Les problèmes les plus courants de la Xbox One et leurs solutions possibles

Il s’agit certainement déjà d’une console classique, mais il faut aussi dire que les classiques ont parfois besoin d’un peu d’entretien. Dans ce guide, nous allons aborder quelques-unes des les problèmes les plus courants de la Xbox One et nous vous dirons comment les résoudre.

Contacter Microsoft

Nous vous recommandons d’utiliser le site Web de Microsoft pour enregistrer votre Xbox One. Cela permettra d’accélérer la résolution des problèmes qui sont encore couverts par la garantie.

Problèmes les plus courants de la Xbox One

Lorsque vous allumez votre Xbox One, un écran vert avec le logo Xbox apparaît pendant quelques minutes avant que vous puissiez voir l’interface utilisateur. Si vous attendez depuis plus de 10 minutes et que rien ne se passe, vous devrez effectuer une réinitialisation matérielle.

Solutions possibles

Avant d’essayer de réinitialiser le système, veuillez noter que cela effacera tous les comptes, les données enregistrées et toute autre information stockée sur le système. Si vous êtes un membre Xbox Live Gold, vos données sont probablement sauvegardées dans le nuage. Mais si vous n’avez pas encore eu l’occasion de le synchroniser, essayez d’appuyer sur le bouton Xbox de votre console pendant 10 secondes. Ensuite, si vous y avez accès, synchronisez ou sauvegardez vos données avant de procéder à une réinitialisation matérielle. Autrement :

Éteignez votre Xbox One en appuyant sur le bouton Xbox pendant 10 secondes. Appuyez ensuite sur le bouton de synchronisation, le bouton d’éjection du disque et le bouton Xbox de votre console jusqu’à ce que vous entendiez deux bips (après environ 10 secondes).

Relâchez les boutons et vous verrez un menu de réinitialisation d’usine. Si vous avez une Xbox One S sans bouton d’éjection, le bouton de synchronisation et le bouton Xbox suffiront.

Les codes d’erreur E100, E200, E204, E207, E101, E102, E106, E203, E208 et E305 indiquent que vous devez peut-être effectuer une mise à jour du système hors ligne. Vous trouverez des instructions sur la manière de procéder sur le site de la Xbox.

Le lecteur de disque émet un son étrange

Bien que ce problème signalé par plusieurs utilisateurs de Xbox One soit assez bruyant, il n’endommage heureusement pas le disque. Lorsque vous placez un disque dans le lecteur optique de la console, celui-ci émet un étrange son « grinçant ». Ensuite, vous verrez probablement un message d’erreur disant « Désolé, nous ne pouvons pas lire ce disque. Essayez un jeu Xbox One, un CD de musique ou un film Blu-Ray ou DVD.

Solutions possibles

Microsoft a abordé ce problème à plusieurs reprises et a confirmé que les propriétaires rencontrant ce problème peuvent renvoyer le matériel. Cependant, vous pouvez aussi essayer de le réparer vous-même si vous êtes familier avec les lecteurs optiques, mais vous risquez d’annuler votre garantie dans le processus. Si vous rencontrez ce problème, vos options sont limitées.

Retournez le matériel à l’endroit où vous l’avez acheté. Il est important de savoir qu’en raison des ruptures de stock, un remplacement peut prendre un certain temps. Microsoft a déclaré qu’elle essayait d’accélérer la production et, pendant que vous attendez la console, elle vous permettra de télécharger un jeu de votre choix en ligne. Ils rembourseront même votre achat, si vous décidez de rompre votre relation avec la Xbox One.

Contactez Microsoft directement en utilisant l’une des méthodes de contact ci-dessus. L’équipe d’assistance de la société organise des remplacements et, dans certains cas, vous enverra une nouvelle console avec le jeu de votre choix avant d’expédier le système.

La console ne se met pas à jour

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes pendant la phase de mise à jour obligatoire. Lorsque cela se produit, la Xbox One ne pourra pas accéder à la plupart des fonctionnalités de la Xbox One.

Solutions possibles

Il peut s’agir d’un problème avec la Xbox One, avec votre connexion Internet, ou même d’un problème du côté de Microsoft. Quelle que soit la cause, le résultat est un système qui ne fonctionne pas correctement. Avant de contacter Microsoft, il y a quelques étapes à suivre.

Vérifiez votre connexion Internet. Toute interruption de la connexion pourrait faire dérailler l’ensemble du processus.

Essayez à nouveau plus tard. Si vous rencontrez un problème pour télécharger la mise à jour, cela pourrait être la faute de Microsoft. Il se peut qu’il y ait trop d’utilisateurs qui téléchargent en même temps ou qu’il y ait une maintenance du serveur. Donne-lui une heure ou deux. Si le problème persiste, consultez la page Microsoft Live Status.

Vérifiez votre matériel. Encore une fois, c’est évident, mais si vous utilisez une connexion sans fil sur la Xbox One et que vous obtenez une erreur, essayez une connexion filaire via Ethernet.

Cyclez votre Xbox One. Appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes jusqu’à ce qu’il s’éteigne, puis débranchez le système et attendez 30 secondes. Branchez-le et allumez-le. Cela vous permettra de réinitialiser la carte réseau de votre console.

Si vous recevez un message d’erreur spécifique concernant les mises à jour ou une connexion en ligne en général, veuillez consulter la liste des erreurs de connexion réseau de Microsoft.

Si la mise à jour ne se télécharge toujours pas, il est temps de contacter Microsoft.

Votre Xbox One ne s’allume pas

Un autre problème signalé par les utilisateurs est que le système ne s’allume pas, et s’il s’allume, ce n’est que pour un temps limité, puis il s’éteint rapidement. S’il y a de fortes chances que ce soit un problème avec la console, il est également possible que ce soit la brique d’alimentation.

Solutions possibles

La première étape consiste simplement à vérifier que tout est correctement connecté. Une fois que vous avez fait cela, l’étape suivante consiste à vérifier que votre bloc d’alimentation fonctionne correctement.

Tous les câbles d’alimentation de la Xbox One sont dotés d’un voyant qui indique qu’ils sont alimentés. Si vous voyez une lumière blanche ou orange fixe, l’alimentation électrique fonctionne correctement. S’il n’y a pas de lumière ou si elle vacille, il faut la remplacer. Avant de contacter Microsoft, essayez ces solutions rapides.

Assurez-vous que ce n’est pas la prise dans laquelle la console est branchée. Branchez autre chose ou essayez de brancher l’alimentation sur une autre prise.

Si l’alimentation ne reçoit pas de courant, elle est défectueuse et doit être remplacée. Si vous avez enregistré votre console, vous pouvez commander une nouvelle alimentation en ligne.

Si l’alimentation électrique fonctionne, mais que la Xbox One ne s’allume toujours pas, contactez directement Microsoft, car il peut s’agir d’un défaut du système.

Si l’alimentation électrique fonctionne, mais que la Xbox One ne s’allume toujours pas, contactez directement Microsoft, car il peut s’agir d’un défaut du système. Si la manette n’allume pas la console, essayez d’appuyer directement sur le bouton d’alimentation de la console.

Votre Xbox One s’éteint de manière inattendue

Un petit nombre d’utilisateurs ont signalé que leur Xbox One s’éteint de manière inattendue. Il s’agit d’un problème différent de celui présenté lorsque le système ne s’allume pas.

Solutions possibles

Cela peut être dû à un dysfonctionnement, mais il existe aussi d’autres causes que tout le monde peut réparer. Avant de vous précipiter pour contacter Microsoft et leur dire que votre console ne fonctionne pas, essayez ces étapes pour voir si le problème peut être résolu par vous-même.

Vérifiez la ventilation du système. En cas de surchauffe, vous devriez recevoir un message d’avertissement, avant que le système ne s’arrête. Si c’est le cas, éteignez la console et attendez au moins une heure. Assurez-vous que la Xbox One est suffisamment ventilée et réessayez. Si cela persiste, contactez Microsoft.

Vérifiez la lumière sur la brique d’alimentation. Si vous remarquez que la lumière vacille ou est noire, il s’agit très probablement d’un problème d’alimentation.

Vérifiez si votre Xbox One est configurée pour s’éteindre automatiquement. Pour ce faire, allez sur « Paramètres « , puis sélectionnez « Allumer et alimenter « , puis choisissez » Éteindre après « . Choisissez l’option « Ne s’éteignent pas automatiquement « et vous avez terminé.

« , puis sélectionnez « « , puis choisissez » Éteindre après « . Choisissez l’option « « et vous avez terminé. Assurez-vous que la prise de courant à laquelle votre Xbox One est branchée fonctionne correctement.

Votre téléviseur n’affiche pas la meilleure résolution

Microsoft a confirmé que certains utilisateurs peuvent avoir une Xbox One qui a du mal à détecter automatiquement la résolution d’affichage appropriée.

Solutions possibles

Il s’agit d’une solution facile, mais qui nécessite quelques étapes :

Depuis le tableau de bord de la Xbox One, appuyez sur le bouton . Menu pour ouvrir la configuration. Sélectionnez l’option « Affichage et son « , puis sélectionnez « Résolution TV » et choisissez le paramètre approprié.

pour ouvrir la configuration. Sélectionnez l’option « « , puis sélectionnez « » et choisissez le paramètre approprié. Si vous avez un téléviseur relativement récent, assurez-vous que votre poste dispose du dernier micrologiciel. Consultez le manuel d’utilisation de votre téléviseur si vous ne savez pas comment procéder.

Si vous avez toujours des problèmes d’affichage, essayez un autre câble HDMI. Si cette option ne donne rien, vous n’aurez peut-être pas d’autre choix que de contacter Microsoft.

L’audio ne fonctionne pas correctement

Il y a quelques problèmes connus avec la configuration audio de la Xbox One. Heureusement, aucun d’entre eux ne semble être dû au matériel lui-même, il existe donc des solutions possibles à essayer avant de contacter Microsoft.

Solutions possibles

Le problème de l’audio peut être dû à un certain nombre de choses, des paramètres du logiciel aux connexions défectueuses. La mauvaise nouvelle est que vous devrez peut-être acheter un ou deux nouveaux câbles (ou appeler Microsoft et attendre un remplacement), mais la bonne nouvelle est que tout cela peut être aussi simple que de modifier quelques paramètres.

La première étape devrait être de se rendre sur « Configuration » et sélectionnez « Écran et son « . De là, choisissez l’option qui reflète votre système, soit HDMI ou optique, puis sélectionnez le format audio qui convient à ce système. Si vous ne savez pas, sélectionnez « Stéréo non compressé « .

» et sélectionnez « « . De là, choisissez l’option qui reflète votre système, soit HDMI ou optique, puis sélectionnez le format audio qui convient à ce système. Si vous ne savez pas, sélectionnez « « . Supposons que vous ayez confirmé que tout est correctement connecté. Si les problèmes persistent, il se peut que le câble optique ou HDMI soit défectueux. Remplacez-le et voyez si cela résout le problème… mais gardez le reçu. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez toujours renvoyer le câble après avoir contacté Microsoft.

Si votre Xbox est connectée à un boîtier de télévision par câble, débranchez tout, la Xbox One et le boîtier de télévision par câble, puis attendez 30 secondes pour que le cache se vide.

Certains boîtiers de câble ont des paramètres audio uniques. Vérifiez auprès de votre fournisseur de câble pour voir s’il peut vous aider.

Les jeux ne s’installent pas

Tous les jeux Xbox One doivent être installés. En général, ce processus se déroule en arrière-plan, de sorte que les joueurs peuvent commencer à jouer pendant que l’installation est en cours. Mais certains utilisateurs ont signalé que le processus d’installation se bloque à 0 %, de sorte que le jeu ne fonctionne pas du tout.

Solutions possibles

Il peut s’agir d’un problème avec le lecteur optique, le disque lui-même (en supposant que vous utilisez un disque plutôt qu’un jeu téléchargeable) ou une connexion réseau. Cela peut nécessiter un appel à Microsoft, mais il existe peut-être une solution plus simple.

La première chose à faire est de s’assurer que votre console est à jour avec les dernières mises à jour de Microsoft. Si votre système est hors ligne, allez en ligne (en supposant que vous en ayez les moyens) et laissez la console faire son travail.

Si vous êtes en ligne, le problème peut provenir de votre connexion Xbox Live. Tout d’abord, débranchez votre câble Ethernet ou, si vous utilisez une connexion sans fil, désactivez-la par le biais de l’option « Paramètres « . Ensuite, appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes. Redémarrez votre système, mais ne vous connectez pas encore. Si l’installation démarre normalement, vous devriez pouvoir vous reconnecter à Xbox Live. Si le problème persiste, contactez Microsoft.

« . Ensuite, appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes. Redémarrez votre système, mais ne vous connectez pas encore. Si l’installation démarre normalement, vous devriez pouvoir vous reconnecter à Xbox Live. Si le problème persiste, contactez Microsoft. S’il s’agit d’un seul jeu, en supposant que vous l’installez à partir d’un disque physique, assurez-vous que le disque est propre et non endommagé. S’il présente une rayure visible, vous devrez peut-être renvoyer le jeu.

Le contrôleur n’est pas synchronisé

Solutions possibles

Il est possible qu’une manette devienne « incontrôlable » pendant la durée de vie de votre Xbox One. Les forums Xbox ont identifié de nombreux problèmes, notamment en matière de connectivité et de manque de précision. Il existe plusieurs méthodes simples qui peuvent résoudre ces problèmes. Dans les deux cas, vous devrez vous assurer que votre contrôleur est à jour.

A déconnecter les conducteurs. Si cela ne suffit pas, vérifiez que les piles de votre contrôleur fonctionnent, puis essayez de redémarrer la console. Si cela ne résout rien, assurez-vous que vous êtes à portée de la Kinect. Chaque contrôleur est équipé de deux lumières infrarouges qui s’allument lorsque le contrôleur est hors de portée et qu’il tente de se reconnecter. Évidemment, assurez-vous d’être à portée, car c’est essentiel pour que votre contrôleur fonctionne.

Si cela ne suffit pas, vérifiez que les piles de votre contrôleur fonctionnent, puis essayez de redémarrer la console. Si cela ne résout rien, assurez-vous que vous êtes à portée de la Kinect. Chaque contrôleur est équipé de deux lumières infrarouges qui s’allument lorsque le contrôleur est hors de portée et qu’il tente de se reconnecter. Évidemment, assurez-vous d’être à portée, car c’est essentiel pour que votre contrôleur fonctionne. Pour le contrôleurs de dérive. Assurez-vous que votre contrôleur est à jour et que ses piles sont neuves. Ensuite, éteignez et débranchez la console. Cela va vider votre cache. Attendez quelques minutes, puis redémarrez la console. Si le problème persiste, vous pouvez demander un contrôleur de remplacement via le centre de service en ligne Xbox.

Votre Xbox One ne peut pas lire les disques correctement

Même si ce n’est pas aussi ennuyeux que d’entendre le son d’un disque, une Xbox One qui ne lit pas les disques n’est pas vraiment idéale, surtout si votre bibliothèque se compose principalement de jeux physiques. Certains utilisateurs ont signalé que les consoles ne lisaient pas certains jeux, ou même qu’elles avaient un problème général de lecture de tous les disques.

Les erreurs de disque isolées ne sont pas toujours causées par des disques endommagés, et si votre lecteur de disque a des difficultés à lire vos jeux, cela ne signifie pas nécessairement que votre console est défectueuse. Toutefois, si aucune des solutions suivantes ne fonctionne, vous devrez peut-être appeler Microsoft ou apporter le disque en question chez votre revendeur, s’il est encore sous garantie.

Solutions possibles

A erreurs isolées de lecture de disque. Assurez-vous que le disque n’est pas rayé ou taché. Les rayures mineures sont généralement acceptables, mais les rayures profondes causent souvent des dommages graves, voire irréparables. Utilisez un chiffon doux et légèrement humide pour nettoyer le disque. Un chiffon en microfibre est idéal. Croyez-le ou non, débarrasser votre disque des empreintes digitales peut contribuer à la réussite d’une session de jeu. Si votre Xbox One ne peut toujours pas lire le disque après l’avoir nettoyé, essayez de l’insérer dans une autre console, si vous en avez une. Ainsi, vous pourrez savoir si c’est le disque qui est vraiment défectueux ou si c’est votre console qui est en cause.

Assurez-vous que le disque n’est pas rayé ou taché. Les rayures mineures sont généralement acceptables, mais les rayures profondes causent souvent des dommages graves, voire irréparables. Utilisez un chiffon doux et légèrement humide pour nettoyer le disque. Un chiffon en microfibre est idéal. Croyez-le ou non, débarrasser votre disque des empreintes digitales peut contribuer à la réussite d’une session de jeu. Si votre Xbox One ne peut toujours pas lire le disque après l’avoir nettoyé, essayez de l’insérer dans une autre console, si vous en avez une. Ainsi, vous pourrez savoir si c’est le disque qui est vraiment défectueux ou si c’est votre console qui est en cause. Pour erreurs de lecture généralisées. Si le disque n’est pas lu correctement par le laser, il est possible que le disque ne soit pas lu correctement par le laser. Tout d’abord, éjectez le disque, et si la console se trouve dans un centre de divertissement, vous devrez la déplacer avec précaution, mais assurez-vous que tous les câbles restent branchés pendant cette opération. Lorsque la console est sous tension, inclinez-la de l’avant à un angle de 45 degrés. Tout en le tenant comme cela, insérez le disque. Cela permettra au disque de se déplacer plus facilement dans sa position initiale. Au lieu d’un message d’erreur, votre jeu devrait commencer à démarrer. Comme la Xbox One n’utilise pas de plateau, comme les anciens lecteurs de CD, le lecteur peut avoir du mal à transporter le disque suffisamment loin et à le lire correctement au fil du temps.

Jeux fréquemment gelés

Même les matériels de haute technologie peuvent subir des ralentissements ou des blocages, ce qui est extrêmement frustrant lorsque vous vous trouvez à un moment crucial d’un jeu. Si les plantages peuvent être liés à des bogues dans un jeu individuel ou, dans certains cas, à des problèmes de serveur, les utilisateurs ont signalé des gels et des plantages intermittents lors de sessions de jeu régulières.

Solutions possibles

Le gel ou le saut peut être causé par un certain nombre de raisons, mais heureusement, il existe des moyens de reprendre la lecture rapidement et même de prévenir les problèmes futurs qui se produisent si fréquemment.

Si un jeu se bloque, essayez d’appuyer sur le bouton d’accueil au centre de votre contrôleur pour revenir au tableau. Ensuite, toujours avec le curseur sur l’icône du jeu, appuyez sur la touche Menu (celui avec trois lignes horizontales) et naviguez pour sortir. Cette méthode est plus rapide que de redémarrer la console ou de sélectionner un autre jeu pour sortir d’un jeu gelé.

(celui avec trois lignes horizontales) et naviguez pour sortir. Cette méthode est plus rapide que de redémarrer la console ou de sélectionner un autre jeu pour sortir d’un jeu gelé. Si vous constatez un gel persistant, un cycle d’alimentation peut faire l’affaire. Appuyez sur le bouton d’alimentation de la console et maintenez-le enfoncé pendant au moins cinq secondes. Assurez-vous que la console est éteinte depuis au moins 30 secondes, puis appuyez sur le bouton Home de la manette et maintenez-le enfoncé pour rallumer la console. Le démarrage de votre console sera plus long, mais cela peut résoudre le problème.

Si vous êtes confronté à un plantage ou à un gel persistant pendant l’utilisation d’un jeu spécifique, la suppression et la réinstallation du contenu peuvent corriger le problème. Allez dans vos applications et naviguez jusqu’au jeu qui vous pose problème. Ensuite, appuyez sur la touche Début et choisissez Désinstaller . Après avoir désinstallé le jeu, il suffit de se rendre dans les applications désinstallées de votre bibliothèque et de réinstaller le titre. Attendez qu’il s’installe et voyez si la réinstallation du jeu résout le problème.

et choisissez . Après avoir désinstallé le jeu, il suffit de se rendre dans les applications désinstallées de votre bibliothèque et de réinstaller le titre. Attendez qu’il s’installe et voyez si la réinstallation du jeu résout le problème. Si aucune de ces méthodes ne fonctionne, vous pouvez réinitialiser les paramètres de résolution de la console. Si vous avez un disque dans la console, retirez-le. Ensuite, appuyez sur le bouton d’alimentation de la console et maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes. Lorsque le voyant de la console ne clignote plus, appuyez simultanément sur le bouton d’alimentation et sur le bouton d’éjection du disque et maintenez-les enfoncés.

Attendez qu’il émette deux bips : cela peut prendre jusqu’à 10 secondes. Assurez-vous que votre téléviseur est réglé sur la sortie AV, car cette combinaison de boutons modifie la résolution de l’écran. Lorsque la console démarre, ne soyez pas alarmé par la résolution inférieure.

Allez dans la rubrique Affichage et son dans les paramètres de votre console. La résolution sera de 640 x 480. Modifiez la résolution en 1080p ou 720p ou toute autre résolution prise en charge par votre téléviseur. Si c’est 1080p, changez la fidélité vidéo à 50Hz. S’il s’agit de 720p, changez la fidélité vidéo en 24Hz. Ensuite, insérez le disque et votre jeu se déroulera sans problème.

Impossible de se connecter au réseau ou à Xbox Live

Le Xbox Live se bloque occasionnellement, mais il arrive que des problèmes de réseau et le Xbox Live apparaissent de façon aléatoire.

Solutions possibles

Il existe plusieurs façons de dépanner la connexion de votre console à la maison. Tout d’abord, vérifiez l’état du Xbox Live pour vous assurer qu’aucun problème global n’affecte la connectivité. Lorsque vous ne parvenez pas à vous connecter à Xbox Live, votre console tente également de vous dépanner en affichant un message d’erreur. Ces problèmes de connexion peuvent être dus à diverses causes.

Si votre console ne se connecte pas à votre réseau, mais que tous les autres appareils sont connectés à Internet, vous pouvez essayer un cycle d’alimentation. Appuyez sur le bouton d’alimentation de la console et maintenez-le enfoncé pendant au moins cinq secondes. Une fois que la console est complètement éteinte et que le logo Xbox ne clignote plus, appuyez sur le bouton d’alimentation. Accueil de votre contrôleur pour le remettre en marche.

de votre contrôleur pour le remettre en marche. Éteignez la console, puis redémarrez votre modem ou votre routeur. Après le redémarrage complet de votre réseau domestique, allumez la console et voyez si vous pouvez vous connecter.

Si vous avez des problèmes avec la connexion wifi, essayez de connecter votre console à l’Internet via un câble Ethernet. Si votre console se connecte, vous devez peut-être mettre à jour le micrologiciel de votre routeur. Consultez les instructions de votre routeur pour savoir comment mettre à jour votre micrologiciel. (De nombreux routeurs disposent d’un guide récapitulatif sur l’appareil). Suivez les étapes, puis allumez la console et vérifiez si vous pouvez vous connecter sans fil.Même si vous n’êtes pas en ligne, votre Xbox se connectera automatiquement à votre compte principal lorsqu’elle sera allumée. Cela signifie que vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter, ce qui devrait remettre votre Xbox One en ligne. Parfois, cela résoudra votre problème.

Kinect ne se couple pas avec la console

Microsoft a abandonné le Kinect pour Xbox One, ainsi que l’adaptateur qui permettait aux utilisateurs de Xbox One S et Xbox One X de le connecter à leurs nouvelles machines. Cependant, il dispose toujours d’un support pour les consoles. Des problèmes peuvent être rencontrés avec le système parce que les périphériques ne sont pas reconnus correctement.

Solutions possibles

Microsoft a confirmé à plusieurs clients que le problème vient du Kinect et non de la Xbox One elle-même. Si c’est le cas, cela signifie au moins que vous n’aurez peut-être pas à renvoyer la console entière, mais les capteurs Kinect de remplacement deviennent assez chers sur le marché des revendeurs.