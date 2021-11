Les problèmes les plus courants liés aux AirPods et leurs solutions

Les produits fabriqués par Apple sont généralement parmi les meilleurs du marché, et les écouteurs de la société de Cupertino ne font pas exception. Toutefois, même les produits haut de gamme de la plus haute qualité peuvent parfois présenter un défaut. Dans ce guide, nous expliquons ce qu’ils sont les problèmes les plus courants avec les AirPodsQu’il s’agisse de difficultés potentielles d’appariement, de complications de connexion informatique ou d’appels intermittents, entre autres problèmes que vous pourriez rencontrer à un moment ou à un autre (et dont nous partageons les solutions, bien sûr).

Trouvez vos AirPods

Bien que la taille des écouteurs d’Apple soit l’une des qualités mises en avant par la société, la vérité est que pour de nombreuses personnes, elle peut constituer un problème. Ils sont si petits qu’il est souvent difficile de les trouver.

Heureusement, pour résoudre ce désagrément, nous avons l’application Find My iPhone.

Pour commencer, lancez l’application Trouver mon iPhone sur votre appareil iOS ou allez sur le site web iCloud, connectez-vous avec votre identifiant Apple, et sélectionnez Trouver mon iPhone. À partir de là, sélectionnez vos AirPods et vous verrez une carte indiquant leur emplacement, ou leur dernier emplacement avant qu’ils ne soient éteints. Si vous voyez un point vert à côté de l’icône qui symbolise vos AirPods, cela signifie qu’ils sont allumés et vous pouvez émettre un son pour les localiser facilement. S’ils sont éteints, la carte vous montrera au moins où ils étaient la dernière fois qu’ils ont été allumés.

Si vous n’avez perdu qu’un seul AirPod, vous trouverez des options pour que le gauche ou le droit émettent un son qui se répète, de plus en plus fort, pendant deux minutes (à moins qu’ils ne tombent à court de batterie avant).

Problèmes d’appariement

Si vous ne parvenez pas à connecter vos AirPods à votre téléphone ou à votre tablette, la première chose à faire est de les placer dans la station de charge pendant environ 10 secondes, puis de les sortir et de les essayer à nouveau dans vos oreilles. Dans de nombreux cas, c’est tout ce dont ils ont besoin.

Si cette méthode ne fonctionne pas, la deuxième option que vous pouvez essayer est d’activer et de désactiver le Bluetooth sur votre téléphone ou votre tablette. Répétez ensuite le processus ci-dessus et vous avez terminé.

Mais, si après avoir essayé les deux premières solutions, vos écouteurs ne fonctionnent toujours pas (ce qui est hautement improbable), vous pouvez essayer de réinitialiser complètement vos AirPods. Il s’agit d’une solution générale à de nombreux problèmes.

Un AirPod ne se connecte pas

Un autre problème courant rencontré par les utilisateurs d’AirPods est qu’un des écouteurs ne se connecte pas. Comme pour les deux AirPods, la première chose à faire est de les remettre dans l’étui de chargement, d’attendre environ 10 secondes, de les retirer et de les placer dans vos oreilles.

Si vous n’avez pas eu de chance, répétez l’étape précédente, en activant et désactivant cette fois le Bluetooth sur votre téléphone ou votre tablette avant de retirer les Pods de l’étui de chargement.

Toujours rien ? Essayez de réinitialiser vos AirPods. Voir les instructions à la fin de cet article.

Connexion de votre ordinateur

Bien que ce ne soit pas un problème très courant sur les Macs récents, cela peut arriver. Pour y remédier, vous devez essayer les mêmes étapes que vous faites habituellement pour vous connecter à un téléphone, à savoir reposer vos AirPods dans leur berceau pendant 10 secondes avant de les mettre.

Si cela ne fonctionne pas, vous devrez les désappairer et les appairer à nouveau, ce que vous pouvez faire en activant et désactivant la fonction Bluetooth. Notez que cela peut poser un problème si vous utilisez une souris Bluetooth sur votre ordinateur.

Dans ce cas, allez dans les paramètres Bluetooth, recherchez les AirPods et déconnectez-les. Suivez ensuite les mêmes étapes que celles utilisées pour coupler les AirPods à votre ordinateur.

Appels clignotants

L’un des problèmes les plus ennuyeux que les AirPods ont présenté est celui des appels intermittents. Cependant, l’une des meilleures solutions qui ont été découvertes pour résoudre ce problème est d’essayer de prendre des appels avec un seul AirPod dans votre oreille.

Josh Edelson/Getty Images

Si cela ne fonctionne pas, il existe d’autres options que vous pouvez essayer si vous avez un iPhone. Tout d’abord, ouvrez le Paramètres et aller à la Bluetooth. À côté de l’entrée AirPods dans la liste des périphériques, vous devriez voir une icône « i » à l’intérieur d’un cercle. Touchez-le, puis sélectionnez le microphone et réglez-le à gauche ou à droite. Dans des cas extrêmes, vous pouvez également désactiver la fonction Détection automatique des oreilles dans la même section, bien que cela désactive l’une des fonctions les plus pratiques et vide la batterie plus rapidement.

Si vous rencontrez toujours des problèmes, vous pouvez réessayer la réinitialisation complète décrite à la fin de cet article.

Problèmes audio ou statiques

La statique ou la mauvaise qualité audio peuvent avoir différentes causes difficiles à diagnostiquer. Les connexions Bluetooth peuvent être affectées par des interférences, ce qui peut provoquer des parasites, une réduction de la qualité audio et même des déconnexions. Si cela se produit tout le temps au même endroit, le problème peut provenir d’interférences. Si cela se produit à la maison, par exemple, vous pourrez peut-être retrouver l’appareil incriminé et le déplacer ou utiliser vos AirPods ailleurs. Si vous êtes au bureau, vous n’avez peut-être pas de chance.

Certains utilisateurs ont signalé une autre solution qui fonctionne : désactivez le wifi lorsque vous passez des appels, car il est souvent source d’interférences. Bien sûr, vous voudrez le rallumer quand vous aurez terminé. S’il s’agit de scintillement plutôt que de statique ou de bruit, vous pouvez essayer de désactiver la détection automatique des oreilles comme décrit ci-dessus.

Problèmes de volume sur Android

Si vous utilisez vos AirPods avec un appareil Android, le volume peut être beaucoup plus faible qu’avec un appareil iOS. Pour interagir avec votre iPhone ou votre iPad, de nombreuses fonctionnalités des AirPods (notamment les AirPods 2 avec étui de recharge sans fil et les AirPods Pro) nécessitent la puce W1 et la puce H1. Cependant, les appareils Android ne le font pas, ce qui pourrait affecter le contrôle du volume.

Le cœur du problème est que lors de l’utilisation de la plupart des appareils audio Bluetooth, il y a deux niveaux de volume : celui de l’appareil source (téléphone, tablette ou ordinateur) et celui de l’appareil audio. Lorsque vous utilisez les AirPods avec un appareil Android, le volume des écouteurs n’est pas automatiquement contrôlé comme c’est le cas sur iOS. Heureusement, il existe une solution facile.

Pour un appareil Android standard, appuyez sur le volume vers le haut ou vers le bas ; vous devriez voir la commande apparaître à l’écran. Sélectionnez la flèche vers le bas à côté du contrôle du volume, et vous verrez apparaître tous les curseurs. L’un d’eux devrait être le curseur Bluetooth. Augmentez ou diminuez le volume selon vos besoins.

Sur les téléphones Samsung Galaxy, c’est un peu différent (et mieux). Aller à Paramètres>Connexions>Bluetooth. Là, appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit pour voir plus d’options, puis activez l’option de synchronisation du volume multimédia. Vous pourrez désormais utiliser le contrôle du volume de la même manière que sur un appareil iOS.

Ils sont chargés à 100 mais rien ne joue.

Si vos AirPods sont chargés et connectés, le problème peut provenir de votre iPhone ou iPad. Allez dans vos paramètres iOS pour vous assurer que toutes les mises à jour logicielles ont été appliquées. Si vous avez des mises à jour en attente, branchez votre appareil, mettez-le à jour et redémarrez-le. Cela permet généralement de résoudre les problèmes lorsque les AirPods refusent de fonctionner.

Batterie faible

Bill Roberson/Digital Trends

Les AirPods devraient durer environ cinq heures avec une charge complète, offrant jusqu’à trois heures d’autonomie en conversation sur les AirPods 2 et AirPods Pro, et jusqu’à deux heures sur les AirPods originaux. Cependant, avec le temps, cela commencera à diminuer. Malheureusement, il n’y a rien que vous puissiez faire pour y remédier, mais si l’autonomie de votre batterie est considérablement réduite, vous pouvez essayer certaines choses.

Tout d’abord, assurez-vous que la détection automatique de l’oreille est activée, car elle met les AirPods en mode basse consommation lorsque vous ne les utilisez pas. Si vous avez activé cette option et qu’ils se vident encore rapidement, nous vous recommandons de procéder à une réinitialisation matérielle.

Les AirPods ne se chargent pas

Selon les AirPods que vous avez achetés, il se peut qu’ils soient dotés d’un étui prenant en charge la recharge sans fil. Ce problème est principalement limité aux propriétaires de modèles de première génération, car Apple a inclus le boîtier de chargement sans fil dans les versions ultérieures. Les propriétaires des AirPods originaux peuvent en acheter un. Si vous n’êtes pas sûr que le vôtre prenne en charge la recharge sans fil, vérifiez s’il est doté d’un voyant lumineux à l’extérieur. S’il est à l’intérieur, il n’a pas cette caractéristique.

Comme pour la recharge avec le câble Lightning, essayez d’enlever toute saleté et tout débris qui auraient pu s’accumuler dans le port de charge. L’entaille est petite, vous aurez donc besoin d’un objet fin et pointu. Si cela ne fonctionne pas, essayez un autre câble Lightning. Si tout le reste échoue, vous aurez peut-être besoin d’un remplacement.

La recharge sans fil ne fonctionne pas

L’étui AirPods de deuxième génération – et au-delà – peut être chargé sur une station de recharge sans fil, mais celle-ci doit être compatible. Veillez à utiliser un chargeur Qi standard et à placer les écouteurs dessus, le voyant de charge étant orienté vers le haut. S’ils ne se chargent pas, essayez de les déplacer plusieurs fois pour voir si le voyant s’allume. Si ce n’est pas le cas, votre station de charge est peut-être endommagée.

Les gestes ne fonctionnent pas

Les AirPods offrent un niveau basique de personnalisation des gestes sur chaque écouteur, qui se limite à un double-tap rapide. Si les vôtres ne fonctionnent pas, vous devez vérifier que la fonction est activée. Aller à Réglages> ; Bluetooth une fois que vos AirPods sont appairés et cliquez sur le bouton bouton (i)en regard du nom que vous souhaitez définir. Vous pouvez choisir que le geste active Siri, lise ou mette en pause la piste, passe à la piste suivante ou revienne à la piste précédente. Vous pouvez également les désactiver complètement si vous n’en avez pas besoin.

Comment mettre à jour vos AirPods

Avant de réinitialiser vos AirPods, nous vous recommandons de vérifier l’existence d’une nouvelle mise à jour logicielle. Si c’est le cas, il y a de fortes chances que la solution que vous recherchez soit résolue de cette manière.

Malheureusement, il n’existe pas de moyen simple de forcer une mise à jour pour les AirPods ou les AirPods Pro. Nous avons constaté que le fait de brancher les AirPods sur une prise de courant, puis de les coupler à un iPad ou un iPhone, oblige à lancer un processus d’installation après un court laps de temps, si tant est qu’il y en ait un.

Vous voulez vérifier la version spécifique du firmware que vos AirPods utilisent ? Suivez les étapes suivantes :

Assurez-vous que vos AirPods sont connectés à votre appareil iOS.

Ouvrir Paramètres.

Marque Général.

Sélectionnez À propos de.

Appuyez sur AirPods.

Localisez le numéro à côté de Version du micrologiciel.

Si rien ne se produit, c’est probablement parce que vos AirPods se sont automatiquement mis à jour vers la dernière version en arrière-plan. Dans ce cas, vous devrez redémarrer vos AirPods ou vous rendre dans un Apple Store pour obtenir de l’aide.

Comment les réinitialiser ?

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la réinitialisation matérielle de vos AirPods peut résoudre un certain nombre de problèmes. Le meilleur de tous, c’est qu’il est très rapide à faire. Voici comment :

Placez vos AirPods dans la station de charge.

Appuyez sur le bouton situé à l’arrière du boîtier et maintenez-le enfoncé pendant environ 15 secondes jusqu’à ce que le voyant orange clignote.

Ouvrez l’étui à côté de votre téléphone et attendez que les AirPods se reconnectent.

En supposant que vous utilisez un iPhone, iCloud synchronisera la connexion avec vos autres appareils à ce stade. Si vous utilisez un autre appareil, vous devrez le coupler manuellement comme vous le feriez pour tout autre appareil Bluetooth.

Ils sont tombés dans l’eau

Les AirPods peuvent être mouillés lorsque vous faites la vaisselle ou buvez un verre, mais aussi lorsque vous faites du sport et transpirez. Si cela se produit, ne paniquez pas et ne les mettez pas non plus dans du riz (la poussière du riz est mauvaise pour eux et ne les aidera pas beaucoup de toute façon). Au lieu de cela, il suffit de sécher l’appareil auditif mouillé avec un chiffon doux et de le laisser à l’extérieur pendant quelques heures ; cela devrait suffire à le ramener à la vie. Si ce n’est pas le cas, il est peut-être temps de les faire réparer ou remplacer.

Une solution alternative

Bien que cela puisse sembler un peu fastidieux, si vos AirPods présentent un autre problème qui n’est pas couvert par ce guide, nous vous recommandons de contacter l’assistance Apple ou de vous rendre dans l’Apple Store le plus proche.