffres estimatifs sont utilisés.

Ce sont ces estimations qui conduisent, par exemple, à ce que les camions passent devant les conteneurs à ordures trois fois par semaine, même s’ils sont vides. Et il n’y a pas non plus de conversation avec les citoyens sur leur comportement en matière d’élimination des déchets, par exemple lorsqu’ils jettent des articles non recyclables dans le bac de recyclage en plastique.

Le gouvernement de Miami veut changer l’ensemble du système actuel et, pour ce faire, il s’est associé à Compology, une entreprise spécialisée dans la technologie de mesure des déchets qui a travaillé avec des sociétés bien connues telles que McDonald’s et ADT Security.

Pour atteindre cet objectif, des caméras intelligentes seront installées à l’intérieur des poubelles de la ville. Elles prendront des photos de l’intérieur trois à cinq fois par jour, puis les téléchargeront sur le cloud.

À partir de ces images, Compology utilisera l’intelligence artificielle (IA) pour déterminer trois choses : le degré de remplissage des poubelles, le moment où elles sont utilisées et les types de déchets qu’elles reçoivent. Cela permettra d’enregistrer la quantité de déchets traités, de la même manière que la gestion de l’eau ou de l’électricité.

Dans un premier temps, des caméras seront installées dans 40 bacs, situés dans des bâtiments municipaux, des postes de police et des casernes de pompiers, ainsi que dans des parcs. Cependant, l’intention est qu’à l’avenir, des milliers de poubelles soient équipées de cette technologie dans toute la ville.

En mettant en œuvre la technologie de mesure des déchets de Compology, la ville de Miami réduira les émissions de CO2 associées aux camions de ramassage des ordures, la congestion des véhicules, la pollution sonore et les décharges illégales, tout en économisant sur ses services de gestion des déchets et en embellissant son environnement.

Ce partenariat fait suite à l’engagement annoncé par le maire de Miami, Francis Suarez, de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 60 % dans toute la ville et de rendre Miami neutre en carbone d’ici 2050.

D’autre part, selon Jason Gates, PDG de Compology, « les économies de coûts sont en fait générées par le concept standard de « redimensionnement », qui consiste à ajuster les programmes de service pour répondre à la production réelle de déchets d’un bâtiment ».

Historiquement, la gestion des déchets se faisait manuellement, mais Compology automatise ce processus. Selon l’entreprise, lorsque les horaires de service sont adaptés (ou réduits), des économies peuvent être réalisées. En moyenne, les dépenses des entreprises et des villes pour les services de collecte sont réduites de 30 à 40 %.

L’analyse du contenu des poubelles peut également améliorer les taux de recyclage, car elle peut fournir un retour d’information à chaque bâtiment sur son comportement spécifique en matière de déchets sauvages. Les caméras seront dans n’importe quelle poubelle, qu’il s’agisse d’une poubelle de déchets généraux, d’une poubelle de recyclage ou d’une poubelle de déchets organiques, s’il y en a une.

Ensuite, si Compology constate qu’un bâtiment voit beaucoup de carton jeté dans les ordures normales, elle peut retourner sur le site et suggérer qu’il soit équipé d’une poubelle pour le recyclage du papier, par exemple.

Enfin, il semble que le secteur de la gestion des déchets va suivre le chemin de l’eau et de l’électricité en matière de paiement. Plusieurs villes des États-Unis ont lancé des programmes dans lesquels les résidents ou les entreprises paient en fonction de la quantité de déchets qu’ils produisent. Peut-être devrons-nous à l’avenir payer un prix variable en fonction de la quantité de déchets que nous jetons ou de la qualité de notre recyclage.