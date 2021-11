Les premières images du concept art d’Obi-Wan Kenobi

A l’occasion du Disney Plus Day – qui est célébré ce vendredi 12 novembre – et après une première fuite, Disney a officialisé sur internet les premières images de la série tant attendue Obi-Wan Kenobi.

Jeudi 11, une série de photos a commencé à circuler sur les réseaux sociaux montrant certains des détails qui feront partie de la prochaine série Star Wars.

Beaucoup de ces messages ont été retirés de l’Internet, car Disney a publié un teaser officiel de la production plus tôt dans la journée.

Une partie de ce teaser d’un peu plus d’une minute présente le concept art de la série. Nous pouvons voir à quoi ressemble Kenobi pendant ses premières années d’exil sur la planète Tatooine et la confrontation attendue entre le maître et Anakin, devenu Dark Vador.

Ce dernier a d’ailleurs été l’une des principales attractions de la nouvelle production Disney, avec le retour dans la franchise de l’acteur Hayden Christensen.

La série pourrait également voir apparaître les Inquisiteurs, des personnages chargés de traquer les Jedi qui ont survécu au redoutable Ordre 66.





Les images laissent également entendre que la série aurait une atmosphère et une esthétique similaires à celles de The Mandalorian, l’une des productions les plus réussies de Disney Plus.





D’après les déclarations de la réalisatrice et de la scénariste Deborah Chow, la série pourrait se dérouler entre la Revanche des Sith et Un nouvel espoir.

Pour l’instant, on sait seulement que 2022 sera l’année de la nouvelle série Obi-Wan Kenobi.