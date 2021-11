Les robots footballeurs marqueront de meilleurs buts grâce à un nouvel algorithme

Les robots de la Coupe du monde de football pourraient bientôt améliorer leurs performances. En effet, un groupe de chercheurs travaille sur un nouvel algorithme qui permettra à ces machines de réaliser de meilleurs tirs au but et, par conséquent, de meilleurs buts.

Nous avons déjà vu comment ces matchs se déroulent et quel spectacle les robots offrent, mais l’un des points clés qui nécessite une meilleure performance est précisément celui du tir, et pour cela un algorithme a été créé qui augmente la capacité et l’aptitude des robots à exécuter un tir tout en marchant.

Cet algorithme est de type Q-learning, une méthode d’apprentissage par renforcement avec laquelle un robot – dans ce cas – peut prendre de meilleures décisions en fonction des circonstances dans lesquelles il se trouve. S’il s’agit de jouer au football et plus précisément de tirer, avec un algorithme d’apprentissage Q, la machine peut être beaucoup plus consciente de son environnement et, sur la base de ces données, exécuter le mouvement de tir de manière optimale.

Plus simplement, l’algorithme d’apprentissage Q permet aux robots de réaliser de meilleurs tirs lorsqu’il y a du mouvement, tant pour eux-mêmes que pour le ballon.

Les trois chercheurs en charge du projet ont testé quelques robots de football et il semble que les résultats soient prometteurs, puisqu’ils ont réussi à frapper le ballon mieux que ceux que l’on voit traditionnellement dans les tournois de robots. En effet, avec les méthodes traditionnelles, les machines supposent que le ballon qu’elles frappent est fixé au sol et ne bouge pas, ce qui n’est pas le cas pendant un match de football.

Peut-être nous rapprochons-nous du jour où le Maradona des robots apparaîtra.