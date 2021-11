Les scientifiques mettent en garde contre une possible invasion extraterrestre

L’ère de l’exploration spatiale s’accompagne d’un nouveau risque : l’invasion extraterrestre. Mais ce ne sera probablement pas comme vous l’imaginez ou comme Hollywood l’a montré depuis des décennies, mais plutôt sous la forme d’une contamination microbiologique.

Le chercheur Anthony Ricciardi, de l’université McGill au Canada, a publié un article dans la revue scientifique BioScience, dans lequel lui et ses collègues décrivent les dangers que représentent ces organismes pour la sécurité biologique de la Terre et proposent une approche pour y remédier. « Les invasions biologiques constituent un problème mondial de biosécurité qui exige des solutions transfrontalières rigoureuses », a-t-il déclaré.

Selon lui, cette menace pourrait survenir plus tôt qu’on ne le pensait et ce, malgré les mesures de précaution prises par les agences spatiales, telles que les « salles blanches » qui permettent d’isoler les souches bactériennes qui se fixent aux engins spatiaux et qui résistent aux rayonnements ionisants extrêmes, à la dessiccation et aux désinfectants.

Selon les chercheurs, une partie des risques les plus importants est liée à l’essor des entreprises privées d’exploration spatiale, telles que SpaceX d’Elon Musk, qui vise à envoyer la première mission habitée sur Mars dans les prochaines années.

« Avec l’augmentation des missions spatiales, y compris celles visant à ramener des échantillons sur Terre, il est crucial de réduire les risques de contamination biologique dans les deux sens », a déclaré le chercheur à Live Science.

« Nous pouvons spéculer sur les types d’organismes qui pourraient être trouvés si les astrobiologistes devaient trouver la vie. Les formes de vie les plus plausibles seraient microbiennes et ressembleraient probablement à des bactéries », a-t-il expliqué.

Les planètes ont toujours échangé des matériaux par le biais des météorites, mais l’exploration humaine de l’espace pourrait accélérer la contamination, a expliqué Jennifer Wadsworth, de l’Université des sciences appliquées et des arts de Lucerne en Suisse, qui n’a pas participé à l’étude.

« La ligne de démarcation entre l’exploration et la conservation est mince. L’une ne doit pas être abandonnée au détriment de l’autre, mais les deux doivent être soigneusement examinées », a déclaré M. Wadsworth.

Des protocoles de sécurité renforcés

Bien que les chercheurs considèrent que le risque de contamination interplanétaire est faible, ils avertissent qu’il faut être prudent en la matière, compte tenu des effets négatifs que les espèces envahissantes ont eus sur la Terre elle-même.

À cet égard, M. Ricciardi estime qu’il est nécessaire de renforcer la collaboration entre les astrobiologistes qui recherchent la vie extraterrestre et les biologistes qui étudient les espèces envahissantes sur Terre. « Elle améliorerait les protocoles internationaux existants en matière de biosécurité planétaire, tant pour la Terre que pour les corps extraterrestres susceptibles de contenir de la vie », a-t-il déclaré.

Selon le chercheur, les technologies portables de séquençage de l’ADN en temps réel, associées à des bases de données de contaminants organiques connus, pourraient permettre des réponses rapides.

« Les protocoles de détection précoce, d’évaluation des risques, de réponse rapide et de procédures de confinement actuellement utilisés pour les espèces envahissantes sur Terre pourraient être adaptés pour traiter les contaminants extraterrestres potentiels », a-t-il expliqué.