Les selfies mortels sont déjà un problème de santé publique

L’essor des réseaux sociaux de photos tels qu’Instagram et des téléphones à caméra frontale tels que l’iPhone 4 (2010) a fait que les selfies sont devenus immensément populaires, une situation qui s’est maintenue au fil du temps.

Au début, ces autoportraits étaient pris dans des endroits ordinaires, même à l’intérieur de la maison, simplement avec un miroir, mais aujourd’hui, les efforts pour obtenir une photo avec un arrière-plan étonnant amènent les jeunes à risquer leur vie dans des endroits dangereux. C’est ce qui ressort d’une étude de la Fondation iO, une organisation basée à Madrid (Espagne) et spécialisée dans la médecine tropicale et des voyageurs.

Que disent les chiffres ?

L’étude, qui sera bientôt publiée dans le Journal of Travel Medicine, révèle qu’entre janvier 2008 et juillet 2021, au moins 379 personnes sont mortes dans le monde après avoir pris un selfie « risqué », soit une personne tous les 13 jours. En outre, une personne sur trois parmi les personnes décédées voyageait.

Bien qu’il y ait eu une brève interruption en raison de la pandémie de COVID-19, la tendance à prendre des selfies dans des endroits à haut risque a refait surface avec force dans la première moitié de 2021, puisqu’il y a eu 31 accidents mortels malgré les restrictions de voyage toujours en vigueur.

Selon la Fondation iO, les trois principales causes de décès sont les chutes de grande hauteur, les moyens de transport et les noyades, et nombre d’entre elles sont le résultat de touristes prenant des risques dans des endroits qu’ils ne connaissent pas très bien.

Parmi les victimes, 141 étaient des étrangers et 238 des locaux. Cela prouve que la tendance à prendre des risques est beaucoup plus élevée chez les voyageurs si l’on considère que seule une petite fraction de la population mondiale voyage un jour donné.

Le plus grand nombre de décès a été causé par des chutes de hauteur telles que chutes d’eau, falaises et toits, avec 216 cas, suivis par les accidents de véhicules avec 123 décès, les noyades avec 66, l’utilisation d’armes à feu et les accidents électriques avec 24 dans chaque circonstance, et les rencontres rapprochées avec des animaux avec 17 cas.

En ce qui concerne l’âge, l’étude montre que les accidents mortels sont plus fréquents chez les jeunes jusqu’à 19 ans, avec 41 %, et chez les jeunes de 20 ans, avec 37 % du total, l’âge moyen des personnes décédées étant de 24,4 ans. Parmi les cas, 58,06 % étaient des hommes et 41,94 % des femmes.

Selfie d’un groupe de jeunes Indiens.

D’autre part, les pays qui comptent le plus de décès dus à des selfies risqués sont l’Inde avec 100, les États-Unis avec 39 et la Russie avec 33, dans une liste composée de plus de 50 régions et dans laquelle l’Espagne, avec 15, partage la sixième place avec l’Australie.

La Fondation iO a également révélé les endroits les plus dangereux au monde pour prendre des selfies : les chutes du Niagara (à la frontière entre le Canada et les États-Unis), Glen Canyon (États-Unis), le Taj Mahal et la vallée de Doodhpathri (Inde).

Les autres endroits répertoriés comme dangereux à photographier sont le Charco del Burro (Colombie), la plage de Penha (Brésil), la cascade de Mlango (Kenya), les montagnes de l’Oural (Russie), l’île de Nusa Lembongan (Indonésie) et l’archipel de Langkawi (Malaisie).

Les chiffres sont inquiétants, mais ils pourraient même être pires, car l’étude porte sur les décès les plus visibles. Les données ont été compilées grâce à un outil de veille épidémiologique appelé le projet Heimdllr, qui recense toutes les publications sur ces événements, telles que les nouvelles, les communiqués et les alertes, dans six des langues les plus utilisées dans le monde : l’anglais, l’espagnol, le français, l’allemand, le portugais et l’italien.

L’étude ne tient donc pas compte des décès qui n’ont pas été signalés par les médias et des nouvelles publiées dans d’autres langues et qui n’ont pas été traduites, ni des chiffres relatifs aux accidents graves mais non mortels causés par des tentatives de selfie dans des secteurs dangereux.

La mort des influenceurs

La nouvelle de tels décès a attiré l’attention ces dernières années, surtout lorsqu’il s’agit de personnes populaires sur les réseaux sociaux, comme dans le cas de Sofia Cheung.

L’influenceuse de 32 ans originaire de Hong Kong était connue pour poster des photos dans des endroits risqués sur ses comptes de médias sociaux, qu’elle soit suspendue à un rocher ou qu’elle fasse des poses de yoga au sommet d’une montagne.

Malheureusement, Cheung est décédé en juillet de cette année alors qu’il tentait de prendre un selfie à une chute d’eau dans le parc Ha Pak Lai lors d’une promenade avec des amis. Selon des témoins, Cheung a perdu l’équilibre et est tombé dans le bassin des chutes d’une hauteur d’environ cinq mètres.

Sofia Cheung.

Un autre cas qui a choqué les internautes est celui de la Taïwanaise Gigi Wu, connue sur internet pour avoir escaladé des montagnes en bikini et s’être photographiée sur les sommets, souvent enneigés.

Gigi Wu est décédée en janvier 2019 après être tombée d’une falaise. Et si ce n’est pas ce qui a causé sa mort, la chute a provoqué plusieurs blessures aux jambes qui l’ont empêchée de bouger. Elle a réussi à appeler les services d’urgence, mais est finalement morte d’hypothermie, ses vêtements n’étant pas adaptés à l’environnement dans lequel elle se trouvait.

Pourquoi les gens risquent-ils leur vie pour un selfie ?

Manuel Linares Rufo, président de la Fondation iO et chercheur principal de l’étude, a tenté d’expliquer pourquoi ces décès se produisent et ce qui motive les gens à risquer leur vie pour un selfie.

« Les réseaux sociaux récompensent les contenus les plus extrêmes, parce qu’ils fonctionnent avec une dynamique selon laquelle ce sont ceux qui attirent le plus l’attention. La récompense pour prendre un selfie très risqué est la valorisation sociale et cela vous donne un sentiment d’adrénaline avec chaque like que vous recevez », explique Linares Rufo (via El País).

« Cela conduit ensuite certaines personnes, qui ont davantage besoin de cette validation sociale, à s’aventurer dans de nouvelles voies à la recherche de limites et de nouvelles récompenses, et c’est là que réside la capacité de chaque personne à calibrer si ce prix vaut le risque ou non », a ajouté le chercheur.

Le psychiatre Enrique García Bernardo renforce l’idée de Linares Rufo, car il mentionne que l’augmentation des décès dus aux selfies est en grande partie due aux réseaux sociaux : « Ces images sont devenues un moyen rapide d’obtenir une reconnaissance immédiate, facile et superficielle. Ce qui compte le plus, ce sont les followers et les likes, et non les réalisations les plus élaborées. Il s’agit d’un mécanisme social de réaffirmation qui s’est répandu ces dernières années ».

« Sur ce point, certaines personnes sont plus susceptibles d’adopter des comportements à risque. Selon les catégories liées au tempérament définies par Robert Cloninger (psychiatre américain), ce sont celles qui sont plus enclines à rechercher de nouvelles sensations et dont le comportement est moins conditionné par l’évitement du mal », ajoute García Bernardo.

Un selfie à Dubaï.

Les selfies sont un problème de santé publique

Pour Linares Rufo, cette tendance des adeptes du selfie « est un problème émergent qui, compte tenu des dimensions qu’il a acquises, peut déjà être considéré comme un problème de santé publique ».

L’étude de la Fondation iO a pour but de « nous aider à mesurer » ce qui se passe et constitue une première étape pour prendre des mesures visant à empêcher les jeunes de chercher à prendre des selfies dans des endroits dangereux.

La fondation indique que les professionnels de la médecine des voyages devraient commencer à conseiller systématiquement les voyageurs sur la façon de prendre un selfie de manière responsable, et que c’est « une chose à laquelle les fabricants de téléphones, les développeurs d’applications et les administrations devraient également participer ».

Ils proposent également d’identifier les endroits les plus dangereux et d’alerter les visiteurs, comme c’est déjà le cas à Benidorm, en Espagne.

Selon un porte-parole, la police locale surveille « les points les plus sensibles lors de ses réunions de sécurité quotidiennes et les agents interviennent au moindre comportement à risque, utilisant même des drones qui surveillent les lieux très fréquentés ». Toutefois, ils ont également l’intention d’organiser des discussions dans les écoles afin d’éviter que les enfants et les jeunes ne soient obligés de prendre des selfies mettant leur vie en danger.